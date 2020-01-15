Сияющая Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о начале независимой жизни

Пару дней назад было объявлено о начале «переходного» периода в жизни герцога и герцогини Сассекских. Пока принц Гарри решает все вопросы с семьей, Меган зря времени не теряет: она начала наносить благотворительные визиты в Канаде.

Принц Гарри и Меган Маркл

В минувший понедельник королева официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия и начать независимую жизнь. К этому решению она пришла после долгих переговоров с младшим внуком.

Меган Маркл на встрече не присутствовала, так как недавно уехала к маленькому сыну Арчи в Канаду.

Говорят, что отъезд герцогини был своеобразной переговорной тактикой. Впрочем, после появилась информация, что Меган и вовсе было решено отстранить от беседы с Елизаветой II.

Сейчас принц Гарри все еще остается в Великобритании и решает вопросы касаемо дальнейшего существования своей маленькой семьи.

О жизни его супруги в эти дни не было почти ничего слышно — она наслаждалась уединением и занималась ребенком.

Однако ни для кого не секрет, что Маркл не любит долгого затишья. Уже 14 января она нанесла официальный визит в один из благотворительных центров в Канаде. Меган с удовольствием улыбалась следившим за ней папарацци, демонстрируя довольно простой для члена королевской семьи наряд — узкие брюки, скромный свитер и большую сумку-шопер.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл снова начала появляться на публике

Как сообщили местным журналистам работники центра, который посетила Меган, ее визит стал полной неожиданностью для всех — скорее всего, о нем знали только менеджеры заведения. Герцогиня предложила организации свою поддержку, но о каких-то конкретных действиях речь пока не шла.