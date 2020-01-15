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Сияющая Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о начале независимой жизни

Пару дней назад было объявлено о начале «переходного» периода в жизни герцога и герцогини Сассекских. Пока принц Гарри решает все вопросы с семьей, Меган зря времени не теряет: она начала наносить благотворительные визиты в Канаде. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

В минувший понедельник королева официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия и начать независимую жизнь. К этому решению она пришла после долгих переговоров с младшим внуком.

Меган Маркл на встрече не присутствовала, так как недавно уехала к маленькому сыну Арчи в Канаду. 

Говорят, что отъезд герцогини был своеобразной переговорной тактикой. Впрочем, после появилась информация, что Меган и вовсе было решено отстранить от беседы с Елизаветой II

Меган Маркл
 

Сейчас принц Гарри все еще остается в Великобритании и решает вопросы касаемо дальнейшего существования своей маленькой семьи. 

О жизни его супруги в эти дни не было почти ничего слышно — она наслаждалась уединением и занималась ребенком. 

Однако ни для кого не секрет, что Маркл не любит долгого затишья. Уже 14 января она нанесла официальный визит в один из благотворительных центров в Канаде. Меган с удовольствием улыбалась следившим за ней папарацци, демонстрируя довольно простой для члена королевской семьи наряд — узкие брюки, скромный свитер и большую сумку-шопер. 

Как сообщили местным журналистам работники центра, который посетила Меган, ее визит стал полной неожиданностью для всех — скорее всего, о нем знали только менеджеры заведения. Герцогиня предложила организации свою поддержку, но о каких-то конкретных действиях речь пока не шла. 

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15 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, @dewcvan/Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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23 комментария Добавить комментарий
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  • Так она и на всех прежних встречах так сияет.

  • Как приятно ее видеть теперь в нормальной одежде, без торта на голове, свободную и раскрепощенную. Умница. Вот море уважения вызывает.

  • Интересно, как к ней теперь в обществе относиться будут. Один ресторан уже принимать отказался. Станут нерукопожатными в высших кругах аристократии, народ попроще барахло с символикой их фонда скупать будет, как мне кажется. Людей с деньгами для пиара все равно найдут.

  • Умница и красавица. Всегда улыбчивая, доброжелательная и работящая. Хоть одеваться теперь нормально будет, не так, как ее обряжали в бкс.

  • Марла

    Интересно, как к ней теперь в обществе относиться будут. Один ресторан уже принимать отказался. Станут нерукопожатными в высших кругах аристократии, народ попроще барахло с символикой их фонда скупать будет, как мне кажется. Людей с деньгами для пиара все равно найдут.

    Ресторан - это сплетня, зачем вы это разносите? Хозяин ресторана сказал, что его жене по телефону никто не представлялся, она сама видите ли придумала, что Маркл звонила.

  • Марла

    Интересно, как к ней теперь в обществе относиться будут. Один ресторан уже принимать отказался. Станут нерукопожатными в высших кругах аристократии, народ попроще барахло с символикой их фонда скупать будет, как мне кажется. Людей с деньгами для пиара все равно найдут.

    Я куплю. Если вещь нравится, я её покупаю. И уж тем более ненависти к Гарри и Маркл я не испытываю, для этого нет почвы. Совершенно нормальная, семейная работающая пара.

  • Отлично выглядит! Свитер красивый.

  • Гость

    Ресторан - это сплетня, зачем вы это разносите? Хозяин ресторана сказал, что его жене по телефону никто не представлялся, она сама видите ли придумала, что Маркл звонила.

    Я похожа на пиар-службу этой пары, чтобы фильтровать публикации о них? писали об этом везде. Вы можете потрудиться, если знаете, где сплетни, а где нет. Смысл поста не поняли, увы.

  • Гость

    Я куплю. Если вещь нравится, я её покупаю. И уж тем более ненависти к Гарри и Маркл я не испытываю, для этого нет почвы. Совершенно нормальная, семейная работающая пара.

    Покупайте, мне то что) я наблюдатель, сериал смотрю) вы слишком ангажированы.

  • Марла

    Интересно, как к ней теперь в обществе относиться будут. Один ресторан уже принимать отказался. Станут нерукопожатными в высших кругах аристократии, народ попроще барахло с символикой их фонда скупать будет, как мне кажется. Людей с деньгами для пиара все равно найдут.

    Мне каждый день по телефону звонят Билан, Чехова, Гагарина и прочие , предлагают пройти медобследования и что-то купить. Кладу трубки, отказываю. Но эти представляются . А кто звонил тому горересторатору? Его больное воображение, он по голосу охранника типа догадался.

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