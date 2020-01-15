Сияющая Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о начале независимой жизни

В минувший понедельник королева официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия и начать независимую жизнь. К этому решению она пришла после долгих переговоров с младшим внуком.
Говорят, что отъезд герцогини был своеобразной переговорной тактикой. Впрочем, после появилась информация, что Меган и вовсе было решено отстранить от беседы с Елизаветой II.
Сейчас принц Гарри все еще остается в Великобритании и решает вопросы касаемо дальнейшего существования своей маленькой семьи.
Однако ни для кого не секрет, что Маркл не любит долгого затишья. Уже 14 января она нанесла официальный визит в один из благотворительных центров в Канаде. Меган с удовольствием улыбалась следившим за ней папарацци, демонстрируя довольно простой для члена королевской семьи наряд — узкие брюки, скромный свитер и большую сумку-шопер.
Как сообщили местным журналистам работники центра, который посетила Меган, ее визит стал полной неожиданностью для всех — скорее всего, о нем знали только менеджеры заведения. Герцогиня предложила организации свою поддержку, но о каких-то конкретных действиях речь пока не шла.