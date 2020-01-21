Кортни Кокс больше фанатов обрадовалась слухам о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Интернет вскипел и бурлит уже несколько дней. Все обсуждают только одно: будут ли снова вместе Брэд Питт и Дженнифер Энистон? Кортни Кокс явно не против такого поворота событий.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Давайте признаемся: мы все об этом думаем. И мечтаем. И немного пускаем слюни. Брэд Питт и Дженнифер Энистон — их воссоединение на недавно прошедшей премии SAG всколыхнуло всех фанатов этой невероятно красивой, пусть и бывшей, пары.

Актеры явно были очень рады увидеться, да еще и касались друг к другу достаточно интимно — то ли по старой памяти, то ли от волнения. В общем, Интернет сошел с ума и теперь пестрит сообщениями о томи, что Джен и Брэд снова должны быть вместе.

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс

У этой теории есть фанатка. И так уж случилось, что по совместительству она является лучшей подругой Энистон — да, мы говорим о Кортни Кокс.

Звезда «Друзей» активно «лайкает» посты в Твиттере, в которых поклонники Питта и Энистон умоляют Вселенную сделать так, чтобы они снова сошлись. В том числе и пост со словами «Они все еще любят друг друга, в этом нет сомнений».

Интересно, Кортни просто одобряет шумиху, которая поднялась вокруг ее лучшей подруги и ее бывшего мужа, или она знает намного больше, чем говорит?..

Напомним, Питт и Энистон начали встречаться в 1998-м, а поженились двумя годами позже. Они не давали журналистам поводов для слухов и сплетен и четыре года были самой красивой парой Голливуда — противостоять им было просто невозможно. И вдруг на горизонте появилась она — разлучница Анджелина Джоли.

Джоли была партнершей Питта по фильму «Мистер и миссис Смит». Чувства, вспыхнувшие на съемочной площадке, захлестнули Брэда, он принял решение уйти от Энистон.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Они расстались мирно и не поливали друг друга грязью, как это модно сейчас. Причиной называли «неразрешимые противоречия». И только позже Джен признает: «Он сделал свой выбор и может делать все, что угодно. Мы развелись, вы знаете почему».

1 2 3 ... 8 Дженнифер Энистон и Брэд Питт были самой красивой голливудской парой



Анджелина и Брэд поженились в 2014 году, а спустя всего два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод, сославшись на те же самые неразрешимые противоречия.