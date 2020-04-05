«Утром признания в любви, а вечером мы расходимся»: экс-невеста нового бойфренда Алексы поведала о разрыве

Александра Сивкова вышла на связь с подписчиками и откровенно рассказала о том, как же получилось, что ее бросил возлюбленный. Скажем сразу: приятного в этой истории мало.

На днях стало известно, что Алекса, которая совсем недавно рассталась со своим женихом Артуром спустя 4 года отношений, уже нашла новую любовь. Избранником 31-летней экс-певицы оказался фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.

Они бы даже неплохо смотрелись вместе, если бы не одно но — у парня есть невеста Александра Сивкова, которая сейчас ждет от него ребенка.

Алекса уже заявила, что Вячеслав не был счастлив в отношениях с Александрой, да и вообще отметила, что «она ему не жена».

«Я действительно знала, что у Славы есть девушка, а он знал, что я в отношениях. Но эти связи себя изжили. Так что с его стороны все было порядочно, он никого не бросал, они не были счастливы. Я никого не отбивала, это просто стечение обстоятельств. А то, что пишут гадости, — это нормально. Никто не радуется чужому счастью», — заявила Алекса.

А вот по словам Сивковой, все было немного по-другому. Девушка написала в Инстаграме эмоциональный пост, в котором рассказала о том, что происходило до ее расставания с Вячеславом.

«10 лет я не могла забеременеть, ставили диагноз бесплодия. В 2019 мы решили, что хотим полноценную семью, в апреле мне сделали операцию, в мае он сделал предложение. За лето я восстановилась и уже в октябре в день овуляции (мы высчитывали) забеременела, и с первым днем задержки узнали об этом счастье», — начала свой рассказ Александра.

Артистка балета Филиппа Киркорова поведала, что они с Вячеславом скрывали беременность даже от близких, и решились рассказать о ней только на четвертом месяце.

«Я пишу это все, потому что ситуация вышла на всеобщее обозрение и против моей воли. Я никогда бы не позволила себе вытащить все белье наружу из уважения в первую очередь к себе!» — отметила девушка.

«Мой мир разрушился... Да, мне очень больно!» — призналась Сивкова.

В отношениях танцовщицы и фитнес-тренера царили любовь и согласие. До поры до времени. «И тут утро с признаниями в любви, утро поцелуев и нежности, и вечер, когда он не пришел домой... День, когда тебе говорят, что не любят и счастье в другой, и что мы расходимся. ''Я там как 5 дней счастлив''... Это повергло меня в шок, в ступор, недоумение...» — рассказала Александра.

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Александра Сивкова вышла на связь с пользователями Сети
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Закончила Сивкова эмоциональную исповедь заявлением, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, она никогда не будет несчастна, поскольку у нее появится долгожданный сын.

5 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Девушка - натуральная красавица, выглядит свежо. А эта Алекса пластмассовая и отечная какая-то, и ее вечно хочется умыть.
  • Какой ужас, узнавать о предательстве любимого на последних сроках!
  • Девушку очень жаль, желаю силы духа для благополучного завершения беременности. Жизнь на этом не кончается, можно посмотреть на ситуацию с другой стороны: она получит долгожданного ребёнка и избавится от гнилого мужика, чем раньше, тем лучше. На будущее и ей, и другим стоит принимать в расчёт только поступки мужчины и больше ничего. Скорее всего, это ОНА, а не ОНИ хотели семью, ребёнка и прочее. Она сказала, что хочет, а он кивнул/ не возражал. Когда мужчина САМ хочет чего-либо, он берет и ДЕЛАЕТ. Он за столько лет на ней не женился - одно это ясно говорит о том, чего он сам хотел. Он жил с ней, пока ему было удобно. Как стало хлопотно и неудобно, свалил в закат. Ещё раз: оценивать надо только по поступкам, весь текст можно пропускать мимо ушей.
  • Ещё одна. В полку Самойловой, бывшей жены Гуфа прибыло. Поприветствуем.
  • Ужас... Алекса не думает, наверно, что с ней так же могут поступить? Ну пусть не ноет потом, что бедная и несчастная...

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