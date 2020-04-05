На днях стало известно, что Алекса, которая совсем недавно рассталась со своим женихом Артуром спустя 4 года отношений, уже нашла новую любовь. Избранником 31-летней экс-певицы оказался фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.

Они бы даже неплохо смотрелись вместе, если бы не одно но — у парня есть невеста Александра Сивкова, которая сейчас ждет от него ребенка.

Алекса уже заявила, что Вячеслав не был счастлив в отношениях с Александрой, да и вообще отметила, что «она ему не жена».