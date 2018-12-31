Другая семья Елизаветы II: кто из знаменитостей состоит в родстве с королевой

Кто бы мог подумать, но у Елизаветы II, оказывается, есть немало родственников среди знаменитостей! Кто из звезд может похвастаться общим генеалогическим древом с королевой Великобритании, читайте в материале Woman.ru.

1 2 3 ... 15 Бенедикт Камбербэтч, 42 года

Из всех знаменитостей в самом близком родстве с Елизаветой II состоит звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч. Актер — кузен королевы в седьмом поколении по линии ее матери Елизаветы Боуз-Лайон: они оба являются потомками британского землевладельца Уильяма Боуза. Кроме того, Камбербэтч еще и потомок короля Эдуарда III династии Плантагенетов. Не случайно он часто играет аристократов и интеллектуалов — с такой-то родословной! Любопытно, что в 2012 году Бенедикт сыграл короля Ричарда II — последнего из Плантагенетов — в сериале «Пустая корона». Так что Камбербэтч действительно особа королевских кровей, что, впрочем, никак не влияет на его самооценку. Актер часто иронизирует над собой и уверяет, что он «один из самых глупых людей»

Все мы часто слышим выражение, что все люди друг другу — братья и сестры. Оказалось, что это не просто красивый оборот речи. Ученые уверяют, что каждый человек имеет свыше миллиона предков. Только представьте, сколько у всех нас родственников по всему миру! И кто знает, возможно, среди них есть даже особы королевских кровей.



В последнее время исследователи принялись изучать истории семей знаменитостей и искать между ними родство. С особым вниманием они относятся к потомкам британской королевской семьи.

Внимательно изучив генеалогическое древо Елизаветы II, ученые выяснили, что королева состоит в родстве со многими британскими и американскими звездами.

И если когда-нибудь она решит собрать всех многочисленных знаменитых родственников под одной крышей, это будет незабываемая «семейная» встреча — среди них кого только нет! Могли ли вы предположить, что родней королевы окажется, например, Барак Обама, Брэд Питт или Бритни Спирс? И, тем не менее, это так!



Нам в Woman.ru стало интересно, кто еще из селебрити может похвастаться родством с Елизаветой II. Ответ вы найдете в нашей галерее.