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Другая семья Елизаветы II: кто из знаменитостей состоит в родстве с королевой

Кто бы мог подумать, но у Елизаветы II, оказывается, есть немало родственников среди знаменитостей! Кто из звезд может похвастаться общим генеалогическим древом с королевой Великобритании, читайте в материале Woman.ru.
  • Бенедикт Камбербэтч
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    Бенедикт Камбербэтч, 42 года

    Из всех знаменитостей в самом близком родстве с Елизаветой II состоит звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч. Актер — кузен королевы в седьмом поколении по линии ее матери Елизаветы Боуз-Лайон: они оба являются потомками британского землевладельца Уильяма Боуза. Кроме того, Камбербэтч еще и потомок короля Эдуарда III династии Плантагенетов. Не случайно он часто играет аристократов и интеллектуалов — с такой-то родословной! Любопытно, что в 2012 году Бенедикт сыграл короля Ричарда II — последнего из Плантагенетов — в сериале «Пустая корона». Так что Камбербэтч действительно особа королевских кровей, что, впрочем, никак не влияет на его самооценку. Актер часто иронизирует над собой и уверяет, что он «один из самых глупых людей»
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Все мы часто слышим выражение, что все люди друг другу — братья и сестры. Оказалось, что это не просто красивый оборот речи. Ученые уверяют, что каждый человек имеет свыше миллиона предков. Только представьте, сколько у всех нас родственников по всему миру! И кто знает, возможно, среди них есть даже особы королевских кровей.

В последнее время исследователи принялись изучать истории семей знаменитостей и искать между ними родство. С особым вниманием они относятся к потомкам британской королевской семьи.

Внимательно изучив генеалогическое древо Елизаветы II, ученые выяснили, что королева состоит в родстве со многими британскими и американскими звездами.

И если когда-нибудь она решит собрать всех многочисленных знаменитых родственников под одной крышей, это будет незабываемая «семейная» встреча — среди них кого только нет! Могли ли вы предположить, что родней королевы окажется, например, Барак Обама, Брэд Питт или Бритни Спирс? И, тем не менее, это так!

Нам в Woman.ru стало интересно, кто еще из селебрити может похвастаться родством с Елизаветой II. Ответ вы найдете в нашей галерее.   

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31 декабря 2018
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Джейк Гилленхаал, Мэгги Джилленхол, Эми Адамс, Тильда Суинтон, Том Хэнкс, Бритни Спирс, Кит Харингтон, Ричард Гир, Кара Дельвинь, Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Хью Грант, Брэд Питт, Эллен Дедженерес, Бенедикт Камбербэтч, Елизавета II

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Знала только про Камберберча) слушайте, может мы все родственники Елизаветы? Чё-то расплодоносилось королевское древо)

  • Дорогая редакция, а нельзя хотя бы намекнуть, что вы там пьете такое забористое и новогоднее? Тот мексиканский напиток, про который тут как-то была статья или это что-то отечественного производства, а может и хендмейд? Ну явно же, не советское шампанское, поделитесь секретом, плиз ))) С наступающим вас, удачи вам и денег побольше в новом году.

  • Меня, меня забыли, я тоже родственница)))) самое главное туда было мм ставить, ради неё статью и писали))) я чего даже такой статье не удивилась.

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