Оторви и брось: почему брак Брэда Питта с Дженнифер Энистон на самом деле был более хулиганским, чем с Анджелиной Джоли

Роман хорошей девчонки и классного парня — заявка на большой успех. По крайней мере, многим так казалось в конце 1990-х, когда Дженнифер Энистон и Брэд Питт являлись одной из самых обсуждаемых пар не только в родных Штатах, но и вообще во всем мире. Поклонники, не побоимся столь высокопарного выражения, душой болели за этот красивый союз. Не восхищаться селебами, с невероятной нежностью смотревшими друг на друга на красных дорожках, было просто-напросто невозможно. Так продолжалось аккурат до середины нулевых.
Когда история немного забылась, и фанаты перестали жалеть униженную и оскорбленную звезду мегапопулярного сериала, Брэд сделал заявление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В одном из интервью как бы невзначай он сказал, что в первом браке ему было ужасно скучно — намекая, что супруга оказалась слишком правильной девушкой. И это при том, что чета Энистон-Питт в свои лучшие годы пропадала на вечеринках и концертах, ужинала в лучших ресторанах мира, путешествовала, да и дома вдвоем им было не до тоски. Другое дело — брак с Анджелиной Джоли…
Как на самом деле Брэд Питт жил со своими бывшими женами, мы можем только догадываться. Мнение актера о любимых женщинах, которые со временем становились нелюбимыми, кардинально стабильно меняется раз в пятилетку…
Сказка моей жизни
В 1994 году был показан первый эпизод комедийного сериала «Друзья», после чего мужчины в хорошем смысле начали сходить с ума по обаятельной Рэйчел Грин в исполнении улыбчивой девушки с идеальной прической — да-да, речь о Дженнифер Энистон. С приходом популярности решились ее проблемы и с самооценкой, и с отсутствием кавалеров. В 1995-м Джен начала встречаться с актером Тейтом Донованом, который вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Однако через три года знаменитости поняли, что им не по пути.
Поклонников было немало, вот только времени заниматься «отбором» востребованной актрисе катастрофически не хватало. Именно поэтому роль Купидона девушка доверила своему агенту, а он, как известно, постарался на славу. Подчиненный Энистон и его коллега, работавший с Питтом, договорились устроить свидание вслепую для своих клиентов. Кинозвезды очень понравились друг другу и начали встречаться. Первое время они скрывали свой роман, но шило в мешке даже им утаить не удалось.
Да и самим героям этого материала казалось, что они предназначены друг другу самой судьбой. Следующим логичным шагом была помолвка, о которой влюбленные сообщили на концерте Стинга в Нью-Йорке. Знаменитости выбежали на сцену и стали подпевать музыканту, после чего Энистон подняла левую руку и продемонстрировала кольцо с увесистым бриллиантом на том самом пальце. Дизайн украшения Питт, к слову, разрабатывал сам и, говорят, вложил всю душу.
В июле 2000 года селебы сыграли свадьбу в Малибу. Пышное торжество, на котором собрались родственники и близкие друзья, обошлось звездам в один миллион долларов. Для проведения закрытого мероприятия был арендован роскошный особняк с видом на Тихий океан — романтика как она есть.
После женитьбы новоиспеченные супруги стали чаще появляться на публике вместе — ходили на премьеры, церемонии награждения, телевизионные шоу. Шли месяцы, а Питт и Энистон продолжали выглядеть так, словно только-только начали встречаться. Они спокойно могли обниматься и целоваться, позабыв о людях вокруг и вездесущих папарацци.
«Со мной не соскучишься»
Дженнифер Энистон всегда производила впечатление типичной примерной девочки: в серьезных скандалах не замешана, мила и вежлива. Однако в начале нулевых актриса дала понять, что она, пусть и хороший человек, но не без греха.
«Не вижу в этом ничего криминального. Я целиком и полностью контролирую ситуацию. Меня нельзя причислять к зависимым. Тем более к тяжелым наркотикам я не притрагивалась и не собираюсь», — отстаивала свою позицию звезда сериала «Друзья». Фанатов Джен это высказывание разочаровало — как-никак она подает пример юному поколению, но из песни слов не выкинуть.
Энистон не отказывала себе и в алкоголе, который на вечеринках лился рекой. И без того веселая и легкая на подъем Джен вмиг становилась звездой танцполов — непосредственной красоткой с идеальной прической любовались все мужчины вокруг, открыто завидовавшие Брэду. К слову, супруг актрисы, который обычно посещал тусовки вместе с ней, тоже позволял себе крепкие напитки…
Брэд разделял с Джен и другие плохие привычки, которые их обоих, казалось, совсем не смущали в нулевых, когда еще не существовало повального увлечения ЗОЖем. Звезда фильма «Легенды осени» тоже много курил — и не только табак. До поры до времени Питт не афишировал это. На откровения его потянуло уже после расставания с первой женой, которое шокировало весь мир.
Притяженья больше нет
В январе 2005-го Дженнифер Энистон и Брэд Питт выступили с совместным заявлением — супруги объявили о том, что больше не вместе. «Мы расстаемся после семи лет совместной жизни. Решение не было спонтанным — мы все хорошо обдумали. Остаемся друзьями, поэтому будем и дальше относиться друг к другу с большой любовью и уважением», — приводил слова селебов американский журнал People.
Поклонники пары долго гадали, что же произошло. Еще недавно они казались такими счастливыми, не стеснялись проявлять чувства на публике и нежно отзывались друг о друге в интервью.
Первой и наиболее очевидной версией была измена. Главной подозреваемой стала Анджелина Джоли, которая после бурной юности начала превращаться в настоящую соблазнительницу. Красотка была напарницей Питта по фильму «Мистер и миссис Смит», съемки которого завершились незадолго до новостей о разрыве с Энистон. Однако представители актера эту информацию отрицали, да и сама Энджи уверяла, что относится к Брэду как к другу. Аргументы были настолько убедительными, что в адюльтер не поверила и сама Дженнифер Энистон.
Кажется, весь Голливуд сочувствовал актрисе. Впрочем, даже в такой ситуации нашлись люди, считавшие, что она сама во всем виновата. Недоброжелатели не сомневались, что разлад в семье произошел из-за нежелания Энистон как можно скорее родить ребенка Питту. После завершения «Друзей» Джен решила покорять большое кино, поэтому никак не могла себе позволить надолго выпасть из колеи. У Брэда же был незакрытый гештальт: он поставил перед собой цель стать отцом семерых детей (всем известно, что впоследствии свою миссию мужчина почти полностью выполнил).
Супруга ясно давала понять, что не планирует становиться многодетной матерью, но ничего не имеет против одного мальчика и одной девочки. По слухам, актриса дважды беременела, но теряла малышей на ранних сроках. Энистон никогда не обсуждала эту тему публично и не раз просила общественность перестать интересоваться ее репродуктивным здоровьем. Лишь много лет спустя знаменитость заявила, что материнство в принципе не входило в ее планы — она и так чувствует себя состоявшейся женщиной.
Испортила?
Осенью 2005-го брак звездной пары был официально расторгнут. На протяжении нескольких лет Дженнифер приходилось ловить на себе сочувствующие взгляды, и она решила воспользоваться этим: огромное количество обманутых мужьями женщин стали публично поддерживать ее. Позиция жертвы в каком-то смысле даже стала удобной, но быстро надоела. Джен всеми силами пыталась доказать публике, что давно отпустила и забыла, однако все было тщетно. Злопыхатели продолжали устраивать травлю Анджелине Джоли, что ужасно не нравилось Брэду Питту.
Стоило только улечься страстям, как актер решил нанести бывшей ответный удар. На этот раз он решил выставить себя жертвой обстоятельств. В 2011 году Питт дал интервью журналу Parade, в котором прозрачно намекнул, что употреблял запрещенные вещества из-за Энистон. Мол, их отношения были пресными и скучными, только так он забывался.
«В конце 1990-х я прятался от всего и целыми днями валялся на диване и курил [запрещенные вещества]. Даже начал чувствовать себя каким-то жалким. Потом поймал себя на мысли, что соглашаюсь сниматься в тех картинах, в которых по сценарию у главного героя захватывающая личная жизнь. Только тогда я понял, что проблема во мне — моя жизнь неинтересна. Полагаю, что во многом это было связано с моим прошлым браком», — говорил Брэд. Через несколько месяцев история повторилась: актер дал очередное интервью, в котором признался в употреблении наркотических веществ и частично свалил вину на экс-супругу. При этом он добавил, что после появления детей уже в других отношениях сразу же завязал.
Поклонники сочли этот поступок недостойным и впоследствии Питту пришлось публично извинятся перед бывшей, которая всегда отзывалась о нем лишь тепло.
Не получилось, не срослось
В 2016-м стало ясно, что от вредных привычек актер никогда всерьез и не отказывался. Осенью того года СМИ сообщили о предстоящем разводе Анджелины Джоли с Брэдом Питтом. Звезда фильма «Малефисента», в последнее время активно занимающаяся благотворительностью и ведущая правильный образ жизни, устала от пьяных выходок мужа. Окончательно ее терпение лопнуло, когда Брэд поднял руку на их приемного сына Мэдокса.
Активизировались и всезнающие инсайдеры, которые утверждали, что Питт регулярно приглашал в своей трейлер друзей и скручивал им сигареты отнюдь не с табаком. По слухам, Энджи это ужасно не нравилось. «Она из кожи лезет вон, чтобы приучить всю семью к ЗОЖу, а Брэд вообще не думает о своем самочувствии и будущем», — делился информатор с изданием The National Enquirer. Подключились и другие так называемые приятели актера — они утверждали, что тот начал сильно пить… от скуки. Мол, семейная рутина, о которой он когда-то мечтал, стала надоедать ему. Даже жена, которая в нулевых могла удивить кого угодно своими эпатажными поступками и высказываниями, с возрастом превратилась в спокойную и рассудительную женщину.
Увы, и во втором браке Брэд Питт не обрел счастья, как не обрела его и Дженнифер Энистон, выйдя замуж за Джастина Теру. В прошлом году супруги разошлись, и фанаты, разумеется, стали грезить о воссоединении Брэда и Джен. Помечтали и прекратили, поняв, что оба кумира слишком сильно изменились за последние 13 лет. Звезда фильма «Ярость» искал истину на дне бутылки, а его бывшая снялась в нескольких удачных комедиях, заключила ряд прибыльных контрактов и с годами, кажется, стала еще краше и интереснее. Что-то нам подсказывает, что желания возвращаться назад у мисс Энистон не возникает.