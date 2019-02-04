Оторви и брось: почему брак Брэда Питта с Дженнифер Энистон на самом деле был более хулиганским, чем с Анджелиной Джоли

Золотая пара Голливуда — именно так общественность называла союз наиболее привлекательной актрисы начала нулевых Дженнифер Энистон и обладателя титула «самого сексуального мужчины в мире» Брэда Питта. В 2005-м звездная чета распалась. Годы спустя звезда фильма «Ярость» заявил, что считал семейную жизнь с Джен слишком пресной. Но было ли в действительности у Питта время для скуки с Энистон?

Дженнифер Энистон и Брэд Питт считались одной из самых ярких звездных пар нулевых

Роман хорошей девчонки и классного парня — заявка на большой успех. По крайней мере, многим так казалось в конце 1990-х, когда Дженнифер Энистон и Брэд Питт являлись одной из самых обсуждаемых пар не только в родных Штатах, но и вообще во всем мире. Поклонники, не побоимся столь высокопарного выражения, душой болели за этот красивый союз. Не восхищаться селебами, с невероятной нежностью смотревшими друг на друга на красных дорожках, было просто-напросто невозможно. Так продолжалось аккурат до середины нулевых.

Началось все с желания взять тайм-аут в отношениях, а завершилось — громким разводом.

Когда история немного забылась, и фанаты перестали жалеть униженную и оскорбленную звезду мегапопулярного сериала, Брэд сделал заявление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В одном из интервью как бы невзначай он сказал, что в первом браке ему было ужасно скучно — намекая, что супруга оказалась слишком правильной девушкой. И это при том, что чета Энистон-Питт в свои лучшие годы пропадала на вечеринках и концертах, ужинала в лучших ресторанах мира, путешествовала, да и дома вдвоем им было не до тоски. Другое дело — брак с Анджелиной Джоли…



Как на самом деле Брэд Питт жил со своими бывшими женами, мы можем только догадываться. Мнение актера о любимых женщинах, которые со временем становились нелюбимыми, кардинально стабильно меняется раз в пятилетку…

Сказка моей жизни

В 1994 году был показан первый эпизод комедийного сериала «Друзья», после чего мужчины в хорошем смысле начали сходить с ума по обаятельной Рэйчел Грин в исполнении улыбчивой девушки с идеальной прической — да-да, речь о Дженнифер Энистон. С приходом популярности решились ее проблемы и с самооценкой, и с отсутствием кавалеров. В 1995-м Джен начала встречаться с актером Тейтом Донованом, который вскоре сделал ей предложение руки и сердца. Однако через три года знаменитости поняли, что им не по пути.

В середине 1990-х Энистон стала суперзвездой благодаря съемкам в сериале «Друзья»

Поклонников было немало, вот только времени заниматься «отбором» востребованной актрисе катастрофически не хватало. Именно поэтому роль Купидона девушка доверила своему агенту, а он, как известно, постарался на славу. Подчиненный Энистон и его коллега, работавший с Питтом, договорились устроить свидание вслепую для своих клиентов. Кинозвезды очень понравились друг другу и начали встречаться. Первое время они скрывали свой роман, но шило в мешке даже им утаить не удалось.

Брэд и Джен не успели и глазом моргнуть, как стали самой обсуждаемой и, по всеобщему мнению, красивой парой в Голливуде.

Да и самим героям этого материала казалось, что они предназначены друг другу самой судьбой. Следующим логичным шагом была помолвка, о которой влюбленные сообщили на концерте Стинга в Нью-Йорке. Знаменитости выбежали на сцену и стали подпевать музыканту, после чего Энистон подняла левую руку и продемонстрировала кольцо с увесистым бриллиантом на том самом пальце. Дизайн украшения Питт, к слову, разрабатывал сам и, говорят, вложил всю душу.

Дженнифер и Брэд объявили о своей помолвке на концерте Стинга

В июле 2000 года селебы сыграли свадьбу в Малибу. Пышное торжество, на котором собрались родственники и близкие друзья, обошлось звездам в один миллион долларов. Для проведения закрытого мероприятия был арендован роскошный особняк с видом на Тихий океан — романтика как она есть.



После женитьбы новоиспеченные супруги стали чаще появляться на публике вместе — ходили на премьеры, церемонии награждения, телевизионные шоу. Шли месяцы, а Питт и Энистон продолжали выглядеть так, словно только-только начали встречаться. Они спокойно могли обниматься и целоваться, позабыв о людях вокруг и вездесущих папарацци.

«Со мной не соскучишься»

Дженнифер Энистон всегда производила впечатление типичной примерной девочки: в серьезных скандалах не замешана, мила и вежлива. Однако в начале нулевых актриса дала понять, что она, пусть и хороший человек, но не без греха.

Знаменитость заявила в интервью журналу Rolling Stone, что время от времени покуривает и одними лишь сигаретами не ограничивается — мол, только таким образом ей удается расслабиться и отвлечься от тяжелых мыслей.

«Не вижу в этом ничего криминального. Я целиком и полностью контролирую ситуацию. Меня нельзя причислять к зависимым. Тем более к тяжелым наркотикам я не притрагивалась и не собираюсь», — отстаивала свою позицию звезда сериала «Друзья». Фанатов Джен это высказывание разочаровало — как-никак она подает пример юному поколению, но из песни слов не выкинуть.

Энистон открыто говорила о том, что иногда употребляет запрещенные препараты и муж составляет ей компанию

Энистон не отказывала себе и в алкоголе, который на вечеринках лился рекой. И без того веселая и легкая на подъем Джен вмиг становилась звездой танцполов — непосредственной красоткой с идеальной прической любовались все мужчины вокруг, открыто завидовавшие Брэду. К слову, супруг актрисы, который обычно посещал тусовки вместе с ней, тоже позволял себе крепкие напитки…



Брэд разделял с Джен и другие плохие привычки, которые их обоих, казалось, совсем не смущали в нулевых, когда еще не существовало повального увлечения ЗОЖем. Звезда фильма «Легенды осени» тоже много курил — и не только табак. До поры до времени Питт не афишировал это. На откровения его потянуло уже после расставания с первой женой, которое шокировало весь мир.

Притяженья больше нет

В январе 2005-го Дженнифер Энистон и Брэд Питт выступили с совместным заявлением — супруги объявили о том, что больше не вместе. «Мы расстаемся после семи лет совместной жизни. Решение не было спонтанным — мы все хорошо обдумали. Остаемся друзьями, поэтому будем и дальше относиться друг к другу с большой любовью и уважением», — приводил слова селебов американский журнал People.



Поклонники пары долго гадали, что же произошло. Еще недавно они казались такими счастливыми, не стеснялись проявлять чувства на публике и нежно отзывались друг о друге в интервью.



Первой и наиболее очевидной версией была измена. Главной подозреваемой стала Анджелина Джоли, которая после бурной юности начала превращаться в настоящую соблазнительницу. Красотка была напарницей Питта по фильму «Мистер и миссис Смит», съемки которого завершились незадолго до новостей о разрыве с Энистон. Однако представители актера эту информацию отрицали, да и сама Энджи уверяла, что относится к Брэду как к другу. Аргументы были настолько убедительными, что в адюльтер не поверила и сама Дженнифер Энистон.

В интервью журналу Vanity Fair она заявила, что ничего не знала о похождениях мужа: «Не только весь мир был в шоке, но и я сама».

Кажется, весь Голливуд сочувствовал актрисе. Впрочем, даже в такой ситуации нашлись люди, считавшие, что она сама во всем виновата. Недоброжелатели не сомневались, что разлад в семье произошел из-за нежелания Энистон как можно скорее родить ребенка Питту. После завершения «Друзей» Джен решила покорять большое кино, поэтому никак не могла себе позволить надолго выпасть из колеи. У Брэда же был незакрытый гештальт: он поставил перед собой цель стать отцом семерых детей (всем известно, что впоследствии свою миссию мужчина почти полностью выполнил).

Брэд Питт не раз говорил о том, что хочет стать многодетным отцом. Дженнифер Энистон, увы, не смогла осуществить эту мечту

Супруга ясно давала понять, что не планирует становиться многодетной матерью, но ничего не имеет против одного мальчика и одной девочки. По слухам, актриса дважды беременела, но теряла малышей на ранних сроках. Энистон никогда не обсуждала эту тему публично и не раз просила общественность перестать интересоваться ее репродуктивным здоровьем. Лишь много лет спустя знаменитость заявила, что материнство в принципе не входило в ее планы — она и так чувствует себя состоявшейся женщиной.

Испортила?

Осенью 2005-го брак звездной пары был официально расторгнут. На протяжении нескольких лет Дженнифер приходилось ловить на себе сочувствующие взгляды, и она решила воспользоваться этим: огромное количество обманутых мужьями женщин стали публично поддерживать ее. Позиция жертвы в каком-то смысле даже стала удобной, но быстро надоела. Джен всеми силами пыталась доказать публике, что давно отпустила и забыла, однако все было тщетно. Злопыхатели продолжали устраивать травлю Анджелине Джоли, что ужасно не нравилось Брэду Питту.

Несколько лет назад Питт публично назвал брак с Энистон скучным. За свои слова пришлось отвечать

Стоило только улечься страстям, как актер решил нанести бывшей ответный удар. На этот раз он решил выставить себя жертвой обстоятельств. В 2011 году Питт дал интервью журналу Parade, в котором прозрачно намекнул, что употреблял запрещенные вещества из-за Энистон. Мол, их отношения были пресными и скучными, только так он забывался.



«В конце 1990-х я прятался от всего и целыми днями валялся на диване и курил [запрещенные вещества]. Даже начал чувствовать себя каким-то жалким. Потом поймал себя на мысли, что соглашаюсь сниматься в тех картинах, в которых по сценарию у главного героя захватывающая личная жизнь. Только тогда я понял, что проблема во мне — моя жизнь неинтересна. Полагаю, что во многом это было связано с моим прошлым браком», — говорил Брэд. Через несколько месяцев история повторилась: актер дал очередное интервью, в котором признался в употреблении наркотических веществ и частично свалил вину на экс-супругу. При этом он добавил, что после появления детей уже в других отношениях сразу же завязал.



Поклонники сочли этот поступок недостойным и впоследствии Питту пришлось публично извинятся перед бывшей, которая всегда отзывалась о нем лишь тепло.

Не получилось, не срослось

В 2016-м стало ясно, что от вредных привычек актер никогда всерьез и не отказывался. Осенью того года СМИ сообщили о предстоящем разводе Анджелины Джоли с Брэдом Питтом. Звезда фильма «Малефисента», в последнее время активно занимающаяся благотворительностью и ведущая правильный образ жизни, устала от пьяных выходок мужа. Окончательно ее терпение лопнуло, когда Брэд поднял руку на их приемного сына Мэдокса.







1 2 3 ... 18 Поклонники Брэда Питта и Дженнифер Энистон до сих пор грезят об их воссоединении

Активизировались и всезнающие инсайдеры, которые утверждали, что Питт регулярно приглашал в своей трейлер друзей и скручивал им сигареты отнюдь не с табаком. По слухам, Энджи это ужасно не нравилось. «Она из кожи лезет вон, чтобы приучить всю семью к ЗОЖу, а Брэд вообще не думает о своем самочувствии и будущем», — делился информатор с изданием The National Enquirer. Подключились и другие так называемые приятели актера — они утверждали, что тот начал сильно пить… от скуки. Мол, семейная рутина, о которой он когда-то мечтал, стала надоедать ему. Даже жена, которая в нулевых могла удивить кого угодно своими эпатажными поступками и высказываниями, с возрастом превратилась в спокойную и рассудительную женщину.



Увы, и во втором браке Брэд Питт не обрел счастья, как не обрела его и Дженнифер Энистон, выйдя замуж за Джастина Теру. В прошлом году супруги разошлись, и фанаты, разумеется, стали грезить о воссоединении Брэда и Джен. Помечтали и прекратили, поняв, что оба кумира слишком сильно изменились за последние 13 лет. Звезда фильма «Ярость» искал истину на дне бутылки, а его бывшая снялась в нескольких удачных комедиях, заключила ряд прибыльных контрактов и с годами, кажется, стала еще краше и интереснее. Что-то нам подсказывает, что желания возвращаться назад у мисс Энистон не возникает.