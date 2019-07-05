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«Я не хочу загонять себя в рамки и кому-то нравиться»: Анастасия Тарасова ответила хейтерам на критику своего стиля

Пользователи Сети регулярно критикуют образы Анастасии Тарасовой и считают, что она могла бы себе позволить выглядеть более роскошно. Недавно супруга футболиста наконец решила ответить завистникам. 
Анастасия Тарасова (Костенко)
Анастасия Тарасова

Каждое новое фото 25-летней Анастасии Тарасовой обсуждают сотни тысяч ее фолловеров. 

Без внимания прозорливых пользователей Сети не остается ни один недочет во внешнем виде модели. 

Подписчики критикуют то любовь Анастасии носить одни и те же вещи по несколько лет подряд, то ее стиль вообще

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов, Александр Тарасов (T-Killah)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы на свадьбе рэпера T-killah

На днях завистники снова не оценили аутфит молодой мамы. Они посчитали, что зеленое платье с драпировкой, в котором Тарасова пришла на свадьбу к рэперу T-killah и Марии Беловой, смотрится слишком несовременно и неуместно. 

Впрочем, на этот раз супруга футболиста не смогла молча принять негативные комментарии в свой адрес. 

«Я не хочу кому-то нравится и загонять себя в рамки. И вам советую, чем угождать каждому. Мне комфортно носить такую одежду, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Сети», — ответила одному из подписчиков Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены)

Молодая мама отметила, что в ее окружении вообще не принято обсуждать чужой внешний вид. К тому же, платье, которое так не понравилось ее фолловерам, лично Анастасии очень пришлось по душе, и никто не переубедит ее в том, что оно ей не идет. 

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05 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kostenko.94/Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов, Александр Тарасов (T-Killah)

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну начнём с того, что Костенко и есть один сплошной недочёт, да и как же ведь не хочет она чтобы её обсуждали, ну да жизнь не для лайков

  • Не "Я не хочу кому-то нравиться", а "я не могу кому-то нравиться". Настя, ты ж красивая девка, но убогие одеяния все впечатление портят. Ну найми ты стилиста, это не так дорого. Ну попроси у скряги мужа в качестве подарка на ДР.🤦‍♀️

  • Она пишет безграмотно

  • А как пишет-то, как формулирует! Сразу виден дипломированный журналист.

  • Ага, не хочу, это просто самолюбование.

  • Насть, иди ты в ж..у

  • Тот момент, когда не можешь отличить -тся от ться🙈😒

  • Писец, жить для того чтобы всем нравиться.... Кошмар. Бедные девки, каждый день утром вставать и себя пидорить чтоб понравиться хейтерам в инете. Наська симпатичная баба, что ещё надо? До чего дожили люди??? Это что вообще??? Я вот была раньше симпатичная и всем нравилась, сейчас постарела и нравлюсь не всем.. Если бы начала пидорить себя, силиконом, ботоксом закачиваться, может ещё бы и продержалась во внимании, ноооо мне пох на чужое мнение... Как так????? Что со мной??

  • Ооо, ну понятно, адекватные комменты здесь не опубликовывают, только выгодное ***

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