«Я не хочу загонять себя в рамки и кому-то нравиться»: Анастасия Тарасова ответила хейтерам на критику своего стиля

Каждое новое фото 25-летней Анастасии Тарасовой обсуждают сотни тысяч ее фолловеров.
Подписчики критикуют то любовь Анастасии носить одни и те же вещи по несколько лет подряд, то ее стиль вообще.
На днях завистники снова не оценили аутфит молодой мамы. Они посчитали, что зеленое платье с драпировкой, в котором Тарасова пришла на свадьбу к рэперу T-killah и Марии Беловой, смотрится слишком несовременно и неуместно.
«Я не хочу кому-то нравится и загонять себя в рамки. И вам советую, чем угождать каждому. Мне комфортно носить такую одежду, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Сети», — ответила одному из подписчиков Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены).
Молодая мама отметила, что в ее окружении вообще не принято обсуждать чужой внешний вид. К тому же, платье, которое так не понравилось ее фолловерам, лично Анастасии очень пришлось по душе, и никто не переубедит ее в том, что оно ей не идет.