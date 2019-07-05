«Я не хочу загонять себя в рамки и кому-то нравиться»: Анастасия Тарасова ответила хейтерам на критику своего стиля

Пользователи Сети регулярно критикуют образы Анастасии Тарасовой и считают, что она могла бы себе позволить выглядеть более роскошно. Недавно супруга футболиста наконец решила ответить завистникам.

Анастасия Тарасова

Каждое новое фото 25-летней Анастасии Тарасовой обсуждают сотни тысяч ее фолловеров.

Без внимания прозорливых пользователей Сети не остается ни один недочет во внешнем виде модели.

Подписчики критикуют то любовь Анастасии носить одни и те же вещи по несколько лет подряд, то ее стиль вообще.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы на свадьбе рэпера T-killah

На днях завистники снова не оценили аутфит молодой мамы. Они посчитали, что зеленое платье с драпировкой, в котором Тарасова пришла на свадьбу к рэперу T-killah и Марии Беловой, смотрится слишком несовременно и неуместно.

Впрочем, на этот раз супруга футболиста не смогла молча принять негативные комментарии в свой адрес.

«Я не хочу кому-то нравится и загонять себя в рамки. И вам советую, чем угождать каждому. Мне комфортно носить такую одежду, и отрицательные комментарии я встретила только на просторах Сети», — ответила одному из подписчиков Анастасия (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 10 Анастасия Тарасова ответила завистникам, критикующим ее внешний вид

Молодая мама отметила, что в ее окружении вообще не принято обсуждать чужой внешний вид. К тому же, платье, которое так не понравилось ее фолловерам, лично Анастасии очень пришлось по душе, и никто не переубедит ее в том, что оно ей не идет.