Микелла Абрамова и Ержан Максим представили клип на песню «Эта любовь»

Пока интернет-пользователи продолжают обсуждать скандальный шестой сезон шоу «Голос. Дети», главные участники этой истории — Микелла Абрамова и Ержан Максим — записали совместную песню, а 12 июля представили клип. Оценим?

Микелла Абрамова

После окончания последнего сезона проекта «Голос. Дети» бывшие соперники стали друзьями и коллегами. Речь идет о Микелле Абрамовой и Ержане Максиме, которые уже успели и спеть вместе на «Новой волне», и даже записать совместный трек, получивший название «Эта любовь».



Недавно юные исполнители поделились с миром новым творением — на YouTube-канале Абрамовой появился клип на их совместную композицию. Подростки нежно спели о первой любви, и кажется, что так искренне передавать эмоции, вызванные этим прекрасным чувством, можно только в их возрасте.

Ержан Максим и Микелла Абрамова

По сюжету ролика Микелла и Ержан не играют влюбленных, как вы могли бы предположить. У каждого своя история — Максим неравнодушен к девочке в красных очках, на Абрамову засматривается самый симпатичный мальчик в школе.



1 2 3 ... 10 На днях Микелла Абрамова выпустила свой первый клип

Надеемся, это не последний совместный проект участников шоу «Голос. Дети». Ребята бесспорно очень талантливы.