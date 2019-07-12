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Микелла Абрамова и Ержан Максим представили клип на песню «Эта любовь»

Пока интернет-пользователи продолжают обсуждать скандальный шестой сезон шоу «Голос. Дети», главные участники этой истории — Микелла Абрамова и Ержан Максим — записали совместную песню, а 12 июля представили клип. Оценим?
Микелла Абрамова
Микелла Абрамова

После окончания последнего сезона проекта «Голос. Дети» бывшие соперники стали друзьями и коллегами. Речь идет о Микелле Абрамовой и Ержане Максиме, которые уже успели и спеть вместе на «Новой волне», и даже записать совместный трек, получивший название «Эта любовь». 

Недавно юные исполнители поделились с миром новым творением — на YouTube-канале Абрамовой появился клип на их совместную композицию. Подростки нежно спели о первой любви, и кажется, что так искренне передавать эмоции, вызванные этим прекрасным чувством, можно только в их возрасте. 

Ержан Максим, Микелла Абрамова
Ержан Максим и Микелла Абрамова

По сюжету ролика Микелла и Ержан не играют влюбленных, как вы могли бы предположить. У каждого своя история — Максим неравнодушен к девочке в красных очках, на Абрамову засматривается самый симпатичный мальчик в школе.

Надеемся, это не последний совместный проект участников шоу «Голос. Дети». Ребята бесспорно очень талантливы. 

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12 июля 2019
Текст Авдеева Екатерина
Фото Mikella Abramova/Youtube.com, @maksim_erjan, @mikellaabramova/Instagram
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Алсу

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Хе-хе, у страны была возможность послушать как звучит голос Микелы вживую, теперь, видимо, придется до конца дней наслаждаться автотюном и пр. Куда пропал характерный для Микелы субтон, который на эфирах не давал ни одной сильной ноты взять? Ержан- умничка, эмоционально вложился в эту песню! Клип таксе, мили-ванили, убрать бы Абрамову, которую традиционно позиционируют впереди кадра, было б отлично.

  • Ну если вырезать из клипа Абрамову, хорошо. Ержан замечательный, всего тебе хорошего в жизни, с удовольствием буду следить за твоим творчеством. Надеюсь услышать тебя с Димашем.

  • Бедная семья Ержанов, никак не отвяжутся теперь от этих Абрамовых

  • Ну и зачем Ержан и его семья стали сотрудничать с Микеллой и, следовательно, с Алсу? Ну да, выгодно. Но деньги деньгами, а про гордость забывать все же не следует. Я бы обиделась за их махинации с голосованием, благодаря которым я не стала победителем, и никаких дел с ними иметь, конечно, же не стала бы. Прям разочарована.

  • Давайте честно, Ержан весьма посредственный, лажает мимо нот, орет. Скоро голос сломается, петь он не будет. А денег сейчас очень хочется, как и славы. С его активной мамой втиснется куда угодно, и ножки поцелует дарителю. Свой шанс он поймал, держит крепко.

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