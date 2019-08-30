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Во время разлуки с любимым сыном Анджелина Джоли собирается наладить личную жизнь

На днях старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэдокс уехал на учебу в Южную Корею. Разлука с наследником тяжело дается актрисе — она даже подумывает полностью изменить свой образ жизни. 
Анджелина Джоли, Мэдокс Джоли-Питт
Анджелина Джоли с сыном Мэдоксом

21 августа 18-летний Мэдокс Джоли-Питт отправился во взрослую жизнь. Теперь молодой человек будет жить в Сеуле и учиться в одном из крупнейших технологических университетов на факультете биоинженерии. 

Юноша не захотел остаться в США, хотя знаменитые родители могут оплатить ему обучение в любом вузе страны. 

Анджелина Джоли вызвалась проводить сына в университет. Актриса изо всех сил старалась не показывать, что переживает из-за разлуки с Мэдоксом, но все же не сдержала слез

Анджелина Джоли, Мэдокс Джоли-Питт
 

Ни для кого не секрет, что Мэдокс — любимец Джоли. Поговаривают, что лишь ему одному звезда хочет передать все свое внушительное наследство после смерти. 

Поэтому неудивительно, что после отъезда юноши актриса впала в депрессивное состояние. 

«С отсутствием Мэдокса у нее появилось слишком много свободного времени и непонимание, что с ним делать. В ее жизни образовалась самая настоящая дыра, которую нужно срочно чем-то заполнить», — признался инсайдер порталу Radar Online. 

По словам анонимного источника, Анджелина поняла, что слишком много внимания уделяет семье. Теперь актриса наконец решилась наладить свою личную жизнь!

«Она планирует регулярно ходить на свидания, чтобы посмотреть, к чему это может привести. У Энджи уже есть несколько кандидатур для встреч, которые долгое время добивались ее расположения», — сообщил источник. 

Напомним, с момента начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом в 2016 году Джоли была одинока. Вполне вероятно, что скоро актриса найдет новую любовь — или хотя бы отвлечется от грустных мыслей о разлуке с сыном. 

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30 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @xx_efu/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Мэдокс Джоли-Питт, Анджелина Джоли

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