Во время разлуки с любимым сыном Анджелина Джоли собирается наладить личную жизнь

На днях старший сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэдокс уехал на учебу в Южную Корею. Разлука с наследником тяжело дается актрисе — она даже подумывает полностью изменить свой образ жизни.

Анджелина Джоли с сыном Мэдоксом

21 августа 18-летний Мэдокс Джоли-Питт отправился во взрослую жизнь. Теперь молодой человек будет жить в Сеуле и учиться в одном из крупнейших технологических университетов на факультете биоинженерии.

Юноша не захотел остаться в США, хотя знаменитые родители могут оплатить ему обучение в любом вузе страны.

Анджелина Джоли вызвалась проводить сына в университет. Актриса изо всех сил старалась не показывать, что переживает из-за разлуки с Мэдоксом, но все же не сдержала слез.

Ни для кого не секрет, что Мэдокс — любимец Джоли. Поговаривают, что лишь ему одному звезда хочет передать все свое внушительное наследство после смерти.

Поэтому неудивительно, что после отъезда юноши актриса впала в депрессивное состояние.

«С отсутствием Мэдокса у нее появилось слишком много свободного времени и непонимание, что с ним делать. В ее жизни образовалась самая настоящая дыра, которую нужно срочно чем-то заполнить», — признался инсайдер порталу Radar Online.



По словам анонимного источника, Анджелина поняла, что слишком много внимания уделяет семье. Теперь актриса наконец решилась наладить свою личную жизнь!

1 2 3 ... 10 Анджелина Джоли тяжело переживает отъезд старшего сына в другую страну

«Она планирует регулярно ходить на свидания, чтобы посмотреть, к чему это может привести. У Энджи уже есть несколько кандидатур для встреч, которые долгое время добивались ее расположения», — сообщил источник.



Напомним, с момента начала бракоразводного процесса с Брэдом Питтом в 2016 году Джоли была одинока. Вполне вероятно, что скоро актриса найдет новую любовь — или хотя бы отвлечется от грустных мыслей о разлуке с сыном.