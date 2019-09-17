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Симона Юнусова поведала новые подробности о своем подростковом аборте

Несколько недель назад Симона Юнусова шокировала общественность тем, что в школьные годы сделала аборт. С тех пор мама Тимати регулярно делится с фолловерами новой «порцией» откровений на эту тему. 
Симона Юнусова
Симона Юнусова

Симона Юнусова часто рассказывает в своем микроблоге не только об успехах 5-летней внучки Алисы, но и о подробностях своей жизни. Женщина любит вспоминать детство и молодость, насыщенные весьма разнообразными событиями. 

Так, в конце августа мама Тимати призналась, что в 16 лет ей пришлось сделать аборт

Еще будучи школьницей, Симона случайно забеременела от своего первого возлюбленного. Мать заставила ее избавиться от ребенка и отвела в женскую консультацию. 

Симона Юнусова
Симона Юнусова (в центре, архивное фото)

Юнусова уже рассказывала во всех красках о том, как проводились аборты в СССР времен ее юности. 

На днях женщина призналась, что благодаря счастливой случайности ее миновала большая часть ужасов этой процедуры. 

«Я не верю в чудеса. Но неожиданно в операционную вошел мужчина, доктор. Он посмотрел на меня, а потом, обернувшись к коллеге, сказал: ''Иди, я все сделаю сам. Неужели ты не видишь, что перед тобой невинный ребенок?''. Она пожала плечами и вышла. В ту же минуту я почувствовала легкий укол и мои глаза начали закрываться... Я пришла в себя уже в палате на 8 человек», — вспомнила знаменитость. 

Вскоре в палату к девушке пришел тот самый доктор, чтобы ее поддержать. «Не помню деталей, но он говорил не о случившемся, а о любви. О том, что не каждому жизнь преподносит такой подарок, а только избранным», — пишет Симона. По словам Юнусовой, мужчина-врач стал единственным человеком, который смог поддержать ее в такой непростой ситуации. 

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17 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @simona280/Instagram
Теги

Симона Юнусова, Тимати, Алиса Юнусова, Артем Юнусов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Какая же она страшная!!! Это просто редкость, до какой степени некрасивая с самого детства.

  • что, еще не все рассказано??

  • Задрали уже со своими абортами

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