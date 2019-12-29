Нелюбовь матери, аборт в 16 и отказ от личной жизни: какую цену заплатила Симона Юнусова, чтобы стать счастливой

Мы не раз убеждались, что жизнь порой оказывается круче самого остросюжетного фильма. Люди с непростой судьбой встречаются как среди нас, так и на звездном олимпе. Этот материал мы посвящаем героине нашего времени Симоне Юнусовой — женщине, которой удалось невозможное: затмить своего суперизвестного сына Тимати и стать интересной, но главное — полезной для миллионов людей.



Симона Юнусова проснулась звездой несколько лет назад — когда завела Инстаграм. Страница, которая изначально позиционировалась как блог «просто бабушки», за короткий срок превратилась в площадку, где миллионы людей не только следят за жизнью звездной семьи, но и ищут ответы на многие животрепещущие вопросы.



В блоге Симона делится непридуманными историями из своей жизни — и они заслуживают куда большего внимания, чем, например, слухи и сплетни о ее отношениях с девушками Тимати, ее старшего сына.



Юнусова легко могла бы написать мемуары. Впрочем, они уже готовы — ее второй Инстаграм, посвященный воспоминаниям прошлого, читаешь как увлекательную книгу. Тут и семейная драма, и неприязненность матери, и первая любовь, с которой пришел и первый сексуальный опыт, и нелегкий выбор, стоивший нашей героине семейного счастья.

Не та, кого ждали

Симона родилась 6 ноября 1959 года в Москве. Отцом девочки был композитор и дирижер Яков Черноморский. В те годы он руководил Российским домом культуры в Москве, блестяще играл на скрипке и был душой любой компании. Его главной поклонницей являлась супруга, которая работала реставратором. Удивительно, но в Сети невозможно найти ее имя, а сама Симона ни разу не указала его на своей странице.

Симона с папой

На момент рождения девочки супруги прожили в браке около шести лет и страстно мечтали о сыне, которому даже придумали имя — Семен. Но родилась дочь. Казалось бы, какая разница, ведь девочка — едва ли не большее счастье, но нет, новоиспеченная мама проплакала до утра, да так сильно, что, кажется, вместе с горькими слезами, которые, конечно же, высохли, улетучилась и частичка любви к новорожденной малышке.



В семье Черноморских уже была девочка — 9-летняя Верка. Так Симона долгое время называла свою старшую «систер» (дочь мамы от первого брака). Родители Якова с радостью приняли неродную внучку и всегда отмечали ее спокойный, покладистый характер. Симона была полной противоположностью: «Я много раз представляла обратную ситуацию. Меня бы точно вернули, откуда взяли, да еще и с мамой в придачу! Я была вредной и ершистой».

Пусть мама услышит

Здесь хочется сделать небольшое отступление и рассказать о маме Симоны. Женщине, которая родилась практически с серебряной ложкой во рту, но лишилась ее в одну секунду.

Интеллигентная, благополучная семья Штокман. Отец — профессиональный врач, мать — образцовая домохозяйка с идеальной укладкой и маникюром, дочь — ну просто картинка в пышном платье и с бантом в волосах.

Все рухнуло в 1938 году, когда главу семейства обвинили в троцкистско-зиновьевском заговоре, забрали из дома и увезли в неизвестном направлении. Его супругу, как «жену врага народа», посадили, и 14-летняя дочка осталась одна. Сердобольные соседи прятали девочку у себя в ванной, когда за ней приходили из детского дома, подкармливали, жалели…



Вскоре из тюрьмы вернулась бабушка. Вместе с ней она работала на лесоповале, где одним из бревен ей повредили ногу, оставив на всю жизнь хромой. До своего совершеннолетия она научилась пить чистый спирт и выживать в любых условиях. Ее спасителем стал «красавец», от которого она и родила дочь Веру. А потом влюбилась в его лучшего друга — им оказался Яков Черноморский.

Спустя много лет по точно такому же сценарию будет развиваться любовная драма Симоны. Вот и не верь после этого в Судьбу!

С первых дней жизни Симона стала папиной дочкой. Яков хоть и мечтал о сыне, но едва увидев новорожденную малышку, тут же растворился в ней. Чего нельзя сказать о родной матери. Лишь спустя полвека Симона позволит себе заговорить вслух об отношениях с родительницей. А они были ой какими непростыми. «Не помню маминых поцелуев, объятий, разговоров по душам… Зато помню постоянные скандалы и крик».

Стычки между матерью и дочерью происходили лишь в отсутствии отца. Стоило ему, такому красивому и надушенному одеколоном, переступить порог дома, как тут же появлялись они — «перевертыши».

Именно так Симона называла изменения, происходившие в поведении матери. Та начинала улыбаться, ворковать и превращалась в такую милую и заботливую, что хотелось плакать. От обиды и злости.

Симона с мамой

Лишь став взрослой и решившись на серьезный разговор, Симона поймет, что родительница видела в ней… соперницу: «Мама боготворила папу. Такого женского самоотречения и близости между супругами я больше не встречала». Так что первые годы жизни в их семье прошли в конкуренции за внимание любимого обеими мужчины.



А Яков был просто счастлив! Да, жили они весьма скромно, можно сказать даже бедно — пироги с капустой пекли только по праздникам, вместо рыбы использовали высушенную хорду (спинную струну из позвоночника), но рядом были любимая жена и дочки, а младшая еще и с отличным музыкальным слухом, что его, как композитора, очень радовало. Ученица английской спецшколы Симона Черноморская росла и начала привлекать внимание одноклассников.

Аборт в 16

С одним из увлеченных ею одноклассников Симона и закрутила роман в волшебные 14 лет. Сегодня школьницы этого возраста совсем не такие, какими они были в далекие семидесятые. Современные подростки пытаются выглядеть старше и часто ведут себя соответствующе. А тогда влюбленные гуляли по городу дотемна, разговаривали о прекрасном и читали, обнявшись на лавке, «Суламифь» Куприна. «Мы не могли нацеловаться и надышаться друг другом!» — пишет в своем инстаграм-дневнике Симона, и ты невольно начинаешь вспоминать свои первые, такие дурманящие свидания.

У него были красивые волосы, зеленые глаза и единственные в школе джинсы Levi’s — ну как не влюбиться? А еще эти длинные аристократические пальцы, которые каждый раз предательски дрожали, когда она смотрела на него. Ну просто сюжет фильма «Вам и не снилось» в реальной жизни! С той лишь разницей, что он был отличником, а она — круглой двоечницей.



Конец этому роману положили недремлющие учителя, подловившие влюбленных около кинотеатра и немедленно вызвавшие в школу их родителей.

Собрали целый педсовет, расселись в кабинете директора под портретами членов Политбюро и начали решать, как же спасти сына уважаемой учительницы (наш Ромео) от этой… «проститутки».

Именно это слово прозвучало из уст взрослых в адрес 14-летней девочки, стоявшей перед ними и не сводившей глаз со своей матери, которая тогда появилась в школе в первый и последний раз. «Не помню, как мы вышли на улицу, помню только колючие мамины глаза. Она повернулась и... плюнула мне в лицо со словами ''вот, чего стоит твоя жизнь!''»



Как бы взрослые ни старались, пылкие чувства юных влюбленных ничем не потушить. Вот и наша парочка продолжала встречаться даже после того, как Симону перевели в другую школу:

Ей исполнилось 16. «Как-то раз он приехал, и мы пошли целоваться в телефонную будку… Вдруг у меня потемнело в глазах, я потеряла сознание». Позднее она признается сестре, что уже давно чувствует себя неважно. Вера, которая к тому времени уже была замужней дамой, забеспокоилась — и как выяснилось, не зря.



Оказавшись впервые на приеме у гинеколога, 16-летняя Симона услышала вынесенный ей диагноз: «Беременность и уже не маленькая...» Дальше все как в тумане: страх в глазах сестры, слезы на лице отца и холодный взгляд мамы, которая молча отвела ее в больницу и оставила там одну. А потом начался «ад» — именно этим словом юная пациентка описала процедуру аборта, которую ей сделали в районной больнице в далеком 1975 году:

«Доктор в грязном клеенчатом фартуке и резиновых перчатках смерила меня презрительным взглядом и молча кивнула на кресло. В соседнем заканчивали экзекуцию под стоны и мат другой пациентки».

Трясущуюся как осиновый лист девочку никто и не собирался успокаивать. Вместо слов поддержки и обещаний, что все будет хорошо, она лишь услышала: «Я не собираюсь с тобой возиться! Я же тебя сейчас искалечу! Ты не боялась, когда ''давала''?!»



В те несколько дней, что она проведет в палате на восьмерых, Симону будут поддерживать лишь двое — Он, который принесет ее любимый «Чернослив в шоколаде», и Федор Михайлович Достоевский, чье «Преступление и наказание» она прочитает запоем.

Первый и последний муж(чина)

После выписки из больницы история Симоны прерывается. В ее онлайн-дневнике не найти записей об окончании школы и о поступлении в Московский государственный институт. Пустые страницы начинают вновь заполняться лишь с появлением в ее жизни бывшего одноклассника Ильдара Юнусова — лучшего друга Ромео в джинсах Levi’s. Помните историю мамы Симоны?



В школе он был «ботаником», странным, неулыбчивым парнем в очках в роговой оправе и с длинными немытыми волосами. Долгие годы добивался расположения Симоны, хотя не был обделен вниманием прекрасного пола. Все-таки не абы кто, а коренной москвич, выходец из семьи дипломатов (ими были родственники по линии отца), умный парень. Его будущая супруга долго держала оборону, но, в конце концов, сдалась. Со свадьбой тянуть не стали и поженились на четвертом курсе.

Семья Юнусовых не приняла невестку. Особенно против высказывалась новоиспеченная свекровь, считавшая Симону не парой ее сыну.

Молодожены, которые планировали жить в квартире Ильдара, были вынуждены въехать в куда более скромные квадратные метры Черноморских.



Поначалу супруги были счастливыми, хоть и очень бедными — жили на две не самые большие стипендии: денег хватало только на еду и метро. А потом как все закрутилось, как завертелось. Ильдара отправили на длительную практику в одну из арабских стран, откуда молодой муж приехал с долларами. Их обменяли на чеки в знаменитой «Березке».



«Я впервые попала туда, где продавалось все. Глаза разбегались, и тут я увидела его… Кожаный плащ цвета переспевшей вишни. Для нас это было очень дорого, но муж, не дрогнув, сказал, что к плащу мы еще берем и сапоги. Это были первые кожаные вещи в моей жизни…» — вспоминала Симона в Инстаграме и в очередной раз поблагодарила своего экс-супруга за те эмоции.

Чтобы хоть как-то объяснить зашкаливающий восторг 23-летней Юнусовой, достаточно будет лишь перечислить то, в чем она ходила до того, как впервые оказалась в элитном магазине, — клетчатое пальто, сшитое еще в десятом классе, с воротником из нутрии, мамины сапоги «прощай молодость», каракулевый берет сестры и дермантиновая сумка, потрескавшаяся от мороза.



Супруги, невидевшиеся почти год, были максимально счастливы. А через некоторое время Симона поняла, что пора показаться врачу. Никаких УЗИ в те годы еще не делали, анализ крови пришлось ждать неделю. В справочной районной женской консультации ее ждала бумажка, где стоял синий штамп «Обнаружен». Юнусова сразу поняла — у нее будет сын. Дочку она никогда не хотела — как признается, из-за собственной тяжелой истории с мамой.



Тимур появился на свет 15 августа 1983 года. После 16-часовых схваток.

Началом конца…

… семейной жизни Юнусовых стало то, что, казалось бы, должно было их только сплотить, — рождение первенца. Сына!



Симона Юнусова — мировая мама, но к своим родительским обязанностям она приступила с таким рвением и небывалым энтузиазмом, что забыла о не менее важном — своем муже.



Расставание происходило постепенно, но неотвратимо. В семейную жизнь дочери неожиданно вмешалась мама, для которой, как мы помним, главным в жизни был муж, а не дети, но Симона, хранившая на родительницу горькую обиду, воспринимала любые ее слова в штыки.

Так супруги и жили: он с головой погрузился в открывшиеся возможности в бизнесе, а она все увлеченнее занималась развитием детей. Ильдару Юнусову нужна была Женщина, а не Мать, а потому в один из дней он просто ушел из дома.



Симона не скрывает: ей было очень тяжело. Она, словно раненная волчица с двумя прижавшимися к ней волчатами, стояла одна посреди заснеженного поля глубокой ночью и громко выла. Последующие удары обрушались на нее снова и снова. Раз, и она узнает о серьезном заболевании горячо любимого папы. Два, и бывший муж сообщает, что стал отцом. Дочки!.. «В тот период у меня был целый букет психосоматики, о которой я еще ничего не знала. Частые заболевания горла — потому что я не могла выговорить свое отчаяние после развода и выкричать страх, когда узнала о папиной смертельной болезни. Проблемы с желудком…»

Два сына и две дочки

Что было дальше? А дальше была жизнь, посвященная двум самым главным людям в жизни Симоны — сыновьям Тимуру и Артему. Старшего она называет своей Гордостью, а младшего — своей Душой. С первых дней жизни она воспитывала их как настоящих мужчин: обливала холодной водой (чтобы были сильные духом и телом), никогда не разрешала сидеть в метро, научила подавать женщинам руку при выходе из машины и открывать дверь.



Свою личную жизнь наша героиня поставила на паузу. Пережив развод в 35 лет, она решила больше не выходить замуж и сделала это совершенно осознанно.

«Я научилась прощать и отпускать, но самое главное — я, наконец, перестала искать своего Принца, а это свобода!» — напишет Симона в своем очередном инстаграм-откровении.

Пять лет назад Симона примерила на себя новую роль — бабушки. Возлюбленная ее старшего сына Алена Шишкова родила дочь, которую молодые родители назвали Алисой. «Никогда не думала, что смогу полюбить кого-то сильнее своих детей… Но появление этой девочки перевернуло мои представления и наполнило жизнь новым смыслом... Хочется жить долго, научить ее всему, что умею сама, и посмотреть, что из этого получится!» — откровенничала наша героиня.

Симоне пришлась по душе роль бабушки, и она полностью растворилась в ней — как когда-то в материнстве. Потом Алисе исполнилось два года, родители уже не прятали малышку от общественности, а Симона почувствовала острую нехватку в общении. Точнее, ей хотелось поделиться своими мыслями, которых у этой мудрейшей женщины немало. Наша героиня решила завести свой блог в Инстаграме, где поначалу писала лишь про воспитание внучки — но делала это так, что количество подписчиков росло в геометрической прогрессии, и каждый из них ждал очередного поста сильнее, чем фанаты «Игры престолов» новой серии. Со временем список освещаемых тем заметно расширился.

Так, Симона наладила с фолловерами диалог, старалась отвечать на многие их вопросы. Вскоре интернет-пользователи узнали, как она относится к экс-возлюбленной Тимати и матери своей внучки — Алене. Каково же было удивление многих, когда Юнусова не только не держала зла на Шишкову (по слухам, модель бросила рэпера ради футболиста), но и называла ее не иначе как «дочкой». «Аленка, знай, что я всегда рядом, ты можешь на меня рассчитывать при любых обстоятельствах», — публично признавалась в любви Симона.

В 2015-м Тимати начал встречаться с Анастасией Решетовой. Шли годы, но второй «дочкой» Настя почему-то не становилась. По крайней мере, на просторах Инстаграма.

Тут-то и появились слухи, что Симона так прикипела душой к Алене, что никак не может принять Настю. Нужно признаться, что в эту «нелюбовь» мы верим слабо. Во-первых, как вы помните, Симона сама побывала в ситуации, когда родители мужа ее не приняли, и вряд ли пожелала бы такого своим детям. Во-вторых, наша героиня уклончиво, но все-таки не раз давала понять, что уважает выбор сына. Ну, и не забываем, что в Инстаграме (да и вообще у публичных личностей) существуют некие «правила игры» — здесь и недосказанность, и интрига, и хайп, конечно. По всей видимости, Симона эти правила приняла и умело с ними работает по сей день.

Например, когда хейт в сторону Анастасии достигает апогея, Симона быстро ставит диванных критиков на место. «Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории, но я вас уверяю, что любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится», «И Алена, и Настя — девушки, достойные уважения. Они совсем разные, но точно не нам с вами решать их судьбу...», «Я чересчур люблю своих детей, чтобы не считаться с их выбором... Надеюсь, на этом закончатся разговоры, сравнения и домыслы», — писала Юнусова.

16 октября Тимати во второй раз стал отцом, а Симона — бабушкой. Настя родила мальчика, которого назвали Ратмиром, и, кажется, тем самым только прочнее укрепилась в этой большой и такой разной семье. «Перед вами многодетная женщина! У меня двое сыновей, две дочери и двое внуков! Ура! Верю, что наша семья будет множиться и разрастаться!» — написала в тот день счастливая Симона, «официально» приняв Настю в семью.



Конечно, мы с вами видим лишь вершину айсберга. Но, согласитесь, эта вершина впечатляет.

Миллионы людей уверены, что Тимати, Артему, Алене, Насте, Алисе и Ратмиру очень повезло с Симоной, и с ними трудно не согласиться. В Сети нашу героиню давно прозвали Женщиной от Бога, а такими званиями попросту разбрасываться не станут.

Ее онлайн-дневник, размышления о вечном, пусть и не всегда приятном, учат нас быть честными с самими собой, смотреть внутрь себя и искать там ответы, не бояться пробовать и ошибаться. Казалось бы, так очевидно. Но как жизненно.

В то время как Юнусова называет себя «просто бабушкой», вся страна знает ее как мудрейшего и тонко чувствующего человека, прекрасную мать, понимающую свекровь, невероятно интересную личность. Этим материалом мы выражаем наше восхищение и уважение этой удивительной женщине.