Симона Юнусова часто любит вспоминать о своей молодости и временах, когда ее успешные сыновья были еще совсем маленькими. Женщина делится с подписчиками самыми сложными моментами из своей жизни, чтобы таким образом психологически «пережить» их.

Так, Симона уже рассказывала о разводе, сложном детстве и аборте в 16 лет.

После обострения ситуации с коронавирусной инфекцией Юнусова решила поднять еще одну важную тему. «На моей памяти это третий кризис, когда люди теряли все и начинали сначала», — написала женщина, намекая, что некоторые на время лишились основного заработка.