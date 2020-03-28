Симона Юнусова часто любит вспоминать о своей молодости и временах, когда ее успешные сыновья были еще совсем маленькими. Женщина делится с подписчиками самыми сложными моментами из своей жизни, чтобы таким образом психологически «пережить» их.
Так, Симона уже рассказывала о разводе, сложном детстве и аборте в 16 лет.
После обострения ситуации с коронавирусной инфекцией Юнусова решила поднять еще одну важную тему. «На моей памяти это третий кризис, когда люди теряли все и начинали сначала», — написала женщина, намекая, что некоторые на время лишились основного заработка.
Юнусова призналась, что в сложные времена ей и ее семье приходилось искать любую возможность подзаработать.
«Я работала курьером и разносила почту. Мама хваталась за любую ''халтуру''. Она реставрировала графику для частных коллекционеров, которую они переправляли за границу», — вспоминает Симона.
В отличие от женской части семьи, отец Юнусовой был менее заинтересован в быстром заработке. «Мой святой папа продолжал писать стихи, музыку, дирижировать детским оркестром и петь песни о Родине. И знаете, при всей тяжести ситуации искусство всегда помогает выжить и врачует душу», — убеждена мать рэпера.
Также Симона выразила эмоции по поводу нынешней ситуации. Юнусова уверена, что в скором времени пандемия сойдет на нет — однако она призвала фолловеров задуматься о философском смысле происходящего.
«Люди настолько погрязли в комфорте и своих желаниях, что перестали замечать окружающих. Но оказалось, что деньги потеряют все, что заболеть может и бедный, и богатый, что изоляция станет необходимой для каждого человека. Мы все ходим под Богом, и в любую минуту создатель одним щелчком уровняет всех... У нас появился шанс увидеть реальную цену вещей, почувствовать тревогу за близких и, наконец, начать заботиться друг о друге», — заключила знаменитость.
28 марта 2020 · ·
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