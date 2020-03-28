Работала курьером и разносила почту: Симона Юнусова вспомнила, как выживала в кризис

Напряженная ситуация в стране и мире заставила Симону Юнусову вспомнить о тяжелых временах своей семьи. Мама Тимати поведала, как пыталась заработать, когда ей было не на что жить.

Симона Юнусова, Алиса Юнусова
Симона Юнусова с внучкой

Симона Юнусова часто любит вспоминать о своей молодости и временах, когда ее успешные сыновья были еще совсем маленькими. Женщина делится с подписчиками самыми сложными моментами из своей жизни, чтобы таким образом психологически «пережить» их. 

Так, Симона уже рассказывала о разводе, сложном детстве и аборте в 16 лет

После обострения ситуации с коронавирусной инфекцией Юнусова решила поднять еще одну важную тему. «На моей памяти это третий кризис, когда люди теряли все и начинали сначала», — написала женщина, намекая, что некоторые на время лишились основного заработка. 

Симона Юнусова
Симона Юнусова в молодости

Юнусова призналась, что в сложные времена ей и ее семье приходилось искать любую возможность подзаработать. 

«Я работала курьером и разносила почту. Мама хваталась за любую ''халтуру''. Она реставрировала графику для частных коллекционеров, которую они переправляли за границу», — вспоминает Симона. 

В отличие от женской части семьи, отец Юнусовой был менее заинтересован в быстром заработке. «Мой святой папа продолжал писать стихи, музыку, дирижировать детским оркестром и петь песни о Родине. И знаете, при всей тяжести ситуации искусство всегда помогает выжить и врачует душу», — убеждена мать рэпера. 

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Симона Юнусова вспомнила о трудных временах
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Также Симона выразила эмоции по поводу нынешней ситуации. Юнусова уверена, что в скором времени пандемия сойдет на нет — однако она призвала фолловеров задуматься о философском смысле происходящего. 

«Люди настолько погрязли в комфорте и своих желаниях, что перестали замечать окружающих. Но оказалось, что деньги потеряют все, что заболеть может и бедный, и богатый, что изоляция станет необходимой для каждого человека. Мы все ходим под Богом, и в любую минуту создатель одним щелчком уровняет всех... У нас появился шанс увидеть реальную цену вещей, почувствовать тревогу за близких и, наконец, начать заботиться друг о друге», — заключила знаменитость. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Опять сказки про бедное детство и юность. Да-да, верим.
  • Всяко лучше, чем неадекватная Диденко, от новостей о которой уже хочется миксер в глаза.
  • Интересно,в какие времена ей приходилось "пахать",бедненькой?
  • Симона намного интереснее и умнее, чем Джиган и его табор.
  • Хватит нам рассказывать биографию этой женщины. Пусть издаст книгу в конце концов, пусть кому интересно покупают и читают.
  • Отключите этой женщине интернет на карантине
  • Хоть когда -то все-таки полезным делом занималась.
  • Кому какое дело, чем там занималась какая-то неизвестная старая тетка?? Почему про нее пишут?

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