Как на самом деле прошли переговоры принца Гарри с королевской семьей

13 января Елизавета II официально разрешила принцу Гарри и Меган Маркл сложить королевские полномочия и начать независимую жизнь. К такому решению правительница пришла после длительного и весьма напряженного разговора с внуком и другими родственниками.

Принц Гарри, Елизавета II и Меган Маркл

13 января пресс-служба британской королевской семьи объявила об итогах переговоров высокопоставленных родственников с принцем Гарри и Меган Маркл, захотевших отказаться от привилегий в пользу свободной жизни на две страны. Ко всеобщему удивлению королева позволила внуку и невестке сложить свои полномочия.

Сейчас герцоги Сассекские вступили в «переходный» период, во время которого будут решены все вопросы касаемо их дальнейших ролей при дворе.

За прошедшие дни в СМИ не раз появлялись скандальные подробности будущих переговоров знаменитых родственников. Ни для кого не секрет, что подобное желание стало большим стрессом для королевы и всех Виндзоров, переживающих не лучшие времена.

Сразу после оглашения решения Елизаветы II авторитетное британское издание Daily Mail связалось со своими источниками при дворе, чтобы узнать, как прошла семейная встреча.

Как оказалось, Меган Маркл все же не принимала участие в переговорах, как ей, видимо, этого и хотелось

За несколько дней до встречи герцогиня покинула Лондон, обещая, что выйдет на связь с помощью мессенджеров. Однако опасаясь вмешательства хакеров, на время заседания королевская семья предпочла отказаться от интернета.



В разговоре участвовали Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Кстати, последний приехал в резиденцию королевы за несколько часов до начала встречи. Внук решил лично пообщаться с бабушкой, чтобы заранее проговорить все острые вопросы и попытаться склонить ее на свою сторону.

1 2 3 ... 10 13 января принц Гарри принял участие в семейных переговорах по поводу желания начать независимую жизнь

Внушительная часть переговоров была посвящена обсуждению финансовой стороны темы. Сообщается, что принц Чарльз неоднократно дал понять младшему сыну, чтобы он не рассчитывал на его финансовую поддержку. Напомним, ранее наследник престола неоднократно выделял деньги для принца: он оплачивал ремонт особняка Гарри, роскошный гардероб Меган и другие семейные счета.