Как на самом деле прошли переговоры принца Гарри с королевской семьей

13 января пресс-служба британской королевской семьи объявила об итогах переговоров высокопоставленных родственников с принцем Гарри и Меган Маркл, захотевших отказаться от привилегий в пользу свободной жизни на две страны. Ко всеобщему удивлению королева позволила внуку и невестке сложить свои полномочия.
За прошедшие дни в СМИ не раз появлялись скандальные подробности будущих переговоров знаменитых родственников. Ни для кого не секрет, что подобное желание стало большим стрессом для королевы и всех Виндзоров, переживающих не лучшие времена.
Сразу после оглашения решения Елизаветы II авторитетное британское издание Daily Mail связалось со своими источниками при дворе, чтобы узнать, как прошла семейная встреча.
За несколько дней до встречи герцогиня покинула Лондон, обещая, что выйдет на связь с помощью мессенджеров. Однако опасаясь вмешательства хакеров, на время заседания королевская семья предпочла отказаться от интернета.
В разговоре участвовали Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Гарри. Кстати, последний приехал в резиденцию королевы за несколько часов до начала встречи. Внук решил лично пообщаться с бабушкой, чтобы заранее проговорить все острые вопросы и попытаться склонить ее на свою сторону.
Внушительная часть переговоров была посвящена обсуждению финансовой стороны темы. Сообщается, что принц Чарльз неоднократно дал понять младшему сыну, чтобы он не рассчитывал на его финансовую поддержку. Напомним, ранее наследник престола неоднократно выделял деньги для принца: он оплачивал ремонт особняка Гарри, роскошный гардероб Меган и другие семейные счета.