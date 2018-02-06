Пляжные фотографии обязательны в Инстаграме любой женщины, когда она отправляется в отпуск. А что уж говорить про богатых и знаменитых, имеющих возможность отдыхать на самых красивых мировых курортах.



Снимки в купальниках публикуют и юные звезды, и знаменитости старшего возраста. Все мы помним фотографии 63-летней Любови Успенской и 68-летней Аллы Пугачевой.

Вот и 70-летняя София Ротару порадовала поклонников фото с мальдивского пляжа. Правда, в отличие от своих коллег по сцене, раздеваться в кадре не стала.

На снимке, который артистка опубликовала 5 февраля, она позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео. На снимке, который артистка опубликовала 5 февраля, она позирует в ярком бикини, поверх которого надеты белая рубашка и синее парео.

«Душевного тепла и любви всем», — подписала снимок звезда (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Никаких постановочных поз и философских размышлений в подписях к снимку, а лишь доброе пожелание и просто красивая фотография — приятно посмотреть.

