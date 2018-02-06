- Как и многие знаменитости, София Ротару любит отдыхать на Мальдивых
Пляжные фотографии обязательны в Инстаграме любой женщины, когда она отправляется в отпуск. А что уж говорить про богатых и знаменитых, имеющих возможность отдыхать на самых красивых мировых курортах.
Снимки в купальниках публикуют и юные звезды, и знаменитости старшего возраста. Все мы помним фотографии 63-летней Любови Успенской и 68-летней Аллы Пугачевой.
Вот и 70-летняя София Ротару порадовала поклонников фото с мальдивского пляжа. Правда, в отличие от своих коллег по сцене, раздеваться в кадре не стала.
«Душевного тепла и любви всем», — подписала снимок звезда (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Никаких постановочных поз и философских размышлений в подписях к снимку, а лишь доброе пожелание и просто красивая фотография — приятно посмотреть.
шикарная женщина! выглядит достойно и пляжные наряды красивые
СПС, что не в купальнике.
Нда, такое долгое противостояние. с детства помню, Ротару и Пугачева. Что сказать, Ротару победила по всем статьям, прекрасная женщина, не растерявшая ни голос ни очарование.
Нда, такое долгое противостояние. с детства помню, Ротару и Пугачева. Что сказать, Ротару победила по всем статьям, прекрасная женщина, не растерявшая ни голос ни очарование.