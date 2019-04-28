Молодая возлюбленная Евгения Петросяна прокомментировала слухи о беременности

Недавно в Сети появились слухи о том, что помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова беременна. Их спровоцировало фото девушки, на котором многие подписчики разглядели округлившийся живот.

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о своей беременности. Они появились после того, как муза юмориста опубликовала фото, сделанное в ресторане на берегу Москвы-реки. На снимке подписчики Татьяны разглядели заметно округлившийся живот.



«Таня! Ты опять беременна?», — спросил в комментарии к фото один из фолловеров. «Кофта потеплее и, видимо, ''да''. Хотя если верить СМИ, то это мое перманентное состояние», — с сарказмом ответила Брухунова (орфография и пунктуация автора сохранены).



1 2 3 4 5 6 Татьяна Брухнова прокомментировала слухи о своей беременности

Однако даже подобные ответы Татьяны не успокаивают поклонников и они продолжают верить в то, что возлюбленная Петросяна ждет ребенка. Напомним, что Брунхунова стала известна после того, как Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Тогда в Сети появилась информация о том, что юмориста и его помощницу связывают романтические отношения.

