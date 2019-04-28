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Молодая возлюбленная Евгения Петросяна прокомментировала слухи о беременности

Недавно в Сети появились слухи о том, что помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова беременна. Их спровоцировало фото девушки, на котором многие подписчики разглядели округлившийся живот.

Помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о своей беременности. Они появились после того, как муза юмориста опубликовала фото, сделанное в ресторане на берегу Москвы-реки. На снимке  подписчики Татьяны разглядели заметно округлившийся живот.

«Таня! Ты опять беременна?», — спросил в комментарии к фото один из фолловеров. «Кофта потеплее и, видимо, ''да''. Хотя если верить СМИ, то это мое перманентное состояние», — с сарказмом ответила Брухунова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Однако даже подобные ответы Татьяны не успокаивают поклонников и они продолжают верить в то, что возлюбленная Петросяна ждет ребенка. Напомним, что Брунхунова стала известна после того, как Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Тогда в Сети появилась информация о том, что юмориста и его помощницу связывают романтические отношения.

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28 апреля 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Instagram
Теги

Евгений Петросян, Татьяна Брухунова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ваганькович кроме песка разьве может что ниб еще отсыпать?

  • Отодвинула Степаненко все и все подвластно молодости.

  • Жанна

    Ваганькович кроме песка разьве может что ниб еще отсыпать?

    Рановато списываете со счетов а еще он может миллионы отсыпать.

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