Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

В сентябре Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы начали бракоразводный процесс. К тому моменту пара, прожившая вместе около 16 лет, уже не была вместе.
В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.
На этом новости не закончились. Спустя пару дней Мария опубликовала фото с новоиспеченным супругом, дав понять, что находится на последних сроках беременности.
«Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!» — подписала черно-белый кадр из роддома «Лапино» Зубкова.
Женщина сообщила, что мальчик родился ранним воскресным утром, его вес составляет ровно 4 килограмма. Влюбленные назвали наследника Александром.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу крепкого здоровья!