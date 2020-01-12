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Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Только на днях Мария Зубкова объявила о свадьбе с новым избранником и беременности, как ребенок уже появился на свет! Об этом новоиспеченные родители объявили в своих микроблогах. 
Мария и Андрей Зубковы
Мария и Андрей Зубковы

В сентябре Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы начали бракоразводный процесс. К тому моменту пара, прожившая вместе около 16 лет, уже не была вместе. 

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет. 

В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой

 
 

На этом новости не закончились. Спустя пару дней Мария опубликовала фото с новоиспеченным супругом, дав понять, что находится на последних сроках беременности

12 января влюбленные сообщили о рождении совместного ребенка!

«Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!» — подписала черно-белый кадр из роддома «Лапино» Зубкова. 

Женщина сообщила, что мальчик родился ранним воскресным утром, его вес составляет ровно 4 килограмма. Влюбленные назвали наследника Александром. 

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу крепкого здоровья!

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12 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Значит забеременела в начале апреля 2019 г.А теперь сопоставляем сроки развода с рыжим и получается совсем неприглядная картина.Мда...

  • а когда мужики изменяет значит , норм ? молодец правильно сделала !

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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