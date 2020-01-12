Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Только на днях Мария Зубкова объявила о свадьбе с новым избранником и беременности, как ребенок уже появился на свет! Об этом новоиспеченные родители объявили в своих микроблогах.

Мария и Андрей Зубковы

В сентябре Мария и Андрей Григорьевы-Апполоновы начали бракоразводный процесс. К тому моменту пара, прожившая вместе около 16 лет, уже не была вместе.

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым , который младше нее на 6 лет.

В начале декабря влюбленные объявили, что собираются пожениться, и уже через несколько недель стали мужем и женой.

На этом новости не закончились. Спустя пару дней Мария опубликовала фото с новоиспеченным супругом, дав понять, что находится на последних сроках беременности.

12 января влюбленные сообщили о рождении совместного ребенка!

«Добро пожаловать в этот мир, мое счастье!» — подписала черно-белый кадр из роддома «Лапино» Зубкова.



Женщина сообщила, что мальчик родился ранним воскресным утром, его вес составляет ровно 4 килограмма. Влюбленные назвали наследника Александром.

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу крепкого здоровья!