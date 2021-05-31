Витамин D и переутомление: невролог назвала причины появления симптомов ВСД

Хотим сразу обозначить, что в международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония, хотя в нашей стране этот диагноз по-прежнему очень распространен. Однако есть определенный ряд симптомов, указывающий на нарушение работы вегетативной нервной системы.
На днях невролог-реабилитолог и кандидат медицинских наук Марина Аникина дала интервью, где подробно рассказала о проблеме постановки этого загадочного недуга. Она отметила, что в этом вопросе правы и те, кто говорит, что вегетососудистая дистония есть, и те, кто утверждает, что ее как самостоятельного заболевания нет.
«Все дело в том, что наша вегетативная нервная система созревает немного диспропорционально, и все симптомы ВСД — скачки давления, потливость, чрезмерная сонливость, утомляемость, учащенное сердцебиение, а также тошнота или икота, могут проявляться в разные периоды жизни. В основном мы говорим о вегетососудистой дистонии применительно к подросткам, когда за ростом и гормональной нагрузкой вегетативная нервная система не поспевает, и поэтому, когда дети перегружают себя физической или эмоциональной активностью, такие симптомы проявляются», — объяснила врач.
Она упомянула, что у взрослых людей таких проявлений уже быть не должно, поскольку нервная система находится в стабильном состоянии.
Однако после 60 лет возможна вторая волна симптомов ВСД. Зачастую они являются показателем серьезных проблем с организмом, а также могут быть сопряжены с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и появлением первых признаков каких-то нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или Альцгеймера.
«Очень часто люди приходят к врачу и говорят: ой, да у меня всю жизнь была вегетососудистая дистония, а теперь опять у меня обострились эти вегетативные признаки. А это уже начало других заболеваний. Чем лучше мы лечим основное заболевание, тем стабильнее оно протекает и меньше выраженность вегетативных симптомов. То есть нельзя полечить просто вегетативные симптомы, поскольку они всегда в пожилом возрасте являются симптомом другого заболевания», — рассказывала Марина Аникина.
Медик также добавила, что нервно-вегетативными симптомами могут проявляться депрессия и повышенная тревожность. В этом случае необходимо сдать анализ на выявления проблем с витамином D.
«Надо смотреть, что у человека происходит на уровне гормонов, какие изменения в питании и обмене витаминов. Сейчас крайне актуальная тема с витамином D, но надо понимать, что его слепое применение недопустимо, потому что вегетативную симптоматику дает и нехватка витамина D, и его избыток, который может проявляться в достаточно тяжелом состоянии и дизрегуляции вегетативной нервной системы», — предупредила Марина Аникина.
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