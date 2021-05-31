Витамин D и переутомление: невролог назвала причины появления симптомов ВСД

Хотим сразу обозначить, что в международной классификации болезней нет такого понятия, как вегетососудистая дистония, хотя в нашей стране этот диагноз по-прежнему очень распространен. Однако есть определенный ряд симптомов, указывающий на нарушение работы вегетативной нервной системы.

На днях невролог-реабилитолог и кандидат медицинских наук Марина Аникина дала интервью, где подробно рассказала о проблеме постановки этого загадочного недуга. Она отметила, что в этом вопросе правы и те, кто говорит, что вегетососудистая дистония есть, и те, кто утверждает, что ее как самостоятельного заболевания нет.