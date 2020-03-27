На работе осудили за то, что мою руки

Фантазерка

Автор, нужно было помыть руки дважды.

Первый раз - как вы, чтоб не грчзнить куртку.

Второй - после того, как сняли куртку, чтоб вирус смыть.

Иначе вы туппая пессда и коллеги правильно вытаращились