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На работе осудили за …
Я и общество / Работа

На работе осудили за то, что мою руки

Езжу на работу на автобусе. Сегодня приехала на работу и с порога, прямо в куртке, вымыла руки, так как мы переодеваемся в специальную одежду, а я не хотела грязными руками ее снимать, надевать другую, особенно при такой ситуации, я про вирус В это время многие уже пришли, выпучили глаза, типа, какого фига я прям в куртке к раковине подбежала. А что, я должна была грязными руками трогать свои вещи?

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Автор
[2368575736]

Мудрость форума: Работа

17 ответов
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Ответ эксперта
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userpic__Носков Никита Николаевич
Носков Никита Николаевич
Психолог, Поддержка и консультации. Специалист с сайта b17.ru
Консультация эксперта

Здравствуйте. Сейчас много тревоги, опасений и страхов относительно вируса. Часто излишняя тревога мешает рациональному мышлению. Давайте попробуем разобраться что случилось, немного отстранясь от ситуации?
Вы зашли на работу и не переодеваясь пошли мыть руки. Что же, опасение за своё здоровье и жизнь сейчас вполне обоснованы. Но, есть ли у вас на работе какое-то распоряжение относительно того, что вы должны обязательно переодеться, перед тем как зайти в помещение где работаете? Если есть такое распоряжение, то с чем оно связано? При всей опасности вируса, нельзя забывать о том, что все остальные болячки, которые были до этого вируса, в мире так же сохранились. И на вашей уличной одежде, идя до раковины, вы вполне можете принести с улице что-нибудь такое эдакое - не смертельное, но малоприятное для здоровья. Особенно важным это может быть на пищевых производствах или в медицинских учреждениях. Если ваша работа не связана с продуктами или медицинскими процедурами или еще с какой-то деятельностью, которая должна осуществляться в чистой сменной одежде, то моё предположение о том ,что вы невольно могли на уличной одежде что-то занести на работу не верно. Тогда мы рассмотрим вариант, что возмущение коллектива было вызвано недопониманием ситуации - они ведь не знали, что вам страшно было. и возможно, если вы поделитесь, то вам на какое-то время разрешат в "экстренных" случаях так поступать - заходя с улицы, сначала идти мыть руки, а затем уже переодеваться. Но тут необходимо понимать на сколько вы дружны с коллективом. Если отношения с коллективом у вас и без того напряженные и недоверительные, то можно просто сказать, "я испугалась, что могу заразиться в автобусе, вот и побежала сразу мыть руки", а после работы купить или самостоятельно сделать "Санитайзер" (посмотрите в интернете что это и как делается) для того, чтобы проводить дезинфекцию рук без использования воды сразу после того ,как вышли из автобуса. Вы молодец, что заботитесь о своем здоровье :-).

Фантазерка
[4070838923]
#1

Мда... больным окр ща рай))
Никто их за иди.отов не посчитает)) на фоне всеобщего сумасшествия , связанного с мытьем рук, они не будут выделяться))

Гость
[1685931520]
#2

Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?

Гость
[3885773324]
#3

Прям выпучили глаза? Вы с дикарями работаете?

Автор
[2368575736]
#4
Фантазерка

Мда... больным окр ща рай))
Никто их за иди.отов не посчитает)) на фоне всеобщего сумасшествия , связанного с мытьем рук, они не будут выделяться))

Я обычно их не намываю по 100 раз.

Автор
[2368575736]
#5
Гость

Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?

Я ее растегнула, а потом взяла изнутри. Снаружи не трогала.

Автор
[2368575736]
#6
Гость

Прям выпучили глаза? Вы с дикарями работаете?

Прям выпучили. Нет.

Фантазерка
[4070838923]
#7

Автор, нужно было помыть руки дважды.
Первый раз - как вы, чтоб не грчзнить куртку.
Второй - после того, как сняли куртку, чтоб вирус смыть.
Иначе вы туппая пессда и коллеги правильно вытаращились

Фантазерка
[4070838923]
#8
Автор

Я ее растегнула, а потом взяла изнутри. Снаружи не трогала.

Дааа, как это так можно снять куртку?))
Разводчица))

Автор
[2368575736]
#9
Фантазерка

Автор, нужно было помыть руки дважды.
Первый раз - как вы, чтоб не грчзнить куртку.
Второй - после того, как сняли куртку, чтоб вирус смыть.
Иначе вы туппая пессда и коллеги правильно вытаращились

Сама ты тупая пессда. Я в этот период руки чаще мою, чем обычно.

Автор
[2368575736]
#10
Фантазерка

Дааа, как это так можно снять куртку?))
Разводчица))

Если не умеешь, - не значит, что другие не могут. Это легче простого.

Фантазерка
[4070838923]
#11
Автор

Если не умеешь, - не значит, что другие не могут. Это легче простого.

Как же - объясните?)
А брюки/юбку тоже не трогаете потом?) Они же тоже "ехали" в транспорте))

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userpic__Fire_Fly
Fire_Fly
Незнакомка
[401830217]
#12

Да ну их всех в ... одно пикантное место,) делайте как считаете нужным, я Вас поддерживаю полностью!

Автор
[2368575736]
#13
Фантазерка

Как же - объясните?)
А брюки/юбку тоже не трогаете потом?) Они же тоже "ехали" в транспорте))

Как я тут объясню? На это нужно посмотреть, если сам не умеешь.
У меня куртка длинная, штаны взял сверху и снял.
Тем более, в чем сложность повторно руки вымыть? После сапог, например. Да и какая разница, что, от лишнего мытья в этот период кому-то хуже станет?

Автор
[2368575736]
#14
Fire_Fly

Да ну их всех в ... одно пикантное место,) делайте как считаете нужным, я Вас поддерживаю полностью!

Спасибо.
Будьте здоровы!

Гость
[59573493]
#15
Гость

Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?

ну надо же ей с одеждой на руки микробы передать было. Кто то чихнул, кто то пернул ей на куртку. руки надо освежить и прикоснутся к своей рванине

Гость
[1055749327]
#16

Ой да меньше смотрите, кто там и как глаза вытаращивает. Считаете что так правильно, так делаете и не оглядываетесь.
Если все голыми ходить станут и на вас таращиться, вы тоже себя некомфортно чувствовать будете?

Гость
[3258455340]
#17
Автор

Спасибо.
Будьте здоровы!

зас ра н ки. скоро с вами прекратят церемонится. за нарушение и игнорирование общепринятых правил вам пропишут люлей. выработается правильное мировосприятие и место в нем вашего эго.

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