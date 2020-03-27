На работе осудили за то, что мою руки

Езжу на работу на автобусе. Сегодня приехала на работу и с порога, прямо в куртке, вымыла руки, так как мы переодеваемся в специальную одежду, а я не хотела грязными руками ее снимать, надевать другую, особенно при такой ситуации, я про вирус В это время многие уже пришли, выпучили глаза, типа, какого фига я прям в куртке к раковине подбежала. А что, я должна была грязными руками трогать свои вещи?
Мда... больным окр ща рай))
Никто их за иди.отов не посчитает)) на фоне всеобщего сумасшествия , связанного с мытьем рук, они не будут выделяться))
Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?
Прям выпучили глаза? Вы с дикарями работаете?
Мда... больным окр ща рай))
Никто их за иди.отов не посчитает)) на фоне всеобщего сумасшествия , связанного с мытьем рук, они не будут выделяться))
Я обычно их не намываю по 100 раз.
Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?
Я ее растегнула, а потом взяла изнутри. Снаружи не трогала.
Прям выпучили глаза? Вы с дикарями работаете?
Прям выпучили. Нет.
Автор, нужно было помыть руки дважды.
Первый раз - как вы, чтоб не грчзнить куртку.
Второй - после того, как сняли куртку, чтоб вирус смыть.
Иначе вы туппая пессда и коллеги правильно вытаращились
Я ее растегнула, а потом взяла изнутри. Снаружи не трогала.
Дааа, как это так можно снять куртку?))
Разводчица))
Автор, нужно было помыть руки дважды.
Первый раз - как вы, чтоб не грчзнить куртку.
Второй - после того, как сняли куртку, чтоб вирус смыть.
Иначе вы туппая пессда и коллеги правильно вытаращились
Сама ты тупая пессда. Я в этот период руки чаще мою, чем обычно.
Дааа, как это так можно снять куртку?))
Разводчица))
Если не умеешь, - не значит, что другие не могут. Это легче простого.
Если не умеешь, - не значит, что другие не могут. Это легче простого.
Как же - объясните?)
А брюки/юбку тоже не трогаете потом?) Они же тоже "ехали" в транспорте))
Да ну их всех в ... одно пикантное место,) делайте как считаете нужным, я Вас поддерживаю полностью!
Как же - объясните?)
А брюки/юбку тоже не трогаете потом?) Они же тоже "ехали" в транспорте))
Как я тут объясню? На это нужно посмотреть, если сам не умеешь.
У меня куртка длинная, штаны взял сверху и снял.
Тем более, в чем сложность повторно руки вымыть? После сапог, например. Да и какая разница, что, от лишнего мытья в этот период кому-то хуже станет?
Да ну их всех в ... одно пикантное место,) делайте как считаете нужным, я Вас поддерживаю полностью!
Спасибо.
Будьте здоровы!
Сняли бы куртку, а потом руки мыли. Какой смысл мыть руки и потом брать руками верхнюю одежду?
ну надо же ей с одеждой на руки микробы передать было. Кто то чихнул, кто то пернул ей на куртку. руки надо освежить и прикоснутся к своей рванине
Ой да меньше смотрите, кто там и как глаза вытаращивает. Считаете что так правильно, так делаете и не оглядываетесь.
Если все голыми ходить станут и на вас таращиться, вы тоже себя некомфортно чувствовать будете?
Спасибо.
Будьте здоровы!
зас ра н ки. скоро с вами прекратят церемонится. за нарушение и игнорирование общепринятых правил вам пропишут люлей. выработается правильное мировосприятие и место в нем вашего эго.