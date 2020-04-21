Ольга Бузова продолжает проводить прямые эфиры со звездами! Так, 21 апреля собеседницей «поющей ведущей» стала ее коллега и подруга по «Дому-2» Ксения Бородина.
Женщины давно не виделись на съемках, поэтому их разговор нес несколько личный характер.
Ксения то и дело касалась темы отношений Ольги с Давидом Манукяном и намекала на то, что в скором будущем влюбленных ждет свадьба. Бузова подтверждала ее слова и даже попросила приятельницу в шутку произнести свадебный тост для нее.
В один из моментов эфира Бородина назвала Бузову «без пяти минут восточной женой», ведь Давид Манукян — армянин.
Молодой человек запретил знаменитости раздеваться до белья в прямом эфире — телеведущие поспорили, кто из них решится на такой смелый шаг на глазах у сотни тысяч зрителей.
Ксения шутливо предостерегла Ольгу о том, что рано или поздно ее избранник покажет свой суровый характер. «Сейчас он тебе не дает футболку снять, а потом — даже платок с головы», — заключила Бородина.
Напомним, сама Ксения не раз признавалась, что кавказец-муж Курбан Омаров требует от нее соблюдения некоторых запретов — например, не выкладывать обнаженные фото в соцсети.
21 апреля 2020 · ·
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