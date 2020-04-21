«Запретит платок с головы снимать»: Бородина назвала Бузову «без 5 минут восточной женой» и назвала риски брака с Манукяном

Кажется, Ольга Бузова и Ксения Бородина нашли для себя еще одну общую тему. Оба возлюбленных знаменитостей — выходцы восточных народностей, а значит, могут иметь схожие взгляды на жизнь. 

Ольга Бузова, Ксения Бородина
Ольга Бузова и Ксения Бородина

Ольга Бузова продолжает проводить прямые эфиры со звездами! Так, 21 апреля собеседницей «поющей ведущей» стала ее коллега и подруга по «Дому-2» Ксения Бородина. 

Женщины давно не виделись на съемках, поэтому их разговор нес несколько личный характер. 

Ксения то и дело касалась темы отношений Ольги с Давидом Манукяном и намекала на то, что в скором будущем влюбленных ждет свадьба. Бузова подтверждала ее слова и даже попросила приятельницу в шутку произнести свадебный тост для нее. 

Ольга Бузова

В один из моментов эфира Бородина назвала Бузову «без пяти минут восточной женой», ведь Давид Манукян — армянин. 

Молодой человек запретил знаменитости раздеваться до белья в прямом эфире — телеведущие поспорили, кто из них решится на такой смелый шаг на глазах у сотни тысяч зрителей. 

Ксения шутливо предостерегла Ольгу о том, что рано или поздно ее избранник покажет свой суровый характер. «Сейчас он тебе не дает футболку снять, а потом — даже платок с головы», — заключила Бородина. 

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Вот уже больше полугода Ольга Бузова счастлива с Давидом Манукяном
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Напомним, сама Ксения не раз признавалась, что кавказец-муж Курбан Омаров требует от нее соблюдения некоторых запретов — например, не выкладывать обнаженные фото в соцсети. 

21 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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под именем
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  • о боже, чья бы корова мычала. у Бородиной как будто муж не восточный, из Дагестана, ага сама уже сколько лет восточная жена. и Манукаян же армянин, а армяне, если бородиной неизвестно, христиане.
  • Армяне не мусульмане вообще-то

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