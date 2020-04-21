В один из моментов эфира Бородина назвала Бузову «без пяти минут восточной женой», ведь Давид Манукян — армянин.

Молодой человек запретил знаменитости раздеваться до белья в прямом эфире — телеведущие поспорили, кто из них решится на такой смелый шаг на глазах у сотни тысяч зрителей.

Ксения шутливо предостерегла Ольгу о том, что рано или поздно ее избранник покажет свой суровый характер. «Сейчас он тебе не дает футболку снять, а потом — даже платок с головы», — заключила Бородина.