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Форумчане, расскажите что это "родила для себя консерву""

Форумчане, расскажите что это "родила для себя консерву""Я жила в такой нищите в детстве,что когда мать попыталась заикнуться плати за свою долю в кв как за съем(еда всегда была отдельн),я сразу ушла и на х ее послала,хотя потом она все же спи***ла,обманув что сбережёт 300кос,но это ей не помогло,щас вся в кредитах и без зубов

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Мотя
[632282741]
5 ответов
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Гость
[2366173369]
#1

это зависть попаламщиков к детям женщины.
но квартплату-то ты платить должна.

Гость
[1784849651]
#2

Жызнь насекомых.

userpic__Ваше Высочество
Ваше Высочество
Хозяин форума
[402178614]
#3

Извините, я не понимаю язык мapгиналов.
Пожалуйста, переведите на русский.

Гость
[1676472431]
#4

Ну это ты, просто из тебя херроввая консерва получилась.
Батя твой где?

Гость
[1676472431]
#5
Гость

это зависть попаламщиков к детям женщины.
но квартплату-то ты платить должна.

Да какая зависть может быть к прицепам? Они и так рождены не понятно зачем и как. Чаще всего такие "консервы" это суицыдники.

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