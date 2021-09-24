Форумчане, расскажите что это "родила для себя консерву""Я жила в такой нищите в детстве,что когда мать попыталась заикнуться плати за свою долю в кв как за съем(еда всегда была отдельн),я сразу ушла и на х ее послала,хотя потом она все же спи***ла,обманув что сбережёт 300кос,но это ей не помогло,щас вся в кредитах и без зубов
это зависть попаламщиков к детям женщины.
но квартплату-то ты платить должна.
Жызнь насекомых.
Извините, я не понимаю язык мapгиналов.
Пожалуйста, переведите на русский.
Ну это ты, просто из тебя херроввая консерва получилась.
Батя твой где?