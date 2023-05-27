Кого родили и растили как "консерву на старость"?

Гость

Моя соседка родила "для себя" в 40 лет. Сейчас сыну этому уже за 30. Образования нет, школу не окончил, нигде не работает, выпивает часто. Так как мать его родила для себя, то ни девушки, ни жены не допускается. Но он умудрился ещё подростком оплодотворить двух девок. Теперь долги по алиментам.... Человек несчастный, с поломанной судьбой. Мать до сих пор догоняет его на улице, шапочку надеть...