Кого родили и растили как "консерву на старость", чтобы вы не жили своей жизнью и были рабами своих родителей до их смерти? Как складывается ваша жизнь? #родители
Настенька, твой выход!
Купили жилье рядом и сами вписались и не пустили остатся,в др стране,или переехать в др город
Неплохо в общем-то складывается. Прошла психотерапию и скинула ярмо с плеч. Всё, дальше своя жизнь.
Мы не обязаны жить всю жизнь в рабстве установок, заложенных в детстве. Многое - в наших собственных руках.
Мужа моего ростили, а тут я...посланы *** и коптят небо сами.
Моя соседка родила "для себя" в 40 лет. Сейчас сыну этому уже за 30. Образования нет, школу не окончил, нигде не работает, выпивает часто. Так как мать его родила для себя, то ни девушки, ни жены не допускается. Но он умудрился ещё подростком оплодотворить двух девок. Теперь долги по алиментам.... Человек несчастный, с поломанной судьбой. Мать до сих пор догоняет его на улице, шапочку надеть...
Моя соседка родила "для себя" в 40 лет. Сейчас сыну этому уже за 30. Образования нет, школу не окончил, нигде не работает, выпивает часто. Так как мать его родила для себя, то ни девушки, ни жены не допускается. Но он умудрился ещё подростком оплодотворить двух девок. Теперь долги по алиментам.... Человек несчастный, с поломанной судьбой. Мать до сих пор догоняет его на улице, шапочку надеть...
В 40 лет не окончить школу? Жёстко
Скажите, пожалуйста, что за странное выражение " консерва" и " личинка" ? Лет 5 назад не было же такого? Нельзя что-то другое придумать? У меня нет детей, но просто не понимаю аналогии с консервой- мы тоже, консервы родителей своих или личинки? Так у нас ноги от рождения, а у личинок там жирное все. Странные слова придумали
Скажите, пожалуйста, что за странное выражение " консерва" и " личинка" ? Лет 5 назад не было же такого? Нельзя что-то другое придумать? У меня нет детей, но просто не понимаю аналогии с консервой- мы тоже, консервы родителей своих или личинки? Так у нас ноги от рождения, а у личинок там жирное все. Странные слова придумали
Консеорва - не оскорбление ребенка, а его предназначение в глазах некоторых родителей: личный вечно обязанный раб, жизнь которого вскрывают и едят, когда своей не остается