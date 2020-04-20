Сейчас многие знаменитости принимают участие во всевозможных челленджах и флешмобах в Сети. Кто-то купается в быстрорастворимой лапше, как Ольга Бузова, кто-то выливает на себя ведро майонеза, как Настя Ивлеева. Но не все звезды действуют столь радикально.

На днях Анастасия Тарасова поддержала молодых мам, приняв участие в видео о том, как важно не забывать об уходе за собой на карантине, несмотря на заботу о детях и доме. Как выяснилось, маме двух дочерей понравилось участвовать в таких флешмобах. Так что 20 апреля она опубликовала в Инстаграме результаты еще одного.