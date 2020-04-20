Анастасия Тарасова доказала, что выглядит гораздо моложе остальных участниц «Мисс Мира-2014»

Анастасия Тарасова вошла во вкус и вместе с другими королевами красоты приняла участие в новом флешмобе. Предлагаем посмотреть и заодно вспомнить, как супруга Дмитрия Тарасова выглядела в 2014 году. 

Анастасия Тарасова

Сейчас многие знаменитости принимают участие во всевозможных челленджах и флешмобах в Сети. Кто-то купается в быстрорастворимой лапше, как Ольга Бузова, кто-то выливает на себя ведро майонеза, как Настя Ивлеева. Но не все звезды действуют столь радикально.

На днях Анастасия Тарасова поддержала молодых мам, приняв участие в видео о том, как важно не забывать об уходе за собой на карантине, несмотря на заботу о детях и доме. Как выяснилось, маме двух дочерей понравилось участвовать в таких флешмобах. Так что 20 апреля она опубликовала в Инстаграме результаты еще одного.

В ролике участницы конкурса красоты «Мисс Мира-2014», среди которых и Анастасия, виртуально «передают» друг другу флакон с санитайзером — крайне нужной вещью в условиях пандемии.

В подписи к видео участницы флешмоба сообщили: «Быть на расстоянии друг от друга не значит быть в одиночестве. Вирусу нет дела до наших различий, он повлиял на всех нас». Девушки призвали всех объединить усилия, любовь и надежду. 

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Раньше Анастасия Тарасова участвовала в конкурсах красоты
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«Здорово! Люблю такие позитивные и с юмором вещи! Девушки просто прекрасны!», «Красотки», — комментировали веселое видео фолловеры. Мы можем сказать лишь одно: 26-летняя Настя выглядит гораздо моложе остальных участниц конкурса красоты «Мисс Мира-2014».

20 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Вы смеётесь? Где она моложе? Там девочки огонь, и фигурки, и лица - все при них) вот как раз-то на их фоне она выглядит очень средненько
  • Смотрела видео про нее пятилетней давности.. у нее там такое обвисшее лицо. Очень странно.
  • Дома санитайзер не нужен, обычного мыла достаточно будет. Снимают какую-то бессмыслицу, лишь бы засветить свои физиономии.
  • В смысле она выглядит моложе остальных? Что за бред. Они нормально выглядят. Молоденькие красивые девушки.
  • Настя как раз на видео и не очень,в сравнении с другими
  • Настоящую Настю можно увидеть в сторис Тарасова и внешне она обычная, серая мышь.
  • Субъективное мнение не считается, она не выглядит моложе остальных участниц. А флэшмоб вообще бессмысленный, как и предыдущий.
  • Настя там самая неинтересная внешне.
  • Сербия и Грузия огонь девчонки! Настюха мышью смотрится, не знаю там насколько моложе, но какая то она незапоминающаяся
  • Где Настя выглядит гораздо моложе? Там половина девушек выглядит на 18лет, а Настя в лучшем случае на свой возраст)))

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