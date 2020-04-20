Сейчас многие знаменитости принимают участие во всевозможных челленджах и флешмобах в Сети. Кто-то купается в быстрорастворимой лапше, как Ольга Бузова, кто-то выливает на себя ведро майонеза, как Настя Ивлеева. Но не все звезды действуют столь радикально.
На днях Анастасия Тарасова поддержала молодых мам, приняв участие в видео о том, как важно не забывать об уходе за собой на карантине, несмотря на заботу о детях и доме. Как выяснилось, маме двух дочерей понравилось участвовать в таких флешмобах. Так что 20 апреля она опубликовала в Инстаграме результаты еще одного.
В ролике участницы конкурса красоты «Мисс Мира-2014», среди которых и Анастасия, виртуально «передают» друг другу флакон с санитайзером — крайне нужной вещью в условиях пандемии.
В подписи к видео участницы флешмоба сообщили: «Быть на расстоянии друг от друга не значит быть в одиночестве. Вирусу нет дела до наших различий, он повлиял на всех нас». Девушки призвали всех объединить усилия, любовь и надежду.
«Здорово! Люблю такие позитивные и с юмором вещи! Девушки просто прекрасны!», «Красотки», — комментировали веселое видео фолловеры. Мы можем сказать лишь одно: 26-летняя Настя выглядит гораздо моложе остальных участниц конкурса красоты «Мисс Мира-2014».
20 апреля 2020 · ·
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