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Компьютер повышает …
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Компьютер повышает давление?

Я давлением не страдала как-то, Бог миловал. Стабильно130 на 80. Но в феврале приобрела компьютер, впервые. Теперь немного посижу у него, чувствую - мне плохо. Давление померю - 150 на 90. Мне 50 лет.

автор
[2906620409]
18 ответов
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унылая
[4308793]
#1

мне не повышает.. хотя не плохо бы))

Гость
[2249463313]
#2

Автор, 50 лет, а очевидных вещей не знаете. Из-за компьютера идет повышение глазного давления, соотвественно, и давления в голове. Поскольку вы уже в возрасте, то вам просто необходимо дозировать время у компьютера и проделывайте процедуры от усталости глаз.

Гость
[2133319571]
#3

нет, не повышает. Возраст и лишний вес повышают.

Гость
[2646012611]
#4
Гость

нет, не повышает. Возраст и лишний вес повышают.

Ваш текст

:)) xa-xa-xa привыкните,автор, у меня то же по началу так было, потом привыкла:)

полина
[3550365873]
#5

ничо не повышает, иначе бы сисадмины и секретари кофе не хлебали по несколько чашек в день

Осака
[3528738323]
#6

Я считаю автор, что всё может быть, при покупке компа в аннотации идёт предупреждение, что если не делать перерыв будут серьёзные проблемы со здоровьем. У меня например, кожное салоотделение повышаться стало от компа, вся салом обливаюсь

Степа
[3886016065]
#8

Да я согласен про глазное давление надо прекращать сидеть за компом и все будет норм

Савелий
[845161597]
#9

Многочасовое сидение за компом, в течении многих лет, приводит к гипертонии и болезням сердца.

Лет пять назад мне пришлось сменить подвижную профессию и пересесть за комп.

Комп меня кормит и семью, сижу по 9 часов в день, а бывает и больше.

Через три года начало подскакивать или резко падать давление. Дошло до того, что мне вызвали скорую.

Сердце серьёзно после этого проверяли, но ничего не нашли.

Сам я не нервный, не курю и не пью, вес в норме. До 30 лет активно занимался спортом. Поэтому от таких проблем просто вошёл в ступор.

Ещё после пары таких приступов, стал замечать, что происходят они после долгого сидения за компьютером. Ни разу этого не было ни в отпуске, ни когда я был дома и занимался домашними делами.

Когда давление в очередной раз подскочило, я рискнул проверить свои догадки. Взял штангу (у меня она лежит в комнате) и начал делать упражнения. Буквально через десять минут мне стало легче, через полчаса я уже хорошо себя чувствовал.

Чуть позже я наткнулся в инете на статью, в которой были исследования иностранных учёных. Там говорилось, что когда человек по многу часов сидит без движения за компом, то в организме перестаёт вырабатываться какой-то гормон, или вещество влияющее на сердечную работу.

Теперь, делаю перерывы на штангу, и снова за комп. И все проблемы исчезли.

Недавно на меня нашла лень и я 4 дня сидел не вставая. В итоге у меня опять подскочило давление. Это после долгого перерыва.

Так что делайте выводы.

Савелий
[845161597]
#10

Вместо штанги можно бегать, крутить велотренажёр, делать активную зарядку. Суть будет та же.

Антон
[2281602429]
#11

подсел на онлайн игру Мир Танков,и в одну прекрасную ночь почувствовал недомогание)резко стало плохо,померили давление,158 на 98,мне 26 лет.играл с 12 дня до 4х утра)влияет компьютер еще как)

Елена
[1683807342]
#12

Такая же фигня,сидела весь день,поднялось 200 на 100,скорую вызывала.Кордиаграма хорошая,а от переутомляемости давление скакнуло.

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Владимир
[4203306837]
#13

Компьютер повышает давление, только не сразу ,а постепенно, вот мой пример, всегда давление было 110 на 70 , впервые сел за комп в 2005 году, и давление планомерно растет, в 2016 году норма 150 на 100, это чуствуется очень отчетливо после ночных посиделок, недосыпания...Ломит глаза, болит голова и скачет давление, и это последствия именно из за многочасового сидения за компьютером...

Татьяна
[3700481797]
#14

Здравствуйте. У меня такая же беда. Высоким давлением никогда не страдала. 5-й год работаю за компьютером, и начались проблемы. Прихожу на работу-всё в порядке (пока не села за компьютер). Потом начинаю работать в компьютере, через минут 30 начинает очень сильно гореть лицо, оно становится бордовым, и начинается тяжесть в голосе, и я уже понимаю что поднимается давление. Если на час сделаю перерыв, уйду от компьютера-мне становится легче. Сажусь обратно-всё по-новой. Плюс всегда хвасталась 100%-зрением, очень сильно упало. В ночное время за рулем уже не могу водить автомобиль.

Гость
[2480091739]
#14
Татьяна

Здравствуйте. У меня такая же беда. Высоким давлением никогда не страдала. 5-й год работаю за компьютером, и начались проблемы. Прихожу на работу-всё в порядке (пока не села за компьютер). Потом начинаю работать в компьютере, через минут 30 начинает очень сильно гореть лицо, оно становится бордовым, и начинается тяжесть в голосе, и я уже понимаю что поднимается давление. Если на час сделаю перерыв, уйду от компьютера-мне становится легче. Сажусь обратно-всё по-новой. Плюс всегда хвасталась 100%-зрением, очень сильно упало. В ночное время за рулем уже не могу водить автомобиль.

Некачественные старые мониторы могут убить зрение за час. Если после 15 мин слезятся глаза и сложно сфокусироваться то монитор в мусор. И давление вполне от глазного напряжения растёт

Valentina
[1636122990]
#15
автор

Я давлением не страдала как-то, Бог миловал. Стабильно130 на 80. Но в феврале приобрела компьютер, впервые. Теперь немного посижу у него, чувствую - мне плохо. Давление померю - 150 на 90. Мне 50 лет.

Valentina
[1636122990]
#16
Valentina

У меня то же самое,видимо проблемма с сосудами и компьютер противопоказан

Valentina
[1636122990]
#17
Владимир

Компьютер повышает давление, только не сразу ,а постепенно, вот мой пример, всегда давление было 110 на 70 , впервые сел за комп в 2005 году, и давление планомерно растет, в 2016 году норма 150 на 100, это чуствуется очень отчетливо после ночных посиделок, недосыпания...Ломит глаза, болит голова и скачет давление, и это последствия именно из за многочасового сидения за компьютером...

Да,раньше сидела долго у компьютера,сейчас не могу вообще.Давление поднимается уже через 5 мин. после того как сяду за компьютер.

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Гость
[2526676910]
#18
Антон

подсел на онлайн игру Мир Танков,и в одну прекрасную ночь почувствовал недомогание)резко стало плохо,померили давление,158 на 98,мне 26 лет.играл с 12 дня до 4х утра)влияет компьютер еще как)

Cпецы рекомендуют делать 10-минутные перерывы каждый час работы на пк.Это в основном несложные разминочные упражнения с включением упражнений для шеи и глаз.

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