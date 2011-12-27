Компьютер повышает давление?

Я давлением не страдала как-то, Бог миловал. Стабильно130 на 80. Но в феврале приобрела компьютер, впервые. Теперь немного посижу у него, чувствую - мне плохо. Давление померю - 150 на 90. Мне 50 лет.
мне не повышает.. хотя не плохо бы))
Автор, 50 лет, а очевидных вещей не знаете. Из-за компьютера идет повышение глазного давления, соотвественно, и давления в голове. Поскольку вы уже в возрасте, то вам просто необходимо дозировать время у компьютера и проделывайте процедуры от усталости глаз.
нет, не повышает. Возраст и лишний вес повышают.
нет, не повышает. Возраст и лишний вес повышают.
Ваш текст
:)) xa-xa-xa привыкните,автор, у меня то же по началу так было, потом привыкла:)
ничо не повышает, иначе бы сисадмины и секретари кофе не хлебали по несколько чашек в день
Я считаю автор, что всё может быть, при покупке компа в аннотации идёт предупреждение, что если не делать перерыв будут серьёзные проблемы со здоровьем. У меня например, кожное салоотделение повышаться стало от компа, вся салом обливаюсь
Да я согласен про глазное давление надо прекращать сидеть за компом и все будет норм
Многочасовое сидение за компом, в течении многих лет, приводит к гипертонии и болезням сердца.
Лет пять назад мне пришлось сменить подвижную профессию и пересесть за комп.
Комп меня кормит и семью, сижу по 9 часов в день, а бывает и больше.
Через три года начало подскакивать или резко падать давление. Дошло до того, что мне вызвали скорую.
Сердце серьёзно после этого проверяли, но ничего не нашли.
Сам я не нервный, не курю и не пью, вес в норме. До 30 лет активно занимался спортом. Поэтому от таких проблем просто вошёл в ступор.
Ещё после пары таких приступов, стал замечать, что происходят они после долгого сидения за компьютером. Ни разу этого не было ни в отпуске, ни когда я был дома и занимался домашними делами.
Когда давление в очередной раз подскочило, я рискнул проверить свои догадки. Взял штангу (у меня она лежит в комнате) и начал делать упражнения. Буквально через десять минут мне стало легче, через полчаса я уже хорошо себя чувствовал.
Чуть позже я наткнулся в инете на статью, в которой были исследования иностранных учёных. Там говорилось, что когда человек по многу часов сидит без движения за компом, то в организме перестаёт вырабатываться какой-то гормон, или вещество влияющее на сердечную работу.
Теперь, делаю перерывы на штангу, и снова за комп. И все проблемы исчезли.
Недавно на меня нашла лень и я 4 дня сидел не вставая. В итоге у меня опять подскочило давление. Это после долгого перерыва.
Так что делайте выводы.
Вместо штанги можно бегать, крутить велотренажёр, делать активную зарядку. Суть будет та же.
подсел на онлайн игру Мир Танков,и в одну прекрасную ночь почувствовал недомогание)резко стало плохо,померили давление,158 на 98,мне 26 лет.играл с 12 дня до 4х утра)влияет компьютер еще как)
Такая же фигня,сидела весь день,поднялось 200 на 100,скорую вызывала.Кордиаграма хорошая,а от переутомляемости давление скакнуло.
Компьютер повышает давление, только не сразу ,а постепенно, вот мой пример, всегда давление было 110 на 70 , впервые сел за комп в 2005 году, и давление планомерно растет, в 2016 году норма 150 на 100, это чуствуется очень отчетливо после ночных посиделок, недосыпания...Ломит глаза, болит голова и скачет давление, и это последствия именно из за многочасового сидения за компьютером...
Здравствуйте. У меня такая же беда. Высоким давлением никогда не страдала. 5-й год работаю за компьютером, и начались проблемы. Прихожу на работу-всё в порядке (пока не села за компьютер). Потом начинаю работать в компьютере, через минут 30 начинает очень сильно гореть лицо, оно становится бордовым, и начинается тяжесть в голосе, и я уже понимаю что поднимается давление. Если на час сделаю перерыв, уйду от компьютера-мне становится легче. Сажусь обратно-всё по-новой. Плюс всегда хвасталась 100%-зрением, очень сильно упало. В ночное время за рулем уже не могу водить автомобиль.
Здравствуйте. У меня такая же беда. Высоким давлением никогда не страдала. 5-й год работаю за компьютером, и начались проблемы. Прихожу на работу-всё в порядке (пока не села за компьютер). Потом начинаю работать в компьютере, через минут 30 начинает очень сильно гореть лицо, оно становится бордовым, и начинается тяжесть в голосе, и я уже понимаю что поднимается давление. Если на час сделаю перерыв, уйду от компьютера-мне становится легче. Сажусь обратно-всё по-новой. Плюс всегда хвасталась 100%-зрением, очень сильно упало. В ночное время за рулем уже не могу водить автомобиль.
Некачественные старые мониторы могут убить зрение за час. Если после 15 мин слезятся глаза и сложно сфокусироваться то монитор в мусор. И давление вполне от глазного напряжения растёт
Я давлением не страдала как-то, Бог миловал. Стабильно130 на 80. Но в феврале приобрела компьютер, впервые. Теперь немного посижу у него, чувствую - мне плохо. Давление померю - 150 на 90. Мне 50 лет.
У меня то же самое,видимо проблемма с сосудами и компьютер противопоказан
Компьютер повышает давление, только не сразу ,а постепенно, вот мой пример, всегда давление было 110 на 70 , впервые сел за комп в 2005 году, и давление планомерно растет, в 2016 году норма 150 на 100, это чуствуется очень отчетливо после ночных посиделок, недосыпания...Ломит глаза, болит голова и скачет давление, и это последствия именно из за многочасового сидения за компьютером...
Да,раньше сидела долго у компьютера,сейчас не могу вообще.Давление поднимается уже через 5 мин. после того как сяду за компьютер.
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подсел на онлайн игру Мир Танков,и в одну прекрасную ночь почувствовал недомогание)резко стало плохо,померили давление,158 на 98,мне 26 лет.играл с 12 дня до 4х утра)влияет компьютер еще как)
Cпецы рекомендуют делать 10-минутные перерывы каждый час работы на пк.Это в основном несложные разминочные упражнения с включением упражнений для шеи и глаз.