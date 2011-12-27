Компьютер повышает давление?

Татьяна

Здравствуйте. У меня такая же беда. Высоким давлением никогда не страдала. 5-й год работаю за компьютером, и начались проблемы. Прихожу на работу-всё в порядке (пока не села за компьютер). Потом начинаю работать в компьютере, через минут 30 начинает очень сильно гореть лицо, оно становится бордовым, и начинается тяжесть в голосе, и я уже понимаю что поднимается давление. Если на час сделаю перерыв, уйду от компьютера-мне становится легче. Сажусь обратно-всё по-новой. Плюс всегда хвасталась 100%-зрением, очень сильно упало. В ночное время за рулем уже не могу водить автомобиль.