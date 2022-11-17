Родственники мужа постоянно хотят приехать в гости. Как отказать.

Г

Мы с мужем недавно купили квартиру в крупном городе. Родственники мужа живут в маленьком городе. И вот теперь началось: одна племянница приедет, потом вторая, сестра с мужем, и так цепочкой. Месяцы когда мы жили одни можно по пальцам пересчитать. И причем со мной не советуются, просто муж ставит меня в известность: тогда то приедут те то. И ругалась я с ним миллион раз, говорю, что я хозяйка в доме, что перед тем как приехать - должны меня поставить в известность. Он все понимает, кивает, а в итоге все остается по прежнему.((( При чем у нас грудной ребенок и гости в данный момент мне совершенно не нужны. Квартира у нас небольшая (2-х комн.). Получается мы ютимся с мужем и ребенком в комнате. В общем посоветуйте как поступить? Терпеть или тактично отшивать?