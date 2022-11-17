Родственники мужа постоянно хотят приехать в гости. Как отказать.

Мы с мужем недавно купили квартиру в крупном городе. Родственники мужа живут в маленьком городе. И вот теперь началось: одна племянница приедет, потом вторая, сестра с мужем, и так цепочкой. Месяцы когда мы жили одни можно по пальцам пересчитать. И причем со мной не советуются, просто муж ставит меня в известность: тогда то приедут те то. И ругалась я с ним миллион раз, говорю, что я хозяйка в доме, что перед тем как приехать - должны меня поставить в известность. Он все понимает, кивает, а в итоге все остается по прежнему.((( При чем у нас грудной ребенок и гости в данный момент мне совершенно не нужны. Квартира у нас небольшая (2-***** комн.). Получается мы ютимся с мужем и ребенком в комнате. В общем посоветуйте как поступить? Терпеть или тактично отшивать?
Отшивать, однозначно. Можно и не очень тактично.
Мужу по голове настучать, самым криминальным образом, раз не понимает.
Мне вас очень жалко.
Пару таких родственников и врагов не надо. Сами не понимают, что у вас маленький ребенок! Отшивайте как можете.
Отшивайте,автор,имеете на это право
Пару таких родственников и врагов не надо.
точно
У меня подобное было. Я с мужем проводила работу. Помогло.
как отказать? используйте их во всем по хоз-ву: пусть ходят за продуктами типа хлебом-булками, кладут деньги на телефон, носят бутылки с водой для вас (ну те что по 5-6 л). деньги периодически "забывайте" им возвращать. вот так вечно дергайте их по пустякам. и это в отсутствие мужа. при нем Вы - сама приветливость и гостеприимность. установите свои правила: сюда вещи не класть, срочно нужно проветрить комнату-кухню, можно даже оставить детские памперсы на видном месте - мол некогда убрать, помогите мне, выкиньте в ведро.
у моего мужа немало халявщиков по работе. одного я прошу периодически покупать тортик, типа он же будет проходить мимо кондитерского. другую тетку просила привезти из поездки местный чай. а что делать, если они считают нормальным обслуживаться бесплатно?
А вам они не завидуют? У нас в семье аналогичная ситуация,но похуже. Родственники из провинции не смогли спокойно пережить покупку нами квартиры 2-х комн. в крупном городе. Где деньги взяли?-типа. И понеслась п....а по кочкам.....Отношения испорчены полностью.
Пару таких родственников и врагов не надо. Сами не понимают, что у вас маленький ребенок! Отшивайте как можете.
Достаточно одного мужа дебила, а желающие воспользоваться его глупостью всегда найдутся - родственники, друзья, знакомые знакомые знакомых желающие погостить.
Автор, проблема не в родственниках, проблем в муже. Вам надо либо мужа убедить, что он не прав бесконечно приглашая всех, либо донести до родственников, что вы не готовы и не хотите принимать гостей (но тогда вы будете на 100% плохой жадной теткой для них). С другой стороны, возможно, они даже не подозревают, что вы не рады их визитам - раз муж позволяет приехать, значит вы не против. Так что советую все вопросы решать с мужем.
деньги периодически "забывайте" им возвращать.
а вот это не надо. иначе будут свои долги у вас, автор, "проживать" ))
так и говорить, что маленький ребенок, гости идите лесом гулять. Как у них еще совесть позволяет в гости приезжать, зная что у вас малыш
Я бы просто сказала мужу "до свидания" и уехала с ребенком к своей маме или на съемную. Потому что жить в таком бедламе я не буду никогда. Я вообще гостей не очень люблю, а уж незваных так подавно! Вот и пусть думает, что ему дороже-отказать дальней родне или жена и ребенок. Хотя вообще я не сторонница ультиматумов, но тут исключительный вариант.
как отказать? используйте их во всем по хоз-ву: пусть ходят за продуктами типа хлебом-булками, кладут деньги на телефон, носят бутылки с водой для вас (ну те что по 5-6 л). деньги периодически "забывайте" им возвращать. вот так вечно дергайте их по пустякам. и это в отсутствие мужа. при нем Вы - сама приветливость и гостеприимность. установите свои правила: сюда вещи не класть, срочно нужно проветрить комнату-кухню, можно даже оставить детские памперсы на видном месте - мол некогда убрать, помогите мне, выкиньте в ведро.
у моего мужа немало халявщиков по работе. одного я прошу периодически покупать тортик, типа он же будет проходить мимо кондитерского. другую тетку просила привезти из поездки местный чай. а что делать, если они считают нормальным обслуживаться бесплатно?
Автор, это самый хороший совет, прислушайтесь и делаете так с доработками на месте. Распечатайте и заучите его как таблицу умножения. Мне б кто раньше так посоветовал!
Мы тоже вечно принимаем родственников. Мой брат с женой и 2-мя детьми приезжают к нам почти каждый месяц на выходные и раз в год на недельку. Она мне говорит всегда: Как у тебя хорошо, я просто отдыхаю у тебя. Зато как мне классно с 2-мя мужиками и 4-мя детьми-подростками, кстати тоже в двушке.
У них мы были 2 раза за 15 лет и то я всегда у них то на кухне, то с пылесосом. Как-то умудряются они так! Пожаловалась маме, а она мне сказала: Ну что ты с ней будешь делать? Ну, вот такая она у нас, а ты другая.
Понимаете: такая и другая, а не хорошая и плохая. Вот Вы и сделайте выводы пока не поздно и будьте такой или другой.
Выбор за Вами, а что люди будут думать, разве не все равно? Вы ведь когда-нибудь от таких гостей сорветесь и будете плохой, обязательно будете, только до этого из Вас все соки выпьют, да с мужем разругаетесь.
Удачи Вам!
мдаааааа.... что за родственники бескультурные - моим такое и в голову не придёт.... лимита, сорри
от чем дальше в лес, тем больше партизан. Скока живу - всё больше и больше удивляюсь человеческой наглости! НУ НЕ МОГУТ!!!! взрослые тётьки-дядьки не воткнуть, что НЕ НАДО приезжать часто в семью, где малыш, вообще в принципе не все любят гостей, а если малютка - так и подавно. Шо ж они прутся-то? я бы на месте мужа так и сказала - родственники, мы вас, конечно, любим, с удовольствием примем всех гостей лет через 5-7, когда кроха станет большим. Я даж не знаю, что посоветовать, но я с Вами, автор, держитесь!)))
Вот поэтому не надо подбирать мужиков из глубинки. Чем провинциальнее кавалер, тем хабалистее и нахрапистее будут родственнички.
Мужу я бы четко сказала - или мы семья или живи с родителями. У вас квартира, свой дом, а не ночлежка или постоялый двор.
Такие наезды надо присекать сразу и навсегда. Лучше один раз с родней повздорить, чем всю жизнь с такими кочевниками в доме жить.
Когда я купила большую квартиру в Москве у меня тоже нашлась родня - 7 вода на киселе. Которые тоже пытались так вот приехать всем колхозом ко мне в отпуск на пару дней. Причем мне позвонили и сообщили что билеты на руках, встречай, в понедельник будем. Мы к тебе в шестером на 2 недели у нас отпуск. Я ответила спокойно - Ой как я вам рада! Вы телефон гостиницы сейчас запишите или я на вашу фамилию номера забронирую, а вы выкупите по приезду?
И все! Как то сразу и ехать передумали и билеты сдали :) А к маме моей так всю жизнь нахаляву мотались. Приедут с банкой соленых огурцов, жрут, пьют 2 недели за ее счет еще по ЦУМам их води и подарки за свой счет покупай.
= в отпуск на пару Недель :)
автор, не бойтесь портить отношения с такой родней, вам от этого хуже не станет. вообще вам нужно с мужем хорошую воспитательную работу провести, может попробуйте освоить гипноз, кроме шуток :)
Знаю точно, что так принято в восточных семьях... муж детство в Киргизии провел. Рассказывал: если одни живут в городе, то весь аул родственничков к ним будет ездить вереницей. И попробуй показать недовольство. Вся родня на вю жизнь обидется. Принято у них так.
да, согласна, нагружайте приезжих родственничков по полной всякими делами связанными с тратой денег и напрягами, типо покупки продуктов, готовки, уборки, и тд
а ещё - названивайте им и просите взаймы денег, суммы по-крупнее, чем чаще- тем лучше :-)
Автор конечно совет Vizavi самый дельный но немного морочный. Я бы сделала проще- Приехали , милости просим МАКСИМУМ ДО ВЕЧЕРА. Так бы прямым текстом и говорила! - "дорргие мои посидели потрыгдели и давайте, без обид, у нас сами понимаете ребенок маленький , МНЕ С РЕБЕНКОМ В ТАКОМ КИТАЕ НЕ УДОБНО" (причем не надо мямлить типа ой я по кухне не успеваю или там прибраться- а то еще начнут навяливать свои услуги "типа да лан поможем" и тп.) именно в такой формулировке "МНЕ (ИЛИ НАМ) С РЕБЕНКОМ ЭТО НЕ УДОБНО , ДА И ПРИБОЛЕЛИ МЫ СЛЕГКА СЕЙЧАС И ТАК БЕГОТНИ БУДЕТ, так что... вы гостиницу уже нашли или вы сразу домой на поезед (на самолете, на автобусе)". И еще бы добавила , коль уж до мужа да вашего не доходит "Слушай Наташа (или как там вашу заловку...) вы когда в след. раз к нам запланируете, ты МЕНЯ в известность ставь, а то мужу у меня не до этого всего, а нам с ребенком неудобства" так прямо и подчеркивайте ЧТО ВАМ ЛИЧНО НЕ УДОБНО ВСЕ ЭТО. Быстро отвалят.
Ну раз мой совет все же кто-то оценил, то я добавлю еще.
Есть у нас сосед, неплохой товарищ, но уж больно часто заходит. бывает, что по делам, а бывает просто к мужу. и вот сидят они вечерами, выпивают, смотрят ролики и пр. после них стол грязный, я нервная. в общем частенько я готовлю наш мусор в пакеты и аккуратно ставлю у двери. А когда сосед уже уходит, я прошу заодно вынести и мусор. никогда не отказывался. ))
можно вообще своих гостей при встрече сразу же закидывать вопросами, давить их любопытством, поучать их и тд. вы просто не умеете манипулировать людьми даже капельку. а ведь это иногда очень нужно. ну или открыто говорите: мне неудобно принимать вас.
Хорошо было раньше, когда в каждом доме были свои дни и часы приема гостей. Например, по четвергам и субботам с 10 до 13. И всё, в остальное время двери закрыты.
можно в след. раз сказать - у нас карантин дома. и неважно что все "болеют" неприятием родственников.
или еще как вариант - сказать, что вы сами уезжаете - это если на выходные к вам приедут.
или сказать, что у вас другие гости и вам некуда их поселить.
еще можно как советовали выше - с ходу спросить, на сколько человек бронировать гостиницу и цены назовите, дескать номер от стольки-то.
вообще надо уметь говорить "Нет".
Всем спасибо за советы! но блин такая мягкая что ли, не могу наехать на родственников. Малышу было всего 1 месяц- так приехала золовка на обучение с мужем, муж типа за компанию в город подработать, и ужассс. они спят в зале, а мы ютились в маленькой спальне, зал проходной. так вот, ее муж ложится спать в 8 вечера, и мы все должны сидеть и не выходить из спальни. я вообще в ауте была!
Да у них нетю денег, чтобы у них одалживать, они перебиваются с копейки на копейку. Я на мужа постоянно наезжала. Прошу мужа- ты скажи своей сестре пусть кушать приготовит. Смотрю- нифига не готовит, я спрашиваю- ты сказал, он говорит- сказал. В общем я психанула- пошла сама готовить. вот он тоже после этого взбесился.
И еще: смотрю кто-то моей мочалкой моется, спрашиваю мужа - кто? говорит- сестра. В общем слов у меня нет! Еще бы зубной щеткой зубы почистила.
Так вот, сестра закончила учебу- а муж видите ли решил остаться. Вот представьте: я с месячным ребенком, и чужой мне мужик, который ложиться спать в 8 часов, храпит, так, что стены дрожат, и жрет как бегемот!!! Аааа, забыла сказать, что они НИЧЕГОШЕНЬКИ за 3 недели не купили пожрать!!!! вИДЯТ, ЧТО ПУСТОЙ холодильник- и сидят, ждут когда мы что-то купим. Палку колбасы за день съели. В общем я сказала мужу- если он не свалит - тогда я ухожу с ребенком! В общем съехал он. У него кстати в нашем городе есть 2 родные сестры. Так нет- прутся к нам. Бесят!!!!!
Всем спасибо за советы! но блин такая мягкая что ли, не могу наехать на родственников. Малышу было всего 1 месяц- так приехала золовка на обучение с мужем, муж типа за компанию в город подработать, и ужассс. они спят в зале, а мы ютились в маленькой спальне, зал проходной. так вот, ее муж ложится спать в 8 вечера, и мы все должны сидеть и не выходить из спальни. я вообще в ауте была!
ужас. вы в своем дома! посылайте всех ! в первый раз будет трудно,а потом привыкните.
Я как то терпела из-за мужа родителей- золотые люди. Они живут рядом с сестрой, так сказать ближе к их семье. Но видимо терпению пришел конец!!! Буду отшивать по полной! Я вижу - мужа самого задолбало все это, а отказать не может, бурчит только себе под нос что-то и говорит: сама с ними говори. Я ему объясняю- если я начну говорит- мы поругаемся, ты этого хочешь? Молчит....
а ещё - названивайте им и просите взаймы денег, суммы по-крупнее, чем чаще- тем лучше :-)
Они и прутся то к нам- знают, что мы с мужем хорошо зарабатываем- у нас уютно, красиво и всегда еда отличная, хотя я сейчас в декрете.
Да блин, пусть приезжают, НО не когда у меня малыш на руках!!!! У нас же режим!!! я на диване нормально покормить не могу, т.к. все туда сюда ходят, ребенок еще плохо спал, так он уснет, а они шумят, будят. В общем атас!!!!
Еще сестра мужа трусы закинула в стиралку и ушла на цеоый день. Типя я что ли должна их развешивать?))) В общем так они и лежали в стиралке))))
Вот хоть на форуме можно выговориться, а то больше и не кому))))
Знаю точно, что так принято в восточных семьях... муж детство в Киргизии провел. Рассказывал: если одни живут в городе, то весь аул родственничков к ним будет ездить вереницей. И попробуй показать недовольство. Вся родня на вю жизнь обидется. Принято у них так.
Я с Казахстана))) Та же фигня.
Они и прутся то к нам- знают, что мы с мужем хорошо зарабатываем- у нас уютно, красиво и всегда еда отличная
ну так жизнь меняется. можете прикинуться что денег больше не стало, и сами просите у них.
г. когда тот храпящий мужик остался, надо было намекнуть его жене, мол неспроста он остался, что-то часто уходит в туалет при звонках на мобильный. супруга его бы вмиг вернула домой.
и не надо быть такой терпилой. чего вы мучаетесь в своей комнатушке? спокойно заходите туда, где останавливаются гости. можно каждый раз извиняться и все равно заходить.
Г, вот вам же написали в 13 пункте обе дамы правильно, чё мучаться? И не хамка будете, а готовить на них зачем? Пошли с дитем гулять, да и поели где-нибудь.
И муж пустъ на работе ест. С людьми нужно общаться, чтоб они понимали чего вы хотите.
Вот к нам каждый день, приходил друг мужа после работы, ужинал у нас и бежал на свиданку к своей невесте. Лень ему было домой ехать, а так на дорогу не тратился, на еду тоже. Однажды я ему говорю: Да ты у нас прямо член нашей семьи стал, может и зарплату мне отдавать будешь?
Больше мы его без приглашения не видели. Наверное он думал, что мы безумно счастливы были от его посещений:)
как отказать? используйте их во всем по хоз-ву: пусть ходят за продуктами типа хлебом-булками, кладут деньги на телефон, носят бутылки с водой для вас (ну те что по 5-6 л). деньги периодически "забывайте" им возвращать. вот так вечно дергайте их по пустякам. и это в отсутствие мужа. при нем Вы - сама приветливость и гостеприимность. установите свои правила: сюда вещи не класть, срочно нужно проветрить комнату-кухню, можно даже оставить детские памперсы на видном месте - мол некогда убрать, помогите мне, выкиньте в ведро.
у моего мужа немало халявщиков по работе. одного я прошу периодически покупать тортик, типа он же будет проходить мимо кондитерского. другую тетку просила привезти из поездки местный чай. а что делать, если они считают нормальным обслуживаться бесплатно?
Очень мудро..
У меня та же проблема, только с отцом. Вечно останавливаются его друзья или наши родственники. Обычно они все приезжают по делам, и отказать невозможно, потому что семья у нас кавказская, потом сплетни по всему миру разнесутся какие мы негостеприимные. Бывало, останавливались родственники с маленькими детьми которые в 8 утра по выходным всех поднимали, сестра которая брала билет на ночной рейс и глубокой ночью мы должны были ее встречать!! Самое обидное, что каждый гость думает, что кроме него у нас почти никто не останавливается. Уже никаких нервов на этих гостей нет!!
Нельзя быть такой терпилой, автор! такое ощущение, что это Вы в гостях. Да еще кормите всех на свои деньги. Вы всех уже приучили, и отучить будет трудно. И начинать надо не с гостей, а с мужа. Нарпимер - приготовьте еды немного меньше, чтобы только гостям хватило. Вечером муж приходит с работы - а кастрюли пустые. Делайте удивленное лицо - дорогой, я с утра,как обычно, наготовила, была уверена, что еды хватит. Пусть поголодает, пока Вы снова приготовите (а Вы отвлекайтесь почаще)
Автор, каждый раз как приеду родственники уезжайте на это время к маме. Это должно помочь, если есть такая возможность. Муж вообще видимо вашего настроя "против" не понял, или вы плохо доносите.
А к нам тут из Волгограда гости собрались.Я сказала,что у нас уже есть гости,а они - ничего,веселее будет!Ну и наглость.Их в дверь - они в окно,нахалы.
Есть один действенный способ борьбы - не кормить.
Просто с порога - "так , дорогие родственники, денег нет, личный финансовый кризис, зарплату задержали - жрать нечего, так что давайте, дуйте в магазин - вот вам списочек"
"Так, милая золовка, у меня давление что то разыгралось - я полежу пока - давай, сначала в магазин (денег нет!) а потом к плите, к плите, к плите"
"Нет, дорогой брат, я не могу не ходить в туалет по ночам - физиология, и вобще, у нас в холодильнике колбаса кончилась - будь другом сходи в магазин (денег нет!)"
"Нет, я ничего не приготовила на ужин, у меня болела голова/желудок/задница - встать не могла, еле с ребенком управилась... Давайте , милые родственники в магазин (денег нет) за быстроизготовляемыми полуфабрикатами. А ты милый муж - сделай ка мне пока массаж - спину свело"
Сижу, в поиковике набрала тему, как красиво отказать родственникам, т.к сегодня проводили моего двоюродного брата, который пробыл у нас четыре дня, просто тупо просидел просмотрел телек. Меня от злости рвёт на части, и вот тоже, звонят мои родственики моему мужу, я прошу откажи, а он на мня сразу нападает ну твои же родстенники вот и отказывай. Хотя сам от них вешается. Была у меня летом ситуация, я беременная на 8 месяце и в течении всей беременности приходил к нам мой родной брат поиграть в комп. с 8 утра и до 10 вечера, кто был беременным тот меня поймёт, нервы не в дугу, я терпела терпела(1000 раз), и вот в один из дней я взорвалась, я сказал как он уже нас все заеб..л, сказала прямо, что у нас семья, в которой даже самому родному нет места столько сколько он его занимает, он обиделся.....ушёл...вот недавно приезжает и гооврит мне, сестра, как я тебя понял.....он живёт с девочкой, а по соседству её родной брат, который приходит к ним вот так точно с утра и тоже висит за компом, спят ли они, не спят, тупо приходит и играет. Так что вот так!
Блииин значит не только у меня такая проблема! вот все все правильно пишут, дельные советы дают, а я вот не могу наглости набраться и сказать))) Но буду готовиться, щас пока (ттт)никто не приезжает, но как повалят, так воспользуюсь советами))))
У меня похожая ситуация. Только моя мама живет возле моря , известно плохо с водой и с деньгами напряг. Так этим летом хотят ехать не только двоюродные ,но и их родственники . Подскажите как красиво отказать ,если заранее позвонят,я думаю кагал их устроит В отличии от нас
Милые мои,мне 48,а я только сейчас учусь говорить ушлым родственничкам,да и не только им-нет.Прочитала советы психологов,понравился один совет-девиз-"Я не доллар,чтобы всем нравиться".Поработала над собой,теперь отказываю всем без объяснения причин.
да пошлите вы их.скажите.нам не удобно,маленький ребенок.вот мы тоже свою квартиру строим,но к нам .я думаю,никто приезжать не будет
а у нас обрадовали знакомые поставили перед фактом,что едут к нам на три месяца!!!это просто катастрофа и я наглости людской не перестаю удивляться!!!
Люди.аааааааааааууууууууууууу.вы че сказать нет не можете?
Мы с мужем недавно купили квартиру в крупном городе. Родственники мужа живут в маленьком городе. И вот теперь началось: одна племянница приедет, потом вторая, сестра с мужем, и так цепочкой. Месяцы когда мы жили одни можно по пальцам пересчитать. И причем со мной не советуются, просто муж ставит меня в известность: тогда то приедут те то. И ругалась я с ним миллион раз, говорю, что я хозяйка в доме, что перед тем как приехать - должны меня поставить в известность. Он все понимает, кивает, а в итоге все остается по прежнему.((( При чем у нас грудной ребенок и гости в данный момент мне совершенно не нужны. Квартира у нас небольшая (2-х комн.). Получается мы ютимся с мужем и ребенком в комнате. В общем посоветуйте как поступить? Терпеть или тактично отшивать?
Та же ерунда! Родственнички мужа - с Урала. Не семья - община! Понятия и такта никакого. Такое впечатление, что я вышла замуж не за мужа, а за его родственников.
то что Урала,это не показатель,я сама с Урала,ни к кому не езжу,и ко мне никто.мы просто уважаем друг друга.научитесь говорить нет.это просто.