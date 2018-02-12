Врачи ничего не находят, а здоровье ужасное

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ерунду не пишите. если я реально боль испытываю, температура поднялась до 37.5, сильная тяжесть в желудке после еды, то причём тут психосоматика. на какой форум не зайдёшь, везде такие "советчики" направляют к шарлатанам, типа психотерапевтов