Врачи ничего не находят, а здоровье ужасное

У меня боли слева внизу живота месяц мучают. Делаг фгс за свой счёт, стандартно ставят рефлюкс-эзофагит. Сдавал узи за свой счёт, ничего критичного не найдено. А почему тогда болит? Может в кишечнике проблема? Голова сильно трещит. Делал мрт головного мозга за свой счёт, ничего серьёзного не выявлено. Назначили какие-то лекарства и уколы, от которых ещё хуже стало. Два раза подхватил вирус, когда ходил в процедурный кабинет. Вот итог от поликники - ходил на уколы, от которые ещё больше голова трещала, да ещё два раза вирус подхватил. По ходу дела меня не лечить, а добить хотели. Щас температура была 37.5. Боюсь, что опять пойду в поликлинику, то скажут, что всё нормально, мы ничего не знаем. И ещё вирус гриппа подхвачу.
купи тест на беременность, если положительный значит есть вероятность рака...
воспаление сигмовидной кишки более вероятный вариант.
психосоматика это
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колоноскопию надо сдавать? может кость болит? вроде на узи показало, что с поджелудочной и с селезёнкой нормально всё. хотя, кто его знает, какой специалист попался
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ерунду не пишите. если я реально боль испытываю, температура поднялась до 37.5, сильная тяжесть в желудке после еды, то причём тут психосоматика. на какой форум не зайдёшь, везде такие "советчики" направляют к шарлатанам, типа психотерапевтов
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это крайняя мера, для начала достаточно анализов на дисбактериоз, рентгена кишечника с контрастом, точно покажет есть ли повреждения в кишечнике.
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Спасибо за совет
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Тяжесть в животе после еды - это гастрит.Ну или язва начинается.
у гастрита сезонность как у шизофрении: весна-осень, крона и всякие иммунные бяки бы исключить.
Не знаю.Насколько я видела по знакомым, тяжесть в животе при гастрите круглый год(.У вас белый язык ,кстати,автор? По любому, все дело в желудке или кишечнике.Голова уже следствие.
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убирайте глютен и кукурузу, овоще мясно яичная диета. овощи : брокколи, цукини, морковь , тыква, немного картофеля, после месяца диеты подключайте пробиотики
Все симптомы, которые Вы описали - это классический невроз. Попробуйте сходите к психотерапевту, может быть попадется хороший специалист и сможет вас вылечить.
Тут, кто-то упоминал про психосоматику, у Вас именно она, психосоматика. При психосоматике человек испытывает реальные боли, иногда такие сильные, что диву даешься. У него действительно болит, то что болит, но при этом нет ни каких признаков болезни и все анализы в норме.
какие-то лекарства и уколы? Вам сколько лет, автор? Что вы ходите на уколы незнамо отчего и не смотрите какие лекарства и от чего вам назначают. Сдайте кровь на биохимию.
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Реально испытывала боль в боку, хоть вешайся. Температура держалась от 37-37.5. Обошла всех врачей — все здорово. Единственное, что сказали — может быть межреберная невралгия, мазала мазью. Но не проходило ничего. Целый месяц температура и жуткие боли. Пришла к еще одному врачу со всеми анализами ,УЗИ, рентгеном и т.д. она на меня посмотрела, и сказала, чтобы я успокоилась, не акцентировала внимание и перестала измерять температуру по три раза в день. Я подумала, что она дура, но поскольку мне уже вообще никто не мог помочь, решила реально забить и будь что будет. Температуру не измеряла, начала жить обычной жизнью. Через неделю попустило, температура нормальная. Может и вы себя накрутили?
Сходите к невропатологу. Может у вас нерв где-то защемило или застудили.
Так если у вас прям трещать стала голова, то надо было прекратить ходить на уколы и снова отправиться к врачу, можно к другому, вдруг этот ту.пой попался. А найти причину часто не удается, но, если там что то развивается, то при обострении картины, становиться, как правило, наконец то понятно что там. Ешьте понемногу, диету соблюдайте. При резких болях вызывайте скорую, врача на дом.
У меня тоже самое, тока не внизу живота, а чуть повыше слева. Болит уже полгода. Это толстая кишка, селезеночный сгиб скорее всего, иду на колоноскопию с наркозом. Рентгеноскопия с барием - малоинформативная фигня, она внутри кишку не покажет, все равно колоноскопию придётся делать. Мне ставили синдром раздраженного кишечника, но я уже им не верю, думаю что то другое. Но тут надо точно знать, что болит именно толстый кишечник, там и другие органы есть.
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как-то боюсь на колоноскопию идти. вдруг заразу занесут или просто кишечник сместят, мне кажется, что это очень опасно для здоровья.
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да нет от них никакой пользы. это же неврологи назначили уколы, от которых ещё хуже стало. я ещё жить хочу.
Попробуйте пробиотики недели две попринимать (мне помогло, правда справа болело) и заняться йогой (от неврлагии).
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у вас 100% невроз!!!
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Здравствуйте! На протяжении семи лет каждый день с утра до ночи тошнота постоянно врачи сказали на нервной почве да не верю им либже отвязаться им на плевать на человека я не как жить с тошнотой я не могу нормально кушать постоянно тошнит лежала в кл неврозов военной медецинской академии в институте Бехтерева ИТД толку нет из за тошноты начались депрессия Помогите пожалуйста может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой вацап Вайбере +79626841693 заранее спасибо.
Люди и врачи наблюдает о не существует и существует духи,входит злых духов они изучают,а мне этого не интересно,и не занимаюсь,прошу вас будьте сами по себе и дорожите себя здоровье,чужими здоровье не лезь и своим к чужим успехов не давать
Сама себе лечюсь,было все прекрасно,и против тех кто родственники, близких вмешиваться мою здоровье и не даю им знать о моем здоровье,против их присутствие, отказываюсь,мне лучше сама по себе и будет прекрасно для себя и окружающих,а их зависть мне плевать (проблемы от квартиры хотят ,я все равно им мою квартиру завещание или подарок не дам, куда квартиру мое решение и никто не может мне заставить, знаю что они мне могут убить)уговорить на меня не нужно, нотариус они проиграли и ещё бегают,ищут(маньяки)
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ерунду не пишите. если я реально боль испытываю, температура поднялась до 37.5, сильная тяжесть в желудке после еды, то причём тут психосоматика. на какой форум не зайдёшь, везде такие "советчики" направляют к шарлатанам, типа психотерапевтов
Психотерапевта и психология зарабатывает на себя и на самом деле ерунда,мы как лошадь,вера крепкого в любом случае к войне,на огороде и куда хозяин направит и туда,или как осёл(мы наивные, лучше насторожить, легко ловушку попасть,)а они деньги на кармане получили!даже меня обвиняет,что я всегда всем не соглашусь и не разговаривает,а если они по булингу или вредит здоровье ну конечно не могу им соглашаться