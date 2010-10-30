Чем вручную лучше стирать трусы и бюстгальтеры?

гость

у меня нет выделений (всегда удивляюсь темам про ежедневки и выделения- сколько больных женщин оказывается... ну это ладно-отклонилась от темы) а трусы и лиф и закидываю в машинку в конце дня , в спец чехле (чехол для стирки) бывает что закидываю в одиночку (т.е. один комплект), но чаще со своим халатиком или еще с какой нибудь своей вещью. Не вижу в этом никакой проблемы... Ну а с "Выделения же въедаются в ткань и портят ее" вообще насмешили!