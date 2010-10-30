Чем вручную лучше стирать трусы и бюстгальтеры?

Недавно только узнала что многие женщины стирают трусы и бюстгальтеры в стиральной машине. Моя мама и я соответственно стираем вручную такие вещи. Я не могу понять как можно копить ношеные трусы? Выделения же въедаются в ткань и портят ее (по словам мамы). Ну и что если даже они отстирываются в стиралке, вас разве не смущает тот факт, что трусы будут лежать с выделениями, которые въедаются?.. А бюсты вам не жалко в стиралку кидать?И еще сразу вопрос к тем, кто как и я, стирает такое белье вручную: чем стираете?Мыло слышала содержит щелочь, которая в последствии портит цвет белья (и белого и цветного). Чем тогда стирать? Не замачивать же каждый вечер одни единственные трусы в порошке?
Выделения, въедаются... Вы что, Чужой, что ли, кислоту выделяете? Ну стирайте тогда с щелочью, чтоб нейтрализовать. Раз ваша мама такой эксперт, ее и спрашивайте, чем стирать. Для меня нормально стирать белье в стиральной машине на щадящем режиме, для бюстгалтеров специальные чехлы для стирки существуют.
вручную стирают хоз. мылом - тогда белье остается белоснежным
Я все стираю в машинке, и ничего у меня не въедается. Или надо каждый вечер полоскать свои трусы, трусы мужа и детей вручную? Да на фиг надо. Я дорогое белье не покупаю. Поносила и выбросила, если что-то там выцветать начало.
Удивительно! Сначала все орут - прокладки ежедневные вредны, все стерильны как манекены. Откуда выделения?
Я пользуюсь прокладками, все выделения выкидываю в мусор, трусы стираю в стиральной машине, когда захочу.
А трусишки твои скусна пахнут в конце дня?
Мои скусна. Могу выслать наложенным платежом.
у меня нет выделений (всегда удивляюсь темам про ежедневки и выделения- сколько больных женщин оказывается... ну это ладно-отклонилась от темы) а трусы и лиф и закидываю в машинку в конце дня , в спец чехле (чехол для стирки) бывает что закидываю в одиночку (т.е. один комплект), но чаще со своим халатиком или еще с какой нибудь своей вещью. Не вижу в этом никакой проблемы... Ну а с "Выделения же въедаются в ткань и портят ее" вообще насмешили!
Рупрeхт
А трусишки твои скусна пахнут в конце дня?
Мои скусна. Могу выслать наложенным платежом.
Чем пахнут?
Жидким порошком.
Я стираю каждый раз во время принятия душа.
Мою мылом. Тоже не представляю, как можно их "копить" неделю. Мне кажется это свинство. Бюстгалт в стиралке на щадящем режиме.
а зачем копить то? что трудно сразу в машину все это кинуть и постирать?
а зачем копить то? что трудно сразу в машину все это кинуть и постирать?
Ха)),и стирать там одни трусы у бюзгалтер?
автор вы в 5 веке живете? в нормальных стиралках есть режим чувствительная стирка 30 градусов.я спокойно шелковое белье стираю и все ок. А про 1й коммент ЧУЖОГО тут оч смешно написали)))))
кста вручную вы все ранво все не отстираете!!!
у меня нет выделений (всегда удивляюсь темам про ежедневки и выделения- сколько больных женщин оказывается... ну это ладно-отклонилась от темы) ... Ну а с "Выделения же въедаются в ткань и портят ее" вообще насмешили!
Удобно, наверное, быть фригидной ))))))))))))
дикие люди. Как привыкли так и живут.
В прорубь стирайте.
у меня нет выделений (всегда удивляюсь темам про ежедневки и выделения- сколько больных женщин оказывается... ну это ладно-отклонилась от темы) а трусы и лиф и закидываю в машинку в конце дня , в спец чехле (чехол для стирки) бывает что закидываю в одиночку (т.е. один комплект), но чаще со своим халатиком или еще с какой нибудь своей вещью. Не вижу в этом никакой проблемы... Ну а с "Выделения же въедаются в ткань и портят ее" вообще насмешили!
А меня вот поражают такие "умные", которые считают больными нормальных здоровых женщин. Вообще-то ежедневные умеренне выделения -норма для женского организма.Если у вас сухость влагалища, то это не говорит о том, что вы здоровы.
Сколько странных людей со странными заморочками, не могут спокойно жить, зная, что где-то там, в корзине, их выделения разъедают трусы...
А не волнуетесь, что пот разъедает одежду?
Сколько странных людей со странными заморочками, не могут спокойно жить, зная, что где-то там, в корзине, их выделения разъедают трусы...
+10000000000))))))))))))))))))
А не волнуетесь, что пот разъедает одежду?
Судя по всему - это тема следующего поста)))
Купите трусов побольше и пусть у вас голова о них не болит. Поверьте на слово, за 1-2 недели лежания в корзине ничего с ними не случится.
Вообще, мне кажется, что люди, которые парятся по такой фигне, это счастливые (которым вообще больше не о чем думать) или больные люди
Сколько странных людей со странными заморочками, не могут спокойно жить, зная, что где-то там, в корзине, их выделения разъедают трусы...
)))))))))
божемой, как страшно жить! трусы разъедаются выделениями. :)))
автор, ваша мама большая фантазерка. много лет стираю трусы в стиралке. они изнашиваются от стирки, но никак не разъедаются ничем таким.
Жидким порошком.
вручную стирают хоз. мылом - тогда белье остается белоснежным
спасибо
будет у меня когда-нибудь машина стиральная, когда своей семьей начну жить - буду все стирать в ней, кроме трусов конечно))) а пока с родителями и братом живу, буду продолжать бюсты и одежду вручную стирать (стиралка не очень современная)
Ну вообще√то, именно кислоту:))) Среда влагалища кислая:) Только, конечно же, та концентрация кислоты, которая выделяется, никакие трусы не раз'ест, ну может только если у дамы молочница или еще чего.. И еще, автор, вы что всю одежду каждый день стираете? Нет? А как вам спится, зная что грязь с улици или ваш пот раз'едает там одежду ночьюююю...)))
да нет у меня такой уж излишней чистоплотности) просто как-то непривычно с позиции человека который всю жизнь каждый день стирает трусы, понимать что многие копят их до общей стирки)))
у гинеколога недавно была, все у меня в норме. просто по физиологии все женщины разные и выделения у них разные в норме или их нет совсем.
У меня вообще нет такого понятия как общая стирка, стираю каждый день по нескольку вещей, ничего не коплю
Автор, а если даже выделения и разъедают белье, и что - вы свои трусы хотите до 100 лет носить и потом по наследству передать? Или в чем прикол?
Есть спец.средство для женского белья. Domal небольшая баночка фиолетового цвета
ГостьРупрeхт
А трусишки твои скусна пахнут в конце дня?
Мои скусна. Могу выслать наложенным платежом.
Чем пахнут?
Вареной картошкой
у меня нет выделений (всегда удивляюсь темам про ежедневки и выделения- сколько больных женщин оказывается... ну это ладно-отклонилась от темы) а трусы и лиф и закидываю в машинку в конце дня , в спец чехле (чехол для стирки) бывает что закидываю в одиночку (т.е. один комплект), но чаще со своим халатиком или еще с какой нибудь своей вещью. Не вижу в этом никакой проблемы... Ну а с "Выделения же въедаются в ткань и портят ее" вообще насмешили!
+100000000!
тоже таких не понимаю. И все кто разорался про сухость влагалища- вообще с головой не дружат. При чем здесь сухость? как раз таки У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ выделения (в норме) такие, что вы их просто не увидите и уж тем не увидите их в виде размазни на трусах - ЭТО если вы здоровы! все остальное -это у всякой шалупони, которая не предохранется и ходит с букетом скрытых болячек, а к гинекологу ходит два раза в жизни- на аборт и потом лет в 80 проверить не стала ли еще больше ее миома.
Ну а по теме: белье стираю в машине каждый день или раз в два дня, ничего не коплю т.к. и остальную одежду,если ее надела сегодня, то сегодня же и стираю.
Чего только на форуме не узнаешь:) Оказывается, люди стирают раз в неделю. Я понимаю, одинокие могут копить, но когда в доме семья, то стирка по меньшей мере раз в два дня. Тем более, существуют короткие режимы, через пол часа все постирано и высушено. Только достать да погладить.
Выделения, вообще то должны быть видны:) На то они и выделения. И их характер меняется в зависимости от дня цикла. Только от овуляции до начала менструации бывает и слизь церквикальная, и выделения в виде воды за два-три дня до менструации. Причем в таком количестве, что на трусиках останутся, а не испарятся до выхода. Знать нужно себя, милые женщины, а не писать про выделения-невидимки:)
как раз таки У ЗДОРОВОЙ ЖЕНЩИНЫ выделения (в норме) такие, что вы их просто не увидите и уж тем не увидите их в виде размазни на трусах - ЭТО если вы здоровы! все остальное -это у всякой шалупони, которая не предохранется и ходит с букетом скрытых болячек
мне очень хороший гинеколог рассказала, что есть такие женщины, которых беспокоят их выделения, просто потому что они есть (больше их ничего не беспокоит). На что только не обследуются, и ничего не находят у них плохого - все в норме. И лишь потом оказывается что у них просто повышенная работа желез шейки матки. поэтому выделений больше. Не надо всех равнять под себя пожалуйста.
А у меня белья завались, поэтому лежит у меня все неделями и ничего не разъедается, после стирки все как новенькое.))
Во-во, стираю раз в неделю, а то и две. Время предпочитаю тратить на другие занятия. А после стирки и сушки белья на улице(на свежем воздухе), все замечательно пахнет и выглядит. И уж если к гинекологу не хотите идти, то пользуйтесь прокладками.Въедается...маразм в мосх въедается...
Выделения, вообще то должны быть видны:) На то они и выделения. И их характер меняется в зависимости от дня цикла. Только от овуляции до начала менструации бывает и слизь церквикальная, и выделения в виде воды за два-три дня до менструации. Причем в таком количестве, что на трусиках останутся, а не испарятся до выхода. Знать нужно себя, милые женщины, а не писать про выделения-невидимки:)
БРЕД. У здоровой женщины никакой размазни не будет. Выделения они как бы внутри и по минимуму (смазывают стенки так сказать) а вот если с вас что то выливается то пора к врачу.
гость 39. прочитай пост ╧36
Блин ну почему бред-то! Я свою овуляцию прямо чуть ли не вижу, как пойдут, сорри, таки тянууучие выделения - все, овуляция. Ну много слизи вырабатывает организм, чтом предполагаемым спермотозоидам легче было ползти по ним (а среда у них щелочная, потому что нормальная влагалищная кислая губительна для спермы). И что, копить в себе эту слизь?)) Главное, радуются, что выделений нет:) А по чему спермая продвигаться жудет, когда забеременеть решите, по кислому влагалищу? Сдохнут там все, пока до яйцеклетки дойдут.. И во время возбуждения смажки много и вообще.. Плохо когда много выделений с кислым запахом (это уже молочница) или не дай бог с гнилостным запахом каким выделения.. А нормальные нейтральны вязкие выделения в середине цикла самое что ни на есть здоровье.
У здоровой женщины никакой размазни не будет. Выделения они как бы внутри и по минимуму (смазывают стенки так сказать) а вот если с вас что то выливается то пора к врачу.
+10000
Трусы стираю хоз. мылом, бюсты Лаской для шерсти, белые бюсты и трусы замачиваю минут на 20 в порошке (у меня "Миф"), и потом стираю, они становятся белоснежными. Машинка очень древняя, не доверяю ей)
Да чего там заморачиваться, купила трусов по писят рублей штука - белых и стирай их себе в белизне, когда пожелтеют - новые купи. И всего делов! Во где дезинфекция!
Поделюсь. Белое белье лучше стирать детскими порошками стиральными, они очень хорошо отбеливают и не вызывают аллергии.Сама прочитала об этом на форуме, попробовала и одобрила.
Стирают в машине нижнее белье только лодыри и неряхи. Ничего если муж наткнется на вонючие трусы с выделениями да еще целую кучу и после этого будет знать, что его жена полноценная засеря.
У меня вообще нет такого понятия как общая стирка, стираю каждый день по нескольку вещей, ничего не коплю
Ага, собенно, если частный дом и каждый день потом вызывай машину по 500 руб. на выкачку ямы!!! А Вы богачка! Не хотите лучше этими деньгами помочь сиротским домам?
Стирают в машине нижнее белье только лодыри и неряхи. Ничего если муж наткнется на вонючие трусы с выделениями да еще целую кучу и после этого будет знать, что его жена полноценная засеря.
У меня такое ощущение что Ваш муж приходя с работы первым делом лезит в корзину с грязным бельем?? А по теме если, то вот я лично не стираю белье руками, так как не могу ( у меня аллергия на читсящие и моющие средства) Стирать их в перчатках тоже не вижу смысла..стирает машинка раз в два дня так что годами белье тоже не копится)))
Интересная дискуссия. Очень развеселили))))
от души посмеялась)))