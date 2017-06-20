Не люблю детей

Не знаю даже почему, но детей я просто ненавижу, даже ненавижу это мягко сказано.. Я очень добрая, отзывчиваю, животных страшно люблю. Наверное не люблю я детей потому что знаю что когда они вёастут …
А то попробуй забеременеть. У тебя ничего не получится. Потому что твоя репродуктивная функция подавлена - ты бесплодна. Можешь больше не предохраняться: тебе никогда не дано стать матерью. Твое чрево - пустоцвет. Пустое и высохшее.
Ты совсем иддддиотко?))) Зачем мне пробовать?! Я русским языком написала - НЕ ХОЧУ. Сама мучайся со своими личинусами, я на это не куплюсь))
это ты кому? семицветик аххаха
Это она всем. Не хочет в одиночку в какахах утопать)))
Ты совсем иддддиотко?))) Зачем мне пробовать?! Я русским языком написала - НЕ ХОЧУ. Сама мучайся со своими личинусами, я на это не куплюсь))
Так ты и не сможешь даже если захочешь - потому что ты бесплодная :)))).
Начхать на всех кто тут злобствует против нас)))). Автор, я такая же. Разве что в подростковом возрасте тащилась от детей, лет до 17 помню хотелось подержать младенчика соседского. Потом как-то рядом не было детей, а где-то к 20-ти поняла, что они меня бесят... Сначала на крики, плачь реагировала, потом - в целом. Никак себе этого объяснить не могла. Несколько суеверна: боялась, что если я гляну на ребенка со всей злостью, что закипает, то как-бы что не случилось, ну а если еще и заметят))) В общем я научилась себя сдерживать и улыбаться детям искренне, и глазами тоже )) Да, это дело техники. До 2-3 лет вообще не воспринимаю... сложно объяснить - от манекена есть нечто, а от детей - пустота... Но при этом прекрасно нахожу общий язык (приходилось сидеть и с детьми подруг не долго и долго с племянницей). Могла губы все искусать от накипающего раздражения, но не выдать его. Терпение... Играем, бесимся, смотрим ТВ (в + "житейским делам", конеч: корм, памрерс, гошок т.п.) - то "только бы скорей забрали". Животных тоже люблю. Взрослых больше, но и вот всякие птенцики-кутята, если занимаюсь, вызывают тепло в душе. А с детьми... терплю и наигрываю. Точно уверена, что не накрутила себя на все это отношение. Может... тут, конечно, ошибаюсь и оправдания: детеныши животных какие-то искренние, от них настоящее невербально прет... а дети с под'обом - изучают исподтишка, готовы манипулировать.
Своих детей не завела.
Автор, я такая же, кроме раздражения дети ничего не вызывают, мне даже вид беременных отталкивает, про кормление грудью то же самое, при этом очень отзывчивая, ездим волонтёрами в дома пристарелых и курируем собачий приют в Калуге, подбираю бездумных животиных пристраиваю. Благо муж тоже не особо хочет детей, только мама внуков просит)) объясняю что я пас))
тоже беременные не нравятся. Всем своим видом говорят: мы по/е-б /лись, вот смотрите.
п.с. Муж есть, "по/е-б! Лись" есть регулярно, зависть исключена.
Так ты и не сможешь даже если захочешь - потому что ты бесплодная :)))).
Ну и славно! А ты страдай)))
Всем кто тут пишет про "квочек", "свиноматок" и "овуляшек". Подумайте КАК ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ. Если бы не ваши мамы (квочки-свиноматки-овуляшки) вас на свете не было бы. Как же надо СЕБЯ не уважать, что бы так говорить о том, кто тебя родил и выкормил.
Отчасти да.Однако тут у многих мамы из свока,когда мамы воспитывали в духе "гестапо".
Подумайте и в этом ключе тоже: если мать не могла воспитать ребенка в любви, то почему вы именно на их детей обижаетесь?
Я, как вспомню, так вздрогну: пилеж, критика ,недовольство, раздражение. Когда удобно -поругает , в другом случае -поплачет .И так у всех почти. Родом из совка -что поделаешь?
Так ты и не сможешь даже если захочешь - потому что ты бесплодная :)))).
Ваши мысли -Богу в уши. Хоть не надо будет предохраняться. Или думать, как добиться стерилизации "под боком",в своей местности .а не за тридевять земель,в чужую страну ехать!
Всем кто тут пишет про "квочек", "свиноматок" и "овуляшек". Подумайте КАК ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ. Если бы не ваши мамы (квочки-свиноматки-овуляшки) вас на свете не было бы. Как же надо СЕБЯ не уважать, что бы так говорить о том, кто тебя родил и выкормил.
потому что у на МАТЕРИ большой буквы. которые не бросаютя на людей иных взглядов,как цепные собаки.
а мы тут просто попутавшую берега свиноматку на место ставим
Ольга
Ну вас то судя по всему не мама родила, а п и д о р в ы с р а л :))). а тебя в кустах нашли, Да?)) Почему овввули такие тупппые?))
Так гормоны на период вынашивания-родов-кормления мозги начисто отшибают, как будто их и не было.
Ваши мысли -Богу в уши. Хоть не надо будет предохраняться. Или думать, как добиться стерилизации "под боком",в своей местности .а не за тридевять земель,в чужую страну ехать!
+++++
вот-вот. А Ольга злая от недотттраха, видимо. Когда ебстттись-то, когда либо беременнна, либо в какахах, либо муж толстую не хочет?)))
Я понимаю людей, которые не хотят детей и спокойно к ним отношусь, но вы так описали..прямо ненавидите и из автобуса выходите..отвращение. Это больше похоже на страх. У меня сложилось впечатление, что вы ненавидите не детей, а людей, которые пытаются навязать вам любовь к этим самым детям:)
Ваши мысли -Богу в уши. Хоть не надо будет предохраняться. Или думать, как добиться стерилизации "под боком",в своей местности .а не за тридевять земель,в чужую страну ехать!
Так тебе скоро все удалят хирургическим путем.
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
Так тебе скоро все удалят хирургическим путем.
Как тебе могз удалили.
Ну и что, что ты проверяешься? А забеременеть никогда не сможешь. Детей у тебя никогда не будет: ты бесплодная.
Я не не могу, а не хочу, оввввулька ты ***, до которой не доходит, что не всем личинки вперрлись. Ты же, небось, свою писсссду проверяешь только когда залетаешь. А нормальные женщины не реже раз в полгода!)) Не благодари за знания))
Ты б о л ь н а я, бесплодная баба. Твои репродуктивные органы полностью атрофированы, все твои репродуктивные функции нарушены и овуляция подавлена навсегда. Ты бесплодна и лишена возможности стать матерью. Ты высохшая, бесплодная смоковница. Никогда у тебя не будет детей.
Ольга ,сколько вам форум платит за подобное? Я вот тоже хочу устроиться. Троллить умею.Сидишь на форуме по пол-часа в день,а денежка идет!
женщина обязана один раз родить. иначе возрастает риск рака матки.
Так тебе скоро все удалят хирургическим путем.
Хорошо-хорошо)) Только успокойся. И поеббббись наконец)))
Гость
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
да
женщина обязана один раз родить. иначе возрастает риск рака матки.
Кому обязана? Ну родит, так умрет от рака печени, например, не?
Гость
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
Теперь все-равно.
В жизни любого человека происходит куча потрясений, в жизни его детей будет также, если не хуже. Учитывая число людей на планете. Намного хуже.
Вопрос: ЗАЧЕМ подкладывать свиинью своим детям?
А вообще, родители мало о чем наши задумывались.У моей матери начался тромбофлебит после родов.
У многих болячки вылезают, после родов, но соотнести это и сделать выводы ,никто не мог тогда, да и патриархальное общество к этому не рапологало.
Единственный ответ ,почему меня рожали, так звучал: "А все рожали..", и "Так так принято".
я терпеть не могу детей, пошло все с детства, когда родители "подарили" братика подростку и сказали "возись, а мы на работу", и так, три года, пока в сад не отдали. Орала на него постоянно, пряталась в туалете, в выходные с утра до ночи гуляла, лишь бы брата не видеть. Понимала, что это не его вина, что родителям на него плевать и тоже бесит каждый его визг, но ничего поделать не могла. Я то тут причём, если это их дите.
WeldГость
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
да
Не, ну через рот бы вылезал - тоже не дело, согласитесь)
детей мало классных, так же, как мало взрослых. а любить посторонних - детей ли, нет, зачем? чужие дети меня тоже раздражают, особенно то, что подразумевается толеровать их вопли, плачи, отвратительные хотелки вечные. помню, сотрудница рассказывала, как она смотрела на карапузиков в рекламе всегда и млела - так своих мечтала иметь. я пыталась представить - и ноль, какие карапузики, какое хотеть? орущие, забирающие все время и силы существа.
Так тебе скоро все удалят хирургическим путем.
Кто??? По вашему благославлению??Так пи33ты у нас -собственность государства.
Вы так и не ответили,сколько вам форум платит .
ГостьWeldГость
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
да
Не, ну через рот бы вылезал - тоже не дело, согласитесь)
Да хоть бы через живот, потом все затягивалось.
А так -и ребенка рожают, и тут же какашку, и ссутся. Такое великое событие с гавнном смешали!
Многие при этом процессе ссрутся.
если мать не могла воспитать ребенка в любви, то почему вы именно на их детей обижаетесь?
Да при чем тут обижаться? На кого? Но вот как можно уважать человека который свою МАМУ называет "свиноматкой" и "квочкой"? А главное как он сам себя уважать сможет?
Кто??? По вашему благославлению??Так пи33ты у нас -собственность государства.
Вы так и не ответили,сколько вам форум платит .
Да она на любые гроши согласна - детей кормить надА
А сама бы грохнула с десяток чужих детей, не задумываясь, ради своего - матеря, они такие. Вот и вся их мораль животная.
Так сублимируете :))). Кошечка и собачка то безмолвная - сказать не может, что она о вас, зоошизах, думает. А о домах престарелых заботитесь - потому что сами там жизнь свою завершите: в ссаной койке с миской перловки.
Ой, а детные типа там не могут завершить? Да запросто, сколько семей где взрослые дети на дух не переваривают родителей, уезжают от них, создают семью от них подальше, или грызутся без конца? Да почти каждая. У дедовой сестры три дочки было, так когда эта сестра старая стала сильно, ее дочки все норовили ее друг другу спихнуть, никому особо не в радость было за ней ухаживать, она и сама это видела. Дочек ее, кстати, Вера Надежда и Любовь звали.
Если и рожать, то не факт что в старости одна не останешься. Старость по-любому не радость.
Да при чем тут обижаться? На кого? Но вот как можно уважать человека который свою МАМУ называет "свиноматкой" и "квочкой"? А главное как он сам себя уважать сможет?
У меня хуже. Моя мама в плане воспитания больше на фашистку похожа.И брат, и сестра такого же мнения.
Вдруг я напложу, и в такую же превращусь от гормонов,или что там происходит после этого, никто не знает.
А так -и ребенка рожают, и тут же какашку, и ссутся. Такое великое событие с гавнном смешали!
Многие при этом процессе ссрутся.
Что за поток какой-то словесной грязи. По-моему это ненормально. Вы отдаете себе отчет что Вы всё это в том числе и про свою МАМУ пишите. Она же Вас не сверхъестественным путем родила?
ГостьГостьWeldГость
Мне НЕ нравится,что человек вылезает из того места,которое к анусу и мочевыводящим путям расположено
Ну так вообще-то вы тоже точно также как-раз оттуда и вылезли. Из того самого места, которое рядом с анусом вашей мамы. И что? Вам теперь противно?
да
Не, ну через рот бы вылезал - тоже не дело, согласитесь)
Да хоть бы через живот, потом все затягивалось.
А так -и ребенка рожают, и тут же какашку, и ссутся. Такое великое событие с гавнном смешали!
Многие при этом процессе ссрутся.
Да потому что это природа - жестокая и кровавая, а то, что это великое событие - это придумали Ольги. А для природы это рутина.
ГостьА так -и ребенка рожают, и тут же какашку, и ссутся. Такое великое событие с гавнном смешали!
Многие при этом процессе ссрутся.
Что за поток какой-то словесной грязи. По-моему это ненормально. Вы отдаете себе отчет что Вы всё это в том числе и про свою МАМУ пишите. Она же Вас не сверхъестественным путем родила?
Но самой-то не хочется ,из-за того, что кто-то меня родил...
Родила она -кучу болячек заимела. Но хуже, что даже не поняла, что вылезло у нее все сразу после третьих родов, сразу в больнице после родов оказалась.
ГостьА так -и ребенка рожают, и тут же какашку, и ссутся. Такое великое событие с гавнном смешали!
Многие при этом процессе ссрутся.
Что за поток какой-то словесной грязи. По-моему это ненормально. Вы отдаете себе отчет что Вы всё это в том числе и про свою МАМУ пишите. Она же Вас не сверхъестественным путем родила?
Это правда, а не грязь, ничего не поделаешь. В медучилище нас водили на роды и там тоже роженница обос.ра.лась. Ничего не поделаешь, се ля ви. Плод прямую кишку раздавливает, проходя по род. путям. Не важно чья это мама, хоть папы Римского.
Почитал ветку. Похоже "дорогие рассиане" окончательно вырождаются и вымирают. Ну что же... Постепенно заселят необъятные просторы вашей родины уроженцы чечни и дагестана, ингушетии и средней азии. Процес, собственно, уже идёт. Правильным курсом идете, товарищи...
Почитал ветку. Похоже "дорогие рассиане" окончательно вырождаются и вымирают. Ну что же... Постепенно заселят необъятные просторы вашей родины уроженцы чечни и дагестана, ингушетии и средней азии. Процес, собственно, уже идёт. Правильным курсом идете, товарищи...
За чур.ками нам не угнаться при любом раскладе. Пару ядерных боеголовок хватит, чтобы свести на нет многолетние их старания по плодячке. Так что не преживай, если че.
Почитал ветку. Похоже "дорогие рассиане" окончательно вырождаются и вымирают. Ну что же... Постепенно заселят необъятные просторы вашей родины уроженцы чечни и дагестана, ингушетии и средней азии. Процес, собственно, уже идёт. Правильным курсом идете, товарищи...
Фиигня, я с ДВ.Это вы губу раскатали!!
Очень вряд ли, просто невозможно. Здесь китайцы поселятся.
Средний китаец зарабатывает в 1,5 раза больше среднего русского при общей более дешевой жизни.
Поэтому обломитесь там, хачеки!
Идите своим правильным курсом. Пройдет немного времени -и ваши женщины не захотят рожать. Тоже общалась с вашими дЭвушками ,которые в очень небольшом количестве тут живут. У вас и так рождаемость снизилась, также не рожают .И часто линяют от вас ,если тиран( а там у вас тиранов 90 процентов).
За чур.ками нам не угнаться при любом раскладе. Пару ядерных боеголовок хватит, чтобы свести на нет многолетние их старания по плодячке. Так что не преживай, если че.
А что переживать -то? Просто прогресс до их женского населения доходит медленнее, но дойдет!!!Чем там хвалиться? Даже по нашей лживой статистике у них упала рождаемость , в кавказских республиках, даже в Чечне.
Почитал ветку. Похоже "дорогие рассиане" окончательно вырождаются и вымирают. Ну что же... Постепенно заселят необъятные просторы вашей родины уроженцы чечни и дагестана, ингушетии и средней азии. Процес, собственно, уже идёт. Правильным курсом идете, товарищи...
да пофиг! После нас хоть потоп!))
Мы будем жить вечно в наших любимых детях, внуках, правнуках и праправнуках... А ты сдохнешь, как бездомная помойная кошка - никому не нужная, бесполезная бесплодная баба. Поэтому ты о помойных кошках заботишься - потому что точно также как они будешь сдыхать под забором и надеешься, что кто-то тебя подберет, вместо того, чтобы пристукнуть лопатой.
Да накой вы сдались детям и тем более внукам,смешно даже. Будут ждать когда квартиру поскорее освободите
ОльгаГостьNika Stepanova
Спасибо, честно, думала что одна такая я ))
Оу а про кормление грудью, то я молчу :D грудное кормление это премерзейше. Личинка вампиром присосалась к бабе, а та млеет как корова и свою подавленную сексуальную тягу прикрывает пользой молока))
А что ты с о с а л а, когда личинкой была? Судя по всему, выродили тебе п и д о ры и с о с а л а ты шуй ;).
*** мужика увел?) Бедняга...
Гомофобское создание
Вы не люди - вы д е г е н е р а т ы местечковые :). И чем меньше вас будет на планете - тем чище воздух.
Да бездетные как раз и проживут дольше, а рожавшие уже после родов развалиться начинают.
Представляю, каких детей ты растишь - таких же злобных, ненавидящих все и вся, как ты. Злые и живут меньше! Ха-ха -ха. Смотри, чтоб твоя злость не сожрала тебя, а то и внуков не дождешься.
Кажись это та ненормальная Оля, которая всех молиться посылала.
А мужчинам с тобой не нравиться... Печально. Поэтому ненавидишь всё что связано с продолжением рода и деторождением. Знакомо...
Тебя то мои дети вряд ли будут содержать :))). Мы в разных странах живем. И тебя ждет страшная совковая богадельня.
Как раз самые сладкие малыши до 3-х лет :))). Но вам, бесплодным, это счастье не дано познать.
Ты поди и ж пу с г омном им облизыаешь.
Ахахахахахахаххаха
Господи,как же ору
Веселит нас тут Ольга
Только что-то мне подсказывает что это какой-то вброс)
Приём,жирная свиноматка,иди *** разрабатывай,что б от туда как из пушки ещё мильёнчик личинусов вылетел)
Скинь что ль хоть одну свою соц сеть,на пузожителей посмотреть,может душонку украсть получится)
А,точняк,а ты уже определилась кто батя?
Или на передачу к Малахову выяснять пойдёшь?
Не волнуйся,никто не будет судить за то что тебя *** по кругу,ты ж мать
Точно так же как и твоя мамаха определяла,оставить тебя в род.доме или домой забрать
ДАМЫ И ГОСПОДА,ОЛЬГА-живой пример,зачем нужно делать аборты)
Эх,овуляхи,овуляхи,как же я с вас ору😆
ГостьЯ не бесплодная. С чего ты взяла, толстуха?)))
Поешь пропердольки из памперса
А что - была беременность и аборты делала? Вот после абортов и бесплодная. А если не беременела - то гарантировано бесплодная: недаром твоя психика тебя так защищает от позитивных эмоций материнства. С твоим диагнозом родить невозможно. У тебя никогда не будет детей: даже если очень захочешь.
Позитивные эмоции,возможно,есть,но не долго.
они делают из уравновешенной разумной женщины квочку, готовую издохнуть за свой помет.
Сонни, Вы отдаете себе отчет в том, что только что Вы назвали свою МАМУ "КВОЧКОЙ" готовой издохнуть за свой помёт ("помёт" в данном случае это Вы)?
Скажешь, не так? Обрисовала ситуацию с доходчивым примером.
Ленаони делают из уравновешенной разумной женщины квочку, готовую издохнуть за свой помет.
Сонни, Вы отдаете себе отчет в том, что только что Вы назвали свою МАМУ "КВОЧКОЙ" готовой издохнуть за свой помёт ("помёт" в данном случае это Вы)?
Скажешь, не так? Обрисовала ситуацию с доходчивым примером.
Да совсем может быть и не так.У меня с точностью до"наоборот" воспитывали.ВО всем были виновны мы сами,даже в самых таких ситуациях,где нужна была защита.
Было предложено копаться в себе всегда!!Даже,если педофил в подъезде увязался, но (слава богу) парни из соседней квартиры вышли и он убежал.Так и тут сказали:"Надо было смотреть.."В 7 лет смотреть .
Ольга
Что ты можешь вырастить, бесплодная смоковница?[/quote]
Ольга Павловна, если не ошибаюсь? Очень похожая манера письма и словесных выражений! Ну себя нигде не спрячешь!
женщина обязана один раз родить. иначе возрастает риск рака матки.
Моя мама родила второй раз и вуаля - чуть больше года и рак шейки матки. Писец как жутко было...