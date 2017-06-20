Не люблю детей

Ольга

Ну и что, что ты проверяешься? А забеременеть никогда не сможешь. Детей у тебя никогда не будет: ты бесплодная.

Я не не могу, а не хочу, оввввулька ты ***, до которой не доходит, что не всем личинки вперрлись. Ты же, небось, свою писсссду проверяешь только когда залетаешь. А нормальные женщины не реже раз в полгода!)) Не благодари за знания))

Ты б о л ь н а я, бесплодная баба. Твои репродуктивные органы полностью атрофированы, все твои репродуктивные функции нарушены и овуляция подавлена навсегда. Ты бесплодна и лишена возможности стать матерью. Ты высохшая, бесплодная смоковница. Никогда у тебя не будет детей.