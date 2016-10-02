Желания сбываются не так как хочется

Конечно, случалось. Мы же не властители мира, чтобы все реализовывалось в полном соответствии с нашей волей. Есть много факторов, от которых зависит выполнение поставленных задач. Ручаться мы можем только за себя. Если же в схеме участвуют другие люди, то практически всегда будут и срыв сроков, и отхождение от плана в силу чьей-то некомпетентности, и внутриколлективные разногласия. Норма жизни.
У меня такое было.Всеми фибрами души желала богатого мужа.В итоге он появился,но оказался тираном и бабником,унижал меня.Я не просила тирана
Нет именно такого не было А вот именно когда мечтаю никогда не сбывается ничего абсолютно
А если знаю, что не получу, но хочу получаю именно то, что хочу даже ничего не делая для этого такое желание может исполниться сразу через день или неделю или несколько лет, но получаю именно так как хочу именно то, что хочу , но получаю только то зная стоя его не получу и готова это не получить
Ну допустим хочу машину, а у меня на это нет денег и никогда не будет на нее денег)а хочется но я от этого не умру если у меня ее ине будет машины, но очень хочется) это так к примеру
Случалось и так. А случалось, что исполнялось и гораздо больше и лучше, чем хотела
У меня не с неприятностями. у меня обычно сбывается когда уже нафиг не надо. Иногда было так плохо я как умалишенная мечтала ночами не спала переживала, а когда пришло думаешь "ну тебя в баню". Самое большое удовольствие - это получать все вовремя. или потому уже может не пригодиться
Формулируйте желания, как можно точнее. Желание, хочу денег, квартиру, может исполнится как угодно, можете получить наследство(((, я хотела денег, через работу, без уточнения, что это должна быть за работа и мне предложили повышение на работе, но у меня были причины отказаться, отказываться, нельзя, пошёл спад, это нормальный процесс, во Вселенной нет отрицания. Представьте, ваш близкий человек, просит сумку в подарок, не уточняя какую, находится в состоянии радостного предвкушения, вам так радостно напоминает, я очень-очень жду сумочку. Вы выбираете, стараетесь и дарите, он вам говорит, что сумка не нравится, всё в ней не так, забирай обратно, состроил недовольную мину, а может быть даже разозлился на вас, что произойдёт, вы пошлёте куда подальше. Но Вселенная послать не может, её всем на всё ДА сталкиваясь с вашим НЕТ, образует столкновение двух противоположных энергий, что повлечёт разрушение или какое то время канал будет перекрыт. Если ваше желание исполняется, но не так, как бы вам хотелось, отказывать ни в коем случае нельзя, принимать с благодарностью, благодарить и ещё раз благодарить и формулировать следующее, более точно. И наверное вы знаете, что желать необходимо в утвердительной форме, без частицы не. Исполняется действительно всё и в лучшем виде для нас, для нашего развития души в первую очередь. Не исполняется в том виде, в котором заказывали, только в одном случае, когда в нас не достаточно внутреннего потенциала и готовности. Очень важно желая, добавлять, чтобы желание исполнилось самым благоприятным образом для вас и окружающих.
На самом деле все наши желания. Наши желания - закон для Вселенной. Исполняются, буквально все, скорость исполнения зависит от вложенной в них энергии и нашего потенциала, иногда для исполнения желания нужно потерять работу, сменить место жительства, потерять близкого человека, потому что всё это будет препятствовать его исполнению, но у вас нет готовности к этому, у кого то может крыша поедет, здоровье испортится, поэтому исполнению желания, потребуется длительное время, до того момента, когда вы будете готовы.
У меня такое было.Всеми фибрами души желала богатого мужа.В итоге он появился,но оказался тираном и бабником,унижал меня.Я не просила тирана
Надо было формулировать со всеми деталями, без частицы не. И даже если всё было сформулировано правильно, но в вашей жизни было осуждение, злость, отрицание (никогда), на таких мужчин (тиранов, бабников), фразы, как можно жить с такими, не уважаю и т.д., это всё от гордыни, которая в последствии и разрушает данность. Сначала надо было очистится от негатива, а потом уже желать.
замечала и не раз такое... сейчас уже боюсь мечтать, как бы боком не вышло...
автор, потому как в мечтах ваших все идеально, а мир неидеальный и никогда таким не будет. вы не в раю.
Было, когда диплом получила, ещё и красный, а он мне ***** рен не нужен был.
А тот, кто был нужен, так и не появился.
Потому что когда мечтаете совершенно не продумываете план того как вы это подучите а думаете только о конечном результате
Вообще сбывается все. Но не без подводных камней, но считаю, что это естественно. Поскольку без трудностей не было бы и роста. Это ведь болото тогда. И не считаю я, что это не продуманное желание. При всем желании всего и не упомнишь. Думаю, можно только оговорить какие то самые важные. Ну там во благо мне и другим , как то так.
Но бывает сбывается даже лучше чем хотелось, но более мелкие желания.
Ну не зря ведь говорят -" бойтесь своих желаний".
Негр умирает от жажды в пустыне. Взмолился: Господи, сделай так, чтобы было много воды, а... еще - много женщин, и чтобы я был белым. Ну и стал унитазом в женском туалете. Я это к тому, что мечты сбываются, но настолько не по-человечески, что лучше уж лишнего не мечтать... ТАМ нас любят, хотят помочь, но ОНИ ведь могут нас слышать буквально, но практически не представляя наших земных жизненных нюансов.
У меня такое было.Всеми фибрами души желала богатого мужа.В итоге он появился,но оказался тираном и бабником,унижал меня.Я не просила тирана
Но вы и не просили доброго и заботливого. Хотели богатого: получили)))
У меня на работе у коллеги был такой случай. Коллега всю жизнь мечтала жить в Москве. Но все никак не решалась туда переехать. Однажды к нам на наше место работы пришел Зам. руководителя. Это была женщина. Она ее невзлюбила. И всячески хотела от нее избавиться. Долго ждать не пришлось, коллега очень жестко накосячила. И это был прекрасный повод ее убрать. Коллега очень переживала, плакала. Так как она на этом месте очень долго проработала. В скором времени выясняется, что бывшая коллега в Москве, выходит замуж. Мы начали узнавать как так быстро у нее все получилась.Выяснилось, что она решила попробовать переехать и не прогадала.Она приехала в Москву, сняла комнату. Давай активно искать работу и параллельно сидела на сайтах знакомств. Так вот, она очень быстро нашла работу по специальности. Позже познакомилась с достойным мужчиной. Как оказалось, у него есть и свое жилье и хорошая работа. Очень быстро она переехала к нему жить, а вскоре и замуж вышла. Так вот, если бы не эта Зам. руководителя, она бы так и сидела на этом месте до победного. Эта ситуация дала ей пинок. И самое интересное, что эта Зам проработала не долго совсем и ушла. Если что-то суждено, то это сбудется. И не важно предпринимай для этого что-то или нет. Это коллега сидела и не думала, работала себе спокойно. Вот на тебе. Пришла такая Зам. руководителя и "спустала для нее все карты". И как оказалась, спутала их к лучшему. Это был толчок в новую жизнь.
У меня есть желание )))) Как мне его правильно сформировать? )))
Очень хочу, чтоб мой бывший написал мне смс, а я ему на это "милый, иди на к-уй". Надо было послать его раньше, да не успела ))))
Повторюсь, хочу, чтоб он связался со мной (сам) и в ближайшее время (в этом месяце). Как сформировать желание так, чтоб оно сбылось без моих "потерь"? )))) Чую не сбудется.
Моя самая главная мечта на сбывается, много лет прошу вселенную, а все без толку. Хотя другие желания исполняются, не все, но все же - в итоге имею сына, квартиру, машину, а достойного спутника в жизни так и не встретила.