Родственники не помогают но дают Советы

Мария

Нет не все. У меня мама моя спасительница. Муж не помогал,отсутствовал дома. Ребенок очень активный,постоянно требует внимания. Я ничего не успевала по дому и даже сама покушать,помыться и т.д. Мама по первому зову всегда приходила,во всем помогала хоть она и работает еще. Без нее я бы чекнулась. А родители мужа никак не участвуют в жизни единственной внучки. Все люди разные,но и отношение у внучк ,скорее всего,будет разное.