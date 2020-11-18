Родственники не помогают но дают Советы

Устала от своей родни. Ниче не прошу у них, дети всегда на мне, даже когда болею, после родов мать приезжала помочь так потом весь мозг нам вынесла. Больше не прошу ни о чем, а если попрошу, то потом кислая мина и упреки. Постоянно говорят что болеют , приезжаем, они бегают как ужаленые типа у них куча дел и не до нас, перестали ездить плачут что скучают и чтоб мы приехали.
Не были рады моей беременности двойней, Ныли что будет тяжело , что помочь не смогут.
Родила, начали ныть давай крести детей.
Ну почему как помочь нормально , без упрёков, так не могут, как в гости принять нормально, заняты. Но зато я должна их воспитать как они хотят и крестить потому что им надо. А сами внуки им по сути и не нужны особо, так, поиграть на два часа. За 4 года ни разу им не оставила детей на ночь, вечно занятые, вечно больные, недовольные.
Скажите, у всех такие родители? Или есть те, кто хоть чему то радуются?
Это люди, выросшие в Советском союзе. Смекаешь?
У вас что, денег нет? Ощущение, что вы хотите от них денег, а они не дают и вообще тратят на себя 😄
К счастью, родственники, в частности бабушки/дедушки, бывают и другие, но и таких видела. Если Вы от них не зависите материально, то вообще не обращайте внимание или отшучивайтесь ("да-да, всенепременнейше сделаем всё в точности по вашему сценарию") и делайте по-своему. А если зависите, то просто всю волю в кулак и не принимать близко к сердцу, относитесь к этому как к заскокам чужих людей.
К счастью, родственники, в частности бабушки/дедушки, бывают и другие, но и таких видела. Если Вы от них не зависите материально, то вообще не обращайте внимание или отшучивайтесь ("да-да, всенепременнейше сделаем всё в точности по вашему сценарию") и делайте по-своему. А если зависите, то просто всю волю в кулак и не принимать близко к сердцу, относитесь к этому как к заскокам чужих людей.
Не завишу совершенно, даже наоборот помогаю сама чем могу.
Но вот морально есть привязанность и боязнь их обидеть
Не завишу совершенно, даже наоборот помогаю сама чем могу.
Но вот морально есть привязанность и боязнь их обидеть
Рвите пуповину. Сами думайте что вашим детям надо и вам. Смотрите позитивные примеры. Родителей ваших не исправишь.
чем хороши советы, так это только необязательностью их выполнения. живите как живете, а они пусть...советуют. с вас что, убудет?
Не завишу совершенно, даже наоборот помогаю сама чем могу.
Но вот морально есть привязанность и боязнь их обидеть
Не бойтесь обидеть. Бойтесь их разочаровать. А любые родители будут рады сильным и волевым детям, а не тряпкам. Докажите им делом, что вы выросли.
Дети твои, сама и занимайся!
Это люди, выросшие в Советском союзе. Смекаешь?
А СССР тут при чем?
Нет не все. У меня мама моя спасительница. Муж не помогал,отсутствовал дома. Ребенок очень активный,постоянно требует внимания. Я ничего не успевала по дому и даже сама покушать,помыться и т.д. Мама по первому зову всегда приходила,во всем помогала хоть она и работает еще. Без нее я бы чекнулась. А родители мужа никак не участвуют в жизни единственной внучки. Все люди разные,но и отношение у внучк ,скорее всего,будет разное.
Нет не все. У меня мама моя спасительница. Муж не помогал,отсутствовал дома. Ребенок очень активный,постоянно требует внимания. Я ничего не успевала по дому и даже сама покушать,помыться и т.д. Мама по первому зову всегда приходила,во всем помогала хоть она и работает еще. Без нее я бы чекнулась. А родители мужа никак не участвуют в жизни единственной внучки. Все люди разные,но и отношение у внучк ,скорее всего,будет разное.
Вот если бы у меня так Было , то мать бы начала проклинать моего мужа , говорить мне про него гадости, помогать , но после этой помощи я бы лезла в петлю после всех вылитых на меня помоев. Поэтому даже когда муж иногда уезжает помочь своей маме, и я остаюсь с детьми я не смею говорить своей что мне бы и помощь нужна
Конечно, родители к СССР не имеют отношения, кроме места рождения. В нашей семье было шестеро детей. Все учились и уезжали учиться и работать. Где там выходили замуж и женились. Приезжали в отпуска. Никто к ним не лез с советами как жить, кого крестить, все жили наособицу. Просто держитесь от родни подальше. Раз в год пусть каждый из вас съездит к своим родителям. Вполне достаточно. Чем меньше будете давать им денег, тем больше будет уважения, хотя визга, первоначально, чем уважения.
Послать их надо и всё им высказать, у нас вообще такая ситуация была смешная , год назад сестра мужа, попросила денег у нас ,ссылаясь на том что детей нечем кормить, ну я сказала мужу давай поможем, ситуация бывает разная итд. В итоге они покупают машину за лям двести ,да это здорово конечно, но у меня было честно небольшое недоумение, получается они копили ,а у нас на тот момент просили, зная о том что мы вообще ничего не откладывали ,т к на тот момент я была в декрете и денег самим не хватало, при этом она в курсе что её брату нужно делать документы и это не маленькие деньги, у меня вопрос почему такое скотво делают сами же родные , мы то им проверили питались войти в ихние положение, а в итоге нас по имели . Мы тогда дали себе слово что больше ничего им давать и помогать не будем, мы в отличие от них ,никогда не говорили что нет денег хотя на самом деле их реально нехватает ,они же чуть что говорят что у них нет денег, короче ноют а выходит что просто обманывают ппц .
Дети твои, сама и занимайся!
Как бэ перечитать бы Вам пост заново.