Помогите советом! Не могу уже. Престарелая бабушка

Здравствуйте. Бабушке 85 лет, в нашей квартире у нее своя комната. Иногда уже сил моих нет. Она не встает, только садится на кровати. На ее "разговоры" я уже научилась не реагировать. Иногда она меня не узнает, несет бред. Но естественные отправления! Я не могу. Памперсы она сдирает, ходит мимо них. Если мочу вытирать каждый день по нескольку раз я уже наловчилась, то другое! Сегодня я вошла и у меня руки опустились. Извините за подробности. Ее высокий горшок рядом с кроватью был уделан весь, а также одеяло, матрас, пол, а она сидела и месила это руками. Девочки, извините за подробности, но это ужасно. Это она долго сходить не могла до этого. Пока я убирала, она сидела и хихикала. Я очень прошу, кто жил с такими родственниками, пожалуйста, помогите любыми советами! Какой матрас лучше купить, как с ней обращаться, может, ей клеенку стелить? Как ваши престарелые родственники ходили в туалет? Как сделать все это наиболее разумно и удобно? И любые советы из вашего опыта ухода за престарелыми! Я себя какой-то беспомощной чувствую иногда...
Держитесь, это очень тяжело переносить. Наша престарелая родственница живет отдельно. Мы оплачиваем сиделку с проживанием. Она и готовит. кормит, моет. убирает. Что касается принадлежностей, Вы не написали из какого города.
К сожалению, я лично ничего посоветовать не могу, а только посочувствовать.
Держитесь, дай бог вам терпения!
Батюшки,старость-самое страшное наказание,придуманное Богом.Автор,наберитесь сил,терпения.По поводу клеенки-это выход,однозначно.
Эх, автор...У меня такая же в точности бабуля была. Подобное длилось не один год, как я сама умом не двинулась- не знаю(((
Полностью запах вы не уберете. Что я делала- покупаете здоровенный отрез медецинской клеёнки, обворачиваете постель, матрас так, чтоб концы сходились под ним, под матрасом. Это чтобы клеенку сложно было снять бабушке. Сверху уже стелите постельное бельё. На простыню- одноразовую пеленку; толку от неё мало, сбивается, но хоть часть дерьма останется на ней, пеленочке.
Если бабушка долго не ходит по большоу, потом неизбежно будет загаженная комната. Вся. Потому проще следить, чтоб стул был каждый день.
Да сдайте эту сумасшедшую старуху в дом престарелых, пускай там какашки свои месит.
очень сочувствую.
один выход-нанять сиделку.
боже упаси меня от такого состояния для моих детей и внуков.
Вот зачем люди живут???? Чтобы потом в таких животных превратиться и быть обузой детям и внукам?
Вот зачем люди живут???? Чтобы потом в таких животных превратиться и быть обузой детям и внукам?
ты уже животное.
см.п.310.
Вот зачем люди живут???? Чтобы потом в таких животных превратиться и быть обузой детям и внукам?
Да сдайте эту сумасшедшую старуху в дом престарелых, пускай там какашки свои месит.
Постарайтесь вспомнить свои слова в глубокой старости))) Если получится, конечно же.
Девочки, для нас дом престарелых не вариант. И сиделку пока не получится, так как напряг с деньгами. Придется справляться самой. Это действительно очень тяжело. Иногда и правда чуть ли не с ума схожу. В квартире воняет, гостей не пригласить. Хотелось бы хоть немного и ей и себе жизнь облегчить. Спасибо за совет про клеенку и за добрые слова. Попробую так клеенку обернуть. А то матрас уже - все, на выброс.
Постарайтесь вспомнить свои слова в глубокой старости))) Если получится, конечно же.
Не вспомнят, не смогут (((((((
А стул регулярный даже не знаю как установить. Вроде питание нормальное, но бывает ей не сходить несколько дней. А потом такой вот ужас.
А стул регулярный даже не знаю как установить. Вроде питание нормальное, но бывает ей не сходить несколько дней. А потом такой вот ужас.
Больше овощей. Перед сном стакан кефира. ТОлько очень свежего- 2-3дневный крепит.
Да, запоры у стариков очень часто. Атония кишечника, етить её(((
В крайнем случае, если нет уже 2 дня стула, дайте мааааленькую дозу слабительного. Только аккуратно, а то получите то, от чего бежите)))
Тоже самое было с бабушкой. Просто меня Господи за эти слова - но вздохнули когда все кончилось. Это невыносимо. Если есть возможность - сиделка лучший вариант.
У нее после слабительного и случилось это. Иногда не представляю, как люди годами так живут.
Ужас! Сочувствую, помочь не могу. Может быть есть такие памперсы, которые снять самостоятельно нельзя? Может, завязки на них какие-нибудь придумать?
Еще она неимоверно тяжелая. Как-то съехала с кровати, так мы с родителями втроем ее еле подняли. Одна бы я не справилась ни за что!
Автор! Как же я Вас понимаю. Мы живем в 2-х комнатной квартире пятером: моя мама, бабушка, - в одной комнате я, мой муж, 3-х годовая дочка - в другой. Как мы намучились! Кошмар какой-то! Бабушке 82 года. Она живет с нами 5-ый!!!!! год. И чем дальше, тем хуже. Тоже дома воняет, хотя мы с мамой моем пол вручную раз 5 на дню как минимум. Памперсы, конечно, нас выручают. Но бывает она их снимает, вонь на всю квартиру. Но ночам ходит по квартире, шарит по шкафам, кастрюлям, пакетам на кухне. Утром встаем - везде крошки. Памяти у нее вообще нет. Ей постоянно что-то чудится, какую-то ерунду болтает. Мы сейчас уже не обращаем внимания. Мою дочь (ее правнучку) она иногда считает своей дочерью. У меня ребенка пытается забрать, кричит матом, хотя раньше до ее вот такой болезни она была бабушка-божий одуванчик, никогда слова плохого я от нее не слышала. А сейчас стала просто как зомби. Недавно паспорт мой у меня из шкафа достала (он дежал не на видном месте) и стпрятала так, что мы искали его месяца 2. Я уже документы подала на получение нового паспорта. Потом как-то случайно он нашелся. В отпуск отдохнуть никуда не можем поехать, даже элементарно на дачу с ночевой не вырваться, т.к. переживаем, чего бы она не натворила. В общем, терпения Вам, Автор. И нам тоже.
Сначала пользовались прокладками и трусами "Тена", но она их сдирает и не хочет носить, мочится все время под себя. Утром встаю - на полу лужа, в ней валяются тряпки, газеты, корки от апельсинов... Грязные тряпки и трусы она прячет под подушку, туда же хлебные корки... Постель мокрая...
Постарайтесь вспомнить свои слова в глубокой старости))) Если получится, конечно же.
Если я превращусь в сумасшедшую старуху которая месит свое де рьмо, то да-мое место будет в доме престарелых!! Я не хочу рожать детей, ради того чтобы они за мной де рьмо на старости убирали!!!
А вы видимо хотите, чтобы ваши близкие корчась от отвращения за вами убирали????
Автор, от запаха попробуйте купить такую штуку, не знаю, как называется. типа ткакой коробочки, в неё вставляются сменные контейнеры с освежителем воздуха, устанавливается режим выпрыскивания освежителя воздуха ( временные промежутки) и эта "коробочка" сама прыскает освежителем, например, каждый час. У нас на другой работе такая на шкафу стояла. Продаётся в Метро точно, может ещё где. Посмотрите в отделах с освежителями воздуха. Запахи разные можно выбрать! Уверена, вам поможет от вони!
В Израиле в домах престарелых есть спецяльные как бы комбинезоны сплошные. Тогда им памперсы не содрать
Гость 19, да, терпения вам. Это очень тяжко. Мне иногда начинает казаться, что нормальной жизни уже не будет. Просвета не видно. Но надо справляться. Выхода-то нет!
Сначала пользовались прокладками и трусами "Тена", но она их сдирает и не хочет носить, мочится все время под себя. Утром встаю - на полу лужа, в ней валяются тряпки, газеты, корки от апельсинов... Грязные тряпки и трусы она прячет под подушку, туда же хлебные корки... Постель мокрая...
Автор, почему не хотите сдать ее в дом престарелых??
Я бы чокнулась наверное, но у меня вообще очень повышенный порог брезгливости, за котом даже не могу убрать, у меня реально начинаются рвотные позывы.
Автор, от запаха попробуйте купить такую штуку, не знаю, как называется. типа ткакой коробочки, в неё вставляются сменные контейнеры с освежителем воздуха, устанавливается режим выпрыскивания освежителя воздуха ( временные промежутки) и эта "коробочка" сама прыскает освежителем, например, каждый час. У нас на другой работе такая на шкафу стояла. Продаётся в Метро точно, может ещё где. Посмотрите в отделах с освежителями воздуха. Запахи разные можно выбрать! Уверена, вам поможет от вони!
От запаха лучше всего помогают палочки,их поджигаешь и они тлеют. Я их в туалет ставлю, после всех дел
автор, у вас в продаже есть защитные простыни для матрацев? Они как клеенка, только надеваются на матрац и не сползают, защищают всю поверхность. Если нету- блин, я куплю вам пару и пришлю, продрало меня до глубины души.
Гость 22, спасибо! Попробую такой освежитель.
я думаю,в Дом престарелых просто так от фонаря ( обуза для домашних) не попасть.
или плата за содержание высокая.
кто в курсе отечественных домов для престарелых?
25, у меня сегодня тоже были рвотные позывы, я открыла окно и стояла дышала, аж слезы на глазах выступили. А дом престарелых - родители не согласны, мы решили, что это наш долг - за ней ухаживать, в домах престарелых ужасные условия.
Если Вы в Москве- то я даже передать их могу, моя подружка едет туда прям скоро. Дайте размеры матраца, если согласны.
Насчет надевающихся на матрас клеенчатых простыней - надо посмотреть в аптеке. Спасибо за совет.
Alinaes, спасибо огромное! Я в Питере. Думаю, у нас в аптеке должно что-то такое продаваться!
Я гость 19. На счет защитных простыней на матрац. Мы постелили старую занавеску для ванной прям на матрац. Она и по размеру подходит, и влагу не пропускает, и стирается хорошо. А сверху простынь (которая меняется 2-3 раза в день). Автор. А Вы не пробовали покупать не пасперсы, а трусики? (у нас, кстати, тоже ТЕНА) Они всё же снимаются-одеваются удобнее, чем памперсы на липучках.
А на счет домов престарелых, мы с мужем тоже маме предлагали такую идею. Она говорит, это моя мать, я буду ухаживать за ней до конца. И вот думаешь, с одной стороны, это правильно. А с другой - сколько нам еще мучиться? (прости Господи). Ведь у нее ничего не болит, на здоровье она не жалуется.
Автор, а "Доброта" и в Питере есть. Там просто много средств по уходу за лежачими
Автор, скорее всего, наслушавшись бабушкиных "умных" разговоров и натерпевшись от ее выходок, вы свели к минимуму общение с ней. Это объяснимо. Только бабулька вам за недостаток внмания и отомстила - нет у нее других способов привлечь к себе внимание - вот и резвится.
Теперь заставить ее пожалеть о содеянном может только страх наказания - это как у детей - за провинность - в угол. Чем можно напугать старушку, решать вам.
Способ жесткий, но действенный. Наша затихала на некоторое время, если ее пугали тем, что увезут обратно, туда, откуда приехала...
я думаю,в Дом престарелых просто так от фонаря ( обуза для домашних) не попасть.
или плата за содержание высокая.
кто в курсе отечественных домов для престарелых?
Плата за содержание в бесплатных - квартира пенсионера. Поэтому и берут одиноких. Но такую бабушку даже на этих условиях не возьмут. Требуют справку из ПНД, что престарелый психически здоров. Там ведь по двое-трое в комнате живут.
В платных плата примерно от 1000 евро в месяц, это при самых плохих условиях. При такой оплате тоже живут по двое в комнате. Чтобы жила одна - как минимум в два раза дороже. Лежачих, за которыми нужен уход, берут. Но если есть серьезные проблемы с психикой, например, деменция, отказ от еды, повышенная агрессивность, склонность к суициду, то не возьмут тоже, предупреждают об этом.
Эти трусы Тена покупаем, она их постоянно сдирает.
Автор, держитесь, пусть в вашей семье все будет хорошо за ваши добрые сердца.
И еще важный момент
В бесплатных требуется заявление САМОГО пенсионера, что он желает туда переехать
Автор, а вы дома сидите и не работаете, чтобы следить за ней?
Сейчас в отпуске, не работаю. Когда работаю, с ней родители (мама не работает).
Просто я бы на вашем месте всей семьей пошла работать и наняла бы сиделку, пусть она за бабушкой убирает.
Короче, никому не нужны нищие больные старики и старухи ни детям,ни государству...
Делаем вывод - не стоит доводить свою жизнь до такого состояния, когда ты никому не нужен.
Задаемся вопросом - стоит ли портить жизнь своим детям и внукам ради личного желания выглядеть благородно, посвятив собственную жизнь уходу за престарелой матерью и попутно лишив нормальной жизни остальную семью?
Автор, скорее всего, наслушавшись бабушкиных "умных" разговоров и натерпевшись от ее выходок, вы свели к минимуму общение с ней. Это объяснимо. Только бабулька вам за недостаток внмания и отомстила - нет у нее других способов привлечь к себе внимание - вот и резвится.
Теперь заставить ее пожалеть о содеянном может только страх наказания - это как у детей - за провинность - в угол. Чем можно напугать старушку, решать вам.
Способ жесткий, но действенный. Наша затихала на некоторое время, если ее пугали тем, что увезут обратно, туда, откуда приехала...
Ну о чем вы говорите, какие наказания? Это Альцгеймер, скорее всего.
У бабушки мужа то же самое было. Она не только размазывала экскременты по стенам, любила еще раздеться догола и стать в окне на первом этаже. Не позволяла стричь ногти на ногах - обувь уже нельзя было надеть. А физическая сила и здоровье были огого. Она с этим самым Альцгеймером 10 лет прожила.
Я вот другого не понимаю. Родители автора решили, что их долг заботиться о старушке, а обязанности выполняет Автор. Может вам, Автор, просто съехать куда угодно из дому?
Гость 19, да, терпения вам. Это очень тяжко. Мне иногда начинает казаться, что нормальной жизни уже не будет. Просвета не видно. Но надо справляться. Выхода-то нет!
Автор,держитесь,просвет будет!!Когда нашей не стало, вздохнули с облегчением, хоть было не так ужасно , как у Вас.Теперь вторая на подходе...
. Гость | 27.06.2011, 12:42:18 [1471223310] Да сдайте эту сумасшедшую старуху в дом престарелых, пускай там какашки свои месит.
Такая старушка в доме престарелых проживет в лучшем случае 1 месяц. Им так колят транквилизаторы и препараты не совместимые друг с другом. Я знала несколько вполне здоровых (их упекли туда насильно) и достаточно молодых людей (немного за 60 лет), которые умирали там не прожив и месяца
Короче, никому не нужны нищие больные старики и старухи ни детям,ни государству... Делаем вывод - не стоит доводить свою жизнь до такого состояния, когда ты никому не нужен. Задаемся вопросом - стоит ли портить жизнь своим детям и внукам ради личного желания выглядеть благородно, посвятив собственную жизнь уходу за престарелой матерью и попутно лишив нормальной жизни остальную семью?
что предлагаешь?
харакири в 45 лет?
. Гость | 27.06.2011, 12:42:18 [1471223310] Да сдайте эту сумасшедшую старуху в дом престарелых, пускай там какашки свои месит.
Такая старушка в доме престарелых проживет в лучшем случае 1 месяц. Им так колят транквилизаторы и препараты не совместимые друг с другом. Я знала несколько вполне здоровых (их упекли туда насильно) и достаточно молодых людей (немного за 60 лет), которые умирали там не прожив и месяца
Мои слова могут показаться страшными для тех, кто не ухаживал за такой вот старушкой... Но смерть в этой ситуации - это лучший выход для всей семьи.
Сейчас в отпуске, не работаю. Когда работаю, с ней родители (мама не работает).
Мама не работает.... Почему бы маме не увезти бабушку куда-нибудь за город, хотя бы на лето? В сельской местности можно не очень дорого нанять помощника - поднять, принести, подменить. И у Автора появилась бы возможность перевести дух, сделать ремонт , просто проветрить квартиру.