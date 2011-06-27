Помогите советом! Не могу уже. Престарелая бабушка

Внучка

Автор, скорее всего, наслушавшись бабушкиных "умных" разговоров и натерпевшись от ее выходок, вы свели к минимуму общение с ней. Это объяснимо. Только бабулька вам за недостаток внмания и отомстила - нет у нее других способов привлечь к себе внимание - вот и резвится.



Теперь заставить ее пожалеть о содеянном может только страх наказания - это как у детей - за провинность - в угол. Чем можно напугать старушку, решать вам.



Способ жесткий, но действенный. Наша затихала на некоторое время, если ее пугали тем, что увезут обратно, туда, откуда приехала...