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заметила такую …
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Здоровье / Психология

заметила такую особенность,когда уже не ждешь желание сбывается

Открыла я это конечно не вчера,но за последние мес.6 это очень участилось.Когда ты уже не все наплевала и твоя вера равно нулю,ты посылаешь все к черту и говоришь я не верю,что в мире есть место чуду.тогда твои желания сбываются.Иногда на это уходит 2 года иногда ,меньше.У разных людей по-разному.И еще когда ждешь,очень ждешь чего-то хорошего,оно как раз таки не происходит..

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дарья
[3056867632]
59 ответов
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Гость
[1192469227]
#1

вот это точно! надо отпускать ситуацию, когда мы ждем мы словно боимся "а вдруг не получится" и создаем негатив

Патриция
[544788773]
#2

да верно подмечено, самое обидное, что то что ты когда то ждала всей душой, когда это появляется, то уже и не нужно особо. А ещё про срок правильно, 2 года где то

Хи-хи
[2685553119]
#3

Это закон жизни. За то, когда желание сбывается позже мы и рады больше, потому что уже не надеялись. Думаю, такое у всех происходит.

Шапка
[3454600]
#4
Хи-хи

За то, когда желание сбывается позже мы и рады больше

Вот как раз уже и плевать сбылось бы или нет тогда.

Линда
[1216686003]
#5

это не особенность, а закон. Только "наплевать" нужно по-настоящему, а не притворяться

марина
[1491975361]
#6

убедилась в этом неделю назад. ровно полгода назад я думала, что всё... чудес точно не бывает. а я так мечтала!.. оказывается бывает!

Ойка
[1525146936]
#7

Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.

дарья
[3056867632]
#8

сбыча мечт,а точнее срок их осуществления зависит от личной энергетики человека.Кто знает как эту энергетику накапливать?

марина
[1491975361]
#9
Ойка

Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.

Мне не жалко. пусть ваша мечта наконец-то исполнится! желаю от чистого сердца! =)))

Маша
[2176041835]
#10

ОЙКА, ЖЕЛАЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ЧТОБЫ ВАША МЕЧТА СБЫЛАСЬ)

Гость
[1839671955]
#11

я год ждала-что-то делала,не просто у моря погоды,а пробовала. не смогла наплевать,т к очень мне это дорого. прошел год, еще годик подождать? а жизнь -то проходит..

-
[4167790992]
#12

ой, я такими сроками жить не могу! 2 года)) оно уже и не надо будет! и жизнь меняется и я меняюсь.. и смешно и грустно с этими запоздавшими чудами..

Гость
[3681756739]
#13

2 года? А у меня 5 лет. Когда все само сложилось, мне уже вообще давно не надо было. Вот нафига такое?

-
[4167790992]
#14

автор, а что у вас участилось? сбывка мечт? за 6 месяцев все чудеса сразу сбылись? или наоборот одни обломы? вот мне например уже даже через два месяца это не нужно будет(( не буду знать куда ЭТО деть.. ложка ведь хороша к обеду!

Гость
[55652796]
#15
Ойка

Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.

Пусть все (если это никому не навредит), что вы загадали обязательно исполнится!!!

Гость
[496077591]
#16

Любое желание сбывается, когда его загадали, выдали на гора энергию и самое главное - забыли про него. Забыть - это основное. Правда нужно еще и правильно формулировать свои желания, а то будет как у волшебника недоучки. Вот мои не совсем правильные примеры - ехала как то в лифте и думаю, ну почему у нас нет зеркала тут - хочу тут зеркало и забыла , понятно дело. Прошло буквально месяц(может чуть больше) висит теперь у нас зеркало в виде рекламы зеркальной мастерской, внизу телефончик и название. А я то хотела большое ;))- надо было думать при заказе - хочу баааальшоооое зеркало в наш лифт.

Одуван
[1915520917]
#17

вот парадокс...

что делать то?=)))начаталсь,что наобарот надо мечтать,представлять,притягивая мысли ,а тут такая тема(вот облом

а?

Гость
[496077591]
#18

Еще один пример как не надо делать - я частенько думала о денежном дожде и вот в один свой поход в супермаркет была обсыпана мелочью из банки для пожертвований, девушка в алкогольном опьянении разбуянилась и бросила банку вверх, деньги разлетелись - дождь был? был - заказ выполнен. А не фиг плохо формулировать - хочу дома, бааальшими купюрами в евриках там или тугриках

Таролог
Незнакомка
[3559372]
#19

8, делайте гимнастику Гермеса или комплекс Zero Андрея Сидерского.

Крапива
[3352492176]
#20

У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...

мариша &amp; Ко
[792206622]
#21

16)))) Зачем вам в лифте зеркало? Чтобы какающие и писающие там боялись?

Буся
[4153]
#22

Согласна с автором!!! У меня много раз так было. Знаете просто отчаяние находит..думаешь, ну всё.....Не будет никогда!!!!!

Эксперты Woman.ru
Буся
[4153]
#23

а потом всё ок=)

Буся
[4153]
#24

Вспомнила. По догоре на работу я вмотрела на один маленький райончик с красивыми домами и проезжа каждый раз говорила "Вряд ли мой первый мужчина будет жить здесь"... через год я познакомилась с парнем, который там жил!!!! К тому времени я уже забыла о том, что говорила себе такое. По прошествии некоторого времени это вспомнила!!

Буся
[4153]
#25

вмотрела=смотрела

И
[3911555935]
#26

у меня так с работой было. собираюсь увольняться,всё достало, а тут повышение, потом прибавка к з\п. 3 раза было. С мужем смеялась-нет ли в доме подслушивающих устройств ))))

Непридуманные истории
Гость
[496077591]
#27
мариша & Ко

16)))) Зачем вам в лифте зеркало? Чтобы какающие и писающие там боялись?

Лифт прекрасное место (ежели конечно его не используют как в вашем посте). Едешь вверх - думай о росте карьеры или отношений. Едешь вниз - думай как с каждой секундой уменьшаются препятствия на пути. А зеркало зачем? для стимула быть красивой ;))

Патриция
[544788773]
#28
И

у меня так с работой было. собираюсь увольняться,всё достало, а тут повышение, потом прибавка к з\п. 3 раза было. С мужем смеялась-нет ли в доме подслушивающих устройств ))))

может вы с ним это по рабочему телефону или почте обсуждаете? или начинаете лазить на сайте вакансий..

Лапка Б.
[3624731210]
#29

я бы сказал, что желания сбываются тогда, когда они уже не нужны

Гость
[1839671955]
#30
Крапива

У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...

у меня где-то лежит. уже и не помню-мелкие вещевые желания исполнились. глобальные - нет. да и стало все как-то депрнессивнее только

Гость
[1839671955]
#31
Таролог

8, делайте гимнастику Гермеса или комплекс Zero Андрея Сидерского.

Расскажите -что это? симорон какой-нибудь или правдина?

у меня не по правдиной не по фен-шуй ничего не изменилось

Алина 22
[3530261417]
#32
Крапива

У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...

Крапива, у меня карта начала работать года через 3. Надейтесь и ждите! Удачи!

Чужестранка
[1145271080]
#33

это самый действующий в природе закон физики - закон ПОДЛОСТИ!!!

Таролог
Незнакомка
[3559372]
#34

31, Яндекс расскажет.

Гость
[1839671955]
#35
Таролог

31, Яндекс расскажет.

думала расскажете -что вам помогло в сбыче мечт

Лапочка
[656148715]
#36

А я вот о машине уже какой год мечтаю...Лет 5 точно)))НО!!!

Зарплата не позволяет,кредит не дадут(работаю неофициально)...

Читаю посты в теме и думаю,есть ли смысл дальше мечтать?(((

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Гость
[496077591]
#37
Лапочка

А я вот о машине уже какой год мечтаю...Лет 5 точно)))НО!!!

Зарплата не позволяет,кредит не дадут(работаю неофициально)...

Читаю посты в теме и думаю,есть ли смысл дальше мечтать?(((

Имеет смысл не только мечтать, но и делать шаги в сторону мечты. Работу сменить,а может взять подработку и вперед.

Гость
[1731057975]
#38

ой,ну а у меня еще одно сбылось!!! 3 недели ждала.уже подумала что пролетела,подыскивала другие варианты и убедилась ,что "мой" лучший.решила подождать..ждать устала и вот - на !!!

Гость
[2344734974]
#39

Автор, Ваша тема - ну прямо сон в руку! У меня хреновые дела сейчас, и вот наткнулась на тему. Буду считать, что это хороший знак. И удачи нам всем!

Гы-гы
[944755706]
#40

Мне одна женщина сказала, что мысли материальны. Когда ну ОЧЕНЬ хочешь, то ТАМ это воспринимается как свершившееся, а раз свершилось, исполнилось, то все... Надо, как она выразилась, представить чего хочешь во всех подробностях и ОТПУСТИТЬ. Тогда ТУДА пойдет на исполнение. Вот такая прикольная теория. А ходила она на какие-то не то эзотерические, не то астральные курсы и рассуждала очень уверенно.

Гы-гы
[944755706]
#41

Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.

Гы-гы
[944755706]
#42

Еще способ (читала в детстве, где - не помню) - попросить во сне. Но для этого, как прочитала, надо помнить, что спишь. Вот снится Дед Мороз, волшебник и т.п. - проси!

И я сама как-то себе нафантазировала "способ" материализовать "несбыточное". Одно желание реально сбылось, хотя подпадало под категорию "несбыточных".

Конечно, с точки зрения здравого смысла все это - бред, зато позитивный и вреда от этого никому нет. Извините, что несколько отклонилась от темы.

Рая
[1731057975]
#43
Гы-гы

Еще способ (читала в детстве, где - не помню) - попросить во сне. Но для этого, как прочитала, надо помнить, что спишь. Вот снится Дед Мороз, волшебник и т.п. - проси!



И я сама как-то себе нафантазировала "способ" материализовать "несбыточное". Одно желание реально сбылось, хотя подпадало под категорию "несбыточных".



Конечно, с точки зрения здравого смысла все это - бред, зато позитивный и вреда от этого никому нет. Извините, что несколько отклонилась от темы.

Я тоже представляю во всех подробностях (я визуал)и хожу брожу,особенно вечером когда засыпаю -совмещаю полезное с приятным.И очень здорово когда сбывается,причем в точности,да бывает.А так не спится ,кручусь,,,муж спрашивает -ну где ты сейчас? - А я ,говорю,в Париже премию получаю)))))до премий пока не дошло,ну я жду !!!!

Гость
[1839671955]
#44
Гы-гы

Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.

а вы вышивали?)

Гость
[1839671955]
#45

мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?

Гость
[2765446907]
#46

ну правда почему так???? желания сбываются в момент который можно назвать : "Уже на *** не надо!!!"

Гы-гы
[1952770952]
#47
Гость

Гы-гы

Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.

а вы вышивали?)

Нет, но хочу начать вышивать "на здоровье", а то с годами как-то оно ухудшается и у меня, и у мужа.

Гы-гы
[1952770952]
#48
Гость

мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?

Я целый год носила, не снимая ни на минуту, золотое украшение, которое мне очень дорого как подарок очень дорогого мне человека. (Я знаю, что дважды одно слово в предложение включать нельзя, но иначе смысл не передашь.)

Гость
[1839671955]
#49
Гы-гы

Гость

мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?

Я целый год носила, не снимая ни на минуту, золотое украшение, которое мне очень дорого как подарок очень дорогого мне человека. (Я знаю, что дважды одно слово в предложение включать нельзя, но иначе смысл не передашь.)

Очень романтично! Мне кажется даже лучше чем вышивать)

Гость
[944755706]
#50

Романтично-то романтично, но если, например, колечко на пальце, а надо и посуду мыть, и готовить, и стирать, копать, сажать...

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