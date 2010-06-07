заметила такую особенность,когда уже не ждешь желание сбывается

Гы-гы

Еще способ (читала в детстве, где - не помню) - попросить во сне. Но для этого, как прочитала, надо помнить, что спишь. Вот снится Дед Мороз, волшебник и т.п. - проси!







И я сама как-то себе нафантазировала "способ" материализовать "несбыточное". Одно желание реально сбылось, хотя подпадало под категорию "несбыточных".







Конечно, с точки зрения здравого смысла все это - бред, зато позитивный и вреда от этого никому нет. Извините, что несколько отклонилась от темы.