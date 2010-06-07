заметила такую особенность,когда уже не ждешь желание сбывается

Открыла я это конечно не вчера,но за последние мес.6 это очень участилось.Когда ты уже не все наплевала и твоя вера равно нулю,ты посылаешь все к черту и говоришь я не верю,что в мире есть место чуду.тогда твои желания сбываются.Иногда на это уходит 2 года иногда ,меньше.У разных людей по-разному.И еще когда ждешь,очень ждешь чего-то хорошего,оно как раз таки не происходит..
вот это точно! надо отпускать ситуацию, когда мы ждем мы словно боимся "а вдруг не получится" и создаем негатив
да верно подмечено, самое обидное, что то что ты когда то ждала всей душой, когда это появляется, то уже и не нужно особо. А ещё про срок правильно, 2 года где то
Это закон жизни. За то, когда желание сбывается позже мы и рады больше, потому что уже не надеялись. Думаю, такое у всех происходит.
За то, когда желание сбывается позже мы и рады больше
Вот как раз уже и плевать сбылось бы или нет тогда.
это не особенность, а закон. Только "наплевать" нужно по-настоящему, а не притворяться
убедилась в этом неделю назад. ровно полгода назад я думала, что всё... чудес точно не бывает. а я так мечтала!.. оказывается бывает!
Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.
сбыча мечт,а точнее срок их осуществления зависит от личной энергетики человека.Кто знает как эту энергетику накапливать?
Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.
Мне не жалко. пусть ваша мечта наконец-то исполнится! желаю от чистого сердца! =)))
ОЙКА, ЖЕЛАЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ЧТОБЫ ВАША МЕЧТА СБЫЛАСЬ)
я год ждала-что-то делала,не просто у моря погоды,а пробовала. не смогла наплевать,т к очень мне это дорого. прошел год, еще годик подождать? а жизнь -то проходит..
ой, я такими сроками жить не могу! 2 года)) оно уже и не надо будет! и жизнь меняется и я меняюсь.. и смешно и грустно с этими запоздавшими чудами..
2 года? А у меня 5 лет. Когда все само сложилось, мне уже вообще давно не надо было. Вот нафига такое?
автор, а что у вас участилось? сбывка мечт? за 6 месяцев все чудеса сразу сбылись? или наоборот одни обломы? вот мне например уже даже через два месяца это не нужно будет(( не буду знать куда ЭТО деть.. ложка ведь хороша к обеду!
Если вам не жалко, пожелайте мне чуда... Срок - уже почти два года.
Пусть все (если это никому не навредит), что вы загадали обязательно исполнится!!!
Любое желание сбывается, когда его загадали, выдали на гора энергию и самое главное - забыли про него. Забыть - это основное. Правда нужно еще и правильно формулировать свои желания, а то будет как у волшебника недоучки. Вот мои не совсем правильные примеры - ехала как то в лифте и думаю, ну почему у нас нет зеркала тут - хочу тут зеркало и забыла , понятно дело. Прошло буквально месяц(может чуть больше) висит теперь у нас зеркало в виде рекламы зеркальной мастерской, внизу телефончик и название. А я то хотела большое ;))- надо было думать при заказе - хочу баааальшоооое зеркало в наш лифт.
вот парадокс...
что делать то?=)))начаталсь,что наобарот надо мечтать,представлять,притягивая мысли ,а тут такая тема(вот облом
а?
Еще один пример как не надо делать - я частенько думала о денежном дожде и вот в один свой поход в супермаркет была обсыпана мелочью из банки для пожертвований, девушка в алкогольном опьянении разбуянилась и бросила банку вверх, деньги разлетелись - дождь был? был - заказ выполнен. А не фиг плохо формулировать - хочу дома, бааальшими купюрами в евриках там или тугриках
8, делайте гимнастику Гермеса или комплекс Zero Андрея Сидерского.
У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...
16)))) Зачем вам в лифте зеркало? Чтобы какающие и писающие там боялись?
Согласна с автором!!! У меня много раз так было. Знаете просто отчаяние находит..думаешь, ну всё.....Не будет никогда!!!!!
а потом всё ок=)
Вспомнила. По догоре на работу я вмотрела на один маленький райончик с красивыми домами и проезжа каждый раз говорила "Вряд ли мой первый мужчина будет жить здесь"... через год я познакомилась с парнем, который там жил!!!! К тому времени я уже забыла о том, что говорила себе такое. По прошествии некоторого времени это вспомнила!!
вмотрела=смотрела
у меня так с работой было. собираюсь увольняться,всё достало, а тут повышение, потом прибавка к з\п. 3 раза было. С мужем смеялась-нет ли в доме подслушивающих устройств ))))
16)))) Зачем вам в лифте зеркало? Чтобы какающие и писающие там боялись?
Лифт прекрасное место (ежели конечно его не используют как в вашем посте). Едешь вверх - думай о росте карьеры или отношений. Едешь вниз - думай как с каждой секундой уменьшаются препятствия на пути. А зеркало зачем? для стимула быть красивой ;))
у меня так с работой было. собираюсь увольняться,всё достало, а тут повышение, потом прибавка к з\п. 3 раза было. С мужем смеялась-нет ли в доме подслушивающих устройств ))))
может вы с ним это по рабочему телефону или почте обсуждаете? или начинаете лазить на сайте вакансий..
я бы сказал, что желания сбываются тогда, когда они уже не нужны
У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...
у меня где-то лежит. уже и не помню-мелкие вещевые желания исполнились. глобальные - нет. да и стало все как-то депрнессивнее только
8, делайте гимнастику Гермеса или комплекс Zero Андрея Сидерского.
Расскажите -что это? симорон какой-нибудь или правдина?
у меня не по правдиной не по фен-шуй ничего не изменилось
У меня вот ничего не сбылось, карта желаний уже второй год висит, а толку...
Крапива, у меня карта начала работать года через 3. Надейтесь и ждите! Удачи!
это самый действующий в природе закон физики - закон ПОДЛОСТИ!!!
31, Яндекс расскажет.
31, Яндекс расскажет.
думала расскажете -что вам помогло в сбыче мечт
А я вот о машине уже какой год мечтаю...Лет 5 точно)))НО!!!
Зарплата не позволяет,кредит не дадут(работаю неофициально)...
Читаю посты в теме и думаю,есть ли смысл дальше мечтать?(((
А я вот о машине уже какой год мечтаю...Лет 5 точно)))НО!!!
Зарплата не позволяет,кредит не дадут(работаю неофициально)...
Читаю посты в теме и думаю,есть ли смысл дальше мечтать?(((
Имеет смысл не только мечтать, но и делать шаги в сторону мечты. Работу сменить,а может взять подработку и вперед.
ой,ну а у меня еще одно сбылось!!! 3 недели ждала.уже подумала что пролетела,подыскивала другие варианты и убедилась ,что "мой" лучший.решила подождать..ждать устала и вот - на !!!
Автор, Ваша тема - ну прямо сон в руку! У меня хреновые дела сейчас, и вот наткнулась на тему. Буду считать, что это хороший знак. И удачи нам всем!
Мне одна женщина сказала, что мысли материальны. Когда ну ОЧЕНЬ хочешь, то ТАМ это воспринимается как свершившееся, а раз свершилось, исполнилось, то все... Надо, как она выразилась, представить чего хочешь во всех подробностях и ОТПУСТИТЬ. Тогда ТУДА пойдет на исполнение. Вот такая прикольная теория. А ходила она на какие-то не то эзотерические, не то астральные курсы и рассуждала очень уверенно.
Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.
Еще способ (читала в детстве, где - не помню) - попросить во сне. Но для этого, как прочитала, надо помнить, что спишь. Вот снится Дед Мороз, волшебник и т.п. - проси!
И я сама как-то себе нафантазировала "способ" материализовать "несбыточное". Одно желание реально сбылось, хотя подпадало под категорию "несбыточных".
Конечно, с точки зрения здравого смысла все это - бред, зато позитивный и вреда от этого никому нет. Извините, что несколько отклонилась от темы.
Еще способ (читала в детстве, где - не помню) - попросить во сне. Но для этого, как прочитала, надо помнить, что спишь. Вот снится Дед Мороз, волшебник и т.п. - проси!
И я сама как-то себе нафантазировала "способ" материализовать "несбыточное". Одно желание реально сбылось, хотя подпадало под категорию "несбыточных".
Конечно, с точки зрения здравого смысла все это - бред, зато позитивный и вреда от этого никому нет. Извините, что несколько отклонилась от темы.
Я тоже представляю во всех подробностях (я визуал)и хожу брожу,особенно вечером когда засыпаю -совмещаю полезное с приятным.И очень здорово когда сбывается,причем в точности,да бывает.А так не спится ,кручусь,,,муж спрашивает -ну где ты сейчас? - А я ,говорю,в Париже премию получаю)))))до премий пока не дошло,ну я жду !!!!
Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.
а вы вышивали?)
мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?
ну правда почему так???? желания сбываются в момент который можно назвать : "Уже на *** не надо!!!"
Гы-гы
Еще один способ исполнять желания попался мне на сайте осинка в разделе форумы/вышивание тема что-то про приметы, связанные с вышивкой. (Кстати в отличие от вумана очень доброжелательно-позитивный форум.) Так вот, кто хочет ребенка, свое жилье, здоровья, удачи в делах, похудеть, замуж и т.д., на каждую "опцию" имеется соответствующая тема, картинка для вышивания. И даже необязательно сидеть и вышивать денно и нощно, главное - начать и не бросать, хоть несколько стежков в день. Желание начинает исполняться. Очень позитивно.
а вы вышивали?)
Нет, но хочу начать вышивать "на здоровье", а то с годами как-то оно ухудшается и у меня, и у мужа.
мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?
Я целый год носила, не снимая ни на минуту, золотое украшение, которое мне очень дорого как подарок очень дорогого мне человека. (Я знаю, что дважды одно слово в предложение включать нельзя, но иначе смысл не передашь.)
Гость
мне таак надо!)) уже все переделала - и думала и писала и забивала на желание... и представляла. Наверно осталось только вышивание... 42, а какой вы способ придумали?
Я целый год носила, не снимая ни на минуту, золотое украшение, которое мне очень дорого как подарок очень дорогого мне человека. (Я знаю, что дважды одно слово в предложение включать нельзя, но иначе смысл не передашь.)
Очень романтично! Мне кажется даже лучше чем вышивать)
Романтично-то романтично, но если, например, колечко на пальце, а надо и посуду мыть, и готовить, и стирать, копать, сажать...