Как вы стираете нижнее белье?

Гость

чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту. вот ты видать и жила в бараке, а квартиры находятся в многоэтажных новых домах. В коотеджах тоже есть отсеки кстати))) но тебе про них - не знать. Ты в коттеджах никогда не жила...