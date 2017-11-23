Как вы стираете нижнее белье?

В машинке стираю. Труселя на обычной стирке, бюстики деликатно. Форма никуда не девается, какое тело, по такому и ложится ткань
40 градусов, режим комфорт, 78 минут, плюс доп. полоскание.
В машине. Испортится - новое куплю.
Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.
С обычными хлопковыми труселями на каждый день я не заморачиваюсь, стираю как обычно, но у меня много кружевного дорогого белья со всякими стразиками, камушками... Кладу их при стирке в специальный мешок, но может быть, его вообще в машинке не стирать?
Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.
Руками! Руками!!!
Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.
Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.
А потом своей кончой крахмалит)
На руках всё надо стирать, если хотите, чтоб не теряло цвет, форму, стразики и бантики, на руках, иначе в фигню превратится, а обычное х/б бельё, оно у меня белое, стираю с добавлением порошка - Белее, чем белый -, это такое название, всё белоснежное, так как застиранное бельё меня угнетает, считаю это убийственным.
Мне этот деликатный режим столько белья попортил!!! Может от машинки зависит, не знаю((
От машинки. Всегда стираю в машинке и что немаловажно - обязательно в мешке для стирки. Режим - шерсть. 30 градусов, отжим 400 оборотов. Трусы кружевные, ажурные, все носится годами. Как поеду в отпуск, начинаю руками стирать, все капец. Трусы за месяц как будто им 10 лет уже, ни формы, ни вида
Не знаю я и лифчики в машинке стираю и колготки, ничего не рвется, кружево не лезет, носится годами, вид как у нового. А недавно к родственникам ездила в гости, попросила постирать мой халат и лифчик в машинке. И машинка вроде новая и дорогая у них, а лифчик какой то растянутый что ли ста. От машинки видимо зависит. Хотя у меня их три штуки было за всю жизнь и ни одна белье не портила.
Все стираю на обычной стирке на 40 градусах. Трусы просто закидываю в стиралку, лифчики в специальном мешке для лифчиков + еще один мешок (на всякий случай, мало ли косточки вылезут).
Руками вообще никогда ничего не стираю уже лет десять.
В отдельную корзину складирую трусы/носки. Это чисто мое ничье больше, утром после душа надеваю все чистенькое, за две недели копиться гора, когда у меня не остается ни трусов ни носков запускаю стирку на полчаса стираю в шампуне, который покупаю в фикс прайсе, им же кстати мою тело вместо геля.. Не считаю нужным покупать чтото специальное. Остальные шмотки стираю в детском порошке. Для волос у меня корейские шампуни, дорого в стиралку
Руками! Руками!!! Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.
Брухля, ты просто мне завидуешь! Жалкая нищенка :((
по опыту ручная стирка наносит гораздо больший ущерб чем стирка в машинке
Руками! Руками!!! Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.
Брухля, ты просто мне завидуешь! Жалкая нищенка :((
Деревне?
Машинка всё говняет, руками всё деликатное стирается - кружева, кашемир, шёлк, атлас, только руками, накладно, но вид совсем другой, чем из машинки. Машинка она и есть машинка, спальное бельё, пододеяльники, куда ни шло, и то заметила разницу между тем, как стираю на руках полотенца или в машинке кручу, хуже от машинной стирки((
Деревне?
Проживаю в мегаполисе. Городе 1,5-миллионнике.
В машинке, конечно, 21 век - кто еще руками стирает? Деликатная стирка. Трусов по 3000 руб. нет, так что если через пару лет что-то и растянется - то не жалко. Да вообщем-то и с кружевом тоже ничего такого не происходит. Особо красивое и бюстгальтеры - в мешок для белья.
Стирают руками деликатные вещи, кто придаёт значение цене и виду вещи. Если денег до фига, то другой разговор, один мешок застиранного тряпья выбросят, нового наберут, чё..
Раньше замачивала в тазу,а затем полоскала, чтобы бельё не теряло форму. С недавних пор надоело заморачиваться, стираю в машинке на деликатном режиме, но мне кажется, это влияет на качество белья. Как стираете вы?
Только в машинке. Бюстики в специальных как бы шарах с дырками, чтобы форму не теряло.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Тоже коплю, и свое белье и мужнины носки. Руками лень и вообще незачем. Я вообще к минимуму свела ненавистные домашние дела.
Деликатная стирка с машинке мне не понравилась. Трусы стираю в обычном режиме, у меня кружевного сверхдорогого белья нет, обычное. А бюсты - руками. Спецприспособления нет для стирки в машине.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.
Тут некоторые раз неделю моются на форуме, ест-но от их носков фонит, но блин если нормально принимать душ два раза в день и не ходить не шоркать в носках по полу, то они как новые, у меня даже не пахнут... С трусами аналогично, если мыть пицундру и менять два раза в день то труселя как новые.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Да, ношеное в корзине копится. Потом сортировка и стирка
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.
Тут некоторые раз неделю моются на форуме, ест-но от их носков фонит, но блин если нормально принимать душ два раза в день и не ходить не шоркать в носках по полу, то они как новые, у меня даже не пахнут... С трусами аналогично, если мыть пицундру и менять два раза в день то труселя как новые.
А у меня через три часа после мытья на труселях выделения.
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Да коплю неделю. Но я не отдельно белье стираю. В мешок для стирки складываю например темные блузки, джемпера, черные лифчики и трусы. Светлое соответсвенно со светлым стираю. Может поэтому белье и не портится , что трусы не шмякаются об стенки машинки, а как бы в общей массе стираются.
Я ежеденвками пользуюсь, поэтому труселя до вечера чистые. Дома в хлопок переодеваюсь.
Деревне?
Проживаю в мегаполисе. Городе 1,5-миллионнике.
Деревня
по опыту ручная стирка наносит гораздо больший ущерб чем стирка в машинке
не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)
Я ежеденвками пользуюсь, поэтому труселя до вечера чистые. Дома в хлопок переодеваюсь.
ну когда нибудь ты их все равно ведь стираешь?))) или годами не стираешь...?))
А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.
Это потому, что у большинства не одни трусы, чтобы их приходилось стирать каждый вечер и надеяться, чтобы до утра высохли, а по нескольку штук.
не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)
обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))
ну когда нибудь ты их все равно ведь стираешь?))) или годами не стираешь...?))
читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.
не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)
обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))С чего ты взяла?) Я с мужем со школьной скамьи вместе;-) а что ты так руки как грабли за гадость приняла?))) Что не так разве хочешь сказать?) Ну а как иначе, если у тебя руки стирает хуже чем машинка! Так сразу напрашивается вывод, что руки как грабли..)
не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)
обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))а вообще ты писала в других темах что ты одинокая дева... потому у тебя голове одни "*** не ***"))))
читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?
читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту.
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
ты барачная и даже не знаешь, что в коттеджах предусмотрена отдельная комната для стирки и сушки белья. называется она прачечная.
Все стираю только в машинке, в специальных мешках для стирки, выбрав деликатный режим, температуру 30 градусов и отжим 600 оборотов для хлопка, 400 для кружева, натуральный шелк не отжимаю совсем, использую только жидкие средства для стирки деликатных тканей.
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
ты барачная и даже не знаешь, что в коттеджах предусмотрена отдельная комната для стирки и сушки белья. называется она прачечная. не барачная а со своей квартирой))) а ты псевдокатеджная не можешь знать что предусмотренно в своих домах так же как и в коттеджах, потому что в них ты никогда не жила. Если бы ты там жила ты бы тут не сидела...
у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
не обращайте внимания, это наша барачная с форума подоспела. У нее огромный опыт, она все про бараки знает.
а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту. вот ты видать и жила в бараке, а квартиры находятся в многоэтажных новых домах. В коотеджах тоже есть отсеки кстати))) но тебе про них - не знать. Ты в коттеджах никогда не жила...
у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))
не обращайте внимания, это наша барачная с форума подоспела. У нее огромный опыт, она все про бараки знает.
заметно
Это потому, что у большинства не одни трусы, чтобы их приходилось стирать каждый вечер и надеяться, чтобы до утра высохли, а по нескольку штук.
+100
И бюстгалтеров и трусов у большинства людей больше, чем дней недели. Нижнее белье стираю всегда только отдельно, после стирки домашнего текстиля на 90 градусах. Коврики для ванной комнаты в машинке никогда не стираю, сдаю в химчистку.
чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту. вот ты видать и жила в бараке, а квартиры находятся в многоэтажных новых домах. В коотеджах тоже есть отсеки кстати))) но тебе про них - не знать. Ты в коттеджах никогда не жила...
квартиры находятся в таунхаусах. а в бараках находятся отсеки. если у тебя за стенами соседи, но есть отдельный вход в дом, то ты живешь в таунхаусе. если у тебя вход в общий с твоими соседями сифилитиками и спидозниками и ты живешь с ними под одной крышей, то ты живешь в бараке. а если ты живешь в бараке, то ты барачная.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома.
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫХОД, то ты живешь в квартире. НО У ТЕБЯ НЕТ ОТДЕЛЬНОГО ВЫХОДА. у тебя общий выход с твоими соседями. значит живешь ты в БАРАКЕ!!!
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По жилищному законодательству Российской Федерации квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также мест вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком помещении.
КВАРТИРА СОГЛАСНО ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ, это НИЧТО ИНОЕ, как БАРАЧНЫЙ ОТСЕК. у тебя все общее с твоими соседями сифилитиками, спидозниками, туберкулезниками, наркомана, алкашами, тунеядцами, зеками. в БАРАКАХ ВСЕ ОБЩЕЕ. ДАЖЕ ВХОД ОБЩИЙ. ТЕБЕ ТОЛЬКО ОТСЕК ПРИНАДЛЕЖИТ.
Все стираю только в машинке, в специальных мешках для стирки, выбрав деликатный режим, температуру 30 градусов и отжим 600 оборотов для хлопка, 400 для кружева, натуральный шелк не отжимаю совсем, использую только жидкие средства для стирки деликатных тканей.
я любой одежде есть ярлычком от производителя, на котором указано, как стирать вещь, при какой температура, можно ли сушить эту вещь, можно ли отжимать.
в стиральной машине можно стирать все.
портит вещь не стирка в стиральной машине, а сушка, отжим и неверно выбранная температура.