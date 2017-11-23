Гость
Анонимный пользователь
Статьи
Как вы стираете нижнее …
Назад
1
...
...
2
Вперёд
Дом

Как вы стираете нижнее белье?

Раньше замачивала в тазу,а затем полоскала, чтобы бельё не теряло форму. С недавних пор надоело заморачиваться, стираю в машинке на деликатном режиме, но мне кажется, это влияет на качество белья. Как стираете вы?

GIF
Автор
[1067570944]
70 ответов
Последний — Перейти
мышь+
[2735366777]
#1

В машинке стираю. Труселя на обычной стирке, бюстики деликатно. Форма никуда не девается, какое тело, по такому и ложится ткань

Андрюха Питерский
[2999481420]
#3

40 градусов, режим комфорт, 78 минут, плюс доп. полоскание.

Гость
[3186318925]
#4

В машине. Испортится - новое куплю.

Гость
[2119042470]
#5

Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.

Автор
[1067570944]
#6

С обычными хлопковыми труселями на каждый день я не заморачиваюсь, стираю как обычно, но у меня много кружевного дорогого белья со всякими стразиками, камушками... Кладу их при стирке в специальный мешок, но может быть, его вообще в машинке не стирать?

Гость
[475565306]
#7
Гость

Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.

Руками! Руками!!!
Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.

Гость
[1148649642]
#8
Гость

Мне служанка-филиппинка стирает, на руках.

А потом своей кончой крахмалит)

Гость
[2734117936]
#9

На руках всё надо стирать, если хотите, чтоб не теряло цвет, форму, стразики и бантики, на руках, иначе в фигню превратится, а обычное х/б бельё, оно у меня белое, стираю с добавлением порошка - Белее, чем белый -, это такое название, всё белоснежное, так как застиранное бельё меня угнетает, считаю это убийственным.

Гость
[2328347032]
#10
Леди Яга

Мне этот деликатный режим столько белья попортил!!! Может от машинки зависит, не знаю((

От машинки. Всегда стираю в машинке и что немаловажно - обязательно в мешке для стирки. Режим - шерсть. 30 градусов, отжим 400 оборотов. Трусы кружевные, ажурные, все носится годами. Как поеду в отпуск, начинаю руками стирать, все капец. Трусы за месяц как будто им 10 лет уже, ни формы, ни вида

Гость
[2328347032]
#11

Не знаю я и лифчики в машинке стираю и колготки, ничего не рвется, кружево не лезет, носится годами, вид как у нового. А недавно к родственникам ездила в гости, попросила постирать мой халат и лифчик в машинке. И машинка вроде новая и дорогая у них, а лифчик какой то растянутый что ли ста. От машинки видимо зависит. Хотя у меня их три штуки было за всю жизнь и ни одна белье не портила.

Гость
[3131302127]
#12

Все стираю на обычной стирке на 40 градусах. Трусы просто закидываю в стиралку, лифчики в специальном мешке для лифчиков + еще один мешок (на всякий случай, мало ли косточки вылезут).
Руками вообще никогда ничего не стираю уже лет десять.

Похожие темы
Гость
[3176137941]
#13

В отдельную корзину складирую трусы/носки. Это чисто мое ничье больше, утром после душа надеваю все чистенькое, за две недели копиться гора, когда у меня не остается ни трусов ни носков запускаю стирку на полчаса стираю в шампуне, который покупаю в фикс прайсе, им же кстати мою тело вместо геля.. Не считаю нужным покупать чтото специальное. Остальные шмотки стираю в детском порошке. Для волос у меня корейские шампуни, дорого в стиралку

Гость
[2119042470]
#14
Гость

Руками! Руками!!! Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.

Брухля, ты просто мне завидуешь! Жалкая нищенка :((

где наша не пропадала
[2496699077]
#15

по опыту ручная стирка наносит гораздо больший ущерб чем стирка в машинке

Гость
[475565306]
#16
Гость

Руками! Руками!!! Судя по вашему стилю письма, вы и есть та самая служанка-филиппинка.

Брухля, ты просто мне завидуешь! Жалкая нищенка :((

Деревне?

Гость
[2734117936]
#17

Машинка всё говняет, руками всё деликатное стирается - кружева, кашемир, шёлк, атлас, только руками, накладно, но вид совсем другой, чем из машинки. Машинка она и есть машинка, спальное бельё, пододеяльники, куда ни шло, и то заметила разницу между тем, как стираю на руках полотенца или в машинке кручу, хуже от машинной стирки((

Гость
[2119042470]
#18
Гость

Деревне?

Проживаю в мегаполисе. Городе 1,5-миллионнике.

Маха
[2205800961]
#20

В машинке, конечно, 21 век - кто еще руками стирает? Деликатная стирка. Трусов по 3000 руб. нет, так что если через пару лет что-то и растянется - то не жалко. Да вообщем-то и с кружевом тоже ничего такого не происходит. Особо красивое и бюстгальтеры - в мешок для белья.

Гость
[2734117936]
#21

Стирают руками деликатные вещи, кто придаёт значение цене и виду вещи. Если денег до фига, то другой разговор, один мешок застиранного тряпья выбросят, нового наберут, чё..

Гость
[3406761274]
#22
Автор

Раньше замачивала в тазу,а затем полоскала, чтобы бельё не теряло форму. С недавних пор надоело заморачиваться, стираю в машинке на деликатном режиме, но мне кажется, это влияет на качество белья. Как стираете вы?

Только в машинке. Бюстики в специальных как бы шарах с дырками, чтобы форму не теряло.

Гость
[1541819619]
#23

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Гость
[3131302127]
#24
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.

Эксперты Woman.ru
Фанатка Ели
[1659294149]
#25
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Тоже коплю, и свое белье и мужнины носки. Руками лень и вообще незачем. Я вообще к минимуму свела ненавистные домашние дела.

Инесса
[1121944515]
#26

Деликатная стирка с машинке мне не понравилась. Трусы стираю в обычном режиме, у меня кружевного сверхдорогого белья нет, обычное. А бюсты - руками. Спецприспособления нет для стирки в машине.

Гость
[3176137941]
#27
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.
Тут некоторые раз неделю моются на форуме, ест-но от их носков фонит, но блин если нормально принимать душ два раза в день и не ходить не шоркать в носках по полу, то они как новые, у меня даже не пахнут... С трусами аналогично, если мыть пицундру и менять два раза в день то труселя как новые.

мышь+
[2735366777]
#28
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Да, ношеное в корзине копится. Потом сортировка и стирка

Непридуманные истории
Гость
[3183486554]
#29
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Да, коплю, и трусы, и, о, ужас, даже носки, даже носки мужа)). Трусов и носков у нас в семье целая куча у каждого. Моя машинка стирает от одной вещи до 7 кг. Куча режимов. Ничем не болеем. Вещи не воняют. Лежат себе спокойненько в корзине для белья и ждут своего часа)). "Грязные" носки, кстати, лежат отдельно. Почему-то так у нас повелось. Да и не такие уж они и грязные, т.к. ежедневно меняются.
Тут некоторые раз неделю моются на форуме, ест-но от их носков фонит, но блин если нормально принимать душ два раза в день и не ходить не шоркать в носках по полу, то они как новые, у меня даже не пахнут... С трусами аналогично, если мыть пицундру и менять два раза в день то труселя как новые.

А у меня через три часа после мытья на труселях выделения.

Гость
[2328347032]
#30
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Да коплю неделю. Но я не отдельно белье стираю. В мешок для стирки складываю например темные блузки, джемпера, черные лифчики и трусы. Светлое соответсвенно со светлым стираю. Может поэтому белье и не портится , что трусы не шмякаются об стенки машинки, а как бы в общей массе стираются.

Гость
[2328347032]
#31

Я ежеденвками пользуюсь, поэтому труселя до вечера чистые. Дома в хлопок переодеваюсь.

Гость
[475565306]
#32
Гость

Деревне?

Проживаю в мегаполисе. Городе 1,5-миллионнике.

Деревня

Гость
[1659168856]
#33
где наша не пропадала

по опыту ручная стирка наносит гораздо больший ущерб чем стирка в машинке

не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)

Гость
[1659168856]
#34
Гость

Я ежеденвками пользуюсь, поэтому труселя до вечера чистые. Дома в хлопок переодеваюсь.

ну когда нибудь ты их все равно ведь стираешь?))) или годами не стираешь...?))

Гость
[2009135286]
#35
Гость

А мне вот интересно... Все в машинках стирают. Это вы копите трусы неделю, а потом все вместе стираете? Не будете же одни трусы в машинке полоскать каждый день. Или вы с другими вещами их стираете? Никогда не понимала стирку белья в машинке. Я каждый вечер руками простирываю свои трусы. Занимает две минуты.

Это потому, что у большинства не одни трусы, чтобы их приходилось стирать каждый вечер и надеяться, чтобы до утра высохли, а по нескольку штук.

где наша не пропадала
[2496699077]
#36
Гость

не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)

обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))

Гость
[2328347032]
#37
Гость

ну когда нибудь ты их все равно ведь стираешь?))) или годами не стираешь...?))

читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.

Гость
[1659168856]
#38
где наша не пропадала

не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)

обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))С чего ты взяла?) Я с мужем со школьной скамьи вместе;-) а что ты так руки как грабли за гадость приняла?))) Что не так разве хочешь сказать?) Ну а как иначе, если у тебя руки стирает хуже чем машинка! Так сразу напрашивается вывод, что руки как грабли..)

Новые темы
Гость
[1659168856]
#39
где наша не пропадала

не замечала такого) если только у тех у кого руки как грабли)

обязательно надо какую-нибудь гадость сказать, даже в разговоре про стирку
тебя не *** наверное никто?))а вообще ты писала в других темах что ты одинокая дева... потому у тебя голове одни "*** не ***"))))

Гость
[1928726060]
#40
Гость

читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?

Гость
[1659168856]
#41
Гость

читайте внимательно, я выше писал что стираю раз в неделю. И это я к ому написала, чтобы кто не подумал что вонючие трусы в ванной копятся.

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

Гость
[1928726060]
#42
Гость

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту.

Гость
[1928726060]
#43
Гость

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

ты барачная и даже не знаешь, что в коттеджах предусмотрена отдельная комната для стирки и сушки белья. называется она прачечная.

Гость
[60194483]
#44

Все стираю только в машинке, в специальных мешках для стирки, выбрав деликатный режим, температуру 30 градусов и отжим 600 оборотов для хлопка, 400 для кружева, натуральный шелк не отжимаю совсем, использую только жидкие средства для стирки деликатных тканей.

Гость
[1659168856]
#45
Гость

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

ты барачная и даже не знаешь, что в коттеджах предусмотрена отдельная комната для стирки и сушки белья. называется она прачечная. не барачная а со своей квартирой))) а ты псевдокатеджная не можешь знать что предусмотренно в своих домах так же как и в коттеджах, потому что в них ты никогда не жила. Если бы ты там жила ты бы тут не сидела...

Гость
[2328347032]
#46
Гость

у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

не обращайте внимания, это наша барачная с форума подоспела. У нее огромный опыт, она все про бараки знает.

Гость
[1659168856]
#47
Гость

а что трусы у ванной делают? для стирки прачечные есть. в ванных душ принимают. или вы барачная?не ври)))) были бы у тебя деньги на прачечную... у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту. вот ты видать и жила в бараке, а квартиры находятся в многоэтажных новых домах. В коотеджах тоже есть отсеки кстати))) но тебе про них - не знать. Ты в коттеджах никогда не жила...

Гость
[1659168856]
#48
Гость

у кого есть деньги на прачечную те, на форуме сидеть не будут... причем тут барак?) Видно ты как раз саса с барака.. если даже про свои квартиры не знаешь, знаешь хоть что такое своя квартира?)))

не обращайте внимания, это наша барачная с форума подоспела. У нее огромный опыт, она все про бараки знает.
заметно

Гость
[60194483]
#49
Гость

Это потому, что у большинства не одни трусы, чтобы их приходилось стирать каждый вечер и надеяться, чтобы до утра высохли, а по нескольку штук.

+100
И бюстгалтеров и трусов у большинства людей больше, чем дней недели. Нижнее белье стираю всегда только отдельно, после стирки домашнего текстиля на 90 градусах. Коврики для ванной комнаты в машинке никогда не стираю, сдаю в химчистку.

Гость
[1928726060]
#50
Гость

чем отличается отсек в бараке от "своей квартиры"? ничем. а почему? - да потому, что что отсек в бараке, что "квартира" находятся в БАРАКЕ. в былые времена бараки строили деревянные и в длину. с появлением бетона бараки стали строить железобетонные и в высоту. вот ты видать и жила в бараке, а квартиры находятся в многоэтажных новых домах. В коотеджах тоже есть отсеки кстати))) но тебе про них - не знать. Ты в коттеджах никогда не жила...

квартиры находятся в таунхаусах. а в бараках находятся отсеки. если у тебя за стенами соседи, но есть отдельный вход в дом, то ты живешь в таунхаусе. если у тебя вход в общий с твоими соседями сифилитиками и спидозниками и ты живешь с ними под одной крышей, то ты живешь в бараке. а если ты живешь в бараке, то ты барачная.

Гость
[1928726060]
#51

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома.
ТО ЕСТЬ ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫХОД, то ты живешь в квартире. НО У ТЕБЯ НЕТ ОТДЕЛЬНОГО ВЫХОДА. у тебя общий выход с твоими соседями. значит живешь ты в БАРАКЕ!!!
----
По жилищному законодательству Российской Федерации квартира — структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также мест вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд граждан, связанных с их проживанием в таком помещении.
КВАРТИРА СОГЛАСНО ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ, это НИЧТО ИНОЕ, как БАРАЧНЫЙ ОТСЕК. у тебя все общее с твоими соседями сифилитиками, спидозниками, туберкулезниками, наркомана, алкашами, тунеядцами, зеками. в БАРАКАХ ВСЕ ОБЩЕЕ. ДАЖЕ ВХОД ОБЩИЙ. ТЕБЕ ТОЛЬКО ОТСЕК ПРИНАДЛЕЖИТ.

Гость
[1928726060]
#52
Гость

Все стираю только в машинке, в специальных мешках для стирки, выбрав деликатный режим, температуру 30 градусов и отжим 600 оборотов для хлопка, 400 для кружева, натуральный шелк не отжимаю совсем, использую только жидкие средства для стирки деликатных тканей.

я любой одежде есть ярлычком от производителя, на котором указано, как стирать вещь, при какой температура, можно ли сушить эту вещь, можно ли отжимать.
в стиральной машине можно стирать все.
портит вещь не стирка в стиральной машине, а сушка, отжим и неверно выбранная температура.

Назад
1
...
...
2
Вперёд
Следующая тема
Предыдущая тема
Гость
Анонимный пользователь
Популярные рубрики
Все рубрики
Правила форума Помощь Для связи: admin@woman.ru
Включи уведомления, чтобы следить за темами на форуме!