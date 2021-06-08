Зачем мать гнобит всю жизнь?..

Вуаля

Автор, моя мама тоже не была кладезь мудрости. Все детство были ограничения, предрассудки, запугивания, обесценивание. Даже один раз задержались летом на речке и шли домой с друзьями поздно, так она меня за волосы при всех схватила и домой так потащила! Говорила, что белые вещи не для меня(мол, я как поросенок). Как повзросоела в 26 лет взяла машину в рассрочку, так она говорила "ой, ты все равно её не выкупишь, куда тебе", а я выкупила срок в срок. Сейчас мне 32 и я абсолютно свободна от установок матери, я поняла, что я в свои 32 во многих вещах мудрее матери, у меня свой подход, я развивала свою гибкость ума и понимаю, что у матери такая психология, которая очень сильно мешает жить иногда ей самой. Просто нам с детства внушают, чтр родители знают лучше-а это не так, потому что у родителей есть много ограничений. Работайте над собой.