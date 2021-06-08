Зачем мать гнобит всю жизнь?..

Должна ли мать поддерживать сына? В моей жизни с детства было по сути только одно: туда не ходи, сюда не ходи, с этим не общайся, с этими тоже - от них только плохое. С девушками не общайся, если и жениться, то только на тех, кого она подсунет - из дочерей ее подруг, ты ничего не умеешь, ты ленивый (по факту все наоборот), тебе это не нужно, да куда ты лезешь/едешь - тебя там не ждут, у меня такого не было и тебе не надо, ну и так далее.. А те, с кем запрещалось общение уже давно успешные и обеспеченные люди, ведущие активный и интересный образ жизни. Сейчас мне 32, от матери еле отделался, а установка то осталась.. что делать?.. Даже знакомая говорила что я как-будто зашуганый какой-то и чрезмерно стеснительный.. Или это она делает для тотального контроля надо мной? #отношения #родители
Характер у нее такой. Меньше общайся с ней или тему переводи.
в окружении доминирующего руководителя есть только одна роль - это роль его подчиненного
Автор, моя мама тоже не была кладезь мудрости. Все детство были ограничения, предрассудки, запугивания, обесценивание. Даже один раз задержались летом на речке и шли домой с друзьями поздно, так она меня за волосы при всех схватила и домой так потащила! Говорила, что белые вещи не для меня(мол, я как поросенок). Как повзросоела в 26 лет взяла машину в рассрочку, так она говорила "ой, ты все равно её не выкупишь, куда тебе", а я выкупила срок в срок. Сейчас мне 32 и я абсолютно свободна от установок матери, я поняла, что я в свои 32 во многих вещах мудрее матери, у меня свой подход, я развивала свою гибкость ума и понимаю, что у матери такая психология, которая очень сильно мешает жить иногда ей самой. Просто нам с детства внушают, чтр родители знают лучше-а это не так, потому что у родителей есть много ограничений. Работайте над собой.
Автор, моя мама тоже не была кладезь мудрости. Все детство были ограничения, предрассудки, запугивания, обесценивание. Даже один раз задержались летом на речке и шли домой с друзьями поздно, так она меня за волосы при всех схватила и домой так потащила! Говорила, что белые вещи не для меня(мол, я как поросенок). Как повзросоела в 26 лет взяла машину в рассрочку, так она говорила "ой, ты все равно её не выкупишь, куда тебе", а я выкупила срок в срок. Сейчас мне 32 и я абсолютно свободна от установок матери, я поняла, что я в свои 32 во многих вещах мудрее матери, у меня свой подход, я развивала свою гибкость ума и понимаю, что у матери такая психология, которая очень сильно мешает жить иногда ей самой. Просто нам с детства внушают, чтр родители знают лучше-а это не так, потому что у родителей есть много ограничений. Работайте над собой.
Да уж.. Еще она мне пыталась по телефону доказать что у меня все плохо и что вообще такие как я долго жить не будут. Общаться с ней не хочу вообще и никогда. После общения с ней всегда плохо себя чувствую..
Да уж.. Еще она мне пыталась по телефону доказать что у меня все плохо и что вообще такие как я долго жить не будут. Общаться с ней не хочу вообще и никогда. После общения с ней всегда плохо себя чувствую..
У меня дочка-инвалид, так мама вообще моя говорит "она долго не проживет у тебя". Когда учиться в вуз поехала, так она пророчила-забудь своих подруг, ваши пути разошлись, не будете общаться-после вуза 15 лет прошло, общаемся и дружим до сих пор. Родители не всегда правы!!! Они судят только по своему опыту, и не понимают, что даже в одних и тех же условиях разные люди живут по-разному. А у Вас в жизни все будет только так, как решите Вы, а не мама. Все из Вашей головы идет-так что решайте сами, будет у Впс все хорошо или плохо.
Скорей всего , вашу маму так воспитывали, ну и она продолжает в такой же манере. Она так свое беспокойство о вас проявляет. В Совке не принято было проявлять любовь как поддержку. Там были требования, наказания и тд. ваша мама жертва былой системы.
У меня дочка-инвалид, так мама вообще моя говорит "она долго не проживет у тебя". Когда учиться в вуз поехала, так она пророчила-забудь своих подруг, ваши пути разошлись, не будете общаться-после вуза 15 лет прошло, общаемся и дружим до сих пор. Родители не всегда правы!!! Они судят только по своему опыту, и не понимают, что даже в одних и тех же условиях разные люди живут по-разному. А у Вас в жизни все будет только так, как решите Вы, а не мама. Все из Вашей головы идет-так что решайте сами, будет у Впс все хорошо или плохо.
больше похоже на то, что ей нужен тотальный контроль надо мной. она же еще делала все так чтобы я ее обеспечивал а сама даже работать толком не хотела. она хочет сидеть и ничего не делать. даже из квартиры моей же меня пыталась выгнать чтоб ее сдавать. не вышло.
больше похоже на то, что ей нужен тотальный контроль надо мной. она же еще делала все так чтобы я ее обеспечивал а сама даже работать толком не хотела. она хочет сидеть и ничего не делать. даже из квартиры моей же меня пыталась выгнать чтоб ее сдавать. не вышло.
Моя мама тоже до сих пор пытается меня контролировать, указывать и командовать-только мне не 16 лет и не получится) Тут психология человека поможет, я читала и поняла многие вещи в жизни и реально стало проще и легче жить.
больше похоже на то, что ей нужен тотальный контроль надо мной. она же еще делала все так чтобы я ее обеспечивал а сама даже работать толком не хотела. она хочет сидеть и ничего не делать. даже из квартиры моей же меня пыталась выгнать чтоб ее сдавать. не вышло.
Так сейчас помогаете маме? Она не работает?
Так сейчас помогаете маме? Она не работает?
не помогаю и не хочу. деньги у нее есть. и не общаюсь. после того что она пару раз сказала в мой адрес - нет уж, извините. и так отдавал ей всю зарплату много лет подряд, лет 6-7 точно. и оплачивал все ее хотелки и отпуска.
Так сейчас помогаете маме? Она не работает?
ей сколько не дай - все мало. и квартира нужна чтоб сдавать ее. а где я буду жить ей пофиг совершенно
Скорей всего , вашу маму так воспитывали, ну и она продолжает в такой же манере. Она так свое беспокойство о вас проявляет. В Совке не принято было проявлять любовь как поддержку. Там были требования, наказания и тд. ваша мама жертва былой системы.
эта жертва системы ездила в сша в 90-е и нифига не помогала своим же родителям которые меня от нее же и защищали.
ей сколько не дай - все мало. и квартира нужна чтоб сдавать ее. а где я буду жить ей пофиг совершенно
У моей подруги мама (их 5 детей в семье) находится под полным обеспечением младшей дочки(та работает и отдает все маме, квартиру сама для них снимает). Мама пыталась их брать деньги во всех детей, но 4 отказали. Так что Ваша мама не одна такая. Не судите строго её, не ведает она что творит. И думайте меньше над этим, ведь столько прекрасного есть в жизни)
У моей подруги мама (их 5 детей в семье) находится под полным обеспечением младшей дочки(та работает и отдает все маме, квартиру сама для них снимает). Мама пыталась их брать деньги во всех детей, но 4 отказали. Так что Ваша мама не одна такая. Не судите строго её, не ведает она что творит. И думайте меньше над этим, ведь столько прекрасного есть в жизни)
просто удивляет, что человек 30 лет пел про материнскую любовь а творит все с точностью до наоборот..
Это киздец, автор. В таких случаях детям очень часто советуют почитать книгу "Токсичные родители". Попробуйте и вы. А на Ютубе просто валом видео с тегом "токсичная мать". Если пишете о проблеме - значит, пытаетесь разобраться, а это уже огромный шаг к успеху.
просто удивляет, что человек 30 лет пел про материнскую любовь а творит все с точностью до наоборот..
А как Вы сами представляете исход ситуации? То есть чего Вы бы хотели от мамы, её поведения, чтобы Вы не злились и простили её?
А как Вы сами представляете исход ситуации? То есть чего Вы бы хотели от мамы, её поведения, чтобы Вы не злились и простили её?
я от нее ничего не хочу. ей от меня нужны только деньги и ничего больше. я рожден не как желанный, а потому что так вышло. поэтому на мне срывает все зло. я просто мешаю тем что живу вот и все. я не в обиде, просто противно. всю жизнь культивировала во мне чувство вины за все. хотя и не виноват.
Это киздец, автор. В таких случаях детям очень часто советуют почитать книгу "Токсичные родители". Попробуйте и вы. А на Ютубе просто валом видео с тегом "токсичная мать". Если пишете о проблеме - значит, пытаетесь разобраться, а это уже огромный шаг к успеху.
да, вот похоже на то..
я от нее ничего не хочу. ей от меня нужны только деньги и ничего больше. я рожден не как желанный, а потому что так вышло. поэтому на мне срывает все зло. я просто мешаю тем что живу вот и все. я не в обиде, просто противно. всю жизнь культивировала во мне чувство вины за все. хотя и не виноват.
Блин, автор, я тоже не была запланированным ребенком. Я скажу более того и мне не стыдно-мама вообще беременная перетягивпла живот и у меня носик неправильный совсем, приплюснутый-представьте? Я даже операцию хотела делать, но забила, и я живу прекрасно, я люблю жизнь, я даже люблю свою маму, я считаю себя прекрасным человеком и я стараюсь делать много добрых дел и кайфую, когда я делаю мир лучше, а люди любят меня, благодарят или просто им хорошо от моих действий. Я родилась(хотела мама или нет). Мама-это только один человек, а людей в мире миллионы. Прикиньте, что Вы будете полезны многим людям, и тогда какая разница-желанный Вы ребенок или нет, когда окружающие любят Вас? Сколько есть желанных детей, которых баловали, в попочку целовали, а они выросли и гадят в этом мире, их любят родители, но ненавидят окружающие-так что выбирайте что делать.
Блин, автор, я тоже не была запланированным ребенком. Я скажу более того и мне не стыдно-мама вообще беременная перетягивпла живот и у меня носик неправильный совсем, приплюснутый-представьте? Я даже операцию хотела делать, но забила, и я живу прекрасно, я люблю жизнь, я даже люблю свою маму, я считаю себя прекрасным человеком и я стараюсь делать много добрых дел и кайфую, когда я делаю мир лучше, а люди любят меня, благодарят или просто им хорошо от моих действий. Я родилась(хотела мама или нет). Мама-это только один человек, а людей в мире миллионы. Прикиньте, что Вы будете полезны многим людям, и тогда какая разница-желанный Вы ребенок или нет, когда окружающие любят Вас? Сколько есть желанных детей, которых баловали, в попочку целовали, а они выросли и гадят в этом мире, их любят родители, но ненавидят окружающие-так что выбирайте что делать.
Знаете что я делаю в выходные, когда все жарят шашлыки или лежат на пляже у озера? Еду в 30 градусную жару в лес и выгребаю из него мусор. Стало чище, реально чище. И стали меньше бросать. А вот друзей нет, а девушек вообще стороной обхожу.
Нет, не нормально, у вас нарциссическая мать
https://soulwell.ru/articles/narcissistic-mother
Бегите от нее и не общайтесь. Записывайтесь к психологу.
Знаете что я делаю в выходные, когда все жарят шашлыки или лежат на пляже у озера? Еду в 30 градусную жару в лес и выгребаю из него мусор. Стало чище, реально чище. И стали меньше бросать. А вот друзей нет, а девушек вообще стороной обхожу.
Респект Вам за лес. Живу у моря, люди как всегда отдыхабт и гадят-тоже реально задумываюсь пойти и самой берег чистить. Спасибо за идею и в целом за лес! А почему нет девушки?
У меня тоже был тотальный контроль. Но не от мамы, от отца. Пока я не уехала от них в другой город, это не кончалось. Я тупо сбежала, никогда не жалею и никогда туда не вернусь. Было страшно, да. Но я в жизни поняла одно. Нужно идти на встречу страху и тогда ты его победишь.
Такое отношение к сыновьям, по сути предвзятое, часто бывает в тех ситуациях, когда сын внешне оказался очень похожим на своего отца, который для матери является не просто не любимым, а ненавистным мужем. Она воспринимает сына как одну из своих жизненных неудач, а излюбленный упрек в адрес сына «ты же – копия твой отец». Нередко она в завуалированной или даже открытой форме может говорить сыну, что жалеет о его появлении. «Если бы вернуть жизнь назад, ни за что бы не стала рожать», «я хотела девочку, с ней было бы больше взаимопонимания». А в общем и целом такое отношение характерно для тех родителей, которые сами выросли в семьях, где был излишний контроль, чрезмерная критика, постоянные унижения и подавление личности по отношению к детям. Такие люди потом и на своих детей переносят подобную модель токсичного воспитания и склонны превращать их в пожизненных крепостных без права голоса, требуя от детей во всем беспрекословного подчинения.
Автор, моя мама тоже не была кладезь мудрости. Все детство были ограничения, предрассудки, запугивания, обесценивание. Даже один раз задержались летом на речке и шли домой с друзьями поздно, так она меня за волосы при всех схватила и домой так потащила! Говорила, что белые вещи не для меня(мол, я как поросенок). Как повзросоела в 26 лет взяла машину в рассрочку, так она говорила "ой, ты все равно её не выкупишь, куда тебе", а я выкупила срок в срок. Сейчас мне 32 и я абсолютно свободна от установок матери, я поняла, что я в свои 32 во многих вещах мудрее матери, у меня свой подход, я развивала свою гибкость ума и понимаю, что у матери такая психология, которая очень сильно мешает жить иногда ей самой. Просто нам с детства внушают, чтр родители знают лучше-а это не так, потому что у родителей есть много ограничений. Работайте над собой.
Родители имеют свои стереотипы и комплексы.
И особенно советские .Критика,раздражение,гнев,недовольство и всезнайство.
Даже Будда говорил,что не надо верить мнениям авторитетов.
больше похоже на то, что ей нужен тотальный контроль надо мной. она же еще делала все так чтобы я ее обеспечивал а сама даже работать толком не хотела. она хочет сидеть и ничего не делать. даже из квартиры моей же меня пыталась выгнать чтоб ее сдавать. не вышло.
Трындец.Моя тоже.Сказала,вот типа вы б сдохли,а я б квартиру сдавала.
Плевать на них.Мне деньги позарез нужны,а карга переживает,что с меня не обломиться ничего.Типа ну и сдохни.
Кто там про любовь пишет святую материнскую?
Мне кажется те, кто говорит о токсичных родителях окружавших в детстве тотальным контролем, делавшим жизнь невыносимой, часто не договаривают одну важную деталь – такие родители выгодно отличаются от других своей заботой и ответственностью по отношению к ребенку. В то время как одноклассники после звонка на перемену как угорелые неслись в школьный буфет или столовую, у них совершенно не возникало такого желания потому, что дома их в отличии от других всегда ждал во время приготовленный горячий завтрак, обед и ужин. Нетоксичные родители часто безразличные и равнодушные, не вернулся поздно вечером, пошел один на речку купаться – им все равно. То, что дети токсичных родителей вырастают часто закомплексованные, зашуганные, с отсутствием собственного «я» – это отрицать нельзя. Здесь мы имеем как бы две стороны медали – негативные последствия в виде подавления личности и в то же время беззаботное детство, когда ты ни в чем не знал нужды, что само по себе является важным фундаментом. Важно вовремя сепарироваться и физически и психологически и преодолеть в себе деструктивное влияние родителей.
Бред сивый. Вы путаете нетоксичных родителей с равнодушными. А это диаметрально разные вещи. Нетоксичные родители - это те, которые ЛЮБЯТ ребёнка (сердцем любят, не путать с опеканием!) и относятся к нему как к человеку. Равнодушные родители - это те, кому на ребёнка плевать, любви нет, но и к жестокости они не склонны. А токсичные родители - это которые и не любят, и проявляют жестокость.
Она неудачница
Бред сивый. Вы путаете нетоксичных родителей с равнодушными. А это диаметрально разные вещи. Нетоксичные родители - это те, которые ЛЮБЯТ ребёнка (сердцем любят, не путать с опеканием!) и относятся к нему как к человеку. Равнодушные родители - это те, кому на ребёнка плевать, любви нет, но и к жестокости они не склонны. А токсичные родители - это которые и не любят, и проявляют жестокость.
вот-вот. меня мать била надо/не надо, да побольнее чтоб было, брала либо провод электрический. либо ремень потоньше. и это было регулярно. грозилась взять ребенка из детдома вместо меня, выбрасывала мои игрушки в детстве или при мне отдавала их другим. орала так, что стекла в квартире тряслись, сваливала все беды на меня, что это у нее плохое здоровье из-за меня, и умрет она тоже из-за меня, ну и так далее - список можно продолжать до бесконечности. все деньги отбирались, я даже ничего купить себе не мог. как раб.
По факту, она инфантильный токсичный нарцисс, который не хочет ничего делать, а хочет жить занимаясь своими делами и чтоб ей приносили зарплату сына, желательно в 100% объеме и еще квартиру сдавать, вв которой я живу. А на мои дела и на мою жизнь в целом ей плевать. Недавно даже через третьих лиц пыталась узнать жив ли я. И когда общались, намеками говорила что я типа площадь занимаю и надо мне съехать. Или купить квартиру поближе к вокзалу чтоб к ней на дачу быстрее ездить.. большего бреда в жизни не слышал.
Трындец.Моя тоже.Сказала,вот типа вы б сдохли,а я б квартиру сдавала.
Плевать на них.Мне деньги позарез нужны,а карга переживает,что с меня не обломиться ничего.Типа ну и сдохни.
Кто там про любовь пишет святую материнскую?
да,да, все верно. моему знакомому его мать вообще говорит чтоб он себе на гроб копил ибо она не хочет тратить деньги на это - !!!
Респект Вам за лес. Живу у моря, люди как всегда отдыхабт и гадят-тоже реально задумываюсь пойти и самой берег чистить. Спасибо за идею и в целом за лес! А почему нет девушки?
не знаю, почему. наверное потому что современным девушка-потребителям не не нужны запуганные инфантильные овощи как я.
Если мать - нарцисс, она ребенка за человека вообще не считает, для нее он как объект-обслуга. невозможно обязать испытывать любовь, особенно того, кто на это не способен.
С негативными материнскими установками лучше к психологу. Есть форум б17, там можно попробовать бесплатно проконсультироваться.
Да, уж!
Прочитала, все что вы написали. Просто она вас не любит. Любящая мать не будет так поступать со свои родным сыном.
Она это делает для своего удобства.Ей ненужен не успешный сын.Ни успешная невестка.Не удивлюсь если ее подруги также своих дочерей воспитывают.Которых она вам в невесты сует.Вы сами ответили на свой вопрос что все люди с которыми запрещала общаться стали богатыми и успешными.
Мне кажется те, кто говорит о токсичных родителях окружавших в детстве тотальным контролем, делавшим жизнь невыносимой, часто не договаривают одну важную деталь – такие родители выгодно отличаются от других своей заботой и ответственностью по отношению к ребенку. В то время как одноклассники после звонка на перемену как угорелые неслись в школьный буфет или столовую, у них совершенно не возникало такого желания потому, что дома их в отличии от других всегда ждал во время приготовленный горячий завтрак, обед и ужин. Нетоксичные родители часто безразличные и равнодушные, не вернулся поздно вечером, пошел один на речку купаться – им все равно. То, что дети токсичных родителей вырастают часто закомплексованные, зашуганные, с отсутствием собственного «я» – это отрицать нельзя. Здесь мы имеем как бы две стороны медали – негативные последствия в виде подавления личности и в то же время беззаботное детство, когда ты ни в чем не знал нужды, что само по себе является важным фундаментом. Важно вовремя сепарироваться и физически и психологически и преодолеть в себе деструктивное влияние родителей.
Какая собачья чушь😂
Разными вырастают.
1. Ее воспитавали так же.
2. Она это делает для контроля над вами.
3. Так делают неудачники, которые сами ничего в жизни не добились и хотят чтоб так же было у других.
С мамой общайтесь только на темы где не нужно ее одобрение, про самочувствие там итд
Окружайте себя успешными людьми, рисковыми и учитесь у них, наше окружение сильно нас меняет
Сами развивайтесь и становитесь успешным, старайтесь избпвиться о т этих установок, возможно с психологом пооработать, читайте смотрите соотвестсвующие материалы, двигайтесь как то в жизни, а не сидите загоняясь только
Если мать - нарцисс, она ребенка за человека вообще не считает, для нее он как объект-обслуга. невозможно обязать испытывать любовь, особенно того, кто на это не способен.
С негативными материнскими установками лучше к психологу. Есть форум б17, там можно попробовать бесплатно проконсультироваться.
Да уж, точно. Мне уже говорили как-то, что она меня не любит и никогда не любилаю Мать не будет лупить ребенка проводами регулярно до гематом, кровавых полос на теле и истерик на весь дом. Это полный идиотизм. А при подругах вся такая хорошая и все такое, за глаза *** льет тут же.ю Да она и родителе
Да уж, точно. Мне уже говорили как-то, что она меня не любит и никогда не любилаю Мать не будет лупить ребенка проводами регулярно до гематом, кровавых полос на теле и истерик на весь дом. Это полный идиотизм. А при подругах вся такая хорошая и все такое, за глаза *** льет тут же.ю Да она и родителе
даже родителей своих же не помогала хоронить, все я делал. и еще намекала что я на похороны денег кучу потратил и надо было ей все отдать.. дурость.теперь и у меня последнее отобрать хочет, ей все мало.ей даже плевать что я свои дела делаю и работаю дома. ей надо наверное чтоб я или помер или на улице жил - а как, ее не волнует совершенно.
1. Ее воспитавали так же.
2. Она это делает для контроля над вами.
3. Так делают неудачники, которые сами ничего в жизни не добились и хотят чтоб так же было у других.
С мамой общайтесь только на темы где не нужно ее одобрение, про самочувствие там итд
Окружайте себя успешными людьми, рисковыми и учитесь у них, наше окружение сильно нас меняет
Сами развивайтесь и становитесь успешным, старайтесь избпвиться о т этих установок, возможно с психологом пооработать, читайте смотрите соотвестсвующие материалы, двигайтесь как то в жизни, а не сидите загоняясь только
да, похоже, что Вы правы.. и так продолжалось все 32 года. Но то что я вырвался, это первый серьезный шаг иначе это все продолжалось бы до бесконечности..
Да уж, точно. Мне уже говорили как-то, что она меня не любит и никогда не любилаю Мать не будет лупить ребенка проводами регулярно до гематом, кровавых полос на теле и истерик на весь дом. Это полный идиотизм. А при подругах вся такая хорошая и все такое, за глаза *** льет тут же.ю Да она и родителе
Может, у неё с психикой проблемы. В любом случае, поищите нормальное общество и хорошего психолога.
не помогаю и не хочу. деньги у нее есть. и не общаюсь. после того что она пару раз сказала в мой адрес - нет уж, извините. и так отдавал ей всю зарплату много лет подряд, лет 6-7 точно. и оплачивал все ее хотелки и отпуска.
Вот это правильно, изоляция страшное оружие кармы, непобедимое)))
Да уж, точно. Мне уже говорили как-то, что она меня не любит и никогда не любилаю Мать не будет лупить ребенка проводами регулярно до гематом, кровавых полос на теле и истерик на весь дом. Это полный идиотизм. А при подругах вся такая хорошая и все такое, за глаза *** льет тут же.ю Да она и родителе
Это я помню в автобусе ехал, мужики сидят, один такой, ох я вчера своему надавал...а кто-то сказал, подожди, вырастит он тебе надает)))
1. Ее воспитавали так же.
2. Она это делает для контроля над вами.
3. Так делают неудачники, которые сами ничего в жизни не добились и хотят чтоб так же было у других.
С мамой общайтесь только на темы где не нужно ее одобрение, про самочувствие там итд
Окружайте себя успешными людьми, рисковыми и учитесь у них, наше окружение сильно нас меняет
Сами развивайтесь и становитесь успешным, старайтесь избпвиться о т этих установок, возможно с психологом пооработать, читайте смотрите соотвестсвующие материалы, двигайтесь как то в жизни, а не сидите загоняясь только
Нет, не в воспитании дело, мне кажется, дело в человеке.. Я вот как людей определяю, по политике, там где человек делает свободный выбор!!! где нет масок, шаблонов, если он за ящик, за порядок, за вождя или против, но за другого, это ....овно человек, как бы он не маскировался... это значит нет у него своего мнения, он делает то, что ему разрешили, строит пирамиду.. на...уй таких и будет вам счастье))) главное не подпускать таких близко...
Ну сейчас-то Вы самостоятельны! Ведите активную и интересную жизнь! Взрослый человек становится взрослым именно тогда, когда осознает свою идентичность и самостоятельность, а не пытается все время примерить на себя сложности из детства. Детство прошло, Вы живете отдельно, а, следовательно, и детских проблем тоже уже нет!
Автор,давайте может пообщаемся с вами
У меня похожая ситуация с матерью,и я девушка
Мне сейчас 26
Автор,давайте может пообщаемся с вами
У меня похожая ситуация с матерью,и я девушка
Мне сейчас 26
похоже у 70% такие ситуации..
Бывает, если отца или хахеля нет, то мать "замужем" за сыном, и боится, что он разрушит её привычный быт, найдя себе жену.