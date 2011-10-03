Жены, почему вы обвиняете любовниц, а не себя?

Есть у меня друг. Дружим очень давно, часто делимся своими проблемами. В общем со своей женой живет уже 10 лет. А в последнее время (уже 7 месяцев) завел любовницу. Всегда был примерным семьянином, я даже не ожидала от него такого поступка. А он рассказал, что все 10 лет у них не было нормального секса. Всегда в темноте, в полной тишине, под одеялом и в одной позе. Все 10 лет! И что он и разговаривать пытался и как-то разнообразить - за что каждый раз был назван извращенцем :((( А потом встретил девушку, сейчас разрывается, потому что жена шантажирует детьми. А я вот подумала, что жены тут так поливают любовниц, но вы ведь сами во многом виноваты. Ну и ваш муж. А не любовница. Если что сама как жена сделала выводы из этой ситуации.
А почему вы думаете,что он говорит правду? Мой бывший стал засматриваться на других девушек помоложе, секс у нас был хороший, но всегда больше страсти с моей стороны. А потом он стал хамить, говорить гадости про внешность, от обиды страсть ушла. А он тут же заявляет, ты в постели не очень и ушёл, типа нашёл повод
а что еще вам рассказал ваш друг о своей половой жизни с женой?))
странные какие-то "друзья".
1) винить надо не любовницу, а мужа. 2) он правду никогда не скажет. мужчины часто врут.
у меня куча знакомых мужчин, но чтобы они мне рассказывали о том, что у них происходит в постели с женой??? мне кажется, мужчины даже между собой редко этим делятся...
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делятся, еще как
если мужик гуляет, то и причин найдет тысячи и виноватые будут все вокруг, но не как не он ))
винить, конечно, надо мужика, но это ж надо самой себе признаться, что жила ты все это время с подлецом и предателем... А это может не каждая. Поэтому проще всего стрелки перевести на третью сторону. Вроде вы с мужем хорошие и семья у вас о-го-го , а она гадина, все разрушила. Самообан, в общем, но многие его обожают, с ним слаще.
А чего не предлагаете обвинить во всем мужика-неумеху? :)
"Под хорошим мужиком и доска шевелится" гласит народный фольклор
Вопрос поставлен не правильно.Надо : ЖЕНЫ ПОЧЕМУ ВЫ ОБВИНЯЕТЕ ЛЮБОВНИЦ А НЕ МУЖА?
Ха, я своему такое разнообразие предлагала, и секс был отличный, он даже иногда меня упрекал меня в излишней раскованности и разворатности. В итоге - изменил мне с коллегой, которая вела себя как шл.ха на людях. Напивалась и чуть ил не сексом с ним анималась в барах и на дискотеках.
А когда я напивалась или предлагала что-то в этом роде - так это было некрасиво, еще и упреки выслушивала.
Так что гуляют не всегда из-за секса.
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Откуда знаете?
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А меня упрекал в ревнивости и скандальности, а новая пассия его стукнула при друзьях и в одноклассниках всем гадости пишет от его имени ,всё время грозится, если что убитьи ничего.:)))
А вы поверили. Жена - бревно, а он - страдает. Ха-ха-ха. Нельзя быть такой доверчивой.
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Как-будто кто-то его заставлял жениться на бревне. Сам и виноват. нашел себе. видите ли оправдание! Или он думал, что бревно, в браке превратится в темпераментную тигрицу в постели? Надо было тогда изначально выбирать то, что нравится. Или когда был лошком брал то. что подвернулось, хоть кого-то кто дает. а потом как оперился, так клюнул на него кто покруче?
Фу, не люблю таких мужиченок
Делится, потому что очень давно дружим. Собственно больше не с кем и не делиться, а высказаться хочется, совета спросить. я первым делом сама сказала, что он сам виноват. Да, женился на девственнице, значит нужно было искать подход. Это его первая измена, и даже не просто измена, он сейчас живет с этой девушкой (потому, что работает в другом городе). Домой ездит только на выходные и то не на каждые. Очень любит детей (это правда, а не просто слова и девочки тоже его очень любят, скучают). Говорит, только из-за них и не решается уйти окончательно, потому как жена точно начнет настраивать детей против него :(
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Ну я ему примерно так и сказала. Просто знаю его жену, не общаемся, но город не большой. Удивляюсь, как он еще раньше от нее не ушел. Думала, значит у них в интиме все хорошо. Но вот как получается. Тут мое дело сторона. Просто интересно стало. Ему нет смысла мне врать, потому что сам рассказал про эту девушку. Пока никто больше не знает, значит и выгораживать себя ему нет смысла.
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работаю в мужском коллективе, есть знакомые мужчины
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А вы что, тоже десять лет в темноте под одеялом и в одной позе? )
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Нет, вы не так поняли. Жену всегда надо винить. Ибо это она клуша в халате, резиновых бигудях и вот теперь оказывается, что под одеялом в темноте.
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Нет, но могла, например, обидеться и "не дать". Вообще женщинам свойственно манипулировать сексом и детьми. Это зачастую даже непроизвольно происходит.
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А она-то наивная просто не хотела травмировать его нежную психику видом своего старого лица и целлюлита, промахнулась бедняга
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Ну вот, я же говорю - во всем всегда виновата только жена. По определению. Весь город знает, что баба дурная, бьет мужа скалкой, заставляет стирать носки и далее по тексту про халат и бигуди.
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Странно У меня наоборот мужчин сексом манипулируют, выгоднее значит быть фригидной
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Нет, не всем женщинам. Только женам.
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Вот она в окне маячит под халатом скалку прячет
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Какая там бедняга. Сатрап, бурбон, монстр!
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бедные мужчины
А почему сразу жена виновата. Может мужик сам не может жену развести на горячий секс????? Некоторые мужики - у них встал и давай наяривать как в дешевых порно-фильмах. Заведите женщину вначале, она вам такое покажет - мама не горюй. А то сами не доведут до оргазма, а потом скажут - фригидная.
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Вот-вот ни тебе куни, ни покусывания попки , при чём ещё и возбудятся от порнухи, и тут же надо присунуть
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Да не всегда надо винить жену. Всегда виноваты двое. А любовниц выставляют как единственных разрушительниц семей.
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Или просто от того что у него утренняя эрекция и нужно ж это куда-то деть! А ты хочешь-нехочешь - надо!
Ваш текст
Да жена, жена во всем виновата, сволочь такая.И замуж вышла за него и издевается так изощренно над ним: то в еду ядом плюнет, то спидом заразит,а то еще и зараженный презик в пачку подсунет для нее, любимой, что зовется великим словом-Любовница...А еще может такой яд подсунуть накануне свидания, который со слюной выделяется, вот и пусть целуется себе и ей всласть.А сама то страшная, толстая, в грязном халате и золотым зубом впереди..Бррр.
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Ну что ж, автор, вполне вероятно у вас еще будет возможность показать мастер-класс отсталым женам по теме Кого следует обвинять, в том, что муж любовницу заимел. Вот вы тогда нам и напишите, кто там у вас самый виноватый окажется, ок?
Не согласна. Мужчина женат. Мало ли что у него с женой произошло (ссора и т.д.). 10 лет не устраивал секс-смешно. Не будет молодой мужчина столько терпеть, если все никак. Просто новенького захотелось.
А любовница, как правило, тут как тут. и мозги проест своей неземной любовью, и в покое сама не оставит.
Ну сами подумайте, как мужчина откажется от отношений, где у него только наслаждение, где его ждут все равно какого.
У жены же все по-другому: там дети, они болеют, требуют постоянных финансовых и больше даже моральных вложений.
Дома-работать надо, а у любовницы - развлекаться. Вот они и бегают. А потом, когда любовница беременеет, мужчина сматывается в большинстве случаев. Так что делайте выводы.
Вообще, я считаю, хорошая воспитанная девушка женатому откажет, а та, которой терять нечего, нет никого, никому не нужна в эту грязь с удовольствием влезет.
Ну я во многом с вами согласна. Да и его не оправдываю. Просто все всегда жалеют жен и всегда они белые и пушистые. Но ведь это не так на самом деле. И ситуации разные бывают. Просто знаю его оооочень давно, с начальной школы еще. И никогда бы не подумала, что он вообще способен на такое. Но вот как-то не получается у меня обвинить только его в этой ситуации. Хотя из женской солидарности я ему говорила, что он не прав и надо сначала разобраться и возможно, что еще есть что исправить. Но если не устраивает что-то только одного человека, а другому все нормально и менять он ничего не собирается. Тогда как быть?
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Что же еще делать остается. Электричества нет, батареи холодные.
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Пошлите вы его....................................к жене.
Оправдание себе ищет-вот и все. Почему в браке должно быть всегда очень хорошо-в жизни так не бывает. Просто ему с женой поработать надо было над отношениями, продумать, самому измениться, а он этого делать не стал, воспользовался самым легким вариантом.
Я уверена, если сейчас с его женой откровенно поговорить, так там столько нового раскроется, может, она еще более несчастна в браке с ним, чем он с ней.
Такое чувство,что автор и есть любовница...
Вспомнила своего первого любовника. Ему было 50, мне 18. Помню, как меня удивил его рассказ о том, что секс с 48-летней женой у них был 3-4 раза в неделю, и не только классическим "бутербродиком". Тем не менее, всю жизнь он менял любовниц и сексом с женой не ограничивался.
Сейчас я встречаюсь с 33-летним молодым мужиком. Та же ситуация. Жена была девственницей, но очень быстро, по его словам. обучилась всему. 8 лет у них в постели был праздник, и вдруг он встретил меня и от секса со мной у него планку снесло. Чуть до развода не дошло. С чего бы, если дома классный интим?
Явно не жёны здесь виноваты. Тем более. не виноваты любовницы. А виноваты только мужики, и никто больше. Такова их природа! Сколько ни корми сладкими домашними пирожками, всё равно тянет на свежую клубничку с чужого огородика. Так-то)))))
Какой однако откровенный друг, прям все рассказал своей подруге о своем семейном сексе. Автор, вы после подобных излияний не перестали его уважать? Что это за мужик, которому так нравится трясти своим нижним бельем перед другими? Я бы на вашем месте давно бы перестала общаться. Хотя вы похоже друг друга стоите.
Нет не перестала. Мы и не такие вещи обсуждали, говорю же, дружим почти 20 лет. Ну... он как брат мне. Говорит, что с мужиками такой вопрос не может обсуждать. А со мной может.
ПыСы. Я не любовница, а жена.
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А с этим другом у вас не было секса? Как-то не представляю, чтобы можно было дружить М и Ж без интима.
Да-да,конечно,жена вся такая плохая,а когда он на ней женился, он всего этого не знал,конечно, вот так вдруг через 10 лет всплыло. Автор,вам лапшу на уши вешают,а вы ведетесь.Вполне возможно,что никакой любовницы у него пока нет, а вам в уши поет,чтобы вас в этим самые любовницы и залучить. А так вы конечно можете смеяться,но часто в изменах виновата не жена и не любовница, а сам мужчина.
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Так и я и не отрицаю того, что он виноват. И в любовницы он меня затащить не пытается. Это точно. Мы семьями дружим, то есть наши родители. Оттого и мы с детства общаемся. Просто в этой ситуации я его понимаю, он не прав только в том, что что сразу не сказал все свои претензии, не собрал вещи и не ушел. Ну раз не нравится, это было бы по честному.
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Абсолютно согласна. Тоже работаю в мужском коллективе. Все кто и был "что надо" живут-поживают со своими избранницами, детей воспитывают, дома строят. А вот те, кто в молодости лопушком ходил, на кого девки не глядели, женили кто из-за наличия у супргуги жилплощади, кто ради регулярного секса... А теперь они поднялись, и стали на них молодые да красивые да успешные заглядываться, рассматривать их как вариант - так они все как с ума посходили, у одного молодая совсем девченка, у другого бизнес-леди ему под стать, у третьего ребенок на стороне уже. Это наверное то самое, что называется "не нагулялись"?
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Ваш текст Тут и сомневаться не нужно.
М-дяяя...Жена, гадина такая, и беременная ходит, и детей рожает, и по дому уматывается, и устает, и стареет...
А ему, кобелю несчастному, что же делать, как не искать молоденькую, свеженькую, не затраханную стирками/уборками/детьми...
НИКОГДА не обвиняла и не буду обвинять любовниц.
ТОЛЬКО МУЖИКИ! Виноваты ТОЛЬКО ОНИ.
Не устраивает жена,разведись.
Помогай детям, и шляйся по бабам, если не нашлялся.