У меня тоже проблемные соседи. Ночью не сплю.(((

Привет! Живу в этой квартире уже 5 лет, все всегда было ок. Последние 3 недели происходят странные вещи. Звуки глухих ударов в стену, такое впечатление, что это идет от соседей сверху. Самое ужасное, что время "концерта" может быть и с 2 до 5 утра!!! Я просыпаюсь и уже не сплю. Днем тоже бывает подобное, но редко.. а вот ночью. Сегодня терпение лопнуло, обошла всез соседей, и рядом со мной, и вверху и внизу. Все в один голос отвечают, что они ничего не делают и ничего не знают((( что делать? Пыталась записать звук на диктофон, но диктофон не ловит, (слишком тихо) но достаточно громко, чтобы мешать спать. Посоветуйте что-нибудь.
Может попробовать с микрофоном записать? Милицию вызвать?
это домовой хулиганит
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Все верно)
Наивные, это соседи трахаются
Да,тоже потом хотела написать,скорее всего трахаются:-)
многие на дому работают дерево- и металлообработка ( не шутки... случаев таких много... по закону имеют право в квартиру к себе в том числе милицию не пускать (
используй беруши!
просто забей - и тогда привыкнешь.
проверено.
Купите себе беруши.
дурынды, беруши от звуковых волн не спасают.
искать причину и ликвидировать ее
Вау..темка для меня очень злобдневная, опять мои соседи сверху сегодня спать не дали. Какая же уродская семья. Все отношения они любят выяснять под утро, часа так в три-четыре утра, в полной тишине спящего дома слышно каждое слово и стук дверей. Ощущение, что эта семейка днем отсыпается, а ночью у них оченно насыщенная жизнь идет.Сволочи..Сегодня орали друг на друг так и с таким матом, дверь какую-то ломали, там родители со взрослым сыночком, которого они воспитывают постоянно и он их также постоянно посылает. Заявляется он видать с гулянок под утро и начинается концерт, дело доходит и до рукоприкладства, сынок может и папаше врезать, там жлобина еще тот..Я уже и милицию вызывала несколько раз,бесполезно. Сама раз пошла и позвонила, открывает этот сынок, папу придушивает за горло одной рукой, другой дверь открывает и мама его так спокойно говорит, вот полюбуйтесь на этого урода, управы на него нет. Я плюнула и ушла. И дом-то у нас более-менее нормальный, мы квартиру тут купили в новом доме, откуда этих уровод сюда занесло-один бог знает.Сыночек мне кажется еще и наркоты не чурается, несколько раз его видела с абсолютно стеклянными глазами в лифте в неадеквате и не пахло от него спиртным. Весь подъезд уже от них воеи
[quote="Дина"]Вау..темка для меня очень злобдневная, опять мои соседи сверху сегодня спать не дали. Какая же уродская семья. Все отношения они любят выяснять под утро, часа так в три-четыре утра, в полной тишине спящего дома слышно каждое слово и стук дверей. Ощущение, что эта семейка днем отсыпается, а ночью у них оченно насыщенная жизнь идет.Сволочи..Сегодня орали друг на друг так и с таким матом, дверь какую-то ломали, там родители со взрослым сыночком, которого они воспитывают постоянно и он их также постоянно посылает.
Похожая ситуация, у меня соседи рядом периодически жить не дают, сами они алкоголики конченые и сын у них взрослый далеко от них не ушел, младший сын в интернате. Так вот они ночью пьянствуют, орут, матерятся так, что волосы дыбом встают, а днем уроды спят, не слышно их, их могила только исправит, это точно. Участковый почти их постоянный гость, они на время затихают, а потом начинается концерт. Вообщем ненавижу их, зачем они вообще живут, в чем смысл их жизни? Живу в этой квартире 5 лет, уже попривыкла. А заете какую падлу я им делаю? Они ведь днем отсыпаются, а я включаю музыку громко, а колонки возле стены, так я однажды резко выключила звук и слышу как они кричат друг на друга " Иди скажи ей чтобы сделала тише" Конечно же они не пришли, знали что пошлю их и посоветую спать ночью.
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Я тоже так делаю только мои уроды к громкой музыке со временем стали спокойно относится даже Rammstein слушали,не возмущались. По совету в интернете поставила им послушать Slipknot соседи-уроды в шоке ахахаха
[quote="Гость"]Я тоже так делаю только мои уроды к громкой музыке со временем стали спокойно относится даже Rammstein слушали,не возмущались. По совету в интернете поставила им послушать Slipknot соседи-уроды в шоке ахахаха[/quote
Ахахахаха умора, супер решение 5+
Автор,это вы в 5 утра всех соседей обходили? Жесть)))
А пот теме,надо выяснить,откуда шум и залить им дверь монтажной пеной. Фиг выйдут оттуда! И заливать каждый раз,пока не прекратят.))))))
про пену - шикарно, надо попробовать
Вот меня один вопрос интересует,почему из-за таких *** должны нормальные люди страдать!!!Заселить бы всех подобных засранцев в один многоквартирный дом и пусть там достают друг друга!Честное слово ну почему нормальным гражданам так не везет?!
не везет потому, что нет законов, запрещающих вести себя по скотски в многоквартирных домах. у всех слишком много свободы и практически нет обязанностей - что хочу, то и ворочу у себя в квартире в любое время суток
У меня одно время были соседи (снимали квартиру за стенкой), которые всю ночь слушали музыку с мелодией почти на нуле и с басами на полную мощность. У меня все ходуном ходило. Причем они под это дело друг-друга мордовали, орали, что-то там ломали. Каждую ночь мои печенка с селезенкой подпрыгивали вместе со всем остальным в моей квартире. На вызовы милдиции эти соседи реагировали слабо - 30 минут тишины, а дальше тоже самое. Как выяснилось, там еще и грудничек был в этом дурдоме... В один прекрасный день я не выдержала (драки в ту ночь не наблюдалось, только басы) и пошла вдверь стучать. Заспанная деваха мне сказала что-то типа " Ну что вы все всю ночь ходите и говорите, что громко, музыки-то не слышно!" То-есть, во-первых не я первая была, а во вторых она как-то умудрилась спать под эти басы, от которых просто тошнит. Все это продолжалось 3 месяца с регулярными просьбами убрать басы и вызовами милиции, пока парочка не разругалась в пух и прах, молодой папаша не был задержан милицией, карабкаясь на балкон 3-го этажа с улицы с воплями о том, что он ее и их ребенка убьет, а хозяева наконец-то прозрели и выперли квартиранов... Как выяснилось, в кваритре живого места не было после разборок этих квартирантов, ремонт дооолго делали.
И как с этим бороться?!!!Ну ладно там алкошня-соседи(сорри) управу, которым можно найти в виде участкового или вызова милиции на дом,но вот как бороться с виду нормальными людьми не уважающих права других жильцов дома???что с ними делать устроить им такой,же шум как и они устраивают нам (в дозволенное законом время)или что посоветуете? Как боролись Вы с подобными проблемами?
Я,девочки,своим уродам-соседям ставила Верку Сердючку. Получше Рамштайна действует.)))
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:))) Рамштайн хоть самому приятней горааааздо слушать, чем сердючку, к томуж мало кто рамов воспринимает :)) самое то
22. Мои-то уроды наоборот были б тяжеляку рады. Да и не слушала я,с ума ж рехнуться можно Сердючку слушать. Ставила диск на повтор и уходила в магазин . Помогло более-менее
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ааа, ну тогда другое дело, предпочтения соседей ломать нужно :)))
У нас соседи как-то песни заунывные пели, ночью в караоке, о, ***, так, ***. Там и Апина с бухгалтером, и голуби летят над нашей крышей. День послепраздничный был, или 14, или 23 февраля.
Ах вы думаю скотины, ладно...днем рамштайна им вдула. надыть в этом деле, от противного, так сказать :))
Ладно девочки, вы тут на дня сутки без воды сидели. Соседи ремонт делали, полностью стояк вырубили без предупреждения. Самих хозяев не было, только ремонтники, а с них спрос не велик, что хозяин поручит, то и выполняют. Днем еще надеялись, что к 7 вечера включат, ан нет, и с утра следующего дня нет и в 12 нет. А питьевую воду за свой счет покупали, надо было счет всеж выставить :)
кстати, воды ни горячей, ни холодной не было
25 Надо было аварийку вызывать.
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Тык вызывали, приезжали, но включать не стали, ибо ремонтники уже уехали, а скручены там трубы или нет, никто не знает. И соседка на след дунь, до обеда вызванивала хозяина, и в жкх жаловалась. Вот после этих усилий, таки воду включили.
Но это еще не все :)))
Сосед на два этажа выше, вторую неделю жил без горячей воды после этого ремонта, искренне полагая, что авария где-то и "так надо". А причина оказалась банальна, сваркой засорили трубы, куда то она упала и перекрыла доступ на верхние этажи.
Вот приходили у всего стояка искали засор, трубы откручивали.
В интернете можно скачать диск для соседей, на вумене пару лет назад в подобной теме посоветовали. Первый трек- шумная вечеринка со смехом, воплями, визгами. Второй - бензопила, молоток и так далее :))) Всего запись идет где-то час. Включаете. Уходите из дома. Вы отомщены.
/Пыталась записать звук на диктофон, но диктофон не ловит, (слишком тихо) но достаточно громко, чтобы мешать спать. Посоветуйте что-нибудь./
дура какая то, людям потрахаться спокойно не даст, мешают ей все.
Советуем: найдите мужика, интенсивно заживете половой жизнью, спать будете как убитая.
Гость 30, если у людей секс с 2 до 5 утра БЕЗ ПЕРЕРЫВА, как вы думаете, то я им сочувствую! П.с. Я замужем, в этом плане у меня все ок, так что ваш совет мимо кассы...
Можно подумать,кто-то сознается.
у меня сверху соседи издавали странные звуки,как-будто там не квартира,а металлический гараж,вечно скрипы,удары ржавеющих дверей,и как-будто мебель двигали по ночам,щас пропали звуки.
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Наберите в поиске "Мозголом" - это тот самый диск.
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Как я вас понимаю! У меня тоже были соседи - уроды, примерно такие же, как вы описываете. в итоге продала квартиру и переехала в другой район. Тут получше люди живут, тихие, утром уходят на работу. ночью спят. Надо переезжать скорей, хоть это и не просто, но иного выхода нет.
Покупая квартиру, мы покупаем соседей..... как по мне, так лучше пусть музыку слушают и бензопилой работают (на старой квартире, кстати, так и было, и я думала, что хуже не бывает- била по батареям, писала угрозы , вешала на дверь подъеда, т.к. не могли выяснить, от кого исходят проблемы)...ноэто все показалось мне раем по сравнению с новым местом жительства....квартира, к сожалению, купленная, и мама даже слышать не хочет, чтоб ее продавать, ведь они на ремонт потратились....так вот- на этаже две картиры, в которых живет всякая ***, человек 20, этаж загадили, всю зиму вообще на этаже протусовалисюь, диваны притащили, вонь, срач, ублюдошные морды, пьянки, трава, один придурок даже с ножом кидался на замечание не блевать на этаже.... жизнь превратилась в кошмар...
так что не сказала бы, что соседи, "просто невинно" слушающие громкую музыку- это самое большое наказание(((
как вариан, предупредить их пару раз о том что время позднее после 12 (шум не должен привышать 28 децибел!), они мешают вам спать! Попросить вести себя потише! Вызвать участкового пару раз в момент когда соседи мешают спать, чтобы он зафиксировал нарушения общественнного правопорядка, и предупредил их.Они то конечно скажит, что это их личная жизнь и вмешиваться в интимную жизнь даже участковый не вправе! И могут даже участковому пригрозить, о нарушении их личных прав, и вмешательстве в интимные отношения, и намекнуть на то, что у них из-за Вас, и его "участкового" могут возникнуть проблемы психологического характера, повлекшие за собой некие сексуальные проблеммы!И они этого так не оставят! Но ваше дело сделать так , что бы это было зафиксировано и были свидетели. А потом смело можно подавать в суд на них, под каким либо предлогом, типа я вот на нервной почве поправилась(лся),хроническая усталость,постоянные головные боли, потеря сна. И теперь можно требовать как минимум компенсации морального ущерба.Желательно не жалеть их и вкатывать пополной, потому как развод их на малую сумму скорее всего лишь обозлит их, а вот один раз но гараз,...,это то что нужно и не жалейте их!!!Они ведь не думали о вас....!
Если у вас проблемы с соедями. То наша команда может вам помочь. Канал 1+1, проект "СусЁдськЁ вЁйни" Украина. Заходите на сайт www.1plus1.ua , кастинг, отвечаете на вопросы и мы вам поможем, только укажите координаты как связаться с вами и соседом, который вам докучает. Заранее спасибо
у меня тоже сосед раньше был буйный.Реп включал с 22 до 24.В один день я просто взбесилась и чуть дверь ему нахрен не выломала,он открыл я попросила и ВСЁ!!!О чудо,я сплю)
не знаю что мне делать...соседи алкаши внизу....оурт весь день...по ночам орут убиивают друг друга....продолжаетс все это долго и нудно...сегодня спустилась попросила вежливо не орать хотябы ночью.... в ответ меня обложили атом трехэтажным...я в истерике поднялалась к себе до сих пор не могу успокоиться...не знаю что делать и куда обращаться...миллиция бесполезна..проверено
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Вы правы на 1000 000 % респект как говорится и уважуха! Я за то, чтобы был принят такой ЗАКОН!)
А у меня вообще уроды! Семейство ***! Мамаша ее сожитель и их сынок! Дегроты... Мамаша регулярно пьет с сожителем, после чего он оказывается в тамбуре, который отгораживает наши двери от подъезда и начинает ломиться назад... Вообще они имеют скверную привычку свои дебильно-семейные отношения выяснять в тамбуре, а не своей халупе... Сынок такой урод, постоянно пакости нам по мелочи (у нас с ними давно на этой почве неприятельские отношения), так они то с утра музыку на всю включают, когда уже можно по закону, то ночью пьют и приходиться с ними постоянно разбираться! Уроды... поубивали бы они друг, друга чтоли... или съехали куда подальше... Мечтаю о нормальных соседях... Вот комментарий с которым я полностью соглашусь! "Вот меня один вопрос интересует,почему из-за таких *** должны нормальные люди страдать!!!Заселить бы всех подобных засранцев в один многоквартирный дом и пусть там достают друг друга!Честное слово ну почему нормальным гражданам так не везет?!"
"Вы правы на 1000 000 % респект как говорится и уважуха! Я за то, чтобы был принят такой ЗАКОН!)"
Диск для мести соседям, которые слишком громко слушают музыку, кричат или шумят любым другим способом. Сборник различных очень надоедливых звуков, из-за которых ваши соседи наверняка сойдут с ума!
Называется Revenge CD with Earplugs
Продается тут: http://www.gadgets.co.uk/revenge-noises-cd-earplugs.html
Скачать можно тут: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=11124
и тут: http://nnm.ru/blogs/fanvizin/dostan_sosedej_revenge_cd/
На всякий случай установи замок на свой электрощиток, чтобы твой сосед не смог просто выкрутить твои пробки и отключить электричество. Направь колонки в его сторону, ближе к стене/потолку, выбери композицию поставь на повтор (вой собаки, занятия на скрипке, несмолкаемый звонок телефона, нечеловеческие крики, думаю подойдут). Если есть сабвуфер направляй его на соседей, басы на максимум (низкие частоты лучше передаеються через стены), врубай погромче и уходи из дома.
Успешной борьбы с жлобами!
PS: чтобы не досаждать другим соседям можно постелить ковры, одеяла, матрасы, подушки и т.п. на пол. Впринципе можно сделать еще следующее: взять большую кастрюлю (выварку), поместить туда колонки динамиками в сторону стены соседей и прислонить кастрюлю отверстием к стене соседа. Кастрюлю прижать столом или тумбочкой. Если надо к потолку, тогда выреж палку или доску соответствующей длины и упри доской в потолок. Можно заматать одеялом чтобы другим не мешало.
И еще совет. Если соседи за стеной. Ставь кастрюлю над розеткой или распределительной коробкой. Там стена тоньше, правда у соседей там может оказатся шкаф . Вообщем, методом проб найди место, думаю, быстро к тебе прибегут. А еще неплохо сделать микс из треков, т.е. несколько трэков звучат одновременно, будет взрывать мозг.
Из музыки лучше всего ставить Гуфа-СОСЕДИ и уходить, там текст в тему;D
спинка кровати о стену бьется
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Да не повезло! Но не согласна с тем, что лучше пусть музыку слушают. И то и то плохо на самом деле! Вот у нас например весь набор: и парадная ужасная, одни ***** живут, наркоманы, да еще и наркопритон на одной лестничной клетке! Естественно ходит один сброд, ссут, срут в парадной, стоит жуткая вонь! Обсуждают наркоту прямо перед квартирами и ничего не стесняются! Мало того соседи над спальней боковая квартира частенько включают музыку, постоянно на них жалобы были и теперь поутихли. Так что я мечтаю о тихих соседях! Скорее бы перехать...
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Да я тоже токого же мнения всех уродов в одну коблу и пусть друг друга убивают и как хотят,и хоть вся это кобла быдлов друг друга переебут и перекричат,главное чтоб их небыло в домах людей ,а только люди!!!!!