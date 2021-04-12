Как жить на 20 тысяч в месяц?

Мне 20 лет, живу в Уфе. От родной тетушки мне досталась квартира. Тем самым я решила вместе с котом съехать от родителей, они не против. Сейчас я собираю вещи, готовлюсь к переезду, но они сильно волнуются. Сказали мне, что деньгами помогать не смогут, то есть я буду жить только на свою зарплату. И вот, я задумалась. Я работаю продавцом одежды в самом обычном магазине, работа вообще не пыльная, идеально подходящий график, и всего 8 часов в день. Зп 20000. Еле - еле нашла эту работу, пришлось сильно попотеть. Параллельно учусь на заочке. Понятное дело, пока жила с родителями, они за все платили: кварплата, продукты, бытовая химия, и т.д. Ну хорошо, если кварплата 3500, то у меня остается ещё 16500. Можно - ли жить на такую сумму, почти ни в чем себе не отказывая (не экономить на себе, на еде, и не ужиматься)? К слову, я не крашусь принципиально (аллергия), дорогущей косметикой я не пользуюсь, не понимаю заоблачных цен (около ~5000) на шампуни, гели, сыворотки и т.д. Пользуюсь продуктами средней ценовой категории: шампунь + бальзам + маска + крем + молочко для тела. Очень много денег трачу в основном на еду, я обжора. По клубам не хожу, так как вообще не пью, соответственно лишних расходов на выпивку и сигареты нет. Затем покупаю корм коту за 350 рублей, потом иногда он болеет, я лечу его в ветклинике. Все бы ничего, но злорадствует моя двоюрдная сестра: говорит, что я взвою от безденежья, когда перееду, и подохну с голоду. Так реально - ли жить и ни в чем себе не отказывать на 20 тысяч? #бюджет
И думаю, если 20 тыс не будет хватать на нормальную жизнь, то планирую пойти в Перекресток или КрасноеБелое работать обычным кассиром... Буду упахиваться, как проклятая с девяти до одиннадцати, что поделать. Но там обещают 27 тыс + премии, и там не бывает такого, чтобы не было продаж, как в магазине одежды (именно от количества продаж зависит моя зп).
И думаю, если 20 тыс не будет хватать на нормальную жизнь, то планирую пойти в Перекресток или КрасноеБелое работать обычным кассиром... Буду упахиваться, как проклятая с девяти до одиннадцати, что поделать. Но там обещают 27 тыс + премии, и там не бывает такого, чтобы не было продаж, как в магазине одежды (именно от количества продаж зависит моя зп).
Удачи. Познакомишься с прозрачным и честным начислением зарплаты в подобных злачных местах.
Прожить можно. Это ж не навсегда. Поужимаетесь годик
На 20 тыс при условии своей квартиры можно шиковать в Уфе.
Просто я вот в своем городе зп 35 тыс. (Владивосток).
Хата в наследство от родителей.
Живу на 15 тыс. 7 коммуналка, а 5-6 на еду. И по минимуму в месяц что либо прикупить.
Остальное откладываю.
Комп хочу хороший и зубы вылечить.
У вас растраты на все остальное гигантские.
На еду хватит. А одежду, обувь купить, бытовую технику - нет. Но учитывая, что это временный вариант на время учебы - нормально.
На эти деньги даже помереть нельзя.
А в чем проблема то? У меня тоже своя хата по наследству ,я получаю побольше,но я нихрена не хочу по жизни делать,а в чем проблема то? 5К жкх Интернет там +350 рублей Похавать да выпить,так хата заряжена Все есть Если не хочегь работать то с головой Говносемьи нет и не будет Одному даже жирно
На эти деньги можно жить, если вести учет расходов и контролировать траты. Простое питание без излишеств на одного человека тыс 7-10. + бытовая химия, косметика, одежда, транспорт, коммунальные платежи. Если будет хватать, то на скромную жизнь.
Да, непросто, котику здоровья🌞
Да, непросто, котику здоровья🌞
не неси х...ню: котику кошку, здоровья людям
И думаю, если 20 тыс не будет хватать на нормальную жизнь, то планирую пойти в Перекресток или КрасноеБелое работать обычным кассиром... Буду упахиваться, как проклятая с девяти до одиннадцати, что поделать. Но там обещают 27 тыс + премии, и там не бывает такого, чтобы не было продаж, как в магазине одежды (именно от количества продаж зависит моя зп).
Не лучше ли заняться учебой?
На еду хватит. А одежду, обувь купить, бытовую технику - нет. Но учитывая, что это временный вариант на время учебы - нормально.
Одежду и обувь можно недорогую покупать. На молодой девушке все будет сидеть хорошо.
На 20 тыс при условии своей квартиры можно шиковать в Уфе.
Просто я вот в своем городе зп 35 тыс. (Владивосток).
Хата в наследство от родителей.
Живу на 15 тыс. 7 коммуналка, а 5-6 на еду. И по минимуму в месяц что либо прикупить.
Остальное откладываю.
Комп хочу хороший и зубы вылечить.
У вас растраты на все остальное гигантские.
Шиковать😮
Шиковать😮
Ну да. Раз в месяц можно эклер купить или пирожное корзиночку. Праздник будет😎
Бедный кот. Он сдохнет от голода первым, если не перейдет на крыс
Анриал
Я плачу везде картой и сейчас посмотрела в приложении сбербанка свои расходы. На еду в среднем 12 тыс, и еще столовая на работе 2.5 в месяц. Но я не экономлю на еде. Если экономить, то можно меньше 10 тратить.
Все реально. Сестра вам завидует. А родители возможно имеют другие планы на эту квартиру, поэтому и пытаются вас сбить с толку своим неверием. Подумайте сами - вы сможете самостоятельно планировать свою жизнь. А доход можно и поднять. Учебу же вы закончите рано или поздно.
О, да вы миллионерша! Правители наши 17000рублей официально признали приемлемой суммой для среднего класса.
А в чем проблема то? У меня тоже своя хата по наследству ,я получаю побольше,но я нихрена не хочу по жизни делать,а в чем проблема то? 5К жкх Интернет там +350 рублей Похавать да выпить,так хата заряжена Все есть Если не хочегь работать то с головой Говносемьи нет и не будет Одному даже жирно
Вас родители в 60 лет рожали?откуда у вас у всех квартиры по наследству?
Питаться можно скромно, не шиковать. Прожить можно. Коммуналка на одного человека будет меньше, чем было на троих. Если вам уже 20 лет, то почему вы жили за счёт родителей? Вы же взрослый человек, надо скидываться на общие нужды, на продукты, коммуналку, а у вас за все родители платили, вы поэтому не знаете цену деньгам. Первое время тяжело придется, надо рассчитывать зарплату, экономить, вы не приспособлены к самостоятельной жизни.
Вас родители в 60 лет рожали?откуда у вас у всех квартиры по наследству?
ну у многих в советское время родители получали квартиры на работе
20 тысяч фунтов стерлингов в Африке?
ну у многих в советское время родители получали квартиры на работе
Саможе ответило на заданный вопрос - от родителей.
ну у многих в советское время родители получали квартиры на работе
У родителей тоже по наследству.
Прожить можно. Это ж не навсегда. Поужимаетесь годик
А через годик она выиграет миллион в лотерею? )
Нет не реально, у каждой нищей бабы на этом форуме есть мужик с зарплатой 159-200К, который всё ей покупает. Почему у тебя нет такого? Что с тобой не так?
Мы с матерью жили вдвоём на 15т.Просто особо не шиковали.Но я в школу всегда прилично одевалась.И она себе брала вещи хорошие.За квартиру всегда было заплачено.Еда всегда была.Просто она чётко всё планировала,лишнее не брали.Живи по средствам.
Мы с матерью жили вдвоём на 15т.Просто особо не шиковали.Но я в школу всегда прилично одевалась.И она себе брала вещи хорошие.За квартиру всегда было заплачено.Еда всегда была.Просто она чётко всё планировала,лишнее не брали.Живи по средствам.
Часто у мамы менялись друзья? Они наверное ей подкидывали денег, многие *** это практикуют...
Просто мать тебе не говорила о своих "подработках".
Жить на 20 тыс нереально, существовать конечно возможно. Много людей так существуют целыми семьями, поколениями. Экономия на всем их кредо. Но вам то это зачем? Есть где жить, родители за все платят. Ну к чему эти переезды? Я б поняла если б дома была наряженная атмосфера и вы вынуждены были сьехать. Или например решили с парнем жить. А так просто переезжать....ну зачем? Жить нормально вы не сможете. Был бы парень который бытовуху оплатит другое дело. А так рановато вам. Доучитесь спокойно, найдите нормальную работу, тогда и переезжайте, ну или жениха платежеспособного найдите
Автор, исходя из Вашего дохода, у Вас слишком большой расход на еду. Его однозначно нужно пересмотреть. На эти деньги прожить можно, но нужно жёстко планировать бюджет. Надеюсь, вы адекватно оценили все риски взрослой жизни - КСТАТИ, ваши родители правильно делают, отказавшись помогать вам финансово - взрослый человек должен все обеспечивать себе сам.
Ну ты пистец... Люди на такую зп ипотеку платят, коммуналку и ещё живут семьёй по 4-6 человек.
А одному на своей кв на коммуналку в 4 т.р. можно уложиться и на еду тыс 6-7 хватит с головой. 10 на еду и первое необходимое, ещё 10 можно откладывать.
Откуда такие дауны берутся? 20 не хватает 😄
Вас родители в 60 лет рожали?откуда у вас у всех квартиры по наследству?
Бабушки дедушки
Вас родители в 60 лет рожали?откуда у вас у всех квартиры по наследству?
От бабушек, просто родители отдают эти хрущевки сразу детям, а не себе берут. Вот и звучит «по наследству».
Если не экономить - то нельзя. При очень осмотрительных и продуманных тратах можно, при условии, что непредвиденные траты будут редко.
Но если честно, на 16,5 (если КУ на самом деле будут 3,5) жить как-то фиговато, Вы ж автор молодая дева, и одеться хочется и поехать куда-нибудь.
Кстати, а что дома-то не живётся? Если родители хорошие, зачем именно сейчас переезжать?
Ну ты пистец... Люди на такую зп ипотеку платят, коммуналку и ещё живут семьёй по 4-6 человек.
А одному на своей кв на коммуналку в 4 т.р. можно уложиться и на еду тыс 6-7 хватит с головой. 10 на еду и первое необходимое, ещё 10 можно откладывать.
Откуда такие дауны берутся? 20 не хватает 😄
Что-то странно. Автору 20 платят за непыльную работу в магазине с малым количеством покупателей и удобным графиком. Но это студентка заочница, которой только на себя заработать надо. А если в семье 4 человека, допустим двое взрослых, то почему они живут на 20 тыс? Неплохо бы обоим работать, да и магазины есть с более высокой зарплатой, но менее удобным графиком. Вообще мне кажется 4-6 человек на 20 тыс это не норма. Разве что семья какая-то многодетная с одним взрослым.
Вы же не платите за квартиру? на еду хватит. А вот не хотелки навряд ли. Ну может пару шмотек в месяц или через месяц
Чё за сказки таки. Живу в Уфе , какой район у вас? Отопление только 3500 ,вся квартплата около 6000( свет,газ,вода ,интернет) ,Пока учитесь,жилье сдавайте . Потом смените работу и будите жить отдельно. Хотите свободы ,живите на 5000, 20000-5000 квартплата- 5000 еда в месяц- 3000 проезд- взятки,контрольные ,конспекты. Так что подумайте хорошо
На 20 тыс при условии своей квартиры можно шиковать в Уфе.
Просто я вот в своем городе зп 35 тыс. (Владивосток).
Хата в наследство от родителей.
Живу на 15 тыс. 7 коммуналка, а 5-6 на еду. И по минимуму в месяц что либо прикупить.
Остальное откладываю.
Комп хочу хороший и зубы вылечить.
У вас растраты на все остальное гигантские.
Не выйдит у нас шиковать на 20000,проезд 30рублей,хлеб 25,молоко ,60 это малость только,а она молодая,суши и роллы
В чем проблема продолжать жить с родителями и сдавать ту квартиру, имея дополнительный доход?
В чем проблема продолжать жить с родителями и сдавать ту квартиру, имея дополнительный доход?
Надоело родителям тянуть её
Не проще всего взять и проверить?? Ну поживи ты одна месяц - другой, а потом решай. К родителям всегда успеешь вернуться. Хотя я бы выбрала жить самостоятельно: во-первых, появится мотивация "вертеться" и больше зарабатывать, во-вторых, появится независимость, в-третьих, ты сама себе будешь хозяйка, в-четвёртых, личная жизнь наладится. Одни плюсы. А на шее у родаков сидеть - это последнее дело.
Помню, переехал, когда в другой город учиться, а цель была- уехать подальше от родителей, так как морально и физически издевались, жил как в аду, пофиг было че за универ, лишь бы поступить на бесплатное. сказал, что буду жить в общаге. но отец поговорил с дядей и они на первое время сняли хату, потом выкупил ее отец, когда цены на недвигу упали, и квартплата была маленькая 400 р, в последний год, как съезжал и продавал квартиру- квартплата была 600р, в то время, как другие платили около 2, 5-3т.р А удавалась так, так как сосед выбил счетчик по электроенергии топором- отец у него бывший зэк, сами в обкуренной квартире они жили, там бухали, в подъезде жили алкаши и наркоманы. но мне пох было. я ездил в универ и все время там проводил. потом на курсы бесплатные ходил. все время голодный был. родители давали 2-3 тыс в месяц. их них все время какой-нить " друг" у меня занимал и не отдавал. я перебивался хлебом, икрой кабачковой и иногда куском колбасы, купленной за домом, в большом городе рынок был далеко, на проезд лишний раз не было денег. результатом такого питания стало потом выпадение волос, ломались ногти, испортилась кожа на лице, когда продал хату- универ закончил. параллельно универу работал и скопил денег. поступил туда, куда хотел уже, построил бизнес, после заработка сделал ремонт( ушло 2 года) делал все своими руками, мебель, технику установил, вот тогда уже знал, где что купить, но прошло 13 лет с момента приезда, уже знал, как сэкономить, но при этом здоровой пищей и свежей питаться, сам стал готовить, много скидочных карт, знаю, где что стоит, когда покупать в какое время, где доставку заказывать, короче- можно муку, гречку, горох, каши закупить залпом на год и самому все делать. шампуни. мыло. порошки и туалетку и прочее- закупить на пол года или год. лекарства на год. но надо смотреть цены в нете или в магазине. где что дешевле. тогда потом будите только докупать свежие овощи. фрукты. мясо. но без сдоб. конфет. газировки.
на одежду будет вам не хватать. нужно минимум 100 000 хотя бы на год, чтобы все вещи по сезону приобрести, по самым недорогим ценам, шарить по нету магазины, но на это время дофига уходит. я просто уже знаю свои размеры. бренды. цену и закупаюсь раз в год. раньше закупался когда за границу ездил- прямо там так как во время работы некогда. но теперь через нет. я купил сразу. подловил акции и купил 10 пар кроссовок. 4 куртки .2 пальто на разные сезоны. но покупать надо не в сезон- летом- зимнее- зимой летнее- так дешевле. трусы. футболки и другое нижнее белье тоже надо брать залпом. чтобы надолго. чистый хлопок и в момент. где дешевле. вам придется либо тележку покупать- и возить это все. либо такси брать. либо бесплатные доставки искать через нет магазин. короче. можно конечно не париться и ничего не откладывать- жить и проедать все. но когда молодость пройдет.а она быстро проходит- ничего не останется. так что с деньгами нужно осторожно- постоянно контролировать и считать. везде делать план. если с родителями проблем нет- живите у родителей. будет так дешевле и здоровее для вашего психического и физич здоровья. Удачи
жить можно... но контролировать расходы придется
мы живем, отказываем себе во всем ( в авто МАЗЕРАТТИ, в личном самолете). Зато поймете цену деньгам, станете самостоятельными, из зоны комфорта полезно выходить ДЛЯ ДУШЕВНОГО РОСТА. Сестра просто ЗАВИДУЕТ.
И думаю, если 20 тыс не будет хватать на нормальную жизнь, то планирую пойти в Перекресток или КрасноеБелое работать обычным кассиром... Буду упахиваться, как проклятая с девяти до одиннадцати, что поделать. Но там обещают 27 тыс + премии, и там не бывает такого, чтобы не было продаж, как в магазине одежды (именно от количества продаж зависит моя зп).
в этих магазинах штрафы ползарплаты сжирают, а премию не увидите никогда. Но в 20 лет об этом не знают.
А в чем проблема то? У меня тоже своя хата по наследству ,я получаю побольше,но я нихрена не хочу по жизни делать,а в чем проблема то? 5К жкх Интернет там +350 рублей Похавать да выпить,так хата заряжена Все есть Если не хочегь работать то с головой Говносемьи нет и не будет Одному даже жирно
А вы родились червей кормить после своей смерти? Пожрать и выпить, а говносемья - не мое?
Одежду и обувь можно недорогую покупать. На молодой девушке все будет сидеть хорошо.
если девушка не 150 кг, как многие сейчас
Ну да. Раз в месяц можно эклер купить или пирожное корзиночку. Праздник будет😎
автор написала, что она обжора- в продуктовых кормят и домой дают уценку, только во ВЕС РАСТЕТ от такой жизни