Как жить на 20 тысяч в месяц?

Лида

И думаю, если 20 тыс не будет хватать на нормальную жизнь, то планирую пойти в Перекресток или КрасноеБелое работать обычным кассиром... Буду упахиваться, как проклятая с девяти до одиннадцати, что поделать. Но там обещают 27 тыс + премии, и там не бывает такого, чтобы не было продаж, как в магазине одежды (именно от количества продаж зависит моя зп).