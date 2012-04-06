А вами гордятся ваши родители или постоянно критикуют?

Вот я сама уже мать. У меня сын 8 лет. Вкратце о себе: замужем во второй раз, ушла от мужа к другому мужчине, когда ребенку было 5 лет. Мы переехали в другой город. Вышла замуж. Муж женат раньше не был, своих детей у него нет. Мой сын со своим родным отцом никогда не был близок, так что мой муж ему заменил отца. Он хорошо относится к ребенку, немного строгий.Недавно произошел неприятный инцидент в школе с участием моего сына. Ребенок был наказан, всё понял. Позвонила родителям за поддержкой, попросила приехать помочь (они живут далеко). Но если по правде, просто хотела поддержки.В итоге получила от них неожиданную реакцию, море критики в свой адрес:что я неудачница в карьере, что я "забила" на ребенка, что я плохая хозяйка, а мой муж - деспот. И мы ребенка неправильно воспитываем - короче, такое ощущение, что мы просто ужасные люди!Я просто в шоке!!!! Неужели я это заслужила? Я очень люблю своего сына, всегда о нем заботилась. Устроила его учится в гимназию, у него большая своя комната, куча игрушек. Он ходит в бассейн, на баскетбол, на рисование. По выходным мы всегда ходим все вместе в кино, в боулинг или в парк. Учится ребенок нормально, почти без четверок. Да, он остается на продленке, тк у нас полный рабочий день, а родственников, живущих поблизости, у нас нет.Работа у меня нормальная. Да, зп не очень высокая, но всё ещё впереди, мне ещё и 30 нет.У мужа отличная работа, зарабатывает хорошо, денег на нас не жалеет.Не пойму, чем недовольны родители? Меня это так обидело!!! Вместо поддержки меня как будто грязью облили!Не знаю, как с ними после этого общаться? Даже на звонки отвечать не хочется:(((А ваши родители тоже вас критикуют постоянно? Как вы справляетесь?
Критики нет, но постоянное недовольство и вечная "обида" что б не сделал.
критика в основном, мама любит поучать из благих намерений и выставлять меня криворучкой, пятилетней и недотепой.
критика в основном, мама любит поучать из благих намерений и выставлять меня криворучкой, пятилетней и недотепой.
У меня такая же. В итоге я с ней почти не общаюсь. Разве что по праздникам. А проблемами никогда не делюсь, иначе выльет на меня ушат помоев.
меня мать ненавидит и я ее
У меня такое же было. Недостаточно делаю и недостаточно хороша. Зато, как оказалось в последствии, за моей спиной мама мной гордилась.
Мое мнение: человек от себя хочет большего, поэтому и придирается.
Делайте как считаете нужным) В любом случае всем не угодишь. Надо жить для себя, а не для других.
Вам нужно меньше беспокоиться о том, как вы выглядите в чьих-то глазах. Хорошей для всех быть невозможно. У всех людей разные ценности, и оценивают других они по своим ценностям.
К примеру, у моей мамы главные ценности это уборка-стирка-готовка для мужа, и ребенок. Поэтому ее всегда жутко раздражало, что я убиралась только раз в неделю, и в семейной жизни до сих пор не готовлю мужу. Мы едим в кафешках, или он сам себе готовит, а я сама себе.
Поэтому, что русскому хорошо, то немцу - смерть.
меня хвалят обычно. критикуют только за музыкальные пристрастия. не совпадают с родительскими
От мамы я не разу в жизни не услышала критики, да же когда я совершала такие поступки, когда меня надо было не то что критиковать а пиз.....ь, она всегда говорила мне ни чего всё наладить и получиться, и всегда оставляла право выбора за мной. А вот папа.... я такая и секая.... посмотри на своего брата, бери с него пример, когда что то начинаю он ни когда не верит в меня всегда говорит у тебя ни чего не получиться не берись за это. Но если честно, я на него не обижаюсь.И всегда всю жизнь делаю всё по своему. Учусь на своих ошибках. Родители выросли наши в др. время, кто перестроился уже под современную жизнь а кто то нет, все думают по разному. Это моя жизнь и я сама буду выбирать, что и как мне делать.
Мне 18 живу с мамой и бабушкой.Ну..однозначно сложно сказать чего больше критики или похвалы,того и другого каждый день слышу в достаточных количествах:))Меня крайне бесит то что мои родители,всю мою сознательную жизнь сравнивали меня с другими детьми-одноклассниками,какими то подружками,детьми своих знакомых.И акцентировали их превосходство передо мной-вот мол пример и идеал к чему тебе надо стремится,а мы кого вырастили двоечницу и лентяйку.И сейчас тоже мою маму не понять-то она постоянно говорит о том что мне еще рано работать и жить самостоятельно что сначала надо отучится спокойно,то гонит самой зарабатывать и жить отдельно.Вобщем непоняток в отношениях с родителями хватает.А еще меня воспитывали очень правильно,прививали какие то непонятные принципы,которые сейчас никому нафиг не нужны.
Вам нужно меньше беспокоиться о том, как вы выглядите в чьих-то глазах. Хорошей для всех быть невозможно. У всех людей разные ценности, и оценивают других они по своим ценностям.
В том-то и проблема, что они меня критикуют в том, в чем сами портачили!!! Вот я ребенка наказала, да, он получил. Но получил за дело. Да к тому же, меня родители наказывали в детстве ещё и не так. Вот что обидно!
Например, как-то я приехала у ним в гости зимой с ребенком (ему тогда было 4 года). Мы о чём-то заспорили с отцом, он психонул и выгнал нас из дома. Был вечер, часов 5, но было довольно темно, и мороз был 20 градусов. Я была вынуждена с ребенком тащится на вокзал и брать билет на автобус, потом ждать его около часа (живём мы в разных городах). Короче, мои родители тоже не идеальны, но я им этого никогда не вспоминала. Почему же я такая плохая мать????
Ребенок у меня всегда накормлен, одет-обут, у него отдельная огромная комната, целый шкаф игрушек, телевизор, велосипед, скейт-борд. Учится он хорошо, у него много друзей. Да, случился инцидент, да, я его наказала - зачем же меня так поносить?.... Ужасно обидно, просто не передать! Плохо ночами сплю, всё время думаю.
Мои родители критиковали меня всю жизнь, я не могу даже вспомнить каких-то положительных оценочных слов в свой адрес. Ну может "молодец" и все. И то, крайне редко. В основном, оскорбляли, обзывали, били, унижали, даже на людях. Причем это длилось годами, хорошего вспоминаю мало. В основном боль, унижение, желание уехать или умереть. Модель отношений, когда они только критикуют, мучают - для них естественна. При том, что я закончила школу с золотой медалью, вуз с красным дипломом, получила второе высшее, выиграла конкурс красоты, кмс по волейболу.. На это все абсолютно закрыты глаза у родителей. В 17 лет я уехала из дома, не могла больше ни минуты терпеть это. В США я познакомилась с мужем (он из России), мы женились (правда за границей). Я уехала от родителей очень далеко. Теперь, когда мы созваниваемся они продолжают критиковать меня, но теперь уже основания просто смехотворны. Йогу, Путешествия, концерты они считают глупостью, деньгами предлагают мне делиться с родней (которая до этого 15 лет на меня плевать хотела). Отношение мое - ничего им не рассказываю, они даже адреса не знают, где мы живем, где работаем, мысли о них приводят меня в упадочное состояние, тк они абсолютно не намерены общаться по-людски. Только все те же злость, негативная оценка. После двух минут телефонной беседы меня просто трясет!! Звоню раз в 1-2 недели. Причем есть брат, который свесил на них детей (его дети практически живут у родителей), они их одевают, обувают, брату деньги дают, он работает на фирме у отца, на мой взгляд ни хрена не делает. Брату 33 года!! Мне намного меньше. При этом он молодец. Я пыталась миллион раз попробовать построить нормальные отношения, звонила рассказывала что-то доброе, подарки присылала, даже цветы заказывала по международной доставке, в ответ ничего, один негатив, вечно я дура. Короче, махнула я рукой на это дело. Есть у них возможность гордиться своей дочерью, общаться, прилетать в гости. Им это не нужно.
Да, бывает мама критикует, бывает и похвалит. Честно говоря, я как-то постепенно к этому стала относиться с пофигизмом, зато раньше... переживала жутко, когда мама ставила кого-то другого мне в пример, говоря: а вот у Юльки-то так... или а почему у Светки по-другому и т.д.помню я тогда думала, что жаль мама не родила Юльку ли Светку, а достались эти золотушные девочки своим матерям...))) папе как-то вроде пофиг, но если что серьезное не дай Бог произойдет, он маму начинает обвинять, мол, "не так воспитала"(а он типа ваще ни при чем и его это не касается). Мама, кстати любит говорить, когда я ошибусь в чем-то "а я тебе говорииила..." или "я ведь тебя предупреждала, но нет - ты только на свой нос сшибаешься".
Никогда не забуду как в детстве мама и бабушка(тоже та еще любительница критикнуть) нахваливали мне девчонок из одной семьи, их там три было, и однажды их отчим разговаривал с моим дедушкой и излил свою душу, рассказав, какие они "хозяйственные" и как "родителей уважают". Оказывается, все было не так. как казалось моим бабуле и маме. С тех пор они других-то не трогают, особо в пример не ставят, но я по-прежнему бываю для них "дурой", совершая неправильные поступки...
[quote="Гость"]
у меня почти такая же ситуация. положительных эмоций в детстве не помню. только наказание в углу и игры в одиночестве. ни слова ласкового, ни похвалы. только если за спиной, чтобы было чем похвастаться другим родителям. теперь мать говорит, спасибо, что я была не пьяницей и дала высшее образование. так в наше время норма детям давать образование. теперь, когда у меня стаж больше 10 лет и материальный капитал неплохой, говорит, что это мой долг ей за то, что я такая успешная. так что же она в свое время денег то не скопила, чтобы своей матери помочь? только всю жизнь с нее деньги тянула, до самой старости. пенсионерка, им же деньги не нужны...грешно на своих родителей говорить, но я думаю, если родители тебя действительно любят, они не унижают, не критикуют все время, не делят детей, этому столько, а этому ничего, потому что он мне не то сделал или не то сказал, принимают детей любыми, и не требуют благодарности за все, что они сделали. представьте - ваша мать говорит, дорогая, я тебе дала высшее образование (тогда оно еще бесплатное у нас было), так вот с учетом инфляции и прочих факторов, ты мне должна 200 тысяч...даже с образованием можно сидеть и ничего не делать, и стать ничем. кого-то родители и такими любят, и радуются любым успехам, а большим и подавно, а не испытывают банальную зависть. если бы у меня родителем был Гитлер или Сталин, простила бы я его...вот вопрос....в религиозных канонах много противоречий. если меня уважают, я тоже уважаю. если меня не уважают, то, извините. буду избегать с такими людьми общаться. буду ценить тех, кто мне дорог, кто действительно меня любит
для себя делаю выводы- побольше общаться со своими детьми, побольше проводить с ними времени. если переводить все на деньги и вещи, то я тоже могу предъявить свой счет- мама, ты мне должна 5 лет чтения сказок на ночь, 5 лет походов в музеи и поездки в интересные места, миллион поцелуев и объятий, и миллион добрых слов.
Конечно, хорошо, когда отношения с мамой почти как с подругой, а отец мудрый и добрый наставник. То, что они Вас критикуют, никак не Ваша проблема, Вы уже взрослая. Постарайтесь быть хорошей, доброй и справедливой мамой для ребенка. Старайтесь окружить себя людьми, которых уважаете и которые уважают Вас, как личность.
так грустно стало, аж до слез... с матерью отношения ужасные, хоть и живем сейчас вместе в силу некоторых обстоятельств. тоже одна критика да все в таких выражениях, что жить не хочется. да я не умница и не красавица, училась средне и особо похвастаться нечем. работаю потихоньку. мне 23, 2 высших образования, пытаюсь найти в жизни свой путь
Очень грустно бывает ,читая некоторые комментарии ,аж плакать хочется...((Мои родители - тоже не идеальны ,не подарок, все время критиковали, бывало ,конечно, случится похвале - но это бывало не так часто как хотелось...(На разном этапе - своя критика. В детстве - что я тупица ,неумеха или еще что нибудь. Лет до 18 я все время прислушивалась к мнению мамы ,делала все ,чтобы ей угодить:одевала то ,что она выберет ,мыслила так ,как ей хочется( При этом родители меня постоянно контролировали ,не давали и шагу ступить без их разрешения... В какой то момент меня это достало и я начала не соглашаться с маминым мнением ,высказывать свое - и в ответ получила грязь и помои.Прошло пару - тройку лет. Мне встретился человек ,вскоре мы поженились, у нас родился сын . Мы уже почти 3 года вместе, и у нас могло бы быть все замечательно ,но... В силу некоторых неразрешимых пока обстоятельств нам до недавнего времени пришлось жить с мамой. И тут мои с ней отношения стали еще хуже. Теперь весь свой негатив она перекидывает на моего мужа.Я уже давно перестала прислушиваться к ее мнению ,а она до сих пор не может с этим смириться. И на меня успела вылить ушат грязи...Все время я была между 2х огней:при любой ссоре мама хотела чтобы я все время была на ее стороне ,слушалась ее и делала так ,как она "советует". При всем том ,что она *** моего мужа с ног до головы ,она постоянно говорит ,что "не хочет нашего развода"!( Поскольку мой муж тоже во многом с ней не согласен ,а ей ужасно не нравится ,когда ее никто не слушает - она решила подключить всю семью и всех начала подначивать на конфликт с моим мужем ,чтобы они его унизили. Только мой отец и остальные с ней соглашаются - ей и легче от этого... Только в тот момент ВСЕ они забыли самое главное:в тот момент ,когда они орали на мужа - все это слышал и видел мой маленький сынок...Но судьба дала мне шанс сохранить семью: в ближайшее время моя мама от нас съезжает и я просто счастлива!!)))
Ох, прочитала комментарии...Слезы наворачиваются. Часто бьюсь в истериках. Я до 24 лет жила с родителями. Постоянно ставили в пример мне каких-то девочек, мол, они аккуратные, ухаживают за собой, а я вечно нечесаная, прыщавая и неглаженая. У меня два средне-специальных образования (туризм и музыкальное с отличием), но так как я более подвластна музыке, чем другим профессиям, то пошла учиться на вышку. В этом году оканчиваю. Окончила музыкальную и художественную школы. Где-то в 18-19 лет у меня появилась своя музыкальная группа. Мы много с ней выступали, записывались... в общем опыта поднакопилось достаточно. Потом еще одна. Преподаю вокал.
Если разумно посмотреть на это со стороны не моих родителей, то опыта у меня предостаточно. Я на голову выше своих однокурсников, которые пока даже не в курсе, что будут делать после ВУЗа... И все это время я выслушивала критику в адрес меня и моей музыкальной деятельности. Критиковалось все: концерты, мой "ор", а не пение на этих концертах, что мне пора жить самостоятельно и уматывать из дома. Каждый мой молодой человек "был хуже предыдущего"... Теперь я живу с молодым человеком, уход из дома был ужасающим. Меня всеми силами пытались оставить в квартире. Возили по полу, кричали, что мой МЧ урод и, что кольцо он мне подарил уже кем то ношеное до меня (оно мне чуть велико). В общем... 2 года мы живем. Раньше, когда я была с родителями, были планы расписаться, чтобы все чинно и благородно, по традициям. Чтобы родители на свадьбе были, чтобы гости были...Ну, вы сами понимаете.
А так как в семье примирений со стороны родителей к МЧ я не вижу (по их мнению он должен сам ежедневно появляться у них на пороге и вымаливать прощения, за то, что он такой урод и никчемный), то свадьба постоянно откладывается. Ну не хочу я, чтобы родителей на свадьбе не было. Просто не хочу. И, естественно, приходя домой к родителям я постоянно выслушиваю тирады о том, как я плохо живу, что мч если бы хотел, то женился, что у нас нет ничего за душой (три квартиры у мч в калужской обл, они в расчет не берут в принципе), что я неудачница в музыкальном плане, что меня (почему-то) все используют в группах. Мои друзья и товарищи все плохие (так хочет видеть мама, а не на самом деле). Мое лицо постоянно прыщавое для мамы и живот постоянно толстый (хотя я каждый день упорно делаю упражнения и стараюсь себя приводить в форму). Мои волосы до сих пор нечесаные и тысяча причин, чтобы не нормально общаться, а покритиковать.... Много бы чего еще хотелось рассказать, но мой рассказ и так слишком нервный и бессвязный... Хотя я родителей очень люблю, когда они меня не критикуют, а просто общаются.
Вобще такая критика и обесценивание это способ манипуляции,тоесть человек хочет что бы вы были таким каким он хочет что вы были ему пофигу что вам это не надо,в ход идет все чувство вины стыда осуждения критика,такие люди обычно ни себя не других не уважают собственно все ваши достижения они тоже себе будут приписывать ведь они считают что это они управляют вашей жизнью а не вы, с такими в принципе нет смысла общатья часто они довольно глупые и злые так что смело шлите на фиг кем бы они не были(родителями,родственниками,сомнительными друзьями,знакомыми)Живите так как хочеться они все равно всегда будут вами недовольны,как и собой и своей жизнью, вы вобше тут не причем просто такие люди жить не умеют но признаваться в этом не хотят
Вот я сама уже мать. У меня сын 8 лет. Вкратце о себе: замужем во второй раз, ушла от мужа к другому мужчине, когда ребенку было 5 лет. Мы переехали в другой город. Вышла замуж. Муж женат раньше не был, своих детей у него нет. Мой сын со своим родным отцом никогда не был близок, так что мой муж ему заменил отца. Он хорошо относится к ребенку, немного строгий.Недавно произошел неприятный инцидент в школе с участием моего сына. Ребенок был наказан, всё понял. Позвонила родителям за поддержкой, попросила приехать помочь (они живут далеко). Но если по правде, просто хотела поддержки.В итоге получила от них неожиданную реакцию, море критики в свой адрес:что я неудачница в карьере, что я "забила" на ребенка, что я плохая хозяйка, а мой муж - деспот. И мы ребенка неправильно воспитываем - короче, такое ощущение, что мы просто ужасные люди!Я просто в шоке!!!! Неужели я это заслужила? Я очень люблю своего сына, всегда о нем заботилась. Устроила его учится в гимназию, у него большая своя комната, куча игрушек. Он ходит в бассейн, на баскетбол, на рисование. По выходным мы всегда ходим все вместе в кино, в боулинг или в парк. Учится ребенок нормально, почти без четверок. Да, он остается на продленке, тк у нас полный рабочий день, а родственников, живущих поблизости, у нас нет.Работа у меня нормальная. Да, зп не очень высокая, но всё ещё впереди, мне ещё и 30 нет.У мужа отличная работа, зарабатывает хорошо, денег на нас не жалеет.Не пойму, чем недовольны родители? Меня это так обидело!!! Вместо поддержки меня как будто грязью облили!Не знаю, как с ними после этого общаться? Даже на звонки отвечать не хочется:(((А ваши родители тоже вас критикуют постоянно? Как вы справляетесь?
Да,мать критикует постоянно
Мое прибывание с матерью стабильно завершается скандалом с обоих сторон(. Только вчера я поняла в чем тут дело. Поэтому, волнуясь за нас (чего не избежать по-природе), родители не могут и не хотят сформировать правильно свои высказывания в адрес детей. С одной стороны, все эти слова - это попытка предостеречь нас от ситуаций, которые их волнуют. При этом родитель обычно крайне не хочет (или не может )помогать физически или морально решению вопроса по устранению своих тревог)))) Лучший способ добиться своего ничего не делая - ЭТО ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОБРАБОТАТЬ))) Все очень просто! Мой отец всегда помогал в трудную ситуацию с ребенком, пока ему не исполнилось 80) Он человек старой закалки, привыкший к тяжелому труду и сложным условиям. Мама же постоянно критикует и недовольна) ЭТО ЖЕНЩИНА!) Женщина хочет, вырастив детей, заботы и поддержки от этих детей) А мы хотим доброго слова от мамы, то есть, в общем-то, тоже заботы. В ЭТОМ ВЕСЬ И ПАРАДОКС, КОНФЛИКТ ЖЕЛАНИЙ). Мы хотим от мамы добра, гордости за нас, так как это дает нам чувство уверенности, которое может быть воспитано только родителями) ЕГО НАМ НЕ ДАЛИ) Поэтому мы оправдываемся, поэтому конфликтуем, поэтому так резко реагируем и нам просто от этого больно(. Я работаю с 13 лет, вырастила сестру, имею высшее университетское образование с красным дипломом, работаю в фармацевтическом концерне юристом, купила квартиру, рощу дочь 11 лет, была в браке за директором Microsoft 14 лет, во втором браке за прекрасным финном.....И Я ПОСТОЯННО НЕ СОВЕРШЕННАЯ)))))))) При первой возможности тыкает мне любой моей жизненной неудачей и постоянно дает смешные советы. РЕБЯТА,РАССЛАБЬТЕСЬ,ВЗДОХНИТЕ ГЛУБОКО И ПОЙМИТЕ,ЧТО ДЕЛО НЕ В ВАС) Просто пожалейте вы несовершенство этого мира,воспитайте в своих детях уверенность, займитесь спортом и почитайте книжки.Гордитесь собой и поблагодарите родителей за СЕБЯ! ВЕДЬ ЕСЛИ БЫ ОНИ НЕ ОТНОСИЛИСЬ К НАМ ТАК, МЫ БЫ НЕ БЫЛИ СТОЛЬ СОВЕРШЕННЫ!
Вам нужно меньше беспокоиться о том, как вы выглядите в чьих-то глазах. Хорошей для всех быть невозможно. У всех людей разные ценности, и оценивают других они по своим ценностям.
К примеру, у моей мамы главные ценности это уборка-стирка-готовка для мужа, и ребенок. Поэтому ее всегда жутко раздражало, что я убиралась только раз в неделю, и в семейной жизни до сих пор не готовлю мужу. Мы едим в кафешках, или он сам себе готовит, а я сама себе.
Поэтому, что русскому хорошо, то немцу - смерть.
Такая же история.но я все время расстраиваюсь из за критики .как это перебороть и я все время ругаюсь
У меня похожая ситуация. Как бы мне было не трудно, стараюсь обходиться без них, так как ничем не помогают, а только критикуют, иногда могут критиковать из-за надуманного. Просто устала сил нет. Думают, что они всегда правы и я обязана делать как они говорят. Лезут визде, даже, когда прошу их не лезть. Начала отвечать резко, по хорошему не понимают! А что говорят про внука, мне просто и говорить не удобно(это не правда) и стыдно, как могут такое говорить бабушка с дедушкой такое.
В том-то и проблема, что они меня критикуют в том, в чем сами портачили!!! Вот я ребенка наказала, да, он получил. Но получил за дело. Да к тому же, меня родители наказывали в детстве ещё и не так. Вот что обидно!
Например, как-то я приехала у ним в гости зимой с ребенком (ему тогда было 4 года). Мы о чём-то заспорили с отцом, он психонул и выгнал нас из дома. Был вечер, часов 5, но было довольно темно, и мороз был 20 градусов. Я была вынуждена с ребенком тащится на вокзал и брать билет на автобус, потом ждать его около часа (живём мы в разных городах). Короче, мои родители тоже не идеальны, но я им этого никогда не вспоминала. Почему же я такая плохая мать????
Ребенок у меня всегда накормлен, одет-обут, у него отдельная огромная комната, целый шкаф игрушек, телевизор, велосипед, скейт-борд. Учится он хорошо, у него много друзей. Да, случился инцидент, да, я его наказала - зачем же меня так поносить?.... Ужасно обидно, просто не передать! Плохо ночами сплю, всё время думаю.
Автор, прочитайте книгу Сьзан Форвард "Токсичные родители" - многое поймете. Но выгнать вас с ребенком на мороз - извините, но ваш отец - чурка безмозглая. Ему свои амиции примитивные дороже безопасности родной дочери и внука. Это, конечно, дико осознать и признать, но банальную зависть и бездушность никто еще не отменял. Родители смотрят на вас и осознают, что им скоро умирать, а вам еще жить. Вот вы их и раздражаете. Либо мать всю жизнь боялась развода, а вы - раз и ушли от нелюбимого. Отсюда вопли "муж должен быть один", "терпи", а на самом деле эта чурка вопит "не смей быть лучше меня" - вот и все.
В шоке от статьи и комментариев,,, совсем общество больное. Сама пол жизни потратила на то, чтобы угодить родителям , а не себе, это ад! Когда осознала ужаснулась!
Мои родители критиковали меня всю жизнь, я не могу даже вспомнить каких-то положительных оценочных слов в свой адрес. Ну может "молодец" и все. И то, крайне редко. В основном, оскорбляли, обзывали, били, унижали, даже на людях. Причем это длилось годами, хорошего вспоминаю мало. В основном боль, унижение, желание уехать или умереть. Модель отношений, когда они только критикуют, мучают - для них естественна. При том, что я закончила школу с золотой медалью, вуз с красным дипломом, получила второе высшее, выиграла конкурс красоты, кмс по волейболу.. На это все абсолютно закрыты глаза у родителей. В 17 лет я уехала из дома, не могла больше ни минуты терпеть это. В США я познакомилась с мужем (он из России), мы женились (правда за границей). Я уехала от родителей очень далеко. Теперь, когда мы созваниваемся они продолжают критиковать меня, но теперь уже основания просто смехотворны. Йогу, Путешествия, концерты они считают глупостью, деньгами предлагают мне делиться с родней (которая до этого 15 лет на меня плевать хотела). Отношение мое - ничего им не рассказываю, они даже адреса не знают, где мы живем, где работаем, мысли о них приводят меня в упадочное состояние, тк они абсолютно не намерены общаться по-людски. Только все те же злость, негативная оценка. После двух минут телефонной беседы меня просто трясет!! Звоню раз в 1-2 недели. Причем есть брат, который свесил на них детей (его дети практически живут у родителей), они их одевают, обувают, брату деньги дают, он работает на фирме у отца, на мой взгляд ни хрена не делает. Брату 33 года!! Мне намного меньше. При этом он молодец. Я пыталась миллион раз попробовать построить нормальные отношения, звонила рассказывала что-то доброе, подарки присылала, даже цветы заказывала по международной доставке, в ответ ничего, один негатив, вечно я дура. Короче, махнула я рукой на это дело. Есть у них возможность гордиться своей дочерью, общаться, прилетать в гости. Им это не нужно.
Я заскринила. Моя история абсолютно. И медаль и красный диплом и второе образование и замужество в Америке и звонки такие же. Я в шоке если честно). Общение в мою сторону только с позиции унижения. Обесценивание вас — это мaстyрбация их больной самооценки через унижение других людей. Просто они нутром чувствуют и понимают что ваша интереснее и лучше чем у них прошла. Ключевое слово прошла)))). Их бесит ваша смелость, упорство и прочее, чем сами не обладают. Они хотят чтобы вы ими восхищались, тем как они прожили жизнь, их принципы. Видимо вы этого не делаете, как и я. Любят они у меня сестру мою, которая как и они работает на одном и том же заводе всю жизнь. При этом я встречаю в окружении много матёрей которые хвалятся и гордятся сыновьями наркоманами за любые их у мехи и мелочи. Забейте, их уже не исправить и не обижайтесь. И звоню я кстати очень редко, собственно и они мне. Раз в три месяце в среднем.
у меня почти такая же ситуация. положительных эмоций в детстве не помню. только наказание в углу и игры в одиночестве. ни слова ласкового, ни похвалы. только если за спиной, чтобы было чем похвастаться другим родителям. теперь мать говорит, спасибо, что я была не пьяницей и дала высшее образование. так в наше время норма детям давать образование. теперь, когда у меня стаж больше 10 лет и материальный капитал неплохой, говорит, что это мой долг ей за то, что я такая успешная. так что же она в свое время денег то не скопила, чтобы своей матери помочь? только всю жизнь с нее деньги тянула, до самой старости. пенсионерка, им же деньги не нужны...грешно на своих родителей говорить, но я думаю, если родители тебя действительно любят, они не унижают, не критикуют все время, не делят детей, этому столько, а этому ничего, потому что он мне не то сделал или не то сказал, принимают детей любыми, и не требуют благодарности за все, что они сделали. представьте - ваша мать говорит, дорогая, я тебе дала высшее образование (тогда оно еще бесплатное у нас было), так вот с учетом инфляции и прочих факторов, ты мне должна 200 тысяч...даже с образованием можно сидеть и ничего не делать, и стать ничем. кого-то родители и такими любят, и радуются любым успехам, а большим и подавно, а не испытывают банальную зависть. если бы у меня родителем был Гитлер или Сталин, простила бы я его...вот вопрос....в религиозных канонах много противоречий. если меня уважают, я тоже уважаю. если меня не уважают, то, извините. буду избегать с такими людьми общаться. буду ценить тех, кто мне дорог, кто действительно меня любит
Тоже заскринила))). Аналогично всю пенсию до копейки мои родителей у бабки с дедкой забирали.
Вобще такая критика и обесценивание это способ манипуляции,тоесть человек хочет что бы вы были таким каким он хочет что вы были ему пофигу что вам это не надо,в ход идет все чувство вины стыда осуждения критика,такие люди обычно ни себя не других не уважают собственно все ваши достижения они тоже себе будут приписывать ведь они считают что это они управляют вашей жизнью а не вы, с такими в принципе нет смысла общатья часто они довольно глупые и злые так что смело шлите на фиг кем бы они не были(родителями,родственниками,сомнительными друзьями,знакомыми)Живите так как хочеться они все равно всегда будут вами недовольны,как и собой и своей жизнью, вы вобше тут не причем просто такие люди жить не умеют но признаваться в этом не хотят
Наилучший коммент
у меня почти такая же ситуация. положительных эмоций в детстве не помню. только наказание в углу и игры в одиночестве. ни слова ласкового, ни похвалы. только если за спиной, чтобы было чем похвастаться другим родителям. теперь мать говорит, спасибо, что я была не пьяницей и дала высшее образование. так в наше время норма детям давать образование. теперь, когда у меня стаж больше 10 лет и материальный капитал неплохой, говорит, что это мой долг ей за то, что я такая успешная. так что же она в свое время денег то не скопила, чтобы своей матери помочь? только всю жизнь с нее деньги тянула, до самой старости. пенсионерка, им же деньги не нужны...грешно на своих родителей говорить, но я думаю, если родители тебя действительно любят, они не унижают, не критикуют все время, не делят детей, этому столько, а этому ничего, потому что он мне не то сделал или не то сказал, принимают детей любыми, и не требуют благодарности за все, что они сделали. представьте - ваша мать говорит, дорогая, я тебе дала высшее образование (тогда оно еще бесплатное у нас было), так вот с учетом инфляции и прочих факторов, ты мне должна 200 тысяч...даже с образованием можно сидеть и ничего не делать, и стать ничем. кого-то родители и такими любят, и радуются любым успехам, а большим и подавно, а не испытывают банальную зависть. если бы у меня родителем был Гитлер или Сталин, простила бы я его...вот вопрос....в религиозных канонах много противоречий. если меня уважают, я тоже уважаю. если меня не уважают, то, извините. буду избегать с такими людьми общаться. буду ценить тех, кто мне дорог, кто действительно меня любит
Согласна, нет любви и она не появится. Она либо есть, либо нет. Мои родители не любили друг друга, сошлись тупо семью создать. Отсюда считаю все корни растут