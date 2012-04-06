А вами гордятся ваши родители или постоянно критикуют?

Анна





у меня почти такая же ситуация. положительных эмоций в детстве не помню. только наказание в углу и игры в одиночестве. ни слова ласкового, ни похвалы. только если за спиной, чтобы было чем похвастаться другим родителям. теперь мать говорит, спасибо, что я была не пьяницей и дала высшее образование. так в наше время норма детям давать образование. теперь, когда у меня стаж больше 10 лет и материальный капитал неплохой, говорит, что это мой долг ей за то, что я такая успешная. так что же она в свое время денег то не скопила, чтобы своей матери помочь? только всю жизнь с нее деньги тянула, до самой старости. пенсионерка, им же деньги не нужны...грешно на своих родителей говорить, но я думаю, если родители тебя действительно любят, они не унижают, не критикуют все время, не делят детей, этому столько, а этому ничего, потому что он мне не то сделал или не то сказал, принимают детей любыми, и не требуют благодарности за все, что они сделали. представьте - ваша мать говорит, дорогая, я тебе дала высшее образование (тогда оно еще бесплатное у нас было), так вот с учетом инфляции и прочих факторов, ты мне должна 200 тысяч...даже с образованием можно сидеть и ничего не делать, и стать ничем. кого-то родители и такими любят, и радуются любым успехам, а большим и подавно, а не испытывают банальную зависть. если бы у меня родителем был Гитлер или Сталин, простила бы я его...вот вопрос....в религиозных канонах много противоречий. если меня уважают, я тоже уважаю. если меня не уважают, то, извините. буду избегать с такими людьми общаться. буду ценить тех, кто мне дорог, кто действительно меня любит