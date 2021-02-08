Муж требует заключить брачный договор

Вчера муж предложил составить брачный договор, либо развестись. Мы вместе 6 лет, у нас двое детей. Мужу от отца ещё до знакомства со мной досталась квартира, он её продал и дал денег брату в долг. Прошло уже много лет, и вот брат возвращает ему 1 500 000. Мы долго ждали этого, хотели добавить мат.капитал, ещё какие-то деньги 100-200 тысяч и купить квартиру. И вчера он заявил, что хочет не вкладывать мк и мои деньги, а только купить за 1 500 000 квартиру, но что бы мы составили договор и в случае развода мне ничего не досталось.
Мне стало очень больно и горько.. Мы вместе ждали покупки жилья.. Муж такой человек, что во время скандала, он постоянно сам кричит о разводе и гонит меня со съёмной квартиры. И я понимаю, что должна буду в той новой квартире ходить ниже травы. И опять же, если так он решил, то мне некогда терять время. Уже сейчас мне надо прибегать к помощи мамы, сестёр, выходить на работу, чтобы обеспечить к школе жильём своих детей. Я не могу их подводить. Я даже не знаю, что чувствую сейчас. В глазах мужа я конечно же злодейка, которая отхапает у него жилье.. Но как бы, и он меня взял девушкой свободной, сделал мне детей, тем самым лишив возможности на 5 лет развиваться и копить денег, так как декрет и всё такое..
Я работаю на дому, но на квартиру этого явно не хватит... Да и вообще, я не думала разводиться. Хотела в складчину купить небольшой домик и жить счастливо..
П.С я давала денег на покупку машины и даже её делить не буду.. Даже время тратить на это не хочу. Что посоветуете? #брак
Разводитесь без договора.
Где гарантия, что если подпишете, он с Вами не разведется?
И ЭТО называется мужчина... Не надо Вам себя принижать... и действуйте в интересах детей, в том числе с машиной. Пусть ответственность несёт!
Да, вот и я о чем.. Я вообще плохо представляю, что мы с детьми стоим по 500 тыщ. Каждый)) я и 2 детей. Зачем заводить семью, если так не доверяет женщине. И вот развод, все дела.. И потом, мои дети имеют право на эту недвижимость, почему я своими руками должна их её лишить. Он щас женится 2 раз, родит ещё детей, оно вот мне надо?.. В общем, я в замешательстве.
Очередное г...но...Развестись сейчас, не дожидаясь пока он вас выкинет из "своей" квартиры. А его дети тоже не должны иметь своего угла? Вот так папа...
Раз у мужа в голове развод, то всё-равно разведётесь. Независимо от того, подпишите вы брачный договор или нет.Нет смысла даже планировать покупку совместного жилья.
Но это лишь моё мнение. Севетую обратиться к юристу.
Муж гонит, а она ему двух детей рожаёт
По теме. Подписывайте договор смело, он все равно силы иметь не будет
Жалко вас. Конечно, я согласна с ранними комментариями, он вам не доверяет и уже думаете о разводе. То есть жили себе, дети, все дела, и тут ему в башку мысль "а вдруг развод и ей бабло останется" эм... С чего вдруг? Может он надумывает вас бросить со временем или что? Странно это как-то! Ещё и орет, грозит разводов и выгнать вас, жену и мать его детей. Какая любовь? Он же просто потом вам подставу сделает какую-нибудь. Конечно стоит вам искать работу... Эх, жаль что это трудно
если отбросить эмоции - деньги от ДОБРАЧНОЙ квартиры....так что муж прав. В наше время с такой статистикой разводов превращать добрачное в совместное будет только иди"от. Но вот зачем рожать двоих детей не имея жилья - это вопрос
Жалко вас. Конечно, я согласна с ранними комментариями, он вам не доверяет и уже думаете о разводе. То есть жили себе, дети, все дела, и тут ему в башку мысль "а вдруг развод и ей бабло останется" эм... С чего вдруг? Может он надумывает вас бросить со временем или что? Странно это как-то! Ещё и орет, грозит разводов и выгнать вас, жену и мать его детей. Какая любовь? Он же просто потом вам подставу сделает какую-нибудь. Конечно стоит вам искать работу... Эх, жаль что это трудно
Да, я даже не думала, что он может такое предложить. Ну да, ругались, опять же, повод не повод. То ребёнок лохматый дома бегает, то вчерашний суп не вкусный, сваренный вечером, то мне мою швейную машинку подруга не принесла в указанный срок, это значит я его обманула, сказала до завтра, подруга не принесла, а я крайняя.. Бред, короче. Даже писать стыдно такое. Но это не повод для развода. Просто можно было повзрослеть и вести себя по мужски, помогать мне чуть с детьми. И не было бы этих ссор. Но ему проще либо заставить меня подписать согласие на рабство, либо развестись..
И ЭТО называется мужчина... Не надо Вам себя принижать... и действуйте в интересах детей, в том числе с машиной. Пусть ответственность несёт!
Да я без неё проживу.. Правда. Куплю сама быстрее. У меня благо родители живы. Сестры две взрослые. Одна очень состоялась в жизни, не бросит меня. Просто, я понимаю, что разведясь со мной, он потеряет намного больше, чем это всё. Я человек, который может р умеет работать, не боится бедности и трудностей. Мы когда сошлись у него была старая иномарка, не было документов, военника, прописки, даже куртки зимней и обуви, работы... Ничего не было. И даже паспорт потом умудрился потерять. Мы ему всё помогли сделать, восстановить, я его поддерживала, когда он устраивался на работу. А теперь я жена хреновая..
если отбросить эмоции - деньги от ДОБРАЧНОЙ квартиры....так что муж прав. В наше время с такой статистикой разводов превращать добрачное в совместное будет только иди"от. Но вот зачем рожать двоих детей не имея жилья - это вопрос
Потому что мы можем себе позволить снимать жилье. Ничего такого тут нет. Я работаю в банке, поэтому после выхода из декрета смогу позволить себе взять на хороших условиях ипотеку. Люди, которые в своих квартирах живут, некоторые живут хуже, так что ж теперь делать. А по поводу добрачных денег никто ничего и не говорит. Со своей стороны я готова была дать тоже денег для покупки квартиры нормальной. А за 1500000 нам светит однушка в хрущевке. Дети его, почему я должна их чего то лишать? Или когда я родила этих детей это только моя ноша? Я до брака с ним тоже была молодая, красивая и свободная с кучей амбиций и возможностей. Да и вообще, я плохо представляю этот момент. Развод, все дела, и я вывожу детей, игрушки, вещи, потому что папе больше жить негде. И это вместо того, что бы просто нормально жить. Налаживать отношения с женой человеческие. Я не против этого. Была бы рада, если бы мы могли жить, как нормальные люди. Что бы мне не высказывали бред собачий, провоцируя ссору, когда это выгодно
Мы заключали брачный договор, но мы быстро решили создать семью, знали друг друга совсем мало. На мне были кредиты, залоги и прочее. У жены не было ничего.
Жена на этот договор сильно обижалась, потом пожив несколько лет и родив детей расторгли его.
Сейчас, иногда, припоминает мне то недоверие... 🙂
Мы заключали брачный договор, но мы быстро решили создать семью, знали друг друга совсем мало. На мне были кредиты, залоги и прочее. У жены не было ничего.
Жена на этот договор сильно обижалась, потом пожив несколько лет и родив детей расторгли его.
Сейчас, иногда, припоминает мне то недоверие... 🙂
Ну вот. Это же правильно, так? Легче же стало?)) Кстати, ещё до решения купить квартиру, муж хотел открыть бизнес по шиномонтажу. Купить ангар, оборудование. Что сказала я? Да, конечно, милый, как хочешь, протянем, не переживай. Кстати, мы вместе 6 лет, именно живём 6 лет, ребёнку старшему 4 года, а в браке мы всего 3 года. Желание заключить брак было его.. Одного не пойму.. Что изменилось с того времени, и зачем было брать в жены человека, которого он теперь так боится.
Ну вот. Это же правильно, так? Легче же стало?)) Кстати, ещё до решения купить квартиру, муж хотел открыть бизнес по шиномонтажу. Купить ангар, оборудование. Что сказала я? Да, конечно, милый, как хочешь, протянем, не переживай. Кстати, мы вместе 6 лет, именно живём 6 лет, ребёнку старшему 4 года, а в браке мы всего 3 года. Желание заключить брак было его.. Одного не пойму.. Что изменилось с того времени, и зачем было брать в жены человека, которого он теперь так боится.
Жадность и бедность в голове. 1,5 млн совсем небольшая сумма, в сущности терять голову из-за денег вообще не стоит, а из-за таких небольших даже стыдно...
Да, вот и я о чем.. Я вообще плохо представляю, что мы с детьми стоим по 500 тыщ. Каждый)) я и 2 детей. Зачем заводить семью, если так не доверяет женщине. И вот развод, все дела.. И потом, мои дети имеют право на эту недвижимость, почему я своими руками должна их её лишить. Он щас женится 2 раз, родит ещё детей, оно вот мне надо?.. В общем, я в замешательстве.
С мужской точки зрения, ваш муж вполне адекватно рассуждает. Говорю это как мужчина.
Вполне логично что он может заботится о вас и о детях, когда вы ему принадлежите. Когда же будет развод ни вы, ни дети уже ему не будете принадлежать, и из этого следует что и заботится о вас он не обязан, и тратить на вас свои ресурсы, когды вы уже будете ему чужими.
Я бы вам рекомендовал создать пункт в брачном контракте:
- если развод по его желанию, то он обязан часть своего имущества передать вам.
- если развод по вашему желанию, то вы можете забрать только то во что вы такде вложились финансово. Думаю так будео справедливо.
Да, вот и я о чем.. Я вообще плохо представляю, что мы с детьми стоим по 500 тыщ. Каждый)) я и 2 детей. Зачем заводить семью, если так не доверяет женщине. И вот развод, все дела.. И потом, мои дети имеют право на эту недвижимость, почему я своими руками должна их её лишить. Он щас женится 2 раз, родит ещё детей, оно вот мне надо?.. В общем, я в замешательстве.
На какую недвижимость имеют право ваши дети?
Если будет привлечение материнского капитала - будет выделена доля каждому.
Жадность и бедность в голове. 1,5 млн совсем небольшая сумма, в сущности терять голову из-за денег вообще не стоит, а из-за таких небольших даже стыдно...
Ну вот. Тем более я не давала повода думать о разводе. Сколько всего я простила, это представить сложно. Олнц квартирой не окупится. А теперь сижу и ничего не хочу уже. Хочу просто спокойствия и определённости. Ребёнку в школу через 2 года, а я ещё не знаю кто я, где и что. Мне надо о них думать сейчас, а не о том, что мужу жить негде. Ютиться в однушке, либо купить двушку, либо небольшой домик и жить нормально. Всё просто разбилось вчера и я не знаю брак ли это, или что.
С мужской точки зрения, ваш муж вполне адекватно рассуждает. Говорю это как мужчина.
Вполне логично что он может заботится о вас и о детях, когда вы ему принадлежите. Когда же будет развод ни вы, ни дети уже ему не будете принадлежать, и из этого следует что и заботится о вас он не обязан, и тратить на вас свои ресурсы, когды вы уже будете ему чужими.
Я бы вам рекомендовал создать пункт в брачном контракте:
- если развод по его желанию, то он обязан часть своего имущества передать вам.
- если развод по вашему желанию, то вы можете забрать только то во что вы такде вложились финансово. Думаю так будео справедливо.
Вы немного не правы.. Дети его останутся по жизни. Это его дети родные, его продолжение. И по всем документам он их папа законный. Он имеет на них права и имеет перед ними обязанности. Он не будет ничем им обязан только тогда, когда его лишат родительских прав... Я не планировала развода с ним и хотела вложиться, что бы купить нормальную квартиру, а не халупу.. Но он вот так испугался.
С мужской точки зрения, ваш муж вполне адекватно рассуждает. Говорю это как мужчина.
Вполне логично что он может заботится о вас и о детях, когда вы ему принадлежите. Когда же будет развод ни вы, ни дети уже ему не будете принадлежать, и из этого следует что и заботится о вас он не обязан, и тратить на вас свои ресурсы, когды вы уже будете ему чужими.
Я бы вам рекомендовал создать пункт в брачном контракте:
- если развод по его желанию, то он обязан часть своего имущества передать вам.
- если развод по вашему желанию, то вы можете забрать только то во что вы такде вложились финансово. Думаю так будео справедливо.
Но по поводу пунктов идея здравая.. Может он мне изменять начнёт, и выводить на развод)) спасибо.
Да, я даже не думала, что он может такое предложить. Ну да, ругались, опять же, повод не повод. То ребёнок лохматый дома бегает, то вчерашний суп не вкусный, сваренный вечером, то мне мою швейную машинку подруга не принесла в указанный срок, это значит я его обманула, сказала до завтра, подруга не принесла, а я крайняя.. Бред, короче. Даже писать стыдно такое. Но это не повод для развода. Просто можно было повзрослеть и вести себя по мужски, помогать мне чуть с детьми. И не было бы этих ссор. Но ему проще либо заставить меня подписать согласие на рабство, либо развестись..
Ссоры и скандалы, а вы рожаете второго ребёнка?
Спокойно поговорите с мужем.
Обсудите ситуацию.
К юристу на приём сходите и чётко для себя уясните, на что имеете право после подписания договора.
Развестись всегда успеете.
Ссоры и скандалы, а вы рожаете второго ребёнка?
Спокойно поговорите с мужем.
Обсудите ситуацию.
К юристу на приём сходите и чётко для себя уясните, на что имеете право после подписания договора.
Развестись всегда успеете.
Второму ребёнку 2 года. Ссоримся мы каждый день последние под года. Да и прям ссорами это назвать сложно. Бред, но нервы мотает.. Денег ему на нормальную квартиру не хватит.. Вот смысл жить в халупе 38 метров, если сложив деньги нам хватает на двушку, и даже на пол дома (таунхаус) уже ж смотрели..
Автор, разводитесь, можно и фиктивно, мотивируйте тем, что хотите, чтобы у каждого было свое жилье. У него свое купленное на наследство. А вы купите на маткапитал ы ипотеку квартиру, вы же пишете, что вам дадут и работа приличная. Сдавайте обе квартиры.
Снимайте жилье побольше.
Это вариант, если вы хотите остаться с мужем.
Из-за 1,5 млн рискует семьей. Я себе такого представить даже не могу.
Это стоимость старой хрущевки в маленьком городе. Очень странный муж.
Вы немного не правы.. Дети его останутся по жизни. Это его дети родные, его продолжение. И по всем документам он их папа законный. Он имеет на них права и имеет перед ними обязанности. Он не будет ничем им обязан только тогда, когда его лишат родительских прав... Я не планировала развода с ним и хотела вложиться, что бы купить нормальную квартиру, а не халупу.. Но он вот так испугался.
Да, согласен чисто биологически юридически дети будут его. Но в плане реальных перспектив, мужина понимает, в большом своем случаи женщины настраивают детей против мужа, и очень часто даже манипулируют им чрез них. Поэтому как таковые они уже будут совсем не под его влиянием и воспитанием. И мужчины это понимают.
Ну вот. Это же правильно, так? Легче же стало?)) Кстати, ещё до решения купить квартиру, муж хотел открыть бизнес по шиномонтажу. Купить ангар, оборудование. Что сказала я? Да, конечно, милый, как хочешь, протянем, не переживай. Кстати, мы вместе 6 лет, именно живём 6 лет, ребёнку старшему 4 года, а в браке мы всего 3 года. Желание заключить брак было его.. Одного не пойму.. Что изменилось с того времени, и зачем было брать в жены человека, которого он теперь так боится.
Много чего изменилось.
Вы сами проанализируйте свою жизнь и отношения с мужем, выводы правильные сделайте.
Вас просто сейчас эмоции распирают.
На спокойную голову обдумайте все решения.
С мужской точки зрения, ваш муж вполне адекватно рассуждает. Говорю это как мужчина.
Вполне логично что он может заботится о вас и о детях, когда вы ему принадлежите. Когда же будет развод ни вы, ни дети уже ему не будете принадлежать, и из этого следует что и заботится о вас он не обязан, и тратить на вас свои ресурсы, когды вы уже будете ему чужими.
Я бы вам рекомендовал создать пункт в брачном контракте:
- если развод по его желанию, то он обязан часть своего имущества передать вам.
- если развод по вашему желанию, то вы можете забрать только то во что вы такде вложились финансово. Думаю так будео справедливо.
Пункты в брачном договоре не с потолка берут.
Они не должны противоречить законодательству, не могут ущемлять права...
Пункты в брачном договоре не с потолка берут.
Они не должны противоречить законодательству, не могут ущемлять права...
А какие будут ущемлены права женщины, если дом куплен за финансы мужчины? Вполне справедливо, что дом должен быть его.
Но если развод по его инициативы, то пускай и делится той квартирой с женой.
А если развод по инициативе жены, то пускай уходит с пустыми руками.
За детей он будет платить алименты. Если жене и детям негде жить. То пускай берёт детей себе и живут с ним в его квартире, а жена пускай платит алименты.
Полтора мульёна все-таки добрачные бабки Вашего мужа, наследство. По справедливости они Вам не принадлежат. Или при покупке совместного жилья вы должны вложить аналогичную сумму в 1500000. Понятно желание мужчины иметь хоть что-то унаследованное. Пусть купит квартиру на эти деньги. Если он не сможет провести их, как добрачные, то Вы официально-нотариально отказываетесь от доли в ней или "дарите" "свою" долю мужу. Чтобы в итоге он имел неделимую добрачную хату.
А на мат капитал, да совместные накопления берите совместную квартиру в ипотеку. Добрачную муж может сдавать, чтобы помочь поскорее выплатить ипотеку. В итоге у вас в семье будут две квартиры - добрачная мужа и семейная- ипотечная.. В добрачную сможете потом отселить выросших детей или сделать её пенсионным фондом.
Так решают вопрос в нормальных и дружных семьях.
Неважно, что там у кого есть добрачного. Оно должно остаться нетронутым. А семья вьёт совместное гнездо.
А какие будут ущемлены права женщины, если дом куплен за финансы мужчины? Вполне справедливо, что дом должен быть его.
Но если развод по его инициативы, то пускай и делится той квартирой с женой.
А если развод по инициативе жены, то пускай уходит с пустыми руками.
За детей он будет платить алименты. Если жене и детям негде жить. То пускай берёт детей себе и живут с ним в его квартире, а жена пускай платит алименты.
Если развод по инициативе мужа - то делиться жильём?
В каком законе есть такая норма?
Это противоречит действующему законодательству.
Место жительства детей определяет суд, если не будет согласия между родителями, принимая во внимание много обстоятельств.
И т.д....
Автр! Отзеркальте ситуацию. Вам досталась в наследство квартира в 1,5 млн. Муж предлагает квартиру продать, добавить туда накопленные совместно 100-200 тыс и маткапитал. Вы бы согласились?
А если завтра муж подал бы на развод, да привёл в эту квартиру новую подругу, да родил бы с ней ребенка??? Стали бы вы жить там всем кагалом?
Да, я даже не думала, что он может такое предложить. Ну да, ругались, опять же, повод не повод. То ребёнок лохматый дома бегает, то вчерашний суп не вкусный, сваренный вечером, то мне мою швейную машинку подруга не принесла в указанный срок, это значит я его обманула, сказала до завтра, подруга не принесла, а я крайняя.. Бред, короче. Даже писать стыдно такое. Но это не повод для развода. Просто можно было повзрослеть и вести себя по мужски, помогать мне чуть с детьми. И не было бы этих ссор. Но ему проще либо заставить меня подписать согласие на рабство, либо развестись..
Я очень сильно извиняюсь но знакомая была в похожей ситуации... ваш муж ведет себя так, как будто вы его раздражаете... ну по крайнее мере я так поняла. Мой вам совет - убедитесь, что у него нет любовницы. Уж очень поведение смахивает на наличие третьего лица....
Второму ребёнку 2 года. Ссоримся мы каждый день последние под года. Да и прям ссорами это назвать сложно. Бред, но нервы мотает.. Денег ему на нормальную квартиру не хватит.. Вот смысл жить в халупе 38 метров, если сложив деньги нам хватает на двушку, и даже на пол дома (таунхаус) уже ж смотрели..
Мужа добрачные 1,5 млн, Вы попросите родителей подарить Вам 1,5 млн. Плюс маткапитал. Плюс семейные 200 тыс. Глядишь, и брачный контракт не понадобится. Ведь вложения с обеих сторон, будут равноценными. Может и на большую квартиру денег хватит.
Предложите мужу такой вариант.
Если развод по инициативе мужа - то делиться жильём?
В каком законе есть такая норма?
Это противоречит действующему законодательству.
Место жительства детей определяет суд, если не будет согласия между родителями, принимая во внимание много обстоятельств.
И т.д....
Я говорю о пунктах о брачном контракте.
Но если это не устраивает. То конечно же пускай тогда, что бы небыло лишних вопросов за его дарственные деньги покупает квартиру и распоряжается ею как желает, после развода. А ещё лучше для уверенности перепишет её на кого то ищ близких родственников.
Проверьте на наличие любовницы... и максимально защитите себя и детей. Если мужчина ылюбляется в другую то он ( не все но многие) перестает любить своих детей. Знаю и таких папаш которые выкинули жену и детей из дома, сразу как в другую бабенку влюбились.
Я говорю о пунктах о брачном контракте.
Но если это не устраивает. То конечно же пускай тогда, что бы небыло лишних вопросов за его дарственные деньги покупает квартиру и распоряжается ею как желает, после развода. А ещё лучше для уверенности перепишет её на кого то ищ близких родственников.
А где выход из ситуации, в котором учтены права и желания детей и автора??
Автор, разводитесь, можно и фиктивно, мотивируйте тем, что хотите, чтобы у каждого было свое жилье. У него свое купленное на наследство. А вы купите на маткапитал ы ипотеку квартиру, вы же пишете, что вам дадут и работа приличная. Сдавайте обе квартиры.
Снимайте жилье побольше.
Это вариант, если вы хотите остаться с мужем.
Не знаю, хочу ли.. Все эти схемы не для меня (( я хочу нормальную семью. Как у всех. Без всяких там моё - твоё.. Может, я маленькая, старомодная, не знаю. Я не хочу всего этого. Я живу вот как на автомате, и так вымотана вся была этими переживаниями, а со вчерашнего дня, будто последняя капля была.
Полтора мульёна все-таки добрачные бабки Вашего мужа, наследство. По справедливости они Вам не принадлежат. Или при покупке совместного жилья вы должны вложить аналогичную сумму в 1500000. Понятно желание мужчины иметь хоть что-то унаследованное. Пусть купит квартиру на эти деньги. Если он не сможет провести их, как добрачные, то Вы официально-нотариально отказываетесь от доли в ней или "дарите" "свою" долю мужу. Чтобы в итоге он имел неделимую добрачную хату.
А на мат капитал, да совместные накопления берите совместную квартиру в ипотеку. Добрачную муж может сдавать, чтобы помочь поскорее выплатить ипотеку. В итоге у вас в семье будут две квартиры - добрачная мужа и семейная- ипотечная.. В добрачную сможете потом отселить выросших детей или сделать её пенсионным фондом.
Так решают вопрос в нормальных и дружных семьях.
Неважно, что там у кого есть добрачного. Оно должно остаться нетронутым. А семья вьёт совместное гнездо.
Адекватное мнение. Спасибо. Но... До вчерашнего дня мы планировали всё иначе. Я должна была вложить мк, часть своих денег и купить жилье. Нормальное.. Ипотека? Можно. До выхода на работу ещё год. Полгода надо отработать до одобрения мне ипотеки минимум. Муж официально не работает, работает в автосервисе на процентах. Нужно привлекать ещё поручителей. К чему это всё, если можно взять и купить недвижимость.. Кстати, муж прописан в доме моих родителей, никто и слова не сказал, что боится там за что то. Дом по наследству достанется мне. И у меня тоже нет мыслей о том, что бы просить мужа писать расписки, что бы он отказывался от него заранее.
Автр! Отзеркальте ситуацию. Вам досталась в наследство квартира в 1,5 млн. Муж предлагает квартиру продать, добавить туда накопленные совместно 100-200 тыс и маткапитал. Вы бы согласились?
А если завтра муж подал бы на развод, да привёл в эту квартиру новую подругу, да родил бы с ней ребенка??? Стали бы вы жить там всем кагалом?
Почему совместно??? Это деньги моих родителей, которые готовы помочь. Которые и так ему то на машину давали, то на мотоблоки, то на кредит, то ещё на что нибудь. Которые прописали его у себя в доме. И когда этот дом достанется мне, он так же будет на него иметь права. Только у меня и мыслей нет с его расписки брать
Я очень сильно извиняюсь но знакомая была в похожей ситуации... ваш муж ведет себя так, как будто вы его раздражаете... ну по крайнее мере я так поняла. Мой вам совет - убедитесь, что у него нет любовницы. Уж очень поведение смахивает на наличие третьего лица....
Прислугаюсь к вашим словам.. Но честно, даже ковыряться в этом не хочу((так устала я... Спокойствия хочу. С ним, или без него
В то что она вложила финансово, то пускай и забирает, на детей будут алименты платится.
Если детям негде жить, пускай живут с отцом, а жена пускай платит алименты и навищает детей.
Вы так лихо расписали жизнь чужую!!
Двое маленьких детей - 4 и 2 года - останутся с отцом, который жлобится взять квартиру для СЕМЬИ??
Кто с ними заниматься будет?
Разве автор говорит, что готова оставить детей мужу??
Почему совместно??? Это деньги моих родителей, которые готовы помочь. Которые и так ему то на машину давали, то на мотоблоки, то на кредит, то ещё на что нибудь. Которые прописали его у себя в доме. И когда этот дом достанется мне, он так же будет на него иметь права. Только у меня и мыслей нет с его расписки брать
Возможно, Вы слишком доверчивы.
С какой это стати дом ваших родителей достанется вашему мужу? Это будет либо дарение либо наследство, в любом случае ваша личная неделимая собственность. Ваш муж в полном праве иметь такую же.
Он очень плохо к вам относится, странно что вы решились родить от него детей.
Никаких договоров, или вы хотите остаться с детьми и голой опой?
Автр! Отзеркальте ситуацию. Вам досталась в наследство квартира в 1,5 млн. Муж предлагает квартиру продать, добавить туда накопленные совместно 100-200 тыс и маткапитал. Вы бы согласились?
А если завтра муж подал бы на развод, да привёл в эту квартиру новую подругу, да родил бы с ней ребенка??? Стали бы вы жить там всем кагалом?
Мужчина впринципе должен обеспечить детей и жену квартирой. А так он ждёт чтоб государство обеспечивало жильём детей, которых он наклепал.
В долг дать не боялся (хотя могли и не отдать), а с женой не хочет иметь общего имущества.
Так и пропишите в договоре что в случае измены он вам оставляет эту квартиру а это будет 100 процентов с его поведением ))))) запасайте деньги на детективов .