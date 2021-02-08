Муж требует заключить брачный договор

Гость

С мужской точки зрения, ваш муж вполне адекватно рассуждает. Говорю это как мужчина.



Вполне логично что он может заботится о вас и о детях, когда вы ему принадлежите. Когда же будет развод ни вы, ни дети уже ему не будете принадлежать, и из этого следует что и заботится о вас он не обязан, и тратить на вас свои ресурсы, когды вы уже будете ему чужими.



Я бы вам рекомендовал создать пункт в брачном контракте:



- если развод по его желанию, то он обязан часть своего имущества передать вам.



- если развод по вашему желанию, то вы можете забрать только то во что вы такде вложились финансово. Думаю так будео справедливо.