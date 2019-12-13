Вопрос про туалеты. Это во всех странах так?

Гость

то есть вы придете к американцу, как прохожий, которого он первый раз видит, и он вас пустит в туалет? Скажите спасибо, если не пристрелит. Соседей пустят может и гостей, но не курьеров всяких, так что не путайте.

Вот именно, мало ли какие проблемы у человека, мне что, всю ванну выносить, чтобы пустить какого-то хлыща, может он мне в раковину нассыт? Это не друзья, никто вообще, они за деньги приходят и так мозг вынесут, как клиенты, мало ли что у них на уме, ходят ржут с дружками.

Если клиенты женщины, например маникюр, я бы пускала, когда ты общаешься и есть контакт, а не так, всякие стоят на пороге, дайте в туалет.