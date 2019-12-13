Вопрос про туалеты. Это во всех странах так?

Недавно столкнулась с ситуацией , что нужно было в банк по делам срочно, и возникли проблемы со здоровьем, воспаление, что в туалет по маленькому надо часто, но поездку по делам отменить нельзя все равно. В банке прождала достаточно долго документы, а от него до метро долго ехать и рядом никаких кафе,ничего, а мне уже сильно в туалет нужно. Прошу сотрудницу об этом, она говорит нет туалета для посетителей. Я вежливо объясняю, что проблема со здоровьем, что если где-то пропускная система, то готова показать паспорт, сумку дать чтоб посмотрели что запрещённого нет и тд без проблем. Она нет и всё. В итоге сжалился надо мной мужчина охранник, провел меня в другой вход к туалету служебному. А сотрудница та только злобно на меня смотрела. Вот и думаю это только в нашей стране такое к людям отношение или везде? Я считаю, что было бы логично если в подобные местах всегда есть туалет для посетителей, а уж если его нет, то само собой разумеется без проблем должны пускать в свой,тем более я не мимо проходила, а клиент. И подруга моя рассказывала как-то, что в магазине долго была за покупками (отдельный, не тц), тоже попросилась в туалет и ей отказали, мол нет его для посетителей. Она тогда попросилась ещё в 2 соседних места (мелкое кафе и магазин) и тоже везде отказали, она еле дотерпела пока доехала туда где туалет есть. А у вас были подобные ситуации? Это разве нормально, как вы считаете?
Я живу в Японии. Тут такой проблемы нет, ибо туалеты стерильные абсолютно везде, туалетов больше, чем людей. А уж учреждения и тд - вообще не обсуждается. Приезжаю в Россию и офигеваю, ну почему не сделать туалет. Кстати, единственное место в Токио, где грязно, воняет и нет бумаги- Посольство России, не шучу, это просто жесть.
Куда ж без туалетной темы... надо обсудить!
Я живу в Японии. Тут такой проблемы нет, ибо туалеты стерильные абсолютно везде, туалетов больше, чем людей. А уж учреждения и тд - вообще не обсуждается. Приезжаю в Россию и офигеваю, ну почему не сделать туалет. Кстати, единственное место в Токио, где грязно, воняет и нет бумаги- Посольство России, не шучу, это просто жесть.
А теперь расскажите нам как у вас в Жмеринке дела с туалетами обстоят, про Токио-то и мы сочинить можем ... про Жмеринку интереснее.
Куда ж без туалетной темы... надо обсудить!
На вумане авторы тем сплошь с проблемами выделительной системы, так что без туалетной темы им никак ((
На вумане авторы тем сплошь с проблемами выделительной системы, так что без туалетной темы им никак ((
Почему именно проблемами? За несколько часов любой нормальный человек захочет в туалет, иногда хоть в памперсах выходи((
Разруха в головах, а не в клозетах. Люди наши не могут даже справить нужду чисто, без загаживания всего туалета, обо??ываня унитаза и т.д. Никто не думает о том, что он гадит там где работает, где бывают другие люди, что если им надо будет воспользоваться чем-то - они придут и увидят весь этот ужас, оставленный вами. О какой культуре и образовании мы говорим? Многим даже не удается успешно по?7ать и минимально позаботиться об окружающих и их комфорте. Никто никого не интересует, никто никого не уважает и это проявляется даже в таких вот мелочах. Бытовое и просто хамство - норма жизни. Это прискорбно. Думаю, еще лет 50-100 понадобится во-первых на рост уровня жизни людей, а вместе с этим и уровня сознания и ответственности хотя бы за свои действия.
Почему именно проблемами? За несколько часов любой нормальный человек захочет в туалет, иногда хоть в памперсах выходи((
Любой нормальный человек может потерпеть. И только больной или умственно отсталый должен посцать/поср@ть немедленно, неважно что туалета там нет
Любой нормальный человек может потерпеть. И только больной или умственно отсталый должен посцать/поср@ть немедленно, неважно что туалета там нет
У терпения тоже есть предел, а некоторые категории граждан на это не способны (те же дети или напротив очень пожилые, кстати женщины после родов тоже некоторое время не сдерживаются)
У терпения тоже есть предел, а некоторые категории граждан на это не способны (те же дети или напротив очень пожилые, кстати женщины после родов тоже некоторое время не сдерживаются)
Тех же детей надо сцаными ими же тряпками гнать из банков и прочих учреждений, где и без детей муторно. Не проблема банка, что кому-то сцать охота. Немощный, больной, поносный - лежи дома. Выходя на улицу с поносом или циститом, не надо изображать собой картину "расступись море, г. Овно плывёт "
Это ненормально и говяный сервис. Буквально на той неделе мне тоже так приспичило, я шла на собеседование, было время зашла в прайм кафе, чай хотела попить, но естественно после туалета! Но меня без чека не пустили в туалет. Это жесть, я ушла сразу.
А теперь расскажите нам как у вас в Жмеринке дела с туалетами обстоят, про Токио-то и мы сочинить можем ... про Жмеринку интереснее.
Про Жмеринку лучше вы расскажите. Полагаю все по классике, подъезды, кусты?😂
Да ладно вам, везде есть кафе, на расстоянии 5 минут ходьбы, а если нет, значит там недостаточно развита инфраструктура и есть кустики )
Я живу в Японии. Тут такой проблемы нет, ибо туалеты стерильные абсолютно везде, туалетов больше, чем людей. А уж учреждения и тд - вообще не обсуждается. Приезжаю в Россию и офигеваю, ну почему не сделать туалет. Кстати, единственное место в Токио, где грязно, воняет и нет бумаги- Посольство России, не шучу, это просто жесть.
А я такой контраст чувствую, когда прилетаю в Домодедово. В других аэропортах везде пандусы, относительно чистые просторные уборные, а у нас сразу видно - страна здоровых выносливых людей: в туалет ведёт исключительно крутая лестница в подвал, три кабинки, огромная очередь, туалетной бумаги и мыла нет, все загажено, неубрано, вонь стоит...
потому что эти посетители все изгадят
вокруг кафе и кафешек полно, пойдите закажите кофе и сходите там в туалет
Туалет-это признак человеческой слабости
В нашей стране презирают слабаков
напиши что за банк, а то они так никогда и не узнают, что нужно сделать чтобы клиент остался довольным
Всякое бывает. В организациях вас не обязаны пускать. Как-то меня и в кафе беременную не пустили в туалет, только для клиентов. Ну и фиг с ними... доехала до ближайшей заправки, там всех пускают.
ко мне просились пару раз клиенты дома посцать, я отказала, два раза это вообще мужики были, то есть студенты, я им работы делала, они приходили просто на пороге забрать, и такие, можно посцать, я не пускала. Во-первых у меня ванна, а не туалет отдельно, во-вторых пусть даже в подъезде ссут, наглости нет предела.
А на улицах у нас даже был день города и то не было нигде туалетов поблизости, я не знаю, как другие терпят, но это ненормально определеноо. В Других странах есть даже кабинки, где мужики могут ***.
Всякое бывает. В организациях вас не обязаны пускать. Как-то меня и в кафе беременную не пустили в туалет, только для клиентов. Ну и фиг с ними... доехала до ближайшей заправки, там всех пускают.
это вам повезло, а если нет автомобиля, я вот например вообще не знала про заправки
по факту у нас в рассиебенушке только в аэропорту можно нормально посцать или в тц крупном, больше не знаю даже где
Любой нормальный человек может потерпеть. И только больной или умственно отсталый должен посцать/поср@ть немедленно, неважно что туалета там нет
Ну вот , яркий пример...о каком уважении в обществе может идти речь...прискорбно
в европе все в порядке с туалетами: в метро, в электричках - все есть и в приличном состоянии (всегда вспоминаю тамбуры в электричках в россии))). в общественных местах - везде, и для инвалидов и для переодевания детей. про «попроситься в туалет» - дно и стыд адский. мало ли какие у человека проблемы и мало ли что - здесь никто на тебя косо никогда не посмотрит - все люди, и уж тем более, не откажет в посещении туалета. ну, для россии, это, видимо, по-прежнему роскошь, как и 20 лет назад...
Ну вот , яркий пример...о каком уважении в обществе может идти речь...прискорбно
Что прискорбно? Ну пусть все ср ут посреди дороги, мне-то пофиг
в европе все в порядке с туалетами: в метро, в электричках - все есть и в приличном состоянии (всегда вспоминаю тамбуры в электричках в россии))). в общественных местах - везде, и для инвалидов и для переодевания детей. про «попроситься в туалет» - дно и стыд адский. мало ли какие у человека проблемы и мало ли что - здесь никто на тебя косо никогда не посмотрит - все люди, и уж тем более, не откажет в посещении туалета. ну, для россии, это, видимо, по-прежнему роскошь, как и 20 лет назад...
то есть вы придете к американцу, как прохожий, которого он первый раз видит, и он вас пустит в туалет? Скажите спасибо, если не пристрелит. Соседей пустят может и гостей, но не курьеров всяких, так что не путайте.
Вот именно, мало ли какие проблемы у человека, мне что, всю ванну выносить, чтобы пустить какого-то хлыща, может он мне в раковину нассыт? Это не друзья, никто вообще, они за деньги приходят и так мозг вынесут, как клиенты, мало ли что у них на уме, ходят ржут с дружками.
Если клиенты женщины, например маникюр, я бы пускала, когда ты общаешься и есть контакт, а не так, всякие стоят на пороге, дайте в туалет.
то есть вы придете к американцу, как прохожий, которого он первый раз видит, и он вас пустит в туалет? Скажите спасибо, если не пристрелит. Соседей пустят может и гостей, но не курьеров всяких, так что не путайте.
Вот именно, мало ли какие проблемы у человека, мне что, всю ванну выносить, чтобы пустить какого-то хлыща, может он мне в раковину нассыт? Это не друзья, никто вообще, они за деньги приходят и так мозг вынесут, как клиенты, мало ли что у них на уме, ходят ржут с дружками.
Если клиенты женщины, например маникюр, я бы пускала, когда ты общаешься и есть контакт, а не так, всякие стоят на пороге, дайте в туалет.
Да вам не про квартиры и дома пишут. А про заведения, кафе. В России могут не пустить легко. Хотя, в Японии тоже странно куда-то проситься, для этого на каждом шагу есть общественные туалеты.
Да вам не про квартиры и дома пишут. А про заведения, кафе. В России могут не пустить легко. Хотя, в Японии тоже странно куда-то проситься, для этого на каждом шагу есть общественные туалеты.
у меня тоже такое было, я стояла в службе занятости, они занимали целый дворец, мало того, что они гоняли нас с лестницы, якобы она обвалится, если все на ней будут стоять, так еще и туалета не было. Я пошла и нашла служебный, тетка на меня набросилась, чтобы я не заходила, я сказала, раз есть очередь на 2 часа, то туалеты быть обязаны, в туалет я все таки вошла, она стояла и ждала меня, с такой злобной рожей, как будто я к ней домой ввалилась, мне очень смешно было.
У нас вообще так относятся, как будто это их личное все, в магазине продавцы, я думала это в прошлом, когда не хотят менять товар, и делают тебе одолжение с проклятиями (сетевой магазин сантехники), не хотели менять душ, только что купленный не подошел, так бились со мной, как на смерть.
Я могу понять когда частная лавочка, но когда крупный магазин, это странно. С туалетами так же, они как от сердца отрывают, хотя они наемные работники.
У нас меру города задавали вопрос, как на дне города, продают напитки пиво, куда бл.ть ходить в туалет? Он сказал меньше пить надо, вот такая забота. Конечно, отойдя от привычного маршрута в россии я не удивляюсь обоссаным лифтам и подъездам
Блин, дамы, вот чес-слово, когда по хорошему просишь - ни разу еще никто не отказал, даже если только служебный. У меня жене последние пару месяцев беременности часто туалет нужен был во время выходов из дома - ну раз в 1-2 часа точно. Ни разу нигде не отказывали - ни когда она со мной была, ни когда одна ходила. Это ужас, конечно, что вы пишете. Думаю, что по этому поводу, если есть желание, можно б даже и повозмущаться с жалобами по инстанциям - это явное нарушение норм, к тому же есть и программа "доступная среда"
У нас в банках спокойно можно в туалет ходить. И во всех организациях и ресторанах- кафе- отелях без проблем заходи когда и куда хочешь
Конечно, это ненормально. Я как-то была в паспортном столе, заходит мужик и спрашивает: „Где у вас тут туалет, мне нужно в туалет.” А тетка невозмутимо отвечает, что у них туалет только для персонала, ну мужик ушел, кто его знает куда в туалет сходил. В супермаркете рядом с домом тоже закрыли туалет, как-то один мужик возмущался и говорил, что это неуважение к клиентам, а охранник опрвадвылася типа многие заходят только в туалет сходить, а не в магазин, уборщицы тоже возмущались, говорят идут в туалет, а в магазин даже не заходят. С другой стороны, к нам в офис как-то пришел мужик, он тоже клиент и попросился в туалет, сказал из-за простаты, коллега еще сказала, что напротив есть кафе, пусть идет в туалет туда, но другая коллега его пустила. Уборщица потом жаловалась, что он обос.с.ал все вокруг унитаза, а мы только женщины в офисе.
Всякое бывает. В организациях вас не обязаны пускать. Как-то меня и в кафе беременную не пустили в туалет, только для клиентов. Ну и фиг с ними... доехала до ближайшей заправки, там всех пускают.
Читайте законы. В любом общественном учреждении не важно каком обязан быть туалте для посетителей в СанПиН это написано . Причем мужской и женский
Надо не возмущаться а писать жалобу в росоптребнадзор и снимать на видео
Помню, как я в Праге на вокзале бегала, а уборщик меня не пускал в туалет, потому что у меня нужной монеты не было. И вообще налички не было в этот момент, когда прихватило. И люди мне дали деньги. Никогда не забуду эту доброту.
Автор, я рекомендую не стесняться.. у меня тоже есть проблема что долго не могу терпеть и как назло в такие моменты нет туалета рядом. Может быть я шокирую вуманш.. но я бывало заходила в подъезд чужого дома и если дверь открыта уходила на лестницу первого этажа, но чаще всего нахожу кусты или делаю это за помойкой. Если не в состоянии сделать туалеты для людей хотя бы на каждый км, то это уже не моя проблема.
Автор, я рекомендую не стесняться.. у меня тоже есть проблема что долго не могу терпеть и как назло в такие моменты нет туалета рядом. Может быть я шокирую вуманш.. но я бывало заходила в подъезд чужого дома и если дверь открыта уходила на лестницу первого этажа, но чаще всего нахожу кусты или делаю это за помойкой. Если не в состоянии сделать туалеты для людей хотя бы на каждый км, то это уже не моя проблема.
Да кого вы можете шокировать, все так делали, может и не в подъезд, то под куст сто пудово. Ну если нет туалетов, что делать то...
то есть вы придете к американцу, как прохожий, которого он первый раз видит, и он вас пустит в туалет? Скажите спасибо, если не пристрелит. Соседей пустят может и гостей, но не курьеров всяких, так что не путайте. Вот именно, мало ли какие проблемы у человека, мне что, всю ванну выносить, чтобы пустить какого-то хлыща, может он мне в раковину нассыт? Это не друзья, никто вообще, они за деньги приходят и так мозг вынесут, как клиенты, мало ли что у них на уме, ходят ржут с дружками. Если клиенты женщины, например маникюр, я бы пускала, когда ты общаешься и есть контакт, а не так, всякие стоят на пороге, дайте в туалет.
У вас превратные представления об американцах. Не представляю, чтобы кто-то отказал в такой простой просьбе. Более того, однажды, у нас сломалась машина и мы ждали техпомощь. Из дома вышел пожилой негр,спросил, не нужна ли помощь, предложил воды и зайти в туалет, если нужно.
Нету ни фига туалетов, как и мусорок. Факт. Кстати, сейчас вспомнила банки рядом, тоже не припомню, чтобы там был туалет. В Сбере разве есть туалет???
в европе все в порядке с туалетами: в метро, в электричках - все есть и в приличном состоянии (всегда вспоминаю тамбуры в электричках в россии))). в общественных местах - везде, и для инвалидов и для переодевания детей. про «попроситься в туалет» - дно и стыд адский. мало ли какие у человека проблемы и мало ли что - здесь никто на тебя косо никогда не посмотрит - все люди, и уж тем более, не откажет в посещении туалета. ну, для россии, это, видимо, по-прежнему роскошь, как и 20 лет назад...
Живу в России и никогда не сталкивалась с такой проблемой. ТЦ, кафе практически любое, вокзал, в книжных магазинах, в парках и куча платных кабинок по городу. Как только люди умудряются находить везде проблемы?
А в деревне есть кусты, Вау правильно отметила.
Да кого вы можете шокировать, все так делали, может и не в подъезд, то под куст сто пудово. Ну если нет туалетов, что делать то...
Меня из этого списка вычеркивайте. Ни разу в жизни не гадила в подъездах.
Даже когда была беременная на последнем месяце планировала маршрут по городу от туалета до туалета. иногда за выход посещала до 8 туалетов. Так что не верю, что эту проблему нельзя решить
Моя тетя, однажды, села опорожнить мочевой пузырь на контейнерной площадке, когда ездила в Сберкассу, там была очередь, а она уже не могла терпеть до дома, думала, как бы не напрудить в трусы, колготки и т.п.