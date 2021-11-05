Я приветствую моих братьев и сестер по несчастью, уже 8 месяцев страдаю паническими атаками, закладывает голову, предобмарочное состояние, постоянно тревожное состояние, кто сталкивался с таким же состоянием? отпишитесь умоляю!!! Просьба тех кто считает "Иди работай", "Занимаешься хернёй", "Просто привлекаешь внимание" - не отвечать! Прошу реальной помощи от тех кто страдает паническими атаками, помогите.
я страдал раньше , когда я бросил онанизм они прошли ...причем я не сразу бросил ,тоесть не раз срывался , и я заметил такую закономерность потом уже ,что когда я брошу и воздерживаюсь приличный срок то панические атаки проходят .Когда срывался снова приходили ,ток я тогда не знал что они от онанизма возникали ,это потом уже дошло
Здравствуйте, автор. Да чем мы вам поможем, только тем, что скажем, что вы не одна такая. Что от этого не умирают, и это лечится, если это лечить. Это надо вам не мучаться, а идти к психотерапевту или психиатру, тем , кто поддержит вас (я вообще к неврологу ходила, они тоже это лечат). И параллельно к психологу, чтобы решить вопрос с причиной п/а. Можно попробовать в интернете почитать на эту иему, очень много бесплатной информации, на ютубе много видео, у того же Курпатова книги почитайте для понимания. У меня период панических атак случился первый раз в молодости, когда был сильный стресс изза учебы, и одновременно я сильно испугалась за свое здоровье, т.к. были видимо на нервной почве проявления всд. Сколько я тогда врачей прошла.... Помог обычный невролог, выписала дневные успокоительные и феназепам на ночь. Год я пила таблетки, постепенно уменьшая дозу. Потом старалась просто не нервничать, отвлекаться и пить успокоительные при возможных стрессах заранее. Продержалась долго, 20 лет. Вообще п/а прошли. Потом моя нервная система не выдержала - были проблемы в семье, с работой и со здоровьем одновременно. И на фоне нервного истощения случился момент , когда я испугалась за свою жизнь (испугал диагноз врача). И опять начались п/а, причем на этот раз не просто состояния, будто тело выходит из-под контроля и я будто проваливаюсь куда-то в яму, или сейчас умру, я еще и задыхаться начала на нервной почве. Пошла к врачу, выписал антидепрессанты, лучше стало примерно через неделю, пью год их, чувствую себя хорошо, стала гораздо спокойней, уравновешенней, прошли тревожность и трясучка по поводу и без. Надо слазить уже с них, никак не настроюсь, жду благоприятного жизненного периода без стрессов. Просто так они не пройдут, лучше фармацевтическая поддержка плюс психолог.
я страдал раньше , когда я бросил онанизм они прошли ...причем я не сразу бросил ,тоесть не раз срывался , и я заметил такую закономерность потом уже ,что когда я брошу и воздерживаюсь приличный срок то панические атаки проходят .Когда срывался снова приходили ,ток я тогда не знал что они от онанизма возникали ,это потом уже дошло
А сколько Вам лет? Может у Вас сказывается переходный возраст?
онанизм гробит нашу центральную нерную систему
Мне много лет, панические атаки лечу антидепрессантами, нейролептиками, в самый пик пила диазепам, но с ним надо очень осторожно, поскольку вызывает привыкание. Сейчас пью только андидепрессанты, от нейролептиков пришлось отказаться у меня от них обнаружилась аневризма.о В моём случае никакое самовнушение не помогает, только таблетки уже много лет, без них я настоящий овощ, а так хоть могу вот на вумане сидеть. На самом деле не стоит бояться таблеток. Если мозг не справляется, ему нужно помогать. Я так считаю, рашать вам.
я страдал раньше , когда я бросил онанизм они прошли ...причем я не сразу бросил ,тоесть не раз срывался , и я заметил такую закономерность потом уже ,что когда я брошу и воздерживаюсь приличный срок то панические атаки проходят .Когда срывался снова приходили ,ток я тогда не знал что они от онанизма возникали ,это потом уже дошло
У меня истерики были от мастурбации, я девушка. Когда кончу, громко плакала во весь голос. Благо, никого дома не было. И это было не от счастья, напротив, какое-то уныние страшное. Опасная штука
Здравствуйте, автор. Да чем мы вам поможем, только тем, что скажем, что вы не одна такая. Что от этого не умирают, и это лечится, если это лечить. Это надо вам не мучаться, а идти к психотерапевту или психиатру, тем , кто поддержит вас (я вообще к неврологу ходила, они тоже это лечат). И параллельно к психологу, чтобы решить вопрос с причиной п/а. Можно попробовать в интернете почитать на эту иему, очень много бесплатной информации, на ютубе много видео, у того же Курпатова книги почитайте для понимания. У меня период панических атак случился первый раз в молодости, когда был сильный стресс изза учебы, и одновременно я сильно испугалась за свое здоровье, т.к. были видимо на нервной почве проявления всд. Сколько я тогда врачей прошла.... Помог обычный невролог, выписала дневные успокоительные и феназепам на ночь. Год я пила таблетки, постепенно уменьшая дозу. Потом старалась просто не нервничать, отвлекаться и пить успокоительные при возможных стрессах заранее. Продержалась долго, 20 лет. Вообще п/а прошли. Потом моя нервная система не выдержала - были проблемы в семье, с работой и со здоровьем одновременно. И на фоне нервного истощения случился момент , когда я испугалась за свою жизнь (испугал диагноз врача). И опять начались п/а, причем на этот раз не просто состояния, будто тело выходит из-под контроля и я будто проваливаюсь куда-то в яму, или сейчас умру, я еще и задыхаться начала на нервной почве. Пошла к врачу, выписал антидепрессанты, лучше стало примерно через неделю, пью год их, чувствую себя хорошо, стала гораздо спокойней, уравновешенней, прошли тревожность и трясучка по поводу и без. Надо слазить уже с них, никак не настроюсь, жду благоприятного жизненного периода без стрессов. Просто так они не пройдут, лучше фармацевтическая поддержка плюс психолог.
Спасибо большое Вам за ответ, дай Вам боженька здоровья! Мне прописывали "фезам", но после него голова "ватная". И от того что я не одна такая тоже легче, значит люди живут так, а это главное...
Мне много лет, панические атаки лечу антидепрессантами, нейролептиками, в самый пик пила диазепам, но с ним надо очень осторожно, поскольку вызывает привыкание. Сейчас пью только андидепрессанты, от нейролептиков пришлось отказаться у меня от них обнаружилась аневризма.о В моём случае никакое самовнушение не помогает, только таблетки уже много лет, без них я настоящий овощ, а так хоть могу вот на вумане сидеть. На самом деле не стоит бояться таблеток. Если мозг не справляется, ему нужно помогать. Я так считаю, рашать вам.
Приветствую Вас, докатилась до того что боюсь прописанные лекарства пить, думаю вдруг сосуд в голове какой не выдержит да лопнет... Но читая о том что люди живут с ПА много лет, становиться легче, спасибо Вам за ответ.
Спасибо большое Вам за ответ, дай Вам боженька здоровья! Мне прописывали "фезам", но после него голова "ватная". И от того что я не одна такая тоже легче, значит люди живут так, а это главное...
Надо подбирать лекарства, одно не идет - другое, да и феназепам сейчас не назначают уже, мне кажется, много новых лекарств появилось без побочек и привыкания. Это такая неприятная фигня, но она лечится, вы не представляете, как меня трясло и выворачивало, как я задыхалась, а сейчас все нормально, на таблетках-то Да, много народу п/а страдает, оказывается, время такое, нервное. Главное не стесняйтесь обращаться за помощью, лучше к специалистам конечно, зачем вы мучаетесь 8 месяцев, и ничего не делаете с этим, когда можно начать жить нормальной жизнью. Раз вы знаете срок, значит знаете причину (момент) возникновения п/а. Надо обсудить это с психологом, найдите хотя бы бесплатную психологическую помощь, на первое время. Иногда достаточно 1-2 встреч, чтобы начать двигаться в нужном направлении. Я к психологам не ходила, не было денег, в интернете нашла все, что нужно было мне для понимания причин возникновения, механизма и пути излечения. После того, как вылечитесь, избегайте ситуаций, которые стали причиной, и упоминаний о них. Я даже новости не читаю и фильмы смотрю только комедии и про любовь (никаких страшных и грустных), чтобы нервную систему не напрягать. Чаще бывайте на людях, особенно рядом с близкими, это отвлекает и успокаивает. На природе чаще бывайте, спите больше. У вас наверное какойто стресс был или усталость нервная. Дайте отдохнуть нервной системе. Ну и поддержите ее фармацевтически, обратитесь к специалисту за рецептом, мне хорошо помог ципралекс, простые успокоительные в нашем случае не помогут. (Только про побочки не читайте!)
10 лет болею, таблетки, психотерапия.
Приветствую Вас, докатилась до того что боюсь прописанные лекарства пить, думаю вдруг сосуд в голове какой не выдержит да лопнет... Но читая о том что люди живут с ПА много лет, становиться легче, спасибо Вам за ответ.
Я тоже месяц собиралась пить свои таблетки, про побочки начиталась в инструкции, и отзывов на отзовике, и поняла, что обязательно помру с 1й же таблетки))). Потом пошла к другому врачу, говорю, боюсь пить. Она мне сказала, что во-первых плохое опасное лекарство мне бы врач не выписал, во вторых, врач, которая мне выписала его, хороший специалист, в третьих, я говорит сама его пила, хорошее. Ну я начала с четвертинки, потом половинку, потом целую (так в рецепте врача и написано было). Можете на начало приема переехать к родственникам, если одна живете. Вашей нервной системе нужна помощь,пожалейте ее, дайте ей уже эту помощь. Врачей же не зря учат по 6 лет. И они отвечают за свои диагнозы и назначения, раз назначили, значит все ок.
P.s. И от п/а не умирают, всегда помните об этом. Да, состояние, будто сейчас умрете, но поэтому они и так выматывают, и физически и морально, хотя реально опасности , кроме нервотрепки , не представляют.
Надо подбирать лекарства, одно не идет - другое, да и феназепам сейчас не назначают уже, мне кажется, много новых лекарств появилось без побочек и привыкания. Это такая неприятная фигня, но она лечится, вы не представляете, как меня трясло и выворачивало, как я задыхалась, а сейчас все нормально, на таблетках-то Да, много народу п/а страдает, оказывается, время такое, нервное. Главное не стесняйтесь обращаться за помощью, лучше к специалистам конечно, зачем вы мучаетесь 8 месяцев, и ничего не делаете с этим, когда можно начать жить нормальной жизнью. Раз вы знаете срок, значит знаете причину (момент) возникновения п/а. Надо обсудить это с психологом, найдите хотя бы бесплатную психологическую помощь, на первое время. Иногда достаточно 1-2 встреч, чтобы начать двигаться в нужном направлении. Я к психологам не ходила, не было денег, в интернете нашла все, что нужно было мне для понимания причин возникновения, механизма и пути излечения. После того, как вылечитесь, избегайте ситуаций, которые стали причиной, и упоминаний о них. Я даже новости не читаю и фильмы смотрю только комедии и про любовь (никаких страшных и грустных), чтобы нервную систему не напрягать. Чаще бывайте на людях, особенно рядом с близкими, это отвлекает и успокаивает. На природе чаще бывайте, спите больше. У вас наверное какойто стресс был или усталость нервная. Дайте отдохнуть нервной системе. Ну и поддержите ее фармацевтически, обратитесь к специалисту за рецептом, мне хорошо помог ципралекс, простые успокоительные в нашем случае не помогут. (Только про побочки не читайте!)
Читаю Ваш ответ и всё нахожу схожие моменты, такая же ситуация. Преодалевать приступы научилась, но вот страх смерти никак не могу преодалеть, хорошо детки есть, ради них стараюсь не паниковать, сюда написала что-бы успокоиться, а врачей хороших и сами знаете в наше время теперь большая редкость найти, к сожалению...
У всех по разному ведь, мы все разные, мне года хватило, кому-то полгода надо, кому-то 3 или 5. Главное искать пути решения проблемы, своего врача найти и лекарство правильно подобрать. Я еще исключила нервную работу с переработками и мужа, который нервы трепал.
Читаю Ваш ответ и всё нахожу схожие моменты, такая же ситуация. Преодалевать приступы научилась, но вот страх смерти никак не могу преодалеть, хорошо детки есть, ради них стараюсь не паниковать, сюда написала что-бы успокоиться, а врачей хороших и сами знаете в наше время теперь большая редкость найти, к сожалению...
Это правда, про врачей, я живу в большом городе, хотела походить к психологу, оказалось, что к хорошим психологам очередь на 2 месяца вперед. Пришлось самой брать себя в руки и читать в интернете и смотреть видео. Первое время просто слушала постоянно аудиокниги, отвлекает очень. Даже прослушка Курпатова перед сном успокаивает, попробуйте! Не сдавайтесь, все у нас с вами будет хорошо!
https://dszn.ru/press-center/news/news/2613
У меня лет 8 периодически, но часто бывает что они происходят в определенных условиях. В моём случае это замкнутое пространство, закрытые двери и окна. В такие моменты открываю окна, стараюсь глубоко дышать. К психотерапевту не обращалась.
Ps осенью п/а всегда обостряются, поэтому начинайте пить уже таблеточки, и ложитесь спать, больше отдыхайте😘
У меня лет 8 периодически, но часто бывает что они происходят в определенных условиях. В моём случае это замкнутое пространство, закрытые двери и окна. В такие моменты открываю окна, стараюсь глубоко дышать. К психотерапевту не обращалась.
да ,замкнутое пространство ,лифт ,подезд , ванная , также от плохих ситуаций , и просто без повода , бросил онанизм это прошло
Самое лучшее избегать ситуаций от которых может накрыть. У меня агорофобия и я практически не выхожу из дома. Если летний солнечный денёк, да людей много на улице- всё пиши пропало. Приходится несколько дней себя уговаривать выйти. А вот когда пасмурно и дождь- вполне сносно себя чувствую. Иногда мне кажется, что все психические отклонения связаны с демонами тьмы,которые питаются нашей энергией.Помню в начале своей депрессии просто боялась света и задраивала все окна, неделями душ не могла принять, просто внутреннее отторжение какое-то. Вот как такое объяснить?
Самое лучшее избегать ситуаций от которых может накрыть. У меня агорофобия и я практически не выхожу из дома. Если летний солнечный денёк, да людей много на улице- всё пиши пропало. Приходится несколько дней себя уговаривать выйти. А вот когда пасмурно и дождь- вполне сносно себя чувствую. Иногда мне кажется, что все психические отклонения связаны с демонами тьмы,которые питаются нашей энергией.Помню в начале своей депрессии просто боялась света и задраивала все окна, неделями душ не могла принять, просто внутреннее отторжение какое-то. Вот как такое объяснить?
Спасибо за ответ, да уж у каждого по разному всё происходит... с таким страхом к психологу лучше обращаться... Меня накрывает везде, в независимости от рода занятий и времени. Здоровья Вам.
Надежда поможет всем и всегда 962 93 288 47! Однажды на кладбище я нашла хороший золотой перстень, и сама не знаю зачем взяла себе этот перстень. Спустя время я начала терять всё, и работу и здоровье и деньги и муж ушёл и как то все от меня стали отворачивается. Я металась и не знала что делать. К Светлане я приехала вся в слезах. Она посмотрела и сказала,что этот перстень на откуп от нечистой силы кидали,а я забрала его себе вместе с несчастья несчастьями и колдовством. Она все мне рассказала, что мне сделать нужно, а сама она занималась своей работой . И все у меня наладилось потихоньку, вещи я больше нигде никакие не беру. А мужа мне приворотом сильным Света очень хорошо потянула. Спасибо
Самое лучшее избегать ситуаций от которых может накрыть. У меня агорофобия и я практически не выхожу из дома. Если летний солнечный денёк, да людей много на улице- всё пиши пропало. Приходится несколько дней себя уговаривать выйти. А вот когда пасмурно и дождь- вполне сносно себя чувствую. Иногда мне кажется, что все психические отклонения связаны с демонами тьмы,которые питаются нашей энергией.Помню в начале своей депрессии просто боялась света и задраивала все окна, неделями душ не могла принять, просто внутреннее отторжение какое-то. Вот как такое объяснить?
возможно ты одержима духом ,далека от Бога ты
К психотерапевту. Психотерапия + препараты
Напишите мне volckovaantonina@yandex.ru (@antonia_inspiring - ***) Сама проходила, и знаю единственный метод, который избавляет раз и на всегда
Напишите мне volckovaantonina@yandex.ru (@antonia_inspiring - ***) Сама проходила, и знаю единственный метод, который избавляет раз и на всегда
У тебя паническое расстройство F41.0 по МКБ 10. Лечение: курс СИОЗС (сертралин или эсциталопрам) 12-15 месяцев, дозировка 50-100 мг, за это время восстановится активность серотониновых нейронов и ПА пройдут. В качестве захода на АД используй бензодиазепины (феназепам или гидазепам) + на ночь, чтобы поспать, до 3 месяцев можешь смело их использовать. Через 3-4 месяца, когда организм восстановится, займись физкультурой, запишись в бассейн, в фитнес, в качалку, можешь походить к психотерапевту, ежедневно совершай пешие прогулки минимум 5000 шагов в темпе выше среднего. Исключили полностью алкоголь, никотин, ПАВ, фенобарбитал (корвалол, валокордин и т.п.), кофеин, чай черный/зелёный, разные настойки на спирту, сильнодействующие лекарства: прегабалин, габапентин, трамадол. Проверь щитовидку, надпочечники, сердце, легкие, ЖКТ. Почитай В. Франкла: парадоксальная интенция. Посмотри видео на ютубе В. Дубынина: Химия мозга, лучше будешь понимать что с тобой протсходит. Удачи.
Напишу два действенных пути от панических атак,если кому поможет буду рада,всё сама проходила-из подъезда не могла выйти...
1)Должны быть какие то успокаивающие таблетки,под прекрытием которых вы будете жить пока не полегчает,это уже сами решайти какие или врач назназначит. Покупаете магний и витамин б12 пьёте каждый день и то и то. Сокращаете кофе и чай до 1-2 чашек в день не больше.Это работает!Можете и группу витаминов б пропить.
2)Церковь,ходите иногда на службы,читайте молитвы дома,перед обращаением к святым прочтите кратко их биографию!Читаете Евангеле!И всё это с верой и надеждой-не механически!Кто не крещён,подумайте над крещением.Церковь даёт высокие вибрации,чистит-это очень помогает!Панические атаки это крайняя точка,когда человек погряз в тревогах и страхах и церковь помогает!Исповедь и причащение тоже помогут!Но всё надо делать с верой.
Я написала 2 рабочих способа,уж сами решайте пробовать или нет
Но в момент когда я не могла выйти из подъезда я бы наверное попробовала бы оба,я не знала что делать...По крайней мере можно попробовать,вы не много потеряете. Результаты должны быть уже через месяц-два
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Первая ПА случилась у меня в 2010 году. Сначала пыталась справиться с ними самостоятельно. Перелопатила весь интернет, форумы, специализированные площадки. Перепробовала все советы - от дыхательных техник, до физических упражнений и медитаций. Я научилась немного снижать интенсивность своих переживаний, но не более. С каждым годом приступы случались всё чаще и росли по силе. Невозможность жить нормальной жизнью привела меня к психиатру. Несколько лет я горстями пила назначенные препараты. Становилось легче. Но назвать это жизнью язык не поворачивается! Постоянно на таблетках, в страхе. полусонном состоянии и нежелании жить дальше. Год назад моя подруга посоветовала мне обратиться к одному психологу. У него очень необычный подход! Не было ни классических советов, ни дыхательных техник. Через 5 сеансов мы нашли несколько событий в прошлом, которые, как оказалось, явились причиной возникновения и развития моих панических атак. Проработав каждое из них, я с удивлением обнаружила, что приступы прекратились и вот уже больше полугода меня ничего не беспокоит! Я снова вспомнила, что значит быть здоровым человеком! Если кому-то нужно, психолога зовут Залесский Святослав Анатольевич. Телефон оставлять не буду, сочтут за рекламу. Его легко найти через поисковые системы. Я желаю всем, кто столкнулся с этой проблемой терпения, сил и скорейшего выздоровления!