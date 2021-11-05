Панические атаки

Гостья

Здравствуйте, автор. Да чем мы вам поможем, только тем, что скажем, что вы не одна такая. Что от этого не умирают, и это лечится, если это лечить. Это надо вам не мучаться, а идти к психотерапевту или психиатру, тем , кто поддержит вас (я вообще к неврологу ходила, они тоже это лечат). И параллельно к психологу, чтобы решить вопрос с причиной п/а. Можно попробовать в интернете почитать на эту иему, очень много бесплатной информации, на ютубе много видео, у того же Курпатова книги почитайте для понимания. У меня период панических атак случился первый раз в молодости, когда был сильный стресс изза учебы, и одновременно я сильно испугалась за свое здоровье, т.к. были видимо на нервной почве проявления всд. Сколько я тогда врачей прошла.... Помог обычный невролог, выписала дневные успокоительные и феназепам на ночь. Год я пила таблетки, постепенно уменьшая дозу. Потом старалась просто не нервничать, отвлекаться и пить успокоительные при возможных стрессах заранее. Продержалась долго, 20 лет. Вообще п/а прошли. Потом моя нервная система не выдержала - были проблемы в семье, с работой и со здоровьем одновременно. И на фоне нервного истощения случился момент , когда я испугалась за свою жизнь (испугал диагноз врача). И опять начались п/а, причем на этот раз не просто состояния, будто тело выходит из-под контроля и я будто проваливаюсь куда-то в яму, или сейчас умру, я еще и задыхаться начала на нервной почве. Пошла к врачу, выписал антидепрессанты, лучше стало примерно через неделю, пью год их, чувствую себя хорошо, стала гораздо спокойней, уравновешенней, прошли тревожность и трясучка по поводу и без. Надо слазить уже с них, никак не настроюсь, жду благоприятного жизненного периода без стрессов. Просто так они не пройдут, лучше фармацевтическая поддержка плюс психолог.