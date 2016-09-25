Я всегда для своей мамы самая плохая!

Гость

madНикогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.

Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".

обиды, действительно,, держать не надо. Но вот держаться я бы советовала подальше. У них, Автор, и без всё наладится, вот увидите. А Вам действительно надо налаживать личную жизнь и привыкать к самостоятельности. А с Вашей мамой, как Вы ужЕ наверное, поняли, Вам это не грозит. Так Вы и будет у них в роли "вечного ребенка" -"слуги-подавальщика". Вы счас, Юлечка, заняли, по сути, роль папы. ("слуги-подавальщика") Если не хотите к этой роли прирасти, срочно меняйте среду обитания и подальше от родителей. Лучше приходите к ним в гости. И подвозите на машине, когда сможете. Больше будут с Вами считаться.Есть возможность уйти?