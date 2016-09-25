Я всегда для своей мамы самая плохая!

madНикогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.
Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".
обиды, действительно,, держать не надо. Но вот держаться я бы советовала подальше. У них, Автор, и без всё наладится, вот увидите. А Вам действительно надо налаживать личную жизнь и привыкать к самостоятельности. А с Вашей мамой, как Вы ужЕ наверное, поняли, Вам это не грозит. Так Вы и будет у них в роли "вечного ребенка" -"слуги-подавальщика". Вы счас, Юлечка, заняли, по сути, роль папы. ("слуги-подавальщика") Если не хотите к этой роли прирасти, срочно меняйте среду обитания и подальше от родителей. Лучше приходите к ним в гости. И подвозите на машине, когда сможете. Больше будут с Вами считаться.Есть возможность уйти?
Прекрасно сказано! Обиды не держать, но держаться подальше и любить маму на расстоянии. Полностью согласна c вашими советами автору.
ваша мать ненавидит женщин и боготворит мужчин. есть такие ду ры. выход один - съезжать.
нет , она одинаково ненавидит и женщин и мужчин, она одна святая и хорошая
Едут на том, кто везёт. Что-то много вы про маму накатали. У вас весь смысл жизни доказать ей, что вы не рыжая? Других интересов совсем нет? Пока доказываете обратное. Всё ведь просто. Не хочешь делать - не делай. А вы ведётесь на откровенные манипуляции. Вроде такая взрослая уже, а такой откровенный инфантилизм. Вы всю жизнь будете у мамы разрешение спрашивать? :))) Пора уже встречаться с мужчинами, спать с ними. Никто на это разрешения не спрашивает! :))) Попадется хороший (не такой как мама и папа) - выходите замуж. Рожайте детей. Живите своей жизнью. А вы увязли в своих разборках с родителями.
Надо перестать уже жить для мамы и делать все с оглядкой на ее одобрение или не одобрение. Взрослейте! )
Юлия, забейте в ютюбе - марина линдхолм меня не любит мама, Дьяченко Мать нарцисс. Это видео психологов. Вам бюди пишут, но текст и буквы вы не так воспримите, как речь психологов. Там рчень много видео. Посмотрите сами и все поймете. И обязательно на работу или строить карьеру. Емли хотите уехать за границу, уезжайте. Вам жизни норммльной с ней нп будет. Я сама такая дочь такой мамы, довела она меня до невроза, я 5 лет своей жизни от этого отхлдила
снимите квартиру и живите как хотите.
+1
Юлия, забейте в ютюбе - марина линдхолм меня не любит мама, Дьяченко Мать нарцисс. Это видео психологов. Вам бюди пишут, но текст и буквы вы не так воспримите, как речь психологов. Там рчень много видео. Посмотрите сами и все поймете. И обязательно на работу или строить карьеру. Емли хотите уехать за границу, уезжайте. Вам жизни норммльной с ней нп будет. Я сама такая дочь такой мамы, довела она меня до невроза, я 5 лет своей жизни от этого отхлдила
Да, и читать самой, думать, не бояться анализировать и быть честной с собой.
Я тоже дочь такой матери, я также сама мать дочери и успела побыть токсичной матерью, пока жизнь меня не научила. Тогда я разобралась со своей мамашей в первую очередь - именно она отравила всю мою жизнь, по крайней мере, очень немалую ее часть.
Я смогла повернуться к себе лицом, я смогла признать свои ошибки и продолжаю это делать, я смогла послать мать ....в ее собственную жизнь, которую она сотворила себе сама (!), сняв с себя всякую ответственность за ЕЕ жизнь и те решения, которые она сама принимала. Я взяла ответственность за свою жизнь, я более не отвечаю за других взрослых особей, не испытываю чувств вины за их неудачи и их проср/анн/ые жизни. Если работать над собой -все получится.
Никогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.
Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".
Тебе только галоперидол поможет.
Автор как можно скорее уходи от такой мамы! А уйдя - резко сократи общение (не бойся поругаться!).Наладить нормальные отношения с такой мамой - НЕВОЗМОЖНО.Тебя спасет только бегство...А когда отделишься - ладно, делюсь своим опытом ...Начала искать всякие тесты чтобы просто понять что я как человек из себя представляю ( ведь мама меня всячески убеждала что я - полная никчема)...Нашла - и и выяснила что я как человек очень даже ничего, а как дочь и хозяйка - вообще 2-***** место после идеала!
Никогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.
Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".
Снова церковношибленное на форуме...Марш в палату.пока санитары не подошли!
Присоединяюсь: от мамы надо бежать. Жить отдельно. Причем сразу иметь ввиду что маме Всё это не понравится и готовиться к конфликту. Но в этой войне вы должны выстоять.
Никогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.
Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".
это придумали такие вот горе-мамаши, оказавшиеся неспособными построить диалог с собственными детьми. Боятся на старости остаться одни, но к диалогу не способны и хотят пожизненно рулить, вот и пытаются запугать дочерей с детства. А на самом деле сами боятся, что старость будет одинокая и несчастная. Вывод - любите и цените своих детей с детства. Как сказал Пифагор, берегите слезы своих детей.
madНикогда не держите обиды на мать-благодаря ей, Вы станете тем, кем станете. Потом поймёте. Обидитесь, это закроет Вам путь к счастливой нормальной жизни.
Мне помогло видео Ирины Банных "Прощение родителей".
это придумали такие вот горе-мамаши, оказавшиеся неспособными построить диалог с собственными детьми. Боятся на старости остаться одни, но к диалогу не способны и хотят пожизненно рулить, вот и пытаются запугать дочерей с детства. А на самом деле сами боятся, что старость будет одинокая и несчастная. Вывод - любите и цените своих детей с детства. Как сказал Пифагор, берегите слезы своих детей.
КАК ЖЕ ВЫ ПРАВЫ!!!
Есть очень хорошая статья, психолога Петрановской, как раз на эту тему...называтся "ТРавмы поколений" . Почитайте, это не поможет разрешить ситуацию в корне, но поможет посмотреть на все происходящее немного с другой стороны.
А по поводу комментария - снимите квартиру и живите отдельно - это не так просто сделать в подобной ситуации, така как такие матери прекрасные манипуляторы, развивающие чувство вины и долга в своих детях с самого юного возраста.
Советчицы, вы никогда не были в шкуре автора.А у меня мама была примерно такая же...И результат - старая дева...Так что могу вот что посоветовать :
1.Как можно скорее уходить в самостоятельную жизнь Сними хоть квартиру, хоть комнату, хоть полкомнаты - но БЕГИ ОТ ТАКОЙ МАМЫ!Затем - заблокируй ее номера ( хотя - нет мама начнет звонить телефонов знакомых) - а отключи звук, только время от времени просматривать список непринятых звонков.Сама звони маме не чаще 1 раза в неделю и. как только она начнет плакать жаловаться или ругать , отключайся ! На все претензии отвечать одним словом "занята работой"...Адрес.конечно, не выдавать...
2.Чернз 1-2 месяца (когда почувствуешь себя отдохнувшей) начни искать себя.Да-да в таких матерей дети вырастают с деформированной личностью - и им надо понять, что они,собственно говоря. из себя представляют!Идеальный способ для этого ИМХО психологическеи тесты.В интернете полным-полно таких тестов онлайн (мне лично больше всего пошли тесты на Passion.ru).но и тут все равно надо добавлять немного юмора ...
3.Параллельно неплохо начать менять стиль.Да чтобы просто зайти в магазин и купить сразу все необходимое - надо деньги.которых нет ...Но можно покупать постепенно и - есть ведь не только фирменные магазины, но и секонды! Про сайты типа "продам-отдам бесплатно" вообще молчу...Боитесь чужой энергетики ? Есть простой бабушкин способ: после стирки (вы ведь стираете вещи .купленные со вторых рук?) подставьте ведь под струю воды из крана - и пусть вода пробежит по ней хотя бы 1-2 минуты.Этого с лихвой хватит,чтобы смыть чужую энергетику! А если вещь стирать нельзя? - Тогда - на солнышко ,на 1-2 дня!
И дальше тишина...
есть такое понятие - токсичная мать. Токсичная мать – это несчастная женщина, которая учит других женщин, как быть счастливыми. Обычно такая мать упёртая, требовательная, эмоционально холодная, склонна слишком сильно опекать детей. Она объясняет эту опеку заботой, но такая забота удушает. А больше всего достаётся, конечно, дочери.
Погуглите, много информации по этой теме.
Рецепт все же один. Жить отдельно.
Так как вы ее не сможете изменить, ей самой этого не нужно.
Изменить свое отношения к ее влиянию, стать более отстраненной, получите еще бОльший нажим, так как токсичная мать ни за что не пожелает потерять контроль, даже ценой душевного здоровья своего ребенка.
Скажите пожалуйста, как же быть? И не живу рядом . А ругаемся раз в месяц. И конечно виновата я и критика всегда и на всех
Характер это врожденное, его меняют только неврозы (то бишь душевные болезни). Ну еще возраст делает немного спокойней, и то не всех.
Если ей не нравиться ваш жесткий характер пусть посмотрится в зеркало и найдет там покладистую личность, ее же гены в вас. А вообще все все негативные внушения только одну цель имею, не сделать вас лучше, а сделать несчастней , что бы проще было управлять.
Беда в том что подавлять хочет тот человек от которого мы ждем хорошего для себя , всегда надеемся и ждем. Надо перестать надеется.
Девчонки, помогите в ситуации маме 90лет , мне 58 достала со всех сторон, я и баба и мужик сил нет ни моральных, ни физических.Я живу с мамой своего жилья нет, жизнь несложилось и на мне ездят как хотят , ты такая сякая чё замуж не вышла и т.д.У неё все хронические болезни, всё болит а я виновата , я стала нервной раздражительной , хочется уйти в тишину и никого невидеть , и неслышать.Она не любит меня, неразу несказала доченька всё хорошо будет, всё наладится или похвалила , какая ты умница у меня.Ниразу неслышала в детстве таких слов , и до сих пор . незнаю как быть дальше, и как дальше жить , ещё и война началась. Сил моральных нет уже, и тоже начались болезни у меня, с суставами и климакс 11лет непроходит никак.Посоветуйте , что делать.Жилья нет , работы тоже нет, даже временной .
Я всю жизнь для всех плохая. Думаю, это карма. Даже когда люди мне первые *** делают, все равно плохая Я для них, а не они. Всегда так было везде. Устала и смирилась. Потом пыталась даже в культ возвести свою нехорошесть. Потом и в этом тоже разочаровалась. А решения, как жить в этом мире так и не нашла. Я чужая среди людей......
Потому что ты задолбала ее сидеть на шее. Тебе 23 года, собирай сумку и вали, она же прямо не может тебе этого сказать.