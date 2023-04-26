" Не могу читать книги..."

Гость

1) Не нашли той книги, которая действительно вас увлечёт

2) Имеете вредную привычку отвлекаться.



По первому пункту - попробуйте максимально попсовую литературу. "Сумерки", "Гарри Поттер", что угодно, что в топе продаж для вашего возраста сейчас? Прочитайте аннотации в книжном магазине.



По второму пункту - попробуйте выделять себе на чтение, допустим, полчаса в день, но на это время выставляйте в телефоне режим "не беспокоить" и оставляйте его в другой комнате, чтобы руки не тянулись машинально. Навык концентрации - вещь полезная.



Если это не помогло - может быть, вы вообще плохо воспринимаете текст? Попробуйте аудиокниги. Они хорошо совмещаются с домашней работой и прогулками.