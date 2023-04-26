Не могу читать книги. За школьное время ни одну книгу ( добровольно) не читала, разве что иногда по литературе нужно было. Ужасно заставляла себя в то время, вернее мама заставляла 😂. Потом в студенчестве было пару попыток начать читать книги. Не получается и все, начинаю о своем думать и будто буквы прочла. Сейчас я нахожусь у родителей ( в отпуске), вроде прекрасная возможность наконец - то начать читать. Попросила маму дать книгу ( у нас очень много книг), выбрала себе более менее интересную про психологию. Не могу и все, постоянно отвлекаюсь на что - то, то телефон, то телик начинаю смотреть…
Я не понимаю почему мне это до того неинтересно?! Другие девушки же читают и получают удовольствие от этого. Я же когда нет дел совсем, предпочитаю тупо сериалы. Книги будто обуза какая - то, хотя хотелось бы чутка ума прибавить. Кстати замечала за собой, что мне интересно читать чепуху всякую, вроде каментов ( где люди срутся) или форум могу часами читать где интересные для меня темы. За то рассказы вроде « Куриный бульон» неинтересны от слова совсем. Вот многим же действительно нравится читать книги, почему мне не нравится?
Потому что Оксфорд нужно было оканчивать дедушке:-)
" Не могу читать книги..."
Прикольно..
Может " не хочу " ( глаза-то есть и видят )?
Глупенькая потому что.
Как только беру книгу в руки, пара строчек и засыпаю. Даже смешно бывает. Если что то очень хочется почитать, то стараюсь жевать что нибудь. Даже жвачка подойдет. Попробуйте
Не можете читать - не читайте. Это же не проблема. Если отвлекаетесь, то проблемы с концентрацией, ее нужно тренировать. Сейчас у многих этот бич из-за быстрого потока информации, тиктока и подобного.
А я сколько всего прочитала в школьные, студенческие годы, большинство книг даже забыло о чем там, никаких подробностей не помню. Значит не настолько интересные наверное были. А сериалы многие запоминаются на годы, наверное потому что таким образом зрительная память лучше работает и на слух воспринимаешь диалоги, и картинку прямо перед тобой разыгрывают.
В " срачах " всё быстро: завязка--разбор полётов--и ушат дерьма на бошку---моск( остатки, потому как всё растерялось по таким вот помойкам) отдыхает...
А в читке книг ДУМАТЬ нужно, а это напряг...
Вы как к математике относитесь? Попробуйте ей заняться, помогает.
1) Не нашли той книги, которая действительно вас увлечёт
2) Имеете вредную привычку отвлекаться.
По первому пункту - попробуйте максимально попсовую литературу. "Сумерки", "Гарри Поттер", что угодно, что в топе продаж для вашего возраста сейчас? Прочитайте аннотации в книжном магазине.
По второму пункту - попробуйте выделять себе на чтение, допустим, полчаса в день, но на это время выставляйте в телефоне режим "не беспокоить" и оставляйте его в другой комнате, чтобы руки не тянулись машинально. Навык концентрации - вещь полезная.
Если это не помогло - может быть, вы вообще плохо воспринимаете текст? Попробуйте аудиокниги. Они хорошо совмещаются с домашней работой и прогулками.
Деградируешь, мать.
зато пишите хорошо)
Просто вы тип такой, кто-то музыку не выносит, кто-то живопись
Короче, нравится Вам проживать чужую жизнь на форумах. Или в сериалах залипаете и это помогает уходить от своей реальности. Читать действительно нужно хотеть.
Короче, нравится Вам проживать чужую жизнь на форумах. Или в сериалах залипаете и это помогает уходить от своей реальности. Читать действительно нужно хотеть.
А что книги - это не способ уйти от реальности? Так развлекались до того, как появилось радио, потом и телевидение. Книги - это сериалы 19 века. Война и мир, Анна Каренина - это не мыльные оперы? Первые мыльные оперы были экранизациями классической литературы.
Читайте интересные медиа и все. И пользы намного больше, и формат короткий. Например, Т-Ж
А что книги - это не способ уйти от реальности? Так развлекались до того, как появилось радио, потом и телевидение. Книги - это сериалы 19 века. Война и мир, Анна Каренина - это не мыльные оперы? Первые мыльные оперы были экранизациями классической литературы.
Мыльные оперы потому так называются, что к жизни не имеют касательства. А Анна Каренина - очень часто как руководство по разным поводам воспринимается, настолько живые персонажи и ситуации. Видимо ты безнадёга
Нужно выбрать хорошие книги, лучше классику, если вы ее мало читали. Вначале немного себя заставить, потом втянетесь (чтение -тоже небольшой труд, поработать головой). Можете погуглить списки интересной мировой литературы или попросить знакомых/родных подсказать вам список литературы. Лично я такой этап проходила классе 8, а потом втянулась и прочитала очень много, и стала читать потому что уже было интересно, это стало хобби
Нужно выбрать хорошие книги, лучше классику, если вы ее мало читали. Вначале немного себя заставить, потом втянетесь (чтение -тоже небольшой труд, поработать головой). Можете погуглить списки интересной мировой литературы или попросить знакомых/родных подсказать вам список литературы. Лично я такой этап проходила классе 8, а потом втянулась и прочитала очень много, и стала читать потому что уже было интересно, это стало хобби
кстати, да. Как только начинаешь читать, то несколько абзацев как бы мимо проходят, а потом концентрация нарастает
кстати, да. Как только начинаешь читать, то несколько абзацев как бы мимо проходят, а потом концентрация нарастает
Я бы сказала еще, что в начале и правда кажется скучновато или будто тянет в сон (у меня это особенно было от книг Достоевского:), а потом втягиваешься, становится интереснее. Если родные читающие, можно с ними обсудить книгу (сестрой, мамой), или в сети на форумах, просто чтобы вырос интерес. Или обсудить с подругой, например, в студенческое время у меня был новый наплыв чтения, потому что обсуждали некоторые книги с подругой, психологию героев, поступки, сюжет и т.д.
Да уж, поколение телефонов. Интересно, что из него получится. Хотя виновато старшее поколение, что не приучило читать и учиться, а спихивало детей на гаджеты
1) Не нашли той книги, которая действительно вас увлечёт
2) Имеете вредную привычку отвлекаться.
По первому пункту - попробуйте максимально попсовую литературу. "Сумерки", "Гарри Поттер", что угодно, что в топе продаж для вашего возраста сейчас? Прочитайте аннотации в книжном магазине.
По второму пункту - попробуйте выделять себе на чтение, допустим, полчаса в день, но на это время выставляйте в телефоне режим "не беспокоить" и оставляйте его в другой комнате, чтобы руки не тянулись машинально. Навык концентрации - вещь полезная.
Если это не помогло - может быть, вы вообще плохо воспринимаете текст? Попробуйте аудиокниги. Они хорошо совмещаются с домашней работой и прогулками.
Ну, с Сусерками за полчаса она вообще может забыть про окружающий мир. Затягивает...