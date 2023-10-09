Мой "парень" нарцисс, манипулятор

Юля

Здравствуйте. Выйти из этого можно, но просто не будет. Если интересует, можете почитать об этих людях и отношениях с ними, чем это грозит. Благо - сейчас информации полно. Если твердо хотите это все прекратить, вы должны понимать, что нужно время и понимание, что будут откаты, это довольно неприятно. Очень хорошо, если есть возможность поработать с психологом, и это не одна-две консультации. Тут, вероятно, придется и в детство заглянуть, потому что скорее всего ноги оттуда растут - ваши отношения с родителями, травмы и тд. Если с психологом возможности работать нет, ищите поддержку близких, друзей, чтобы вы могли с ними говорить о том, что с вами происходило и происходит. Ещё нужна ваше огромное желание вырваться, вот в этом вы должны быть стопудово уверены. Кроме того, насколько я знаю, в соцсетях есть группы жертв нарциссов и абьюзеров, там вы сможете найти информацию и поддержку, если что. И ещё вы должны понимать, что три года в таких отношениях вас сильно поломали и вам придется многое в себе чинить. Ещё было бы шикарно, если бы вы могли исчезнуть - переехать, сменить номер телефона и круг общения. Ну вот, если коротко, примерно так. Но! Просто не будет, я сейчас не пугаю, я поддерживаю, но вы должны четко понимать, что вам предстоит. Если хотите, почитайте Таню Танк "Бойся, я с тобой", по крайней мере какое-то представление у вас уже появится. Удачи вам