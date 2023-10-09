Мой "парень" нарцисс, манипулятор

О таких понятиях я раньше не знала, но пожив некоторое время, я вкусила все "прелести" данных отношений.
Он был таким всегда, и раньше он или он умело это скрывал или я была в розовых очках...
"Любовь" моя прошла спустя 2 года..., а его никогда и не начиналась. Сейчас мы живём просто как сожители.
При знакомстве я его спросила сразу, что мы будем делать если я забеременнею, он ответил чётко "аборт!". Мне было 20 лет и я тоже особо не горела желанием нежелательной беременности, так что мы предохранялись и благо ни разу так и не залетела.
При каждой ссоре он грозился уйти, или говорил "давай тогда расходиться", я постоянно ныла, умоляла остаться (сейчас всё тоже самое, но никто из нас так и не уходит... хотя это он должен уйти, ибо квартира снимается за мои деньги, а он за 3 года так нигде и не работал, т.к. "на дядю работать не пойду, мне надо только бизнесом заниматься"). Живём скорее потому что я привыкла, а он потому что есть дура которая обеспечивает.
Секс стал чаще (раньше ему порнушка была в радость, а я так .. под большим давлением) и прям он очень хочет детей (на вопрос моей мамы "когда внуки" , он ответил ей "в процессе", на что я мягко говоря охринела, ибо мы никогда это не обсуждали, да и я уже за время что мы прожили поняла что не вижу будущего с данным человеком... ). Благо я имею ещё проблемы по-женски (о чём он не догадывается) и пока не предвещается залётов.
За те 3 года что мы "вместе" я приобрела только комплексы, унижения, и мной только манипулировали.
В общем, если здесь есть психологи (не самозванцы аля "ты дура, брось его и всё🙄, я так делала, подруга делала,и бла бла бла), какой бы совет вы дали мне? Почему я продолжаю так жить и боюсь уйти от него? Как мне выйти из этого круга манипуляций и сожительства? #нуженсовет #отношения
Страх не дает тебе его оставить. Нужно его перетерпеть. Потом будет легко. И будешь удивляться, "какой дурой я была".
Страх не дает тебе его оставить. Нужно его перетерпеть. Потом будет легко. И будешь удивляться, "какой дурой я была".
Я и сейчас это понимаю. Самый большой страх - остаться одной. Это мои первые отношения во всех смыслах. И живу сейчас по-привычке.
Умом всё понимаю, что пора это всё прекратить, но где-то в глубине, сердце подсказывает что ещё имеются чувства и какая-то любовь
да ничего он вам не сделает. Уходите и бегом
да ничего он вам не сделает. Уходите и бегом
У него есть много компромата на меня. Он заставлял меня зарабатывать деньги не совсем хорошим способом. И я по сей день этим занимаюсь.
Мне не стыдно за это, т.к.я хорошо зарабатываю для себя. Но у нас в обществе всё осудительно...
Это не нарцисс. Эгоцентрики, лодыри и прочая ***, из разряда "Не для этого меня мама рожала", не являются нарциссами. Эти товарищи более амбициозны. И с психологам ходят, если действительно хотят результата. Вот так вам консультацию никто не проведет.
Это не нарцисс. Эгоцентрики, лодыри и прочая ***, из разряда "Не для этого меня мама рожала", не являются нарциссами. Эти товарищи более амбициозны. И с психологам ходят, если действительно хотят результата. Вот так вам консультацию никто не проведет.
А вы не задумывались что я не могу пойти по каким-либо причинам?
Возможно здесь онлайн есть компетентный человек.
Я ж не говорю "ой помогите, бесплатно расскажите, сделайте за меня и бла бла бла"
Не очень понятно что ты хочешь.
Уходить ты не готова, а волшебных слов нет, чтоб лампочка загорелась в голове.
Изменить его чтоб он тебя на руках носил, работал, тоже не выйдет.
К психологу ходить ты тоже не хочешь, разве что тут тебе написали, но не будет лампочки никакой.
Иногда, чтоб легче было уходить, я становилась социально активной и больше общалась с людьми. Друзья и новые ухажеры лучше бывшего, к которым был интерес, я поняла что одна я не останусь, и уход был лёгкий. Но и тут ты не пишешь про какие-то изменения своей жизни вообще. Какие-то компроматы мешают.
Так что ты тогда хочешь?
А вы не задумывались что я не могу пойти по каким-либо причинам?
Возможно здесь онлайн есть компетентный человек.
Я ж не говорю "ой помогите, бесплатно расскажите, сделайте за меня и бла бла бла"
"А вы не замывались" - а я должен? У вас ног нет? Вас приковали к батареи и не выпускают? Вы определись , что вам вообще надо.
Не очень понятно что ты хочешь.
Уходить ты не готова, а волшебных слов нет, чтоб лампочка загорелась в голове.
Изменить его чтоб он тебя на руках носил, работал, тоже не выйдет.
К психологу ходить ты тоже не хочешь, разве что тут тебе написали, но не будет лампочки никакой.
Иногда, чтоб легче было уходить, я становилась социально активной и больше общалась с людьми. Друзья и новые ухажеры лучше бывшего, к которым был интерес, я поняла что одна я не останусь, и уход был лёгкий. Но и тут ты не пишешь про какие-то изменения своей жизни вообще. Какие-то компроматы мешают.
Так что ты тогда хочешь?
На ты мы не переходили. Необразованное ***. Так что твоего совета я уж точно не просила
Автор как он вас соблазнил? Он может и не нарцисс даже. Опишите чем он вас завоевал
У него есть много компромата на меня. Он заставлял меня зарабатывать деньги не совсем хорошим способом. И я по сей день этим занимаюсь.
Мне не стыдно за это, т.к.я хорошо зарабатываю для себя. Но у нас в обществе всё осудительно...
и? любое распространение - это ваше право заявить на него по статье
Автор как он вас соблазнил? Он может и не нарцисс даже. Опишите чем он вас завоевал
Он достаточно образованный, да и внешне не урод. Не смазливый. Скорее высокий, брутальный с бородой..эдакий "настоящий мужчина" внешне.
Плюс ко всему мы хорошие собеседники, т.к.оба разбираемся во многих темах, постоянно что-то учим, и узнаём
Какое-то притяжение вот так и случилось
и? любое распространение - это ваше право заявить на него по статье
У нас полиция такое даже не рассматривает. Скорее сама поможет в распространении и ещё и мне статью припишет...
Верховенства права у нас нет.
"А вы не замывались" - а я должен? У вас ног нет? Вас приковали к батареи и не выпускают? Вы определись , что вам вообще надо.
Я очень рада, что вы не быди в данной ситуации!
Так как проще всего судить со стороны и не примеряв образ другого при этом!
Я так тоже во многих областях эксперт и могу давать советы, не будучи на месте другого человека
Я очень рада, что вы не быди в данной ситуации!
Так как проще всего судить со стороны и не примеряв образ другого при этом!
Я так тоже во многих областях эксперт и могу давать советы, не будучи на месте другого человека
Я был в ситуации и хуже вашей. А ваши претензии и непонятная аргументация , больше говорит о том, что та помощь, которую вы так ждете, это некая "бабка" ( условно), которая придет, даст пенделя вашему "нарциссу", поругает его, возьмет вас за руку, скажет какая вы хорошая, щелкнет пальцем и все у вас будет так вы желаете. Вы не далеко ушли от вашего лентяя. Если чего-то хочешь, то нужно поднимать свою пятую точку и делать, а не искать оправдания.
Здравствуйте. Выйти из этого можно, но просто не будет. Если интересует, можете почитать об этих людях и отношениях с ними, чем это грозит. Благо - сейчас информации полно. Если твердо хотите это все прекратить, вы должны понимать, что нужно время и понимание, что будут откаты, это довольно неприятно. Очень хорошо, если есть возможность поработать с психологом, и это не одна-две консультации. Тут, вероятно, придется и в детство заглянуть, потому что скорее всего ноги оттуда растут - ваши отношения с родителями, травмы и тд. Если с психологом возможности работать нет, ищите поддержку близких, друзей, чтобы вы могли с ними говорить о том, что с вами происходило и происходит. Ещё нужна ваше огромное желание вырваться, вот в этом вы должны быть стопудово уверены. Кроме того, насколько я знаю, в соцсетях есть группы жертв нарциссов и абьюзеров, там вы сможете найти информацию и поддержку, если что. И ещё вы должны понимать, что три года в таких отношениях вас сильно поломали и вам придется многое в себе чинить. Ещё было бы шикарно, если бы вы могли исчезнуть - переехать, сменить номер телефона и круг общения. Ну вот, если коротко, примерно так. Но! Просто не будет, я сейчас не пугаю, я поддерживаю, но вы должны четко понимать, что вам предстоит. Если хотите, почитайте Таню Танк "Бойся, я с тобой", по крайней мере какое-то представление у вас уже появится. Удачи вам
Он достаточно образованный, да и внешне не урод. Не смазливый. Скорее высокий, брутальный с бородой..эдакий "настоящий мужчина" внешне.
Плюс ко всему мы хорошие собеседники, т.к.оба разбираемся во многих темах, постоянно что-то учим, и узнаём
Какое-то притяжение вот так и случилось
Это не похоже на нарцисса, скорее он просто гнилой му*дак потребитель ,но без диагноза психического
Я, встречалась с тираном и манипулятором и много изучала разные источники. Там по другому чем у вас.
Я думаю вам надо сейчас напирать на мысль что он именно вас не любит. И разъехаться на время , пройти стадии горя и спустя время вы ужаснетесь что лучшие годы тратили на такого человека. Да сначала будет сложно. У вас привычка да и он может или ломиться или найти новую чтоб вы кусали локти. Лучше сейчас принять факт что он вас не любит , потом четко поставить рамки типа еще раз об зовешь я прекращу общение. Если не меняется а он врядли поменяется , меняйте ключи и вещи на улицу его.
Изза него у вас и проблемы по женски скорее всего так как он не дает вам любви и нужной энергии а сосет только в свою пользу, вы можете рано состариться изза него.
Здравствуйте. Выйти из этого можно, но просто не будет. Если интересует, можете почитать об этих людях и отношениях с ними, чем это грозит. Благо - сейчас информации полно. Если твердо хотите это все прекратить, вы должны понимать, что нужно время и понимание, что будут откаты, это довольно неприятно. Очень хорошо, если есть возможность поработать с психологом, и это не одна-две консультации. Тут, вероятно, придется и в детство заглянуть, потому что скорее всего ноги оттуда растут - ваши отношения с родителями, травмы и тд. Если с психологом возможности работать нет, ищите поддержку близких, друзей, чтобы вы могли с ними говорить о том, что с вами происходило и происходит. Ещё нужна ваше огромное желание вырваться, вот в этом вы должны быть стопудово уверены. Кроме того, насколько я знаю, в соцсетях есть группы жертв нарциссов и абьюзеров, там вы сможете найти информацию и поддержку, если что. И ещё вы должны понимать, что три года в таких отношениях вас сильно поломали и вам придется многое в себе чинить. Ещё было бы шикарно, если бы вы могли исчезнуть - переехать, сменить номер телефона и круг общения. Ну вот, если коротко, примерно так. Но! Просто не будет, я сейчас не пугаю, я поддерживаю, но вы должны четко понимать, что вам предстоит. Если хотите, почитайте Таню Танк "Бойся, я с тобой", по крайней мере какое-то представление у вас уже появится. Удачи вам
Спасибо большое за адекватный комментарий! Вы уже второй человек кто мне её советует. Всё таки стоит почитать!
Это не похоже на нарцисса, скорее он просто гнилой му*дак потребитель ,но без диагноза психического
Я, встречалась с тираном и манипулятором и много изучала разные источники. Там по другому чем у вас.
Что-то типа альфонса?
Они тоже частично манипуляторы, нарциссы...
Изза него у вас и проблемы по женски скорее всего так как он не дает вам любви и нужной энергии а сосет только в свою пользу, вы можете рано состариться изза него.
Я точно так и подумала...
До него у меня ничего не было. А с ним - диагноз за диагнозом. И к тому же не только по-женски...
Я был в ситуации и хуже вашей. А ваши претензии и непонятная аргументация , больше говорит о том, что та помощь, которую вы так ждете, это некая "бабка" ( условно), которая придет, даст пенделя вашему "нарциссу", поругает его, возьмет вас за руку, скажет какая вы хорошая, щелкнет пальцем и все у вас будет так вы желаете. Вы не далеко ушли от вашего лентяя. Если чего-то хочешь, то нужно поднимать свою пятую точку и делать, а не искать оправдания.
Сидите здесь и комментируете то что в чём совершенно не разбираетесь.
Лишь бы свои 5 копеек вставить.
Типичный диванный критик. Ни чим от "моего нарцисса" далеко не отошёл
Сидите здесь и комментируете то что в чём совершенно не разбираетесь.
Лишь бы свои 5 копеек вставить.
Типичный диванный критик. Ни чим от "моего нарцисса" далеко не отошёл
Я хотя бы называю вещи своими именами, а не клишированными. Писать вам должны только то что вам хочется, предложения должны быть вам удобны ( ведь у вас обстоятельства ), многие ответы у вас с претензиями, как-будто здесь сайт с психологической помощью и вы тут сидите и выбираете. Вы ведете себя баловано, но при этом плачетесь , что злой мужик держит вас в рабах, шантажирует, и вы даже к психологу напрямую обратиться не можете. Вы обычный ленивый нытик и не нужна вам никакая помощь, ибо вас все устраивает.
Я хотя бы называю вещи своими именами, а не клишированными. Писать вам должны только то что вам хочется, предложения должны быть вам удобны ( ведь у вас обстоятельства ), многие ответы у вас с претензиями, как-будто здесь сайт с психологической помощью и вы тут сидите и выбираете. Вы ведете себя баловано, но при этом плачетесь , что злой мужик держит вас в рабах, шантажирует, и вы даже к психологу напрямую обратиться не можете. Вы обычный ленивый нытик и не нужна вам никакая помощь, ибо вас все устраивает.
Как звали женщину которая вас обидела?
Ибо вы злой на всех как собака.
Не вашего ума тема. И не комментируйте.
Умный пойдёт делом заниматься, а не доказывать мне что-то и как мне здесь общаться, что просить и на что надеяться
Как звали женщину которая вас обидела?
Ибо вы злой на всех как собака.
Не вашего ума тема. И не комментируйте.
Умный пойдёт делом заниматься, а не доказывать мне что-то и как мне здесь общаться, что просить и на что надеяться
Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.
Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.
А вы лучше делом занялись, чем на ЖЕНСКОМ форуме сидели и жизни нас учили!
А вы лучше делом занялись, чем на ЖЕНСКОМ форуме сидели и жизни нас учили!
И, кстати, с критикой в свой адрес вам тоже придется столкнуться. Так что будьте готовы. И ещё момент, если вас попросят рассказать, а что именно он такое делал, полагаю, вы и не расскажете толком, какое-то все неуловимое и трудновыразимое. Есть такое? А Таню почитайте. На флибусте она есть, можно скачать.
И, кстати, с критикой в свой адрес вам тоже придется столкнуться. Так что будьте готовы. И ещё момент, если вас попросят рассказать, а что именно он такое делал, полагаю, вы и не расскажете толком, какое-то все неуловимое и трудновыразимое. Есть такое? А Таню почитайте. На флибусте она есть, можно скачать.
Да есть такое ...
Будто мозг в этот момент выключает все плохие моменты и не могу связать всё воедино
Мне кажется, потому что Вы уже подсели на эти эмоциональные качели, и Вам уже психологически тяжело "слезть".
Плюс изначально у Вас в характере были черты женщины-жертвы, ну или женщины, которая в-принципе будет терпеть. Потому что даже в 20 лет у молодой и неопытной девушки/женщины с хорошей самооценкой и границами вызовет неприязнь тот факт, что партнёр в-принципе категорично не будет нести никакой ответственности за беременность. Т.е. "аборт" и всё. Плюс сидение на Вашей шее. Другая бы послала как бы сразу, держаться не стала бы. Тут уже Вам надо самой понять, а почему так. Возможно, понадобится психолог для поддержки. Либо хорошая надёжная подруга, если такая есть.
Я и сейчас это понимаю. Самый большой страх - остаться одной. Это мои первые отношения во всех смыслах. И живу сейчас по-привычке.
Умом всё понимаю, что пора это всё прекратить, но где-то в глубине, сердце подсказывает что ещё имеются чувства и какая-то любовь
Тогда психолог нужен обязательно. И книгу Вам хорошую выше посоветовали. Важно, чтобы пока Вы выходили из этих отношений в морально нестабильном состоянии, рядом был кто-то, кто бы Вас поддержал.
Главное уйти из этих отношений и по максимуму дистанцироваться от него, не давая своим сомнениям возможности повлиять на Ваше решение. Этот страх иррационален и не имеет под собой ничего.
Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.
Ну это типичная агрессивная жертва нарцисса как бы. Общаться со своим нарциссом она так не могла. Когда сможет, никогда в такие отношения больше не попадёт и будет таких ещё на подлёте пресекать.
Ну это типичная агрессивная жертва нарцисса как бы. Общаться со своим нарциссом она так не могла. Когда сможет, никогда в такие отношения больше не попадёт и будет таких ещё на подлёте пресекать.
Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.
Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.
Отчасти соглашусь. Сейчас в каждом готовы видеть нарца. Стульчак не опустил - это он меня так мучает - ледяной душ! Но ведь бывает, что человек и правда нарц. Да и кроме того, нарц нарцу рознь - много уровней, если можно так выразиться. Не все они конченые социопаты и психопаты, нет, есть и пограничники, и биполярники, и... Да и диагноз должен ставить, конечно, врач. Но я сейчас о другом. Женщины у нас привыкли жить в подчинении, унижении, зависимости. Это уже генетическая прошивка - одно крепостное право чего стоит. Сейчас закидают меня тапками с криками #ясебялюблю и ненапомойкесебянашла, но в большинстве случаев это фантазии - терпят, подчиняются, угождают, мы ж все почти воспитаны травмированными, искалеченными даже!, людьми. Хорошо, если есть такие вот действительно независимые - чуть что - развернулась и пошла, но их так ничтожно мало! А ещё дикий страх остаться одной! Это тоже уже заводские настройки! Вот откуда у совсем молодой женщины (автор написала, что это первые ее серьезные отношения) это? Конечно, сложно с таким багажом выйти из всего этого, человеку тупо страшно, вот здесь ему и требуется поддержка, а не вот это вот все - бьёт, значит любит и прочее.
Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.
Это да. Тенденция правда недалёкая. Но какая разница, как называть - ну не нарцисс, а махровый эгоист, манипулятор. Это факт. Легче Вам стало, что самоутвердились лишний раз на её фоне и лишний раз ткнули её в то, что это её ответственность? Это и так понятно. И у жертвы тоже есть ответственность, жертвы очень лицемерные и токсичные бывают. Но это не отменяет того, что мужик в этой ситуации манипулятор.
Это да. Тенденция правда недалёкая. Но какая разница, как называть - ну не нарцисс, а махровый эгоист, манипулятор. Это факт. Легче Вам стало, что самоутвердились лишний раз на её фоне и лишний раз ткнули её в то, что это её ответственность? Это и так понятно. И у жертвы тоже есть ответственность, жертвы очень лицемерные и токсичные бывают. Но это не отменяет того, что мужик в этой ситуации манипулятор.
А какой мне профит от того самоутверждения за счет нее? Меня просто взбесило как она себя ведет. Это дамочка кому угодно рот закроет, и нарциссу , и абьюзеру. Какая, ***, жертва. Если только синдром жертвы. Ну таких толкни, считай избил.
Отчасти соглашусь. Сейчас в каждом готовы видеть нарца. Стульчак не опустил - это он меня так мучает - ледяной душ! Но ведь бывает, что человек и правда нарц. Да и кроме того, нарц нарцу рознь - много уровней, если можно так выразиться. Не все они конченые социопаты и психопаты, нет, есть и пограничники, и биполярники, и... Да и диагноз должен ставить, конечно, врач. Но я сейчас о другом. Женщины у нас привыкли жить в подчинении, унижении, зависимости. Это уже генетическая прошивка - одно крепостное право чего стоит. Сейчас закидают меня тапками с криками #ясебялюблю и ненапомойкесебянашла, но в большинстве случаев это фантазии - терпят, подчиняются, угождают, мы ж все почти воспитаны травмированными, искалеченными даже!, людьми. Хорошо, если есть такие вот действительно независимые - чуть что - развернулась и пошла, но их так ничтожно мало! А ещё дикий страх остаться одной! Это тоже уже заводские настройки! Вот откуда у совсем молодой женщины (автор написала, что это первые ее серьезные отношения) это? Конечно, сложно с таким багажом выйти из всего этого, человеку тупо страшно, вот здесь ему и требуется поддержка, а не вот это вот все - бьёт, значит любит и прочее.
Но существует и синдром жертвы. И жалостью от других они подпитываются. Все таки нужно понимать кого поддерживать, а кого нет.
Но существует и синдром жертвы. И жалостью от других они подпитываются. Все таки нужно понимать кого поддерживать, а кого нет.
И опять соглашусь! И треугольник Карпмана никто не отменял! И если человек понимает, что что-то пошло не так, если хочет изменить текущее положение дел, то разбираться нужно, прежде всего, в себе - какие потребности девушка удовлетворяла в этих отношениях? Ведь с очень высокой вероятностью она, выйдя (даст бог) из этого, вляпается во что-то подобное.
И опять соглашусь! И треугольник Карпмана никто не отменял! И если человек понимает, что что-то пошло не так, если хочет изменить текущее положение дел, то разбираться нужно, прежде всего, в себе - какие потребности девушка удовлетворяла в этих отношениях? Ведь с очень высокой вероятностью она, выйдя (даст бог) из этого, вляпается во что-то подобное.
Одно дело искать что-то в себе, а другое , в своем партнере. То как автор воспринимает критику в свой адрес, и смело оскорбляет других, если ей что-то не нравиться ( это я не про свои ответы), мало говорит о том, что она понимает в каком направлении ей стоит двигаться. Тут все виноваты, а я нет. Она больше похожа на агрессора, нежели на человека, который находиться в сложной ситуации.
Одно дело искать что-то в себе, а другое , в своем партнере. То как автор воспринимает критику в свой адрес, и смело оскорбляет других, если ей что-то не нравиться ( это я не про свои ответы), мало говорит о том, что она понимает в каком направлении ей стоит двигаться. Тут все виноваты, а я нет. Она больше похожа на агрессора, нежели на человека, который находиться в сложной ситуации.
Так, конечно, никто не понимает в самом начале! Я тут писала про группы поддержки - так вот там действительно большинство на том уровне, когда "не виноватая я, он сам пришел"! Все постепенно. Но для выхода из токсичных отношений, если автор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО этого хочет, а не просто пожаловаться, её критиковать сейчас нужно поменьше. Ну и ещё есть момент, когда человек интуитивно понимает, что нужно себя защищать, он и правда сначала может быть ежом и кидаться без повода на окружающих. Я про это хотела сказать. А я и правда желаю автору разобраться в своей жизни, только это дело небыстрое, увы. С другой стороны - она молода, все впереди. Пожелаем ей удачи
Об аборте лучше даже и не думать, это очень опасно во всех смыслах (постабортный синдром, депрессия и тд…) и это незаметное, но убийство