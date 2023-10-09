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Мой "парень" нарцисс, …
Отношения / Мужчина и женщина

Мой "парень" нарцисс, манипулятор

О таких понятиях я раньше не знала, но пожив некоторое время, я вкусила все "прелести" данных отношений.
Он был таким всегда, и раньше он или он умело это скрывал или я была в розовых очках...
"Любовь" моя прошла спустя 2 года..., а его никогда и не начиналась. Сейчас мы живём просто как сожители.
При знакомстве я его спросила сразу, что мы будем делать если я забеременнею, он ответил чётко "аборт!". Мне было 20 лет и я тоже особо не горела желанием нежелательной беременности, так что мы предохранялись и благо ни разу так и не залетела.
При каждой ссоре он грозился уйти, или говорил "давай тогда расходиться", я постоянно ныла, умоляла остаться (сейчас всё тоже самое, но никто из нас так и не уходит... хотя это он должен уйти, ибо квартира снимается за мои деньги, а он за 3 года так нигде и не работал, т.к. "на дядю работать не пойду, мне надо только бизнесом заниматься"). Живём скорее потому что я привыкла, а он потому что есть дура которая обеспечивает.
Секс стал чаще (раньше ему порнушка была в радость, а я так .. под большим давлением) и прям он очень хочет детей (на вопрос моей мамы "когда внуки" , он ответил ей "в процессе", на что я мягко говоря охринела, ибо мы никогда это не обсуждали, да и я уже за время что мы прожили поняла что не вижу будущего с данным человеком... ). Благо я имею ещё проблемы по-женски (о чём он не догадывается) и пока не предвещается залётов.
За те 3 года что мы "вместе" я приобрела только комплексы, унижения, и мной только манипулировали.
В общем, если здесь есть психологи (не самозванцы аля "ты дура, брось его и всё🙄, я так делала, подруга делала,и бла бла бла), какой бы совет вы дали мне? Почему я продолжаю так жить и боюсь уйти от него? Как мне выйти из этого круга манипуляций и сожительства? #нуженсовет #отношения

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Anna
[805597421]

Мудрость форума: Мужчина и женщина

42 ответа
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Ответ эксперта
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userpic__Любовь Сабирянова
Любовь Сабирянова
Коуч-психолог
Сайт эксперта

Анна давай разберем эту ситуацию без лишних цветочков.
Первое, что бросается в глаза, это то, что твой "парень" проявляет явные признаки нарциссизма и манипуляции. Он сразу дал понять, что не собирается брать на себя ответственность, даже если бы ты забеременела. И его грозы ухода при каждой ссоре — это чистая манипуляция, чтобы держать тебя в нестабильности.

Ты говоришь, что он не работает и живет за твой счет. Такие отношения явно неравноправны, и он использует твою зависимость от него в своих интересах. Это не норма.

Ты спрашиваешь, почему продолжаешь так жить и боишься уйти? Это может быть связано с различными факторами, включая страх перед одиночеством, низкая самооценка или даже привыкание к этой ситуации. Но важно осознать, что такие отношения тебе явно не подходят, и они могут наносить урон твоему психическому и эмоциональному здоровью (у тебя уже сейчас есть проблемы по-женски)

Что делать? Первый шаг — это осознание, что ты заслуживаешь лучшего. Рассмотрение вариантов: разговор с психологом или консультантом, чтобы разобраться в своих чувствах и принять решение о завершении этой отношений. И, конечно же, чтение книги "Женщины, которые любят слишком сильно" может помочь разобраться в собственных чувствах и ситуации.

И не смотря на то, что ты не принимаешь советы связанные с тем, чтобы завершить эти отношения. Мой совет, не бойся шагнуть в новую жизнь без этого "парня" с помощью психолога, потому что она, безусловно, будет лучше.

Гость
[4147231858]
#1

Страх не дает тебе его оставить. Нужно его перетерпеть. Потом будет легко. И будешь удивляться, "какой дурой я была".

Anna
[805597421]
#2
Гость

Страх не дает тебе его оставить. Нужно его перетерпеть. Потом будет легко. И будешь удивляться, "какой дурой я была".

Я и сейчас это понимаю. Самый большой страх - остаться одной. Это мои первые отношения во всех смыслах. И живу сейчас по-привычке.
Умом всё понимаю, что пора это всё прекратить, но где-то в глубине, сердце подсказывает что ещё имеются чувства и какая-то любовь

userpic__Lezz
Lezz
Форумчанка года
[29319562]
#3

да ничего он вам не сделает. Уходите и бегом

Anna
[805597421]
#4
Lezz

да ничего он вам не сделает. Уходите и бегом

У него есть много компромата на меня. Он заставлял меня зарабатывать деньги не совсем хорошим способом. И я по сей день этим занимаюсь.
Мне не стыдно за это, т.к.я хорошо зарабатываю для себя. Но у нас в обществе всё осудительно...

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#5

Это не нарцисс. Эгоцентрики, лодыри и прочая ***, из разряда "Не для этого меня мама рожала", не являются нарциссами. Эти товарищи более амбициозны. И с психологам ходят, если действительно хотят результата. Вот так вам консультацию никто не проведет.

Anna
[1710847248]
#6
semenusatov

Это не нарцисс. Эгоцентрики, лодыри и прочая ***, из разряда "Не для этого меня мама рожала", не являются нарциссами. Эти товарищи более амбициозны. И с психологам ходят, если действительно хотят результата. Вот так вам консультацию никто не проведет.

А вы не задумывались что я не могу пойти по каким-либо причинам?
Возможно здесь онлайн есть компетентный человек.
Я ж не говорю "ой помогите, бесплатно расскажите, сделайте за меня и бла бла бла"

Гость
[3256922290]
#7

Не очень понятно что ты хочешь.
Уходить ты не готова, а волшебных слов нет, чтоб лампочка загорелась в голове.
Изменить его чтоб он тебя на руках носил, работал, тоже не выйдет.

К психологу ходить ты тоже не хочешь, разве что тут тебе написали, но не будет лампочки никакой.

Иногда, чтоб легче было уходить, я становилась социально активной и больше общалась с людьми. Друзья и новые ухажеры лучше бывшего, к которым был интерес, я поняла что одна я не останусь, и уход был лёгкий. Но и тут ты не пишешь про какие-то изменения своей жизни вообще. Какие-то компроматы мешают.
Так что ты тогда хочешь?

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#8
Anna

А вы не задумывались что я не могу пойти по каким-либо причинам?
Возможно здесь онлайн есть компетентный человек.
Я ж не говорю "ой помогите, бесплатно расскажите, сделайте за меня и бла бла бла"

"А вы не замывались" - а я должен? У вас ног нет? Вас приковали к батареи и не выпускают? Вы определись , что вам вообще надо.

Anna
[1710847248]
#9
Гость

Не очень понятно что ты хочешь.
Уходить ты не готова, а волшебных слов нет, чтоб лампочка загорелась в голове.
Изменить его чтоб он тебя на руках носил, работал, тоже не выйдет.

К психологу ходить ты тоже не хочешь, разве что тут тебе написали, но не будет лампочки никакой.

Иногда, чтоб легче было уходить, я становилась социально активной и больше общалась с людьми. Друзья и новые ухажеры лучше бывшего, к которым был интерес, я поняла что одна я не останусь, и уход был лёгкий. Но и тут ты не пишешь про какие-то изменения своей жизни вообще. Какие-то компроматы мешают.
Так что ты тогда хочешь?

На ты мы не переходили. Необразованное ***. Так что твоего совета я уж точно не просила

Венера с котиками
[2614300736]
#10

Автор как он вас соблазнил? Он может и не нарцисс даже. Опишите чем он вас завоевал

userpic__Lezz
Lezz
Форумчанка года
[29319562]
#11
Anna

У него есть много компромата на меня. Он заставлял меня зарабатывать деньги не совсем хорошим способом. И я по сей день этим занимаюсь.
Мне не стыдно за это, т.к.я хорошо зарабатываю для себя. Но у нас в обществе всё осудительно...

и? любое распространение - это ваше право заявить на него по статье

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Anna
[1710847248]
#12
Венера с котиками

Автор как он вас соблазнил? Он может и не нарцисс даже. Опишите чем он вас завоевал

Он достаточно образованный, да и внешне не урод. Не смазливый. Скорее высокий, брутальный с бородой..эдакий "настоящий мужчина" внешне.
Плюс ко всему мы хорошие собеседники, т.к.оба разбираемся во многих темах, постоянно что-то учим, и узнаём
Какое-то притяжение вот так и случилось

Anna
[1710847248]
#13
Lezz

и? любое распространение - это ваше право заявить на него по статье

У нас полиция такое даже не рассматривает. Скорее сама поможет в распространении и ещё и мне статью припишет...
Верховенства права у нас нет.

Anna
[1710847248]
#14
semenusatov

"А вы не замывались" - а я должен? У вас ног нет? Вас приковали к батареи и не выпускают? Вы определись , что вам вообще надо.

Я очень рада, что вы не быди в данной ситуации!
Так как проще всего судить со стороны и не примеряв образ другого при этом!
Я так тоже во многих областях эксперт и могу давать советы, не будучи на месте другого человека

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#15
Anna

Я очень рада, что вы не быди в данной ситуации!
Так как проще всего судить со стороны и не примеряв образ другого при этом!
Я так тоже во многих областях эксперт и могу давать советы, не будучи на месте другого человека

Я был в ситуации и хуже вашей. А ваши претензии и непонятная аргументация , больше говорит о том, что та помощь, которую вы так ждете, это некая "бабка" ( условно), которая придет, даст пенделя вашему "нарциссу", поругает его, возьмет вас за руку, скажет какая вы хорошая, щелкнет пальцем и все у вас будет так вы желаете. Вы не далеко ушли от вашего лентяя. Если чего-то хочешь, то нужно поднимать свою пятую точку и делать, а не искать оправдания.

Юля
[4026728937]
#16

Здравствуйте. Выйти из этого можно, но просто не будет. Если интересует, можете почитать об этих людях и отношениях с ними, чем это грозит. Благо - сейчас информации полно. Если твердо хотите это все прекратить, вы должны понимать, что нужно время и понимание, что будут откаты, это довольно неприятно. Очень хорошо, если есть возможность поработать с психологом, и это не одна-две консультации. Тут, вероятно, придется и в детство заглянуть, потому что скорее всего ноги оттуда растут - ваши отношения с родителями, травмы и тд. Если с психологом возможности работать нет, ищите поддержку близких, друзей, чтобы вы могли с ними говорить о том, что с вами происходило и происходит. Ещё нужна ваше огромное желание вырваться, вот в этом вы должны быть стопудово уверены. Кроме того, насколько я знаю, в соцсетях есть группы жертв нарциссов и абьюзеров, там вы сможете найти информацию и поддержку, если что. И ещё вы должны понимать, что три года в таких отношениях вас сильно поломали и вам придется многое в себе чинить. Ещё было бы шикарно, если бы вы могли исчезнуть - переехать, сменить номер телефона и круг общения. Ну вот, если коротко, примерно так. Но! Просто не будет, я сейчас не пугаю, я поддерживаю, но вы должны четко понимать, что вам предстоит. Если хотите, почитайте Таню Танк "Бойся, я с тобой", по крайней мере какое-то представление у вас уже появится. Удачи вам

Венера с котиками
[2614300736]
#17
Anna

Он достаточно образованный, да и внешне не урод. Не смазливый. Скорее высокий, брутальный с бородой..эдакий "настоящий мужчина" внешне.
Плюс ко всему мы хорошие собеседники, т.к.оба разбираемся во многих темах, постоянно что-то учим, и узнаём
Какое-то притяжение вот так и случилось

Это не похоже на нарцисса, скорее он просто гнилой му*дак потребитель ,но без диагноза психического
Я, встречалась с тираном и манипулятором и много изучала разные источники. Там по другому чем у вас.

Венера с котиками
[2614300736]
#18

Я думаю вам надо сейчас напирать на мысль что он именно вас не любит. И разъехаться на время , пройти стадии горя и спустя время вы ужаснетесь что лучшие годы тратили на такого человека. Да сначала будет сложно. У вас привычка да и он может или ломиться или найти новую чтоб вы кусали локти. Лучше сейчас принять факт что он вас не любит , потом четко поставить рамки типа еще раз об зовешь я прекращу общение. Если не меняется а он врядли поменяется , меняйте ключи и вещи на улицу его.

Венера с котиками
[2614300736]
#19

Изза него у вас и проблемы по женски скорее всего так как он не дает вам любви и нужной энергии а сосет только в свою пользу, вы можете рано состариться изза него.

Anna
[1710847248]
#20
Юля

Здравствуйте. Выйти из этого можно, но просто не будет. Если интересует, можете почитать об этих людях и отношениях с ними, чем это грозит. Благо - сейчас информации полно. Если твердо хотите это все прекратить, вы должны понимать, что нужно время и понимание, что будут откаты, это довольно неприятно. Очень хорошо, если есть возможность поработать с психологом, и это не одна-две консультации. Тут, вероятно, придется и в детство заглянуть, потому что скорее всего ноги оттуда растут - ваши отношения с родителями, травмы и тд. Если с психологом возможности работать нет, ищите поддержку близких, друзей, чтобы вы могли с ними говорить о том, что с вами происходило и происходит. Ещё нужна ваше огромное желание вырваться, вот в этом вы должны быть стопудово уверены. Кроме того, насколько я знаю, в соцсетях есть группы жертв нарциссов и абьюзеров, там вы сможете найти информацию и поддержку, если что. И ещё вы должны понимать, что три года в таких отношениях вас сильно поломали и вам придется многое в себе чинить. Ещё было бы шикарно, если бы вы могли исчезнуть - переехать, сменить номер телефона и круг общения. Ну вот, если коротко, примерно так. Но! Просто не будет, я сейчас не пугаю, я поддерживаю, но вы должны четко понимать, что вам предстоит. Если хотите, почитайте Таню Танк "Бойся, я с тобой", по крайней мере какое-то представление у вас уже появится. Удачи вам

Спасибо большое за адекватный комментарий! Вы уже второй человек кто мне её советует. Всё таки стоит почитать!

Anna
[1710847248]
#21
Венера с котиками

Это не похоже на нарцисса, скорее он просто гнилой му*дак потребитель ,но без диагноза психического
Я, встречалась с тираном и манипулятором и много изучала разные источники. Там по другому чем у вас.

Что-то типа альфонса?
Они тоже частично манипуляторы, нарциссы...

Anna
[1710847248]
#22
Венера с котиками

Изза него у вас и проблемы по женски скорее всего так как он не дает вам любви и нужной энергии а сосет только в свою пользу, вы можете рано состариться изза него.

Я точно так и подумала...
До него у меня ничего не было. А с ним - диагноз за диагнозом. И к тому же не только по-женски...

Эксперты Woman.ru
Anna
[1710847248]
#23
semenusatov

Я был в ситуации и хуже вашей. А ваши претензии и непонятная аргументация , больше говорит о том, что та помощь, которую вы так ждете, это некая "бабка" ( условно), которая придет, даст пенделя вашему "нарциссу", поругает его, возьмет вас за руку, скажет какая вы хорошая, щелкнет пальцем и все у вас будет так вы желаете. Вы не далеко ушли от вашего лентяя. Если чего-то хочешь, то нужно поднимать свою пятую точку и делать, а не искать оправдания.

Сидите здесь и комментируете то что в чём совершенно не разбираетесь.
Лишь бы свои 5 копеек вставить.
Типичный диванный критик. Ни чим от "моего нарцисса" далеко не отошёл

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#24
Anna

Сидите здесь и комментируете то что в чём совершенно не разбираетесь.
Лишь бы свои 5 копеек вставить.
Типичный диванный критик. Ни чим от "моего нарцисса" далеко не отошёл

Я хотя бы называю вещи своими именами, а не клишированными. Писать вам должны только то что вам хочется, предложения должны быть вам удобны ( ведь у вас обстоятельства ), многие ответы у вас с претензиями, как-будто здесь сайт с психологической помощью и вы тут сидите и выбираете. Вы ведете себя баловано, но при этом плачетесь , что злой мужик держит вас в рабах, шантажирует, и вы даже к психологу напрямую обратиться не можете. Вы обычный ленивый нытик и не нужна вам никакая помощь, ибо вас все устраивает.

Anna
[1710847248]
#25
semenusatov

Я хотя бы называю вещи своими именами, а не клишированными. Писать вам должны только то что вам хочется, предложения должны быть вам удобны ( ведь у вас обстоятельства ), многие ответы у вас с претензиями, как-будто здесь сайт с психологической помощью и вы тут сидите и выбираете. Вы ведете себя баловано, но при этом плачетесь , что злой мужик держит вас в рабах, шантажирует, и вы даже к психологу напрямую обратиться не можете. Вы обычный ленивый нытик и не нужна вам никакая помощь, ибо вас все устраивает.

Как звали женщину которая вас обидела?
Ибо вы злой на всех как собака.
Не вашего ума тема. И не комментируйте.
Умный пойдёт делом заниматься, а не доказывать мне что-то и как мне здесь общаться, что просить и на что надеяться

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#26
Anna

Как звали женщину которая вас обидела?
Ибо вы злой на всех как собака.
Не вашего ума тема. И не комментируйте.
Умный пойдёт делом заниматься, а не доказывать мне что-то и как мне здесь общаться, что просить и на что надеяться

Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.

Непридуманные истории
Anna
[1710847248]
#27
semenusatov

Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.

А вы лучше делом занялись, чем на ЖЕНСКОМ форуме сидели и жизни нас учили!

Юля
[4026728937]
#28
Anna

А вы лучше делом занялись, чем на ЖЕНСКОМ форуме сидели и жизни нас учили!

И, кстати, с критикой в свой адрес вам тоже придется столкнуться. Так что будьте готовы. И ещё момент, если вас попросят рассказать, а что именно он такое делал, полагаю, вы и не расскажете толком, какое-то все неуловимое и трудновыразимое. Есть такое? А Таню почитайте. На флибусте она есть, можно скачать.

Anna
[1710847248]
#29
Юля

И, кстати, с критикой в свой адрес вам тоже придется столкнуться. Так что будьте готовы. И ещё момент, если вас попросят рассказать, а что именно он такое делал, полагаю, вы и не расскажете толком, какое-то все неуловимое и трудновыразимое. Есть такое? А Таню почитайте. На флибусте она есть, можно скачать.

Да есть такое ...
Будто мозг в этот момент выключает все плохие моменты и не могу связать всё воедино

Света
Звезда форума
[401441915]
#30

Мне кажется, потому что Вы уже подсели на эти эмоциональные качели, и Вам уже психологически тяжело "слезть".
Плюс изначально у Вас в характере были черты женщины-жертвы, ну или женщины, которая в-принципе будет терпеть. Потому что даже в 20 лет у молодой и неопытной девушки/женщины с хорошей самооценкой и границами вызовет неприязнь тот факт, что партнёр в-принципе категорично не будет нести никакой ответственности за беременность. Т.е. "аборт" и всё. Плюс сидение на Вашей шее. Другая бы послала как бы сразу, держаться не стала бы. Тут уже Вам надо самой понять, а почему так. Возможно, понадобится психолог для поддержки. Либо хорошая надёжная подруга, если такая есть.

Света
Звезда форума
[401441915]
#31
Anna

Я и сейчас это понимаю. Самый большой страх - остаться одной. Это мои первые отношения во всех смыслах. И живу сейчас по-привычке.
Умом всё понимаю, что пора это всё прекратить, но где-то в глубине, сердце подсказывает что ещё имеются чувства и какая-то любовь

Тогда психолог нужен обязательно. И книгу Вам хорошую выше посоветовали. Важно, чтобы пока Вы выходили из этих отношений в морально нестабильном состоянии, рядом был кто-то, кто бы Вас поддержал.
Главное уйти из этих отношений и по максимуму дистанцироваться от него, не давая своим сомнениям возможности повлиять на Ваше решение. Этот страх иррационален и не имеет под собой ничего.

Света
Звезда форума
[401441915]
#32
semenusatov

Вы бы так со своим нарциссом общались, авось и проблем бы не было.

Ну это типичная агрессивная жертва нарцисса как бы. Общаться со своим нарциссом она так не могла. Когда сможет, никогда в такие отношения больше не попадёт и будет таких ещё на подлёте пресекать.

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#34
Света

Ну это типичная агрессивная жертва нарцисса как бы. Общаться со своим нарциссом она так не могла. Когда сможет, никогда в такие отношения больше не попадёт и будет таких ещё на подлёте пресекать.

Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.

Юля
[4026728937]
#35
semenusatov

Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.

Отчасти соглашусь. Сейчас в каждом готовы видеть нарца. Стульчак не опустил - это он меня так мучает - ледяной душ! Но ведь бывает, что человек и правда нарц. Да и кроме того, нарц нарцу рознь - много уровней, если можно так выразиться. Не все они конченые социопаты и психопаты, нет, есть и пограничники, и биполярники, и... Да и диагноз должен ставить, конечно, врач. Но я сейчас о другом. Женщины у нас привыкли жить в подчинении, унижении, зависимости. Это уже генетическая прошивка - одно крепостное право чего стоит. Сейчас закидают меня тапками с криками #ясебялюблю и ненапомойкесебянашла, но в большинстве случаев это фантазии - терпят, подчиняются, угождают, мы ж все почти воспитаны травмированными, искалеченными даже!, людьми. Хорошо, если есть такие вот действительно независимые - чуть что - развернулась и пошла, но их так ничтожно мало! А ещё дикий страх остаться одной! Это тоже уже заводские настройки! Вот откуда у совсем молодой женщины (автор написала, что это первые ее серьезные отношения) это? Конечно, сложно с таким багажом выйти из всего этого, человеку тупо страшно, вот здесь ему и требуется поддержка, а не вот это вот все - бьёт, значит любит и прочее.

Света
Звезда форума
[401441915]
#36
semenusatov

Это тоже самое, что сравнивать человека пережившего депрессию и осеннюю хандру. "Ой, я немного взгрустнула, возможно у меня депрессия", "Ой, мой мужик немного странно себя ведет, возможно он нарцисс\психопат\абьюзер." Нарциссизм - это болезнь, а не тунеядство и желание жить за чужой счет, не заботясь о желании своего партнера. Но, вот только выглядит не очень, не жертвенней. Или ты дура, что тянет на себе бесполезного мужика, или жертва нарцисса. И вроде бы и ответственности на тебе чуть меньше, поскольку второй то страшнее, от такого уйти сложнее, чем от обычного лодыря, и в глазах окружающих чуть больше сострадания.

Это да. Тенденция правда недалёкая. Но какая разница, как называть - ну не нарцисс, а махровый эгоист, манипулятор. Это факт. Легче Вам стало, что самоутвердились лишний раз на её фоне и лишний раз ткнули её в то, что это её ответственность? Это и так понятно. И у жертвы тоже есть ответственность, жертвы очень лицемерные и токсичные бывают. Но это не отменяет того, что мужик в этой ситуации манипулятор.

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#37
Света

Это да. Тенденция правда недалёкая. Но какая разница, как называть - ну не нарцисс, а махровый эгоист, манипулятор. Это факт. Легче Вам стало, что самоутвердились лишний раз на её фоне и лишний раз ткнули её в то, что это её ответственность? Это и так понятно. И у жертвы тоже есть ответственность, жертвы очень лицемерные и токсичные бывают. Но это не отменяет того, что мужик в этой ситуации манипулятор.

А какой мне профит от того самоутверждения за счет нее? Меня просто взбесило как она себя ведет. Это дамочка кому угодно рот закроет, и нарциссу , и абьюзеру. Какая, ***, жертва. Если только синдром жертвы. Ну таких толкни, считай избил.

Новые темы
userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#38
Юля

Отчасти соглашусь. Сейчас в каждом готовы видеть нарца. Стульчак не опустил - это он меня так мучает - ледяной душ! Но ведь бывает, что человек и правда нарц. Да и кроме того, нарц нарцу рознь - много уровней, если можно так выразиться. Не все они конченые социопаты и психопаты, нет, есть и пограничники, и биполярники, и... Да и диагноз должен ставить, конечно, врач. Но я сейчас о другом. Женщины у нас привыкли жить в подчинении, унижении, зависимости. Это уже генетическая прошивка - одно крепостное право чего стоит. Сейчас закидают меня тапками с криками #ясебялюблю и ненапомойкесебянашла, но в большинстве случаев это фантазии - терпят, подчиняются, угождают, мы ж все почти воспитаны травмированными, искалеченными даже!, людьми. Хорошо, если есть такие вот действительно независимые - чуть что - развернулась и пошла, но их так ничтожно мало! А ещё дикий страх остаться одной! Это тоже уже заводские настройки! Вот откуда у совсем молодой женщины (автор написала, что это первые ее серьезные отношения) это? Конечно, сложно с таким багажом выйти из всего этого, человеку тупо страшно, вот здесь ему и требуется поддержка, а не вот это вот все - бьёт, значит любит и прочее.

Но существует и синдром жертвы. И жалостью от других они подпитываются. Все таки нужно понимать кого поддерживать, а кого нет.

Юля
[4026728937]
#39
semenusatov

Но существует и синдром жертвы. И жалостью от других они подпитываются. Все таки нужно понимать кого поддерживать, а кого нет.

И опять соглашусь! И треугольник Карпмана никто не отменял! И если человек понимает, что что-то пошло не так, если хочет изменить текущее положение дел, то разбираться нужно, прежде всего, в себе - какие потребности девушка удовлетворяла в этих отношениях? Ведь с очень высокой вероятностью она, выйдя (даст бог) из этого, вляпается во что-то подобное.

userpic__semenusatov
semenusatov
Всех здесь знаю
[403124710]
#40
Юля

И опять соглашусь! И треугольник Карпмана никто не отменял! И если человек понимает, что что-то пошло не так, если хочет изменить текущее положение дел, то разбираться нужно, прежде всего, в себе - какие потребности девушка удовлетворяла в этих отношениях? Ведь с очень высокой вероятностью она, выйдя (даст бог) из этого, вляпается во что-то подобное.

Одно дело искать что-то в себе, а другое , в своем партнере. То как автор воспринимает критику в свой адрес, и смело оскорбляет других, если ей что-то не нравиться ( это я не про свои ответы), мало говорит о том, что она понимает в каком направлении ей стоит двигаться. Тут все виноваты, а я нет. Она больше похожа на агрессора, нежели на человека, который находиться в сложной ситуации.

Юля
[4026728937]
#41
semenusatov

Одно дело искать что-то в себе, а другое , в своем партнере. То как автор воспринимает критику в свой адрес, и смело оскорбляет других, если ей что-то не нравиться ( это я не про свои ответы), мало говорит о том, что она понимает в каком направлении ей стоит двигаться. Тут все виноваты, а я нет. Она больше похожа на агрессора, нежели на человека, который находиться в сложной ситуации.

Так, конечно, никто не понимает в самом начале! Я тут писала про группы поддержки - так вот там действительно большинство на том уровне, когда "не виноватая я, он сам пришел"! Все постепенно. Но для выхода из токсичных отношений, если автор ДЕЙСТВИТЕЛЬНО этого хочет, а не просто пожаловаться, её критиковать сейчас нужно поменьше. Ну и ещё есть момент, когда человек интуитивно понимает, что нужно себя защищать, он и правда сначала может быть ежом и кидаться без повода на окружающих. Я про это хотела сказать. А я и правда желаю автору разобраться в своей жизни, только это дело небыстрое, увы. С другой стороны - она молода, все впереди. Пожелаем ей удачи

Гость
[3653520965]
#42

Об аборте лучше даже и не думать, это очень опасно во всех смыслах (постабортный синдром, депрессия и тд…) и это незаметное, но убийство

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