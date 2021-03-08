Помогли бы родственнику не подержавший вас в сложной ситуации? Лет 7-8 назад, примерно, мне нужны были деньги.
Близкий мне человек, член семьи, сначала согласился дать, но потом, узнав для чего - отказал.
Для меня это было очень важно, а деньги не такие большие - тысяч 20 примерно. Но тогда это считалось большими деньгами, чем сейчас конечно. Помогли друзья и незнакомые люди.
С тех пор мы мало общались, хоть ко мне и шли с примирением много раз, но всегда с формулировкой "все равно ты была не права, а я нет!" А сейчас, тот человек в беде, точнее понадобились деньги на услуги юриста для другого человека близкого и на суд.
Просят сколько могу отдать, им надо тысяч 70 долга закрыть, и еще за будущие услуги заплатить.
Я ничего не ответила, но матери сказала, что помогать не буду.
Да, из-за той ситуации. Она не поняла.
Она сама отдала все свои сбережения, и все в нашей семье помогают. Собственно такая вот ситуация.
Лично я твердо для себя решила - помогать не буду! Но грызет все-таки, вроде и надо по совести.
Как бы вы поступили?
не дала бы, пришёл его час расплаты - это раз,
лучше относиться, чем к тебе относятся - пустая трата времени и другой просто понимет, что тебя можно принизить - это два
Да хз честно. Считается, что первое что пошло в голову, то и верное решение.
Тогда человек вам не помог, потому что считал что вам не нужна была помощь по его мнению, я правильно поняла? Если да, то я бы сейчас и ему не стала помогать. Потому, что помощь это не то что ты считаешь правильный, а то О ЧЁМ ТЕБЯ ПРОСЯТ. А человек 7 лет назад решил, что вы глупости придумываете и обойдётесь...
А то что все помогают, ну, их дело, может им бы всем, кроме вас, этот человек и мог 7 лет назад.
Так что оставайтесь тверды в своем решении, не нужно конечно носом тыкать и говорить что это потому что тогда 7 лет назад... скажите нет и всё. Не могу, нет возможности. Оправдываться вы не обязаны.
Если бы это касалась лечения или того хуже(не будем о грустном) то, помогла бы и не ради этого родственника, а чтобы не портить себе карму. В остальных, более легких ситуациях, нет, не помогла бы, бумеранг никто не отменял.
Не помогла бы. Зачем? Я не из тех, кто подставляет вторую щёку.
Мне не помогли (хотя могли, просто не захотели), ну а теперь я имею право не хотеть.
Тоже не дала бы
Нет, помогла бы только родителям
И да, тут уже сказали, чел не стал помогать, потому что решил (с какого???) что ВАМ не нужно.
Теперь Вы имеете полнейшее право аналогично решить, что ему Ваша помощь не нужна. Кому помогал, там пусть и попрошайничает.
А если уж философски подойти, то все эти разговоры, что нужно прощать, забывать.... такой бред. Естественно всю жизнь помнить не нужно, все ошибаются и всякое бывает... А может гадости делать не нужно и прощать не за что будет??
Люди то по своей сути не меняются, прощения попросил, может тоже под давлением родственников, а мнение своё не поменял, как вы и пишите в тексте, что вас неправой этот человек как считал так и считает...
А если уж философски подойти, то все эти разговоры, что нужно прощать, забывать.... такой бред. Естественно всю жизнь помнить не нужно, все ошибаются и всякое бывает... А может гадости делать не нужно и прощать не за что будет??
Люди то по своей сути не меняются, прощения попросил, может тоже под давлением родственников, а мнение своё не поменял, как вы и пишите в тексте, что вас неправой этот человек как считал так и считает...
А где Вы увидели, что он прощения просил? Как я поняла чел пытался типа сблизиться, при этом всегда считал себя правым, а автора неправым.
Вы очень непонятно описали ситуацию. Зачем вам нужны бли деньги? Что у этих за суд? От обстоятельств все бы зависело. Явно вы там не богачи, раз всем миром несчастные 70 штук собираете.
Вы очень непонятно описали ситуацию. Зачем вам нужны бли деньги? Что у этих за суд? От обстоятельств все бы зависело. Явно вы там не богачи, раз всем миром несчастные 70 штук собираете.
А какая разница, зачем автору были нужны деньги? Ей это было нужно и важно. Чел денег не дал и её затею (желание) обесценил, типа я лучше знаю, что тебе надо...
А суд - кредитные организации пока ещё работают.-) Пусть идёт и в банке под проценты занимает.
Считается, что у друзей и родственников лучше не занимать/не одалживать, чтоб отношения не портить. Я этого правила придерживаюсь, и вам советую.
А где Вы увидели, что он прощения просил? Как я поняла чел пытался типа сблизиться, при этом всегда считал себя правым, а автора неправым.
Я так выразилась, помириться может хотел, не суть. Главное что он правым себя и по сей день видимо считает.
А какая разница, зачем автору были нужны деньги? Ей это было нужно и важно. Чел денег не дал и её затею (желание) обесценил, типа я лучше знаю, что тебе надо...
А суд - кредитные организации пока ещё работают.-) Пусть идёт и в банке под проценты занимает.
Для меня разница есть. Если бы у меня попросили на отдых - не дала бы, а человеку попавшему в реальную беду дала бы денег (тем более народ там неплатежеспособный)
Считается, что у друзей и родственников лучше не занимать/не одалживать, чтоб отношения не портить. Я этого правила придерживаюсь, и вам советую.
а ещё лучше, вообще не поддерживать отношения с теми родственниками, кто хоть раз не помог, не поддержал, принизил как-то.
А то очень многие из этой братии считают, что раз ты младше, ну и фиг с тобой, незачем считаться и так сойдёт, всё равно никуда не денешься и очередной раз ноги вытереть возможность представится
Считается, что у друзей и родственников лучше не занимать/не одалживать, чтоб отношения не портить. Я этого правила придерживаюсь, и вам советую.
Есть такое, а я вот последнее время стала задумываться а может и стоит занимать деньги друзьям и родственникам, может лучше быстрее маски снять, жизнь то одна...
Я вот подруги заняла давно и с трудом потом вернула и отдала она мне деньги так, как-будто мне же еще и одолжение сделала, так неприятно было, переживала, себя винила, разошлись наши пути. А теперь то я с высоты лет понимаю, что она меня не особо то и ценила, но я этого не понимала тогда и хорошо, что разошлись наши пути давно. А так хрен знает чтобы ещё натворила подружка такая....
Вы очень непонятно описали ситуацию. Зачем вам нужны бли деньги? Что у этих за суд? От обстоятельств все бы зависело. Явно вы там не богачи, раз всем миром несчастные 70 штук собираете.
Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома
Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома
Сочувствую, траты на животных часто рассматриваются как блажь.
Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома
Вот так понятнее. На животину, я бы денег точно не пожалела, здесь бы я тоже обиделась, если б мне не помогли. Я думала вам для родственника деньги нужны, а там для чужого человека, в этом случае я б вообще не парилась.
Пусть кредит берут,если так сильно деньги нужны.Семья-это родители,их дети и бабушки-дедушки,а прочая родня мимо.
Вот так понятнее. На животину, я бы денег точно не пожалела, здесь бы я тоже обиделась, если б мне не помогли. Я думала вам для родственника деньги нужны, а там для чужого человека, в этом случае я б вообще не парилась.
Ну, тот кто просит - мне родственник, а для них этот человек попавший в беду очень близкий и член семьи
Может и помогла бы, если бы у этого родственника на тот момент не было возможности помочь, а не потому, что не захотел.
А в вашем случае закон бумеранга никто не отменял. Жаль только, что сработал на постороннего человека, а не конкретно на вашего родственника.
Если начнут трындеть, почему не даёте, так и скажите, что сами научили не помогать близкому в трудную минуту.
Ну, тот кто просит - мне родственник, а для них этот человек попавший в беду очень близкий и член семьи
Автор, ваша мама уже вложилась в этот котел всеми своими сбережениями. Лучше о ней подумайте, вдруг ей ваша помощь может понадобиться.
Глупо не давать только потому, что они вам не дали. Уподобляетесь им. Посмотрите шире на вещи. Если они вам дороги и это жизненно важная ситуация для них, я бы помогла.
Я бы не помогала, родственники - пиявки в плане денег, и лучше с ними никаких финансовых отношений не иметь. Нужна помощь - ок, куплю продуктов, помогу что-то привезти увезти, посидеть где то с детьми, но финансово нет.
Глупо не давать только потому, что они вам не дали. Уподобляетесь им. Посмотрите шире на вещи. Если они вам дороги и это жизненно важная ситуация для них, я бы помогла.
вот именно благодаря подобным "широким" обобщениям, которые на самом деле обывательские штампы, молодые люди и попадаются на удочку всепрощенчества и терпят и терпят унижения, а жизнь одна
вот именно благодаря подобным "широким" обобщениям, которые на самом деле обывательские штампы, молодые люди и попадаются на удочку всепрощенчества и терпят и терпят унижения, а жизнь одна
ну так они и руководствуются вашими советами))
ну так они и руководствуются вашими советами))
чаще штампами руководствуются, штампы прочнее впечатаны в сознание масс, пока критическое мышление как следует не разовьётся, так и ходят униженные и оскорблённые
чаще штампами руководствуются, штампы прочнее впечатаны в сознание масс, пока критическое мышление как следует не разовьётся, так и ходят униженные и оскорблённые
какими нафиг штампами? Штампы у вас в голове, потому что думаете как большинство и результат получаете как у большинства.
какими нафиг штампами? Штампы у вас в голове, потому что думаете как большинство и результат получаете как у большинства.
Слушайте, мы уже поняли, что вы из тех, кто вторую щеку подставляет.
Если бы там была угроза для жизни родственнику автора, то да, помочь надо было бы.
А то, что там даже не у ее родственника проблемы, а вообще у постороннего человека, его здоровью тоже ничего не угрожает, то автору на его проблемы должно быть паралельно. Сам в них залез, пусть сам и вылезает. Мне бы было стыдно у постороннего человека помощи просить.
Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома
Нах ему не помогайте и не одалживайте даже!
Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома
Звездец ! Это такое обесценивание вас! На ветеринара не дам, пох на твои чувства и твою жизнь, в которой животное для тебя дорого, но ты дай нам взрослым лбам на чужого для тебя и взрослого самостоятельного человека! Ваши проблемы - ***, их проблемы - самое важное! Обесценивание! Идут лесом, я бы прекратила всякое общение.
Слушайте, мы уже поняли, что вы из тех, кто вторую щеку подставляет.
Если бы там была угроза для жизни родственнику автора, то да, помочь надо было бы.
А то, что там даже не у ее родственника проблемы, а вообще у постороннего человека, его здоровью тоже ничего не угрожает, то автору на его проблемы должно быть паралельно. Сам в них залез, пусть сам и вылезает. Мне бы было стыдно у постороннего человека помощи просить.
Ничего вы не поняли:)) Вы понимаете только "зеркалить" и прочий примитив. Так вы никогда не вырастете из своих проблем и обид. Вы даже не поняли мой пост и не даже не заметили, что я вообще-то не призывала автора сразу раскошеливаться. Но думать головой видимо не ваш конек.
Автор, очень простой вопрос. Нужно давать деньги только для помощи несовершеннолетним детям. Для всех других нужд -нужно посылать подальше хоть родственников, хоть просто знакомых. У кого из вас были несовершеннолетние дети?
У вас были несовершеннолетние дети, когда вы просили помощи? Нет, вы были психически зависимой от больного животного женщиной, к счстью, это животное сдохло. И прекрасно, все домашние животные для этого и нужны - чтобы сдохнуть и пойти на мясо//шерсть/шкуру или просто могилку.
У вашего родственника есть несовершеннолетние дети, или он именно в их интересах заказывает юриста? Если нет, смело шлите его нах***. Взрослым людям никто ничего не должен, пусть сдыхают, если не смогли накопить денег за свою жизнь.
Вам бы подлечиться, проблемы видно есть... с головушкой
Ничего вы не поняли:)) Вы понимаете только "зеркалить" и прочий примитив. Так вы никогда не вырастете из своих проблем и обид. Вы даже не поняли мой пост и не даже не заметили, что я вообще-то не призывала автора сразу раскошеливаться. Но думать головой видимо не ваш конек.
Так выражаетесь прямо, я не чтобы гадать, что вы в каждое слово вклалываете))
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает!
Я б не дала.Надо людей учить их де методами.Пусть на себе прочувствуют.Не важно на что Вы просили этого родственника деньги,это вообще не его дело.И спрашивать не корректно было у Вас зачем просите в долг.Не дал пошёл он н..ах.с его теперь просьбой.Есть Банки пусть берёт кредит умник.
Я бы не помогала, родственники - пиявки в плане денег, и лучше с ними никаких финансовых отношений не иметь. Нужна помощь - ок, куплю продуктов, помогу что-то привезти увезти, посидеть где то с детьми, но финансово нет.
А вообще лучше совсем с прими дел не иметь.Редко бывают адекватные родственники оценивающие Вашу помощ,так приучите привёз- отвёз ,посидел с детьми на шею быстро сядут.В следующий раз ,при логичном отказе будешь очень плохой для них.Лучше вообще избегать помогать даже не финансово.
А вообще лучше совсем с прими дел не иметь.Редко бывают адекватные родственники оценивающие Вашу помощ,так приучите привёз- отвёз ,посидел с детьми на шею быстро сядут.В следующий раз ,при логичном отказе будешь очень плохой для них.Лучше вообще избегать помогать даже не финансово.
С ними*
Надо деньги? Без проблем. Пусть берут кредит. Если не знают где, то объясни ,что в банке. 🤗
Закон бумеранга никто не отменял.
Глупо не давать только потому, что они вам не дали. Уподобляетесь им. Посмотрите шире на вещи. Если они вам дороги и это жизненно важная ситуация для них, я бы помогла.
Там помочь надо левому человеку, не близкому. Скорее всего этот человек совершил преступление, а деньги нужны тупо его отмазать. Я бы не дала. Сказала, что нету. Вдруг действительно вашей маме понадобится помощь, она то все свои сбережения отдала.
Правильно делаете, так же, как вам помогли, бумерангом.
Надо помочь! Не для него, для себя! Если не поможете, Вы потом жить нормально не сможете! Помогите!
Ну я вот помогла.Лет 10 жду,когда совесть у брата проснется.
Совесть и справедливость две разные вещи. Не нужно их путать. А поступать нужно всегда по справедливости и никак иначе. Родственники, как и друзья познаются в беде. Не помогли в нужде вам, вы просто обязаны не помочь им. Иначе. они и дальше будут уверены в своей правоте. И дальше они будут на вас плевать. Так нужны ли такие родственники?
Надо помочь! Не для него, для себя! Если не поможете, Вы потом жить нормально не сможете! Помогите!
Вам надо, вы и помогайте, вы теперь вкурсе всего, как жить то потом будите, если не поможете???())))))
Себе помогите! Реально, что психология половой тряпки!? Можете обижаться, но лучше задумайтесь...
Это очень много не давай спасибо точно не скажут😡
Вам бы подлечиться, проблемы видно есть... с головушкой
Почему ей поделиться может это вам наоброт
*** такие родственники нужны. Чужие люди ближе.
Да хз честно. Считается, что первое что пошло в голову, то и верное решение.
Тогда человек вам не помог, потому что считал что вам не нужна была помощь по его мнению, я правильно поняла? Если да, то я бы сейчас и ему не стала помогать. Потому, что помощь это не то что ты считаешь правильный, а то О ЧЁМ ТЕБЯ ПРОСЯТ. А человек 7 лет назад решил, что вы глупости придумываете и обойдётесь...
А то что все помогают, ну, их дело, может им бы всем, кроме вас, этот человек и мог 7 лет назад.
Так что оставайтесь тверды в своем решении, не нужно конечно носом тыкать и говорить что это потому что тогда 7 лет назад... скажите нет и всё. Не могу, нет возможности. Оправдываться вы не обязаны.
В банк