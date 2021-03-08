Помогли бы родственнику?

Гость

Мне на ветеринара нужна была большая сумма, не хватало примерно 20 тысяч и они были нужны срочно. При том у меня максимальная сумма для рассрочки уже висел у того же ветеринара, и приплюсовать туда еще 20 уже нельзя было. Благо деньги нашла, помогли хорошие люди. Я понимаю, для кого-то это могло показаться не важным, но для меня это было очень важно. А 70 тысяч это у них долг уже после помощи матери и всех-всех у кого они смогли одолжить, и этот долг будет расти, поскольку у них уже не остались деньги, а платить юристу нужно. Могут посадить человека близкого для них, но мне этот их близкий никто по родству, и лично не очень хорошо знакома