Есть ли смысл терпеть выходки старой бабушки?

Завещание - это ничего. От слова совсем ничего… это тоже самое, что она имеет сейчас - просто обещания. Сегодня завещание на Машу, через три часа на Сашу, завтра на Таню, а через неделю - на Марьванну…. Завещание - это поводок, за который вздорная бабуля будет дёргать когда ей вздумается .
Все верно.
Автор, а расскажите о ее выходках? Что она такого делает? Мне интересно со своей бабкой сравнить
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Лучше дарственная и сразу переоформлять квартиру. Если протянуть до смерти дарителя, то документ теряет силу. А с кучей других родственников любое завещание один из родни легко его оспорит, учтите..
Автор, а расскажите о ее выходках? Что она такого делает? Мне интересно со своей бабкой сравнить
Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.
Таких дур ,как ты очень много. Надеются на пустые обещания, но в итоге не получают ничего. Эта квартира отписала уже какой нибудь внучке, про которую ты и знать не знаешь и которой квартира нужнее ,чем тебе, бестолковой мартышке. Ахахахаха.
Наверное приятно хамить, оставаясь несягаемым, да? Весело.
Нихрена бабка Вам не подарит. Все получат законные наследники в равных долях.
Мне б такая квартира нафиг не сдалась...
Таких дур ,как ты очень много. Надеются на пустые обещания, но в итоге не получают ничего. Эта квартира отписала уже какой нибудь внучке, про которую ты и знать не знаешь и которой квартира нужнее ,чем тебе, бестолковой мартышке. Ахахахаха.
Человек спрашивает совет и, я полагаю, рассчитывает на конструктивный диалог. А от подобных получает бессмысленные оскорбления. Вам ночью скучно или грустно? Лучше воздержаться от комментария, чем позориться.
Ну видимо моя бабка такого же мнения. Боится, что после дарственной филонить буду, а с завещанием можно десятилетиями высасывать мои нервы и силы и крутить мной, как хочется. Нет. С завещанием даже разговаривать не буду. Дарственная и точка. Нет, так нет, пусть ищет других л.о*х.о...в. Но для этого мне нужно дождаться момента ее беспомощности. А как действовать сейчас, когда она еще на ногах, не знаю...
Если Вы продержались 10 лет при ее характере, то я не думаю, что будете, как говорят, филонить. А завещание часто оспаривают, тем более, что есть ближайшие родственники.
Оформите договор ренты или дарственную с её пожизненным проживанием. Дождетесь, начнется деменция и то, что лежачая будет и дарственную на вас сделает, другие родственники оспорят эту дарственную, объясняя её заболеваниями. Поторопитесь, пока можно медицинскую справку получить о ее дееспособности.
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Можно быть хорошим работником за низкую зарплату, и получать большие деньги ни за что. В нашей стране полно таких примеров.
Но там мне уже будет все равно, ведь квартира уже будет подарена мне.
Почему Вам? Если будет очевидно, что бабке осталось немного, найдутся доброхоты поухаживать...
Оформите договор ренты или дарственную с её пожизненным проживанием. Дождетесь, начнется деменция и то, что лежачая будет и дарственную на вас сделает, другие родственники оспорят эту дарственную, объясняя её заболеваниями. Поторопитесь, пока можно медицинскую справку получить о ее дееспособности.
Она сейчас не хочет ничего слышать про ренту и тем более дарственную, так как еще не совсем немощная и ходит, видит. Пока я пришла к выводу, что не буду больше вкладывать свои деньги в ее хату, и вообще в нее. Постараюсь по максимуму отдалиться, но поддерживать связь на всякий случай. Все говорят, что для вредных стариков- те люди, что рядом и заботятся всегда плохие, а те, которые на расстоянии поддерживают связь - хорошие. Проверим..сработает ли..?
Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.
Ой, автор, что-то совсем дела ваши жаренным пахнут, предпринимайте что-то, либо вы потом не простите себя, что нахаляву угробили свою психику, время здоровье
Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.
Тоже сегодня иду к бабке, меня уже от одной мысли подкидывает. Но я иду туда целенаправленно чтобы высказать ей одну правду про нее и ее сыночка. Хочу закрыть этот гештальт и не ходить туда
Опеку - это вы имеете ввиду ренту?
Как у Пушкина. Жестокий век, жестокие сердца.
Как это все печально.
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Это кто у нас такой умный советы раздавать в приказном тоне????
Попросите ее оставить вам квартиру, обьясните почему важно подписать документ.
Не бросайте ее, ей же никто кроме вас не поможет.. Она же не виновата что старая..
Надеюсь она тебя кинет
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
За завещание не стоит ломаться. Именно дарственная. И ничто иное. Завещание можно переписать и оспорить. Нет уж. Сегодня бабуля завещает, а завтра передумает.
Автор, настаивайте на дарственной.
Иначе пусть за бабулей ухаживают другие.
Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет
Плюньте и перестаньте ходить.Скоро она Вас забудет, перестанет узнавать, кидаться своим говн....ом. И квартиры не видать.Либо документы переделывать сейчас,если сможете, в чем я лично сомневаюсь.Удачи!
вообще-то как бы родня и бабуля привыкла, если нет совсем сил и желания, бабулю надо кому-то "передать". Иначе очень быстро найдутся "добрые люди".
Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет
И сколько времени вы с ней проживали вместе? Не жалели о решении?
Ничего не выйдет. начинающаяся деменция означает, что она недееспособдна. Значит, сделку легко оспорят другие наследники, договор дарения тут не прокатит. Квартира будет наследоваться наследниками в равных долях
Так я ей могу сказать только тогда, когда она будет лежачей (если будет) и будет полностью зависеть от меня. А сейчас она еще бегает во всю, но помощь-то просит уже СЕЙЧАС. Я итак уже 10 лет ей угождаю, жалко потерять еще больше времени.
Потом,когда она сляжет она может быть признана недееспособной и все((Надо действовать немедленно. Или она пишет квартиру на вас,или пусть ее смотрят все ее родственники по очереди,если хотят получить потом свою долю наследства.
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Мы платим няне 70 тысяч в месяц, вот и посчитайте 70*12=840 тыс руб в год. 840*5=4200 тыс.Плюс небольшая ипотека.
Ничего не выйдет. начинающаяся деменция означает, что она недееспособдна. Значит, сделку легко оспорят другие наследники, договор дарения тут не прокатит. Квартира будет наследоваться наследниками в равных долях
А кто докажет деменцию?
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Где это в нашей стране такие зарплаты и цены на жилье, что за несколько месяцев можно квартиру купить? Разве что с московских зарплат избушку в брошенной деревеньке.
вас уже не исправишь,как и бабку. Квартира вам не достанется,даже не надейтесь,тем более ,начало деменции
А кто докажет деменцию?
Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.
Плохо. Это уже деменция пошла.
Тут выхода всего два. Первый - добиваетесь признания у психиатра о её недееспособности и берете бабушку под опеку.
Второй - с точностью до наоборот. Пока махровым цветом не стала цвести деменция, берете справку у психиатра о её дееспособности и она дарит вам квартиру, но СЕЙЧАС, и безо всяких отговорок ( подожди немножко, пока я сама своими ногами бегаю и т.п.). Если откажется сейчас, можно считать, что все годы и деньги, потраченные на бабушку, пошли коту под хвост, и можете не сомневаться - квартиры вам не видать, как своих ушей. Родственники докажут, что бабушка была невменяемая, когда подписывала дарственную ( соседей в свидетели призовут + посмертная психиатрическая экспертиза, даже если в поликлинику не обращались).
Кстати, все пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды ( 1 очереди) имеют право на обязательную долю в наследстве, и тут даже дарственная не спасёт.
Выход здесь один - дарение только при жизни дарителя ( при наличие справки о её дееспособности) + успеваете зарегистрировать квартиру на себя, а ещё надёжнее способ, описанный в ответе # 72.
Но прежде хорошенько подумайте, жить вместе с пожилым человеком нелегко, характер с годами портится, а с больным деменцией - очень тяжело и морально, и физически, почитайте на досуге каково это - может игра не стОит свеч, и вовремя отойти (пока "не клят, не мят") - лучший выход для вас в сложившейся ситуации.
Ну видимо моя бабка такого же мнения. Боится, что после дарственной филонить буду, а с завещанием можно десятилетиями высасывать мои нервы и силы и крутить мной, как хочется. Нет. С завещанием даже разговаривать не буду. Дарственная и точка. Нет, так нет, пусть ищет других л.о*х.о...в. Но для этого мне нужно дождаться момента ее беспомощности. А как действовать сейчас, когда она еще на ногах, не знаю...
Вы такая мерзкая,уж извините за откровенность. Дождаться ее беспомощности,и шантажировать помощью. И рыбку съесть,и на каруселе покататься.
Обманет стопудово! Люди есть люди-сделаешь доброе дело-тут же в душу нагадят! А тут ... Старая, мерзкая, злющая... Ей надо власть свою показать-а над кем? Над вами... Начните откровенный разговор про завещание-выслушайте кучу гадостей про себя и уходите, хватит. Пусть остаётся со своей злостью.
Сначала дарственная, заверенная у нотариуса, а только потом - "пляски" и все остальное. Нет дарственной - пусть "идет лесом", подальше и навсегда.
Договор ренты это ***. У меня был реальный случай. Бабушка из соседнего дома. У нее было пять внучек, два внука, две дочери и сын. И всем было некогда. Никто не ухаживал никто к ней не приезжал. Ладно. Оформила она договор ренты. Приходила какая то тетка. Приносила продуктов немного. Чутка убиралась раз в неделю . Потом бабушка умерла. Как водится, понаехали вся эта банда. Узнали про договор ренты спустили всех собак. Я думаю что они на юристов и адвокатов потратили денег больше чем собственно,иэта квартира стоит.судились эти ублюдки с тёткой три года. Итог. Договор ренты крючкотворы признали недействительным, так как тетка якобы не выполняла своих обязательств, не смогла доказать многие факты покупки продуктов. Не было чеков в полном обьеме. Многих чеков не хватало. То есть, на некоторые продукты чеки были , а на некоторые не было. Получалось ,что тетка бабушку кормила раз в месяц ,а то и в два месяца. В итоге, договор ренты признали недействительным (какая то там была хитрая формулировка, я уже не помню)и аннулировали. А квартиру между собой раздербанили жадные родственники. Вот вам и договор ренты. Не так всё и просто.
Всё надо снимать на видео . И вести разговоры о том что кто ходит, кто помогает , кто убирает . Это тоже может быть доказательством суде , о том ,что человек ухаживал за стариком. И ,конечно , чеки собирать.
Полностью я ее не содержу пока, она ведь бегает еще. Но вкладываю свои деньги в ремонты (тем более сейчас она (с моей помощью, конечно) купила новую квартиру), в мебель, отделка балкона практически полностью моя заслуга, плюс она питается моей энергией, высасывает из меня нервы, здоровье и силы.
Всё записывайте на телефон Ведите разговор о ремонте чтобы она сказала Спасибо тебе дорогая Что помогаешь с ремонтом Ну и так далее
Скажите прямо - или дарственная и дальнейший уход, или до свидания.
Если откажется дарить, хотя бы развяжетесь с этим делом.
Тут надо прям с нотариусом нагрянуть, и чтоб у бабуси документы в порядке были. Юрист посоветует правильную форму вариантов наследования или дарения. Откажется бабуся- обращение в соцзащиту и труды ваши даром. И очередность наследования среди родни установите
У девушки бесполезная трата времени, нервов и средств. У бабушки деменция и с ней уже, к сожалению, поздно что-либо оформлять и о чём -либо договариваться. Если хочет, то пусть помогает безвозмездно, но лучше пусть оставит эту затею и живёт своей жизнью. Бабка без неё не пропадёт.
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Так она уже 10 лет к ней бегает. Думаю,что квартирку отработала
Фу,мерзость какая
Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет
У нас была возможность тоже сделать также, когда мы продали ее старую квартиру. Я предложила ей добавить своих накоплений и купить двушку,чтобы я могла чаще ночевать или жить с ней,когда станет немощная, но при условии,что новая квартира будет оформлена на меня или на нас двоих. Она согласилась и я даже внесла из своих денег задаток, а через неделю передумала и,ничего мне не сказав, притворилась бедной и несчастной, пошла жаловаться к многочисленным родственникам,что я ее обижаю,хочу у неё все оттяпать, что я мошенница,отжала у неё квартиру и тп. Я, когда узнала, была в шоке, задаток,естественно пропал, от двушки пришлось отказаться, плюс риэлтору мне тоже пришлось дополнительно доплачивать сверх процентов по договору за потерянное зря время (сначала искали двушку,т к бабка была согласна,а потом,когда у нее произошёл бзик, стали искать опять однушку ). В итоге выбрали однушку рядом с родственниками в соседнем доме. Сделки, оформление бумаг, работа с риэлторами, с продавцами и покупателями, оформление справок от психиатра и нарколога, получение права собственности и тд - все это и мн др было полностью на мне, так как больше никто связываться с моей бабкой не хотел. Бабка все это время притворялась бедной,несчастной,болезненной старушкой,потому что понимала, что без моей помощи она ничего не продаст, не купит и не оформит. И все это время приговаривала мне, типа успокаивала: ты не обращай внимания,что я на себя квартиру оформила, ты даже не сомневайся, все тебе останется… А когда это все закончилось, бабка внезапно выздоровела, повеселела и начала капризы свои показывать.
Мы платим няне 70 тысяч в месяц, вот и посчитайте 70*12=840 тыс руб в год. 840*5=4200 тыс.Плюс небольшая ипотека.
А есть ещё такие старухи, которых ни одна няня не выдержит. На работе у коллеги есть мать, ей уже 92 года, у неё было 10 сиделок, ни одна больше 9 мес не выдерживала. Там просто жесть 😬 Пыталась ее дохаживать и вторая дочь (сестра коллеги) пока не увезли с микроинсультом. Короче для себя я поняла одно: я лучше буду всю жизнь ипотеку платить, чем связываться с дементными стариками. Жаль, что я поздно это поняла. Очень жаль 10 лет, потраченных на бабку, в пустую 🥺
Вы такая мерзкая,уж извините за откровенность. Дождаться ее беспомощности,и шантажировать помощью. И рыбку съесть,и на каруселе покататься.
А сейчас бабка шантажирует меня своей квартирой, кормя пустыми обещаниями, высасывает из меня деньги, нервы и вообще здоровье - это нормально? Она, по-вашему, одуванчик божий 😊
Автор
Если она ранее не оформила на Вас завещание, то сейчас уже ничего не сделать. Бабушке больше 70 лет плюс деменция. Если даже нотариус и оформит завещание или дарственную, то из ооочень легко будет аннулировать. Чтобы этого не произошло, бабушка к завещанию должна приложить заключение психиатрической экспертизы, а при такой ситуации психиатр выдаст, что она не дееспособна.
Выхода два:
Плюньте на бабушку.
Продолжайте уход, но понимая, что скорее всего н чего не светит.
Так она уже 10 лет к ней бегает. Думаю,что квартирку отработала
Так оно и есть. Если кто и достоин этой бабкиной квартиры- то это только я. Никто из всей нашей многочисленной родни не хочет связываться с бабкой, многие даже общение не поддерживают. Одна я, нянькаюсь с ней, нервы свои треплю.
Спасибо всем, кто отписывается, за советы , за понимание !
Про автора все знать нельзя, может она чего и не договаривает. Но те кто защищает стариков, вы либо не знаете, что такое деменция, и что такое когда и без того плохой человек по жизни становится старым он становится втройне более гадким, либо у вас были адекватные старики. Вы не представляете что это. Вот у меня дед еле дышит, плохо видит, слышит, передвигается, но он никогда не ноет и старается не доставлять проблем близким, все с юмором и по доброму, а вот бабка которая в свои 86 здорова как бык, пашет на огороде, вечно строит из себя жертву, злая, неприятная и орет что ей все должны, манипулирует, но сама пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то для других. Все от человека зависит
Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.
Вы, кажется бредите. Какое завещание? Оно оспаривается, по закону. Дарственная и только Дарственная. И вы где такие цены на квартиры видели, чтобы несколько месяцев и квартира. Вы в тюрьме сидите, оторваны от мира?
Заключите на следственный договор и больше любите бабушку. Ласковый ребёнок две матери сосёт.
Заключите на следственный договор и больше любите бабушку. Ласковый ребёнок две матери сосёт.
Что за наследственный договор?🤔