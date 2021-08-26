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Есть ли смысл терпеть …
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Здоровье / Психология

Есть ли смысл терпеть выходки старой бабушки?

У меня есть двоюродная бабушка, у нее нет детей и замужем никогда не была. Есть брат (мой дед) и две сестры родные, две двоюродные сестры и куча племянников (включая моего отца). Никто из родни особо …

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Mia
[1394642996]
179 ответов
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Mia
[1394642996]
#52
Гость

Завещание - это ничего. От слова совсем ничего… это тоже самое, что она имеет сейчас - просто обещания. Сегодня завещание на Машу, через три часа на Сашу, завтра на Таню, а через неделю - на Марьванну…. Завещание - это поводок, за который вздорная бабуля будет дёргать когда ей вздумается .

Все верно.

Гость
[3384805340]
#53

Автор, а расскажите о ее выходках? Что она такого делает? Мне интересно со своей бабкой сравнить

Гость
[2989729298]
#54
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Лучше дарственная и сразу переоформлять квартиру. Если протянуть до смерти дарителя, то документ теряет силу. А с кучей других родственников любое завещание один из родни легко его оспорит, учтите..

Mia
[1394642996]
#55
Гость

Автор, а расскажите о ее выходках? Что она такого делает? Мне интересно со своей бабкой сравнить

Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.

Гость
[2801742299]
#56
Гость

Таких дур ,как ты очень много. Надеются на пустые обещания, но в итоге не получают ничего. Эта квартира отписала уже какой нибудь внучке, про которую ты и знать не знаешь и которой квартира нужнее ,чем тебе, бестолковой мартышке. Ахахахаха.

Наверное приятно хамить, оставаясь несягаемым, да? Весело.

Гость
[1332408093]
#57

Нихрена бабка Вам не подарит. Все получат законные наследники в равных долях.

Сволыш
[3008377155]
#58

Мне б такая квартира нафиг не сдалась...

Гость
[3130858760]
#59
Гость

Таких дур ,как ты очень много. Надеются на пустые обещания, но в итоге не получают ничего. Эта квартира отписала уже какой нибудь внучке, про которую ты и знать не знаешь и которой квартира нужнее ,чем тебе, бестолковой мартышке. Ахахахаха.

Человек спрашивает совет и, я полагаю, рассчитывает на конструктивный диалог. А от подобных получает бессмысленные оскорбления. Вам ночью скучно или грустно? Лучше воздержаться от комментария, чем позориться.

Гость
[3130858760]
#60
Mia

Ну видимо моя бабка такого же мнения. Боится, что после дарственной филонить буду, а с завещанием можно десятилетиями высасывать мои нервы и силы и крутить мной, как хочется. Нет. С завещанием даже разговаривать не буду. Дарственная и точка. Нет, так нет, пусть ищет других л.о*х.о...в. Но для этого мне нужно дождаться момента ее беспомощности. А как действовать сейчас, когда она еще на ногах, не знаю...

Если Вы продержались 10 лет при ее характере, то я не думаю, что будете, как говорят, филонить. А завещание часто оспаривают, тем более, что есть ближайшие родственники.

Пони
Незнакомка
[402391763]
#61

Оформите договор ренты или дарственную с её пожизненным проживанием. Дождетесь, начнется деменция и то, что лежачая будет и дарственную на вас сделает, другие родственники оспорят эту дарственную, объясняя её заболеваниями. Поторопитесь, пока можно медицинскую справку получить о ее дееспособности.

Елена Т
Часто здесь бываю
[402375826]
#62
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Можно быть хорошим работником за низкую зарплату, и получать большие деньги ни за что. В нашей стране полно таких примеров.

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userpic__Бухие бухи
Бухие бухи
Заслуженный психотерапевт года
[9409884]
#63
Mia

Но там мне уже будет все равно, ведь квартира уже будет подарена мне.

Почему Вам? Если будет очевидно, что бабке осталось немного, найдутся доброхоты поухаживать...

Mia
[1394642996]
#64
Пони

Оформите договор ренты или дарственную с её пожизненным проживанием. Дождетесь, начнется деменция и то, что лежачая будет и дарственную на вас сделает, другие родственники оспорят эту дарственную, объясняя её заболеваниями. Поторопитесь, пока можно медицинскую справку получить о ее дееспособности.

Она сейчас не хочет ничего слышать про ренту и тем более дарственную, так как еще не совсем немощная и ходит, видит. Пока я пришла к выводу, что не буду больше вкладывать свои деньги в ее хату, и вообще в нее. Постараюсь по максимуму отдалиться, но поддерживать связь на всякий случай. Все говорят, что для вредных стариков- те люди, что рядом и заботятся всегда плохие, а те, которые на расстоянии поддерживают связь - хорошие. Проверим..сработает ли..?

Гость
[3384805340]
#65
Mia

Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.

Ой, автор, что-то совсем дела ваши жаренным пахнут, предпринимайте что-то, либо вы потом не простите себя, что нахаляву угробили свою психику, время здоровье

Гость
[3384805340]
#66
Mia

Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.

Тоже сегодня иду к бабке, меня уже от одной мысли подкидывает. Но я иду туда целенаправленно чтобы высказать ей одну правду про нее и ее сыночка. Хочу закрыть этот гештальт и не ходить туда

Гость
[2425324565]
#67
Mia

Опеку - это вы имеете ввиду ренту?

Как у Пушкина. Жестокий век, жестокие сердца.
Как это все печально.

Гостья
[1755892135]
#68
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Это кто у нас такой умный советы раздавать в приказном тоне????

Гость
[3375079109]
#69

Попросите ее оставить вам квартиру, обьясните почему важно подписать документ.

Не бросайте ее, ей же никто кроме вас не поможет.. Она же не виновата что старая..

Наташа Гартунг
[2668487316]
#70

Надеюсь она тебя кинет

Гость
[1480767169]
#71
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

За завещание не стоит ломаться. Именно дарственная. И ничто иное. Завещание можно переписать и оспорить. Нет уж. Сегодня бабуля завещает, а завтра передумает.
Автор, настаивайте на дарственной.
Иначе пусть за бабулей ухаживают другие.

Гость
[3834807304]
#72

Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет

Гость
[1404512566]
#73
Гость

Плюньте и перестаньте ходить.Скоро она Вас забудет, перестанет узнавать, кидаться своим говн....ом. И квартиры не видать.Либо документы переделывать сейчас,если сможете, в чем я лично сомневаюсь.Удачи!

вообще-то как бы родня и бабуля привыкла, если нет совсем сил и желания, бабулю надо кому-то "передать". Иначе очень быстро найдутся "добрые люди".

Эксперты Woman.ru
Гость
[2858003941]
#74
Гость

Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет

И сколько времени вы с ней проживали вместе? Не жалели о решении?

Гость
[3314627810]
#75

Ничего не выйдет. начинающаяся деменция означает, что она недееспособдна. Значит, сделку легко оспорят другие наследники, договор дарения тут не прокатит. Квартира будет наследоваться наследниками в равных долях

Гость
[1510492057]
#76
Mia

Так я ей могу сказать только тогда, когда она будет лежачей (если будет) и будет полностью зависеть от меня. А сейчас она еще бегает во всю, но помощь-то просит уже СЕЙЧАС. Я итак уже 10 лет ей угождаю, жалко потерять еще больше времени.

Потом,когда она сляжет она может быть признана недееспособной и все((Надо действовать немедленно. Или она пишет квартиру на вас,или пусть ее смотрят все ее родственники по очереди,если хотят получить потом свою долю наследства.

Елена
[1606661955]
#77
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Мы платим няне 70 тысяч в месяц, вот и посчитайте 70*12=840 тыс руб в год. 840*5=4200 тыс.Плюс небольшая ипотека.

Непридуманные истории
Елена
[1606661955]
#78
Гость

Ничего не выйдет. начинающаяся деменция означает, что она недееспособдна. Значит, сделку легко оспорят другие наследники, договор дарения тут не прокатит. Квартира будет наследоваться наследниками в равных долях

А кто докажет деменцию?

Гость
[3836813660]
#79
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Где это в нашей стране такие зарплаты и цены на жилье, что за несколько месяцев можно квартиру купить? Разве что с московских зарплат избушку в брошенной деревеньке.

Гость
[2982395750]
#80

вас уже не исправишь,как и бабку. Квартира вам не достанется,даже не надейтесь,тем более ,начало деменции

Гость
[147295667]
#81
Елена

А кто докажет деменцию?

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Гость
[2543200746]
#82
Mia

Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.

Плохо. Это уже деменция пошла.
Тут выхода всего два. Первый - добиваетесь признания у психиатра о её недееспособности и берете бабушку под опеку.
Второй - с точностью до наоборот. Пока махровым цветом не стала цвести деменция, берете справку у психиатра о её дееспособности и она дарит вам квартиру, но СЕЙЧАС, и безо всяких отговорок ( подожди немножко, пока я сама своими ногами бегаю и т.п.). Если откажется сейчас, можно считать, что все годы и деньги, потраченные на бабушку, пошли коту под хвост, и можете не сомневаться - квартиры вам не видать, как своих ушей. Родственники докажут, что бабушка была невменяемая, когда подписывала дарственную ( соседей в свидетели призовут + посмертная психиатрическая экспертиза, даже если в поликлинику не обращались).
Кстати, все пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды ( 1 очереди) имеют право на обязательную долю в наследстве, и тут даже дарственная не спасёт.
Выход здесь один - дарение только при жизни дарителя ( при наличие справки о её дееспособности) + успеваете зарегистрировать квартиру на себя, а ещё надёжнее способ, описанный в ответе # 72.
Но прежде хорошенько подумайте, жить вместе с пожилым человеком нелегко, характер с годами портится, а с больным деменцией - очень тяжело и морально, и физически, почитайте на досуге каково это - может игра не стОит свеч, и вовремя отойти (пока "не клят, не мят") - лучший выход для вас в сложившейся ситуации.

Гость
[3839456081]
#83
Mia

Ну видимо моя бабка такого же мнения. Боится, что после дарственной филонить буду, а с завещанием можно десятилетиями высасывать мои нервы и силы и крутить мной, как хочется. Нет. С завещанием даже разговаривать не буду. Дарственная и точка. Нет, так нет, пусть ищет других л.о*х.о...в. Но для этого мне нужно дождаться момента ее беспомощности. А как действовать сейчас, когда она еще на ногах, не знаю...

Вы такая мерзкая,уж извините за откровенность. Дождаться ее беспомощности,и шантажировать помощью. И рыбку съесть,и на каруселе покататься.

Гость
[3381369173]
#84

Обманет стопудово! Люди есть люди-сделаешь доброе дело-тут же в душу нагадят! А тут ... Старая, мерзкая, злющая... Ей надо власть свою показать-а над кем? Над вами... Начните откровенный разговор про завещание-выслушайте кучу гадостей про себя и уходите, хватит. Пусть остаётся со своей злостью.

Гость
[2642093864]
#85

Сначала дарственная, заверенная у нотариуса, а только потом - "пляски" и все остальное. Нет дарственной - пусть "идет лесом", подальше и навсегда.

Гость
[3581929379]
#86
Гость

Договор ренты это ***. У меня был реальный случай. Бабушка из соседнего дома. У нее было пять внучек, два внука, две дочери и сын. И всем было некогда. Никто не ухаживал никто к ней не приезжал. Ладно. Оформила она договор ренты. Приходила какая то тетка. Приносила продуктов немного. Чутка убиралась раз в неделю . Потом бабушка умерла. Как водится, понаехали вся эта банда. Узнали про договор ренты спустили всех собак. Я думаю что они на юристов и адвокатов потратили денег больше чем собственно,иэта квартира стоит.судились эти ублюдки с тёткой три года. Итог. Договор ренты крючкотворы признали недействительным, так как тетка якобы не выполняла своих обязательств, не смогла доказать многие факты покупки продуктов. Не было чеков в полном обьеме. Многих чеков не хватало. То есть, на некоторые продукты чеки были , а на некоторые не было. Получалось ,что тетка бабушку кормила раз в месяц ,а то и в два месяца. В итоге, договор ренты признали недействительным (какая то там была хитрая формулировка, я уже не помню)и аннулировали. А квартиру между собой раздербанили жадные родственники. Вот вам и договор ренты. Не так всё и просто.

Всё надо снимать на видео . И вести разговоры о том что кто ходит, кто помогает , кто убирает . Это тоже может быть доказательством суде , о том ,что человек ухаживал за стариком. И ,конечно , чеки собирать.

Гость
[3581929379]
#87
Mia

Полностью я ее не содержу пока, она ведь бегает еще. Но вкладываю свои деньги в ремонты (тем более сейчас она (с моей помощью, конечно) купила новую квартиру), в мебель, отделка балкона практически полностью моя заслуга, плюс она питается моей энергией, высасывает из меня нервы, здоровье и силы.

Всё записывайте на телефон Ведите разговор о ремонте чтобы она сказала Спасибо тебе дорогая Что помогаешь с ремонтом Ну и так далее

Новые темы
Гость
[54577842]
#88
Бухие бухи

Скажите прямо - или дарственная и дальнейший уход, или до свидания.
Если откажется дарить, хотя бы развяжетесь с этим делом.

Тут надо прям с нотариусом нагрянуть, и чтоб у бабуси документы в порядке были. Юрист посоветует правильную форму вариантов наследования или дарения. Откажется бабуся- обращение в соцзащиту и труды ваши даром. И очередность наследования среди родни установите

Гость
[3243278773]
#89

У девушки бесполезная трата времени, нервов и средств. У бабушки деменция и с ней уже, к сожалению, поздно что-либо оформлять и о чём -либо договариваться. Если хочет, то пусть помогает безвозмездно, но лучше пусть оставит эту затею и живёт своей жизнью. Бабка без неё не пропадёт.

Гость
[99003068]
#90
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Так она уже 10 лет к ней бегает. Думаю,что квартирку отработала

Марфа Васильевна я
[2015671497]
#91

Фу,мерзость какая

Гость
[3941320879]
#92
Гость

Я вот как сделала. Я своей двоюродной бабке предложила продать мою и ее квартиру и съехаться. Сказала если она откажется я больше к ней ни ногой. А больше кроме меня к никто даже родной внук не хотел ходить. Она поняла что останется одна совсем и согласилась. В итоге все продали купили большую площадь на мое имя. Ее я только прописала. И вам советую сделать так же. Да тяжело но это уже гарантировано ваше имущество будет. И никто не влезет

У нас была возможность тоже сделать также, когда мы продали ее старую квартиру. Я предложила ей добавить своих накоплений и купить двушку,чтобы я могла чаще ночевать или жить с ней,когда станет немощная, но при условии,что новая квартира будет оформлена на меня или на нас двоих. Она согласилась и я даже внесла из своих денег задаток, а через неделю передумала и,ничего мне не сказав, притворилась бедной и несчастной, пошла жаловаться к многочисленным родственникам,что я ее обижаю,хочу у неё все оттяпать, что я мошенница,отжала у неё квартиру и тп. Я, когда узнала, была в шоке, задаток,естественно пропал, от двушки пришлось отказаться, плюс риэлтору мне тоже пришлось дополнительно доплачивать сверх процентов по договору за потерянное зря время (сначала искали двушку,т к бабка была согласна,а потом,когда у нее произошёл бзик, стали искать опять однушку ). В итоге выбрали однушку рядом с родственниками в соседнем доме. Сделки, оформление бумаг, работа с риэлторами, с продавцами и покупателями, оформление справок от психиатра и нарколога, получение права собственности и тд - все это и мн др было полностью на мне, так как больше никто связываться с моей бабкой не хотел. Бабка все это время притворялась бедной,несчастной,болезненной старушкой,потому что понимала, что без моей помощи она ничего не продаст, не купит и не оформит. И все это время приговаривала мне, типа успокаивала: ты не обращай внимания,что я на себя квартиру оформила, ты даже не сомневайся, все тебе останется… А когда это все закончилось, бабка внезапно выздоровела, повеселела и начала капризы свои показывать.

Mia
[3941320879]
#93
Елена

Мы платим няне 70 тысяч в месяц, вот и посчитайте 70*12=840 тыс руб в год. 840*5=4200 тыс.Плюс небольшая ипотека.

А есть ещё такие старухи, которых ни одна няня не выдержит. На работе у коллеги есть мать, ей уже 92 года, у неё было 10 сиделок, ни одна больше 9 мес не выдерживала. Там просто жесть 😬 Пыталась ее дохаживать и вторая дочь (сестра коллеги) пока не увезли с микроинсультом. Короче для себя я поняла одно: я лучше буду всю жизнь ипотеку платить, чем связываться с дементными стариками. Жаль, что я поздно это поняла. Очень жаль 10 лет, потраченных на бабку, в пустую 🥺

Mia
[3941320879]
#94
Гость

Вы такая мерзкая,уж извините за откровенность. Дождаться ее беспомощности,и шантажировать помощью. И рыбку съесть,и на каруселе покататься.

А сейчас бабка шантажирует меня своей квартирой, кормя пустыми обещаниями, высасывает из меня деньги, нервы и вообще здоровье - это нормально? Она, по-вашему, одуванчик божий 😊

Гость
[1528846827]
#95

Автор
Если она ранее не оформила на Вас завещание, то сейчас уже ничего не сделать. Бабушке больше 70 лет плюс деменция. Если даже нотариус и оформит завещание или дарственную, то из ооочень легко будет аннулировать. Чтобы этого не произошло, бабушка к завещанию должна приложить заключение психиатрической экспертизы, а при такой ситуации психиатр выдаст, что она не дееспособна.
Выхода два:
Плюньте на бабушку.
Продолжайте уход, но понимая, что скорее всего н чего не светит.

Mia
[3941320879]
#96
Гость

Так она уже 10 лет к ней бегает. Думаю,что квартирку отработала

Так оно и есть. Если кто и достоин этой бабкиной квартиры- то это только я. Никто из всей нашей многочисленной родни не хочет связываться с бабкой, многие даже общение не поддерживают. Одна я, нянькаюсь с ней, нервы свои треплю.

Mia
[3941320879]
#97

Спасибо всем, кто отписывается, за советы , за понимание !

Гость
[3112584141]
#98

Про автора все знать нельзя, может она чего и не договаривает. Но те кто защищает стариков, вы либо не знаете, что такое деменция, и что такое когда и без того плохой человек по жизни становится старым он становится втройне более гадким, либо у вас были адекватные старики. Вы не представляете что это. Вот у меня дед еле дышит, плохо видит, слышит, передвигается, но он никогда не ноет и старается не доставлять проблем близким, все с юмором и по доброму, а вот бабка которая в свои 86 здорова как бык, пашет на огороде, вечно строит из себя жертву, злая, неприятная и орет что ей все должны, манипулирует, но сама пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то для других. Все от человека зависит

Гость
[832958114]
#99
Гость

Не дарственную надо, а завещание, с дарственной ты филонить начнёшь, а с завещанием добегаешь до конца. Ещё надо учесть твой ценник на рынке труда, если тебе квартира несколько месяцев работы - одно, а если нет, то бегай дальше, нигде квартиру не набегаешь и старуху люби. Сколько тебе дали в других местах за эти десять лет - посчитай, потом подели на часы и получишь свой ценник, потом посчитай часы в пользу старухи, судя по всему, ты там и часть квартиры не набегала, ведь если бы дорого стоила, то за десять лет купила бы десяток таких квартир) Для хорошего работника, квартира - несколько месяцев работы.

Вы, кажется бредите. Какое завещание? Оно оспаривается, по закону. Дарственная и только Дарственная. И вы где такие цены на квартиры видели, чтобы несколько месяцев и квартира. Вы в тюрьме сидите, оторваны от мира?

Гость
[3435258970]
#100

Заключите на следственный договор и больше любите бабушку. Ласковый ребёнок две матери сосёт.

Mia
[3941320879]
#101
Гость

Заключите на следственный договор и больше любите бабушку. Ласковый ребёнок две матери сосёт.

Что за наследственный договор?🤔

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