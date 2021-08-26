Есть ли смысл терпеть выходки старой бабушки?

Mia

Капризы без повода, настроение сегодня одно, через 3 дня другое, например: сегодня она любит помидоры, просит купить помидоры, на следующий день приносишь помидоры - она орет зачем ты мне их приволокла! У меня от них изжога! Ты меня угробить хочешь! Один раз купила таблетки, которые врач прописала, она мне- я не буду их пить! Зачем они мне?! У меня все прекрасно. В итоге, через какое-то время сама себе купила точно такие же таблетки и пьет, а те, которые я купила, не пьет. Видимо боится, что отравить ее хочу =) У нее галлюцинации. И слуховые, и зрительные, и тактильные. Ей кажется, что родственница, которая живет в соседнем доме, ходит к ней через стены, мешает ей спать, толкает ее, колит, тянет за волосы, выворачивает руки, отрывает крючки для полотенец, отключает телевизор, открывает краны, включает свет в туалете, насылает на нее болезни, роется в ее бумагах и документах, ищет деньги и тп. На этой почве она разругалась с родственницами из соседнего дома (их там двое, но бабке мерещится одна из них). Бабку очень бесит, что я по-началу заходила к этим родственницам (теперь не хожу), ей кажется, что мы заговоры против нее делаем и др. паранойя. Часто бывает скажет что-то, а через какое-то время говорит - я не могла такое сказать! Ты что меня за д*у*р*у* принимаешь!? Например, попросит меня заплатить за коммуналку, скажет сумму , оплатишь, приносишь чек, она орет дурниной - ты кого тут наделала!? Я не могла такую сумму сказать!? Я че д.у*р.*а по-твоему!? и мн.др.