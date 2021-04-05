Как отказать в посещении туалета чужому человеку?

Как верно поступить в такой ситуации? Живу в многоэтажном доме. Квартира, в которой я живу, находится на первом этаже в общем коридоре с ТСЖ. Сотрудники ТСЖ, с которыми у
меня нормальные отношения, приноровились стучать в мою дверь с просьбой сходить у меня в туалет (в их конторе туалет отсутствует), то просят налить воды, и т.д. Все бы ничего, но пустив один раз, просьбы начались на постоянной основе. Особенно раздражает, что просятся в туалет. У меня дети, слежу за чистотой санузла, после прихода посторонних людей приходится все мыть.
Знакомы с сотрудниками ТСЖ долгое время, там работают и пожилые люди. Причем, все работники живут в нашем же доме - могли бы по нужде сходить к себе, но моя квартира ближе…
Как дать понять людям, что мне это неприятно (у меня не общественный туалет), но не обидеть их? Пробовала просто не открывать дверь, но не помогает. Все равно приходят и стучат в дверь опять
Ценник им вывесите, 1000р за посещение.
Так и говорите, что нет, нельзя. Почему? Не хочу. И закрываете дверь.
Только так, иначе у вас дома будет привокзальная уборная.
Ужас. Повесить на дверь обьявление "Туалет не работает. Это частное жилье. Прошу не звонить и нё стучать - дети спят". И не пускать, конечно, раз повадились.
Хуяссе, я б с ноги вырубила ссыкунов
Это ужас, сочувствую. Я жила на первом этаже, а рядом опорный пункт. Так менты мыться в мой душ просились, и ведь не откажешь! Выходили такие голые, правда в своих полотенцах, шлепали босыми мокрыми ногами мне по полу, лужи оставляли. Еще иногда и чаю-кофею просили.
Раз не можете прямо сказать,то повесьте записку на дверь на несколько дней.
А вообще - это мерзко,у вас же не общественный туалет,как на вокзале.
Берите немалые деньги за туалет. Начнут бегать в общественный туалет. Если поблизости есть бесплатный, то любезно направьте их туда.
А никак, они если сейчас этого не понимают, то независимо от вашего решения, будут негативить.
Если им хватило наглости так часто делать, то вы будите мезантропом, который их ненавидит.
На двери повесьте табличку "туалет не работает") поймут намек
Ужас. Повесить на дверь обьявление "Туалет не работает. Это частное жилье. Прошу не звонить и нё стучать - дети спят". И не пускать, конечно, раз повадились.
Спасибо. Это действительно ужасно неприятно.
Это ужас, сочувствую. Я жила на первом этаже, а рядом опорный пункт. Так менты мыться в мой душ просились, и ведь не откажешь! Выходили такие голые, правда в своих полотенцах, шлепали босыми мокрыми ногами мне по полу, лужи оставляли. Еще иногда и чаю-кофею просили.
У вас получилось их как-то отвадить?
Раз не можете прямо сказать,то повесьте записку на дверь на несколько дней.
А вообще - это мерзко,у вас же не общественный туалет,как на вокзале.
Получилось, что их проблемы (отсутствие туалета, который они сами же и убрали), стало нашей проблемой. Хочется решить эту проблему без коефликта, но не получится так, наверное...
У вас получилось их как-то отвадить?
Нет. Ходют и ходют. Теперь и в масках. Представляете, голые и в масках. Мыло свое приносют.
Получилось, что их проблемы (отсутствие туалета, который они сами же и убрали), стало нашей проблемой. Хочется решить эту проблему без коефликта, но не получится так, наверное...
А что вы так боитесь отшить свое ТСЖ? Квартплату вам повысят? реально табличку на дверь повесьте, если не хотите резко, напишите вежливо. Уважаемые члены ТСЖ. С сегодняшнего дня мой туалет не работает. Спасибо за понимание.
Щас везде корона, а вы поссать посторонних пускаете? Так и скажите НЕЛЬЗЯ, ПЕДИАТР ВАШ ЗАПРЕТИЛ
А что вы так боитесь отшить свое ТСЖ? Квартплату вам повысят? реально табличку на дверь повесьте, если не хотите резко, напишите вежливо. Уважаемые члены ТСЖ. С сегодняшнего дня мой туалет не работает. Спасибо за понимание.
Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.
Нет. Ходют и ходют. Теперь и в масках. Представляете, голые и в масках. Мыло свое приносют.
Ужас просто (
Только пса заводить позлее, чтобы разьяренно лаял на каждый шорохза дверью.
Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.
Если живут в том же доме,так пусть к себе и ходят.Не за три же квартала бежать надо.
Конечно это не дело,нашли блин туалет... представляю, сидишь отдыхаешь (обедаешь,смотришь фильм и.т.д.) а к тебе то пописить то покакать просятся,это никуда не годится,напишите вежливую записку на дверь,надо обрубать им дорожку.
А мужа устраивает такой расклад?
А мужа устраивает такой расклад?
Никого не устраивает.
Так прямо и сказать: "У меня не общественный туалет!"
И всё!
Я прямо "фигею без баяна"... Не представляю такого, чтобы ко мне (я тоже живу на первом этаже) кто попало в унитаз ссал... ТЬФУ!
Да я б даже дверь не открыла бы. Еще чего. Или послала бы на ***.
прикрепите на дверь скотчем листок бумаги с надписью: ПРОСьБА НЕ БЕСПОКОИТь, ОСОБЕННО НЕ ЗВОНИТь И НЕ СТУЧАТь, и картинку с плаката Не болтай! присобачьте, если у вас принтер есть.
А у вас вод ане по счетчику? А то могли бы с них деньги брать. Они бы быстро с.лись.
прикрепите на дверь скотчем листок бумаги с надписью: ПРОСьБА НЕ БЕСПОКОИТь, ОСОБЕННО НЕ ЗВОНИТь И НЕ СТУЧАТь, и картинку с плаката Не болтай! присобачьте, если у вас принтер есть.
А у вас вод ане по счетчику? А то могли бы с них деньги брать. Они бы быстро с.лись.
Счетчика на воду у нас нет. А вот на счет таблички подумаю. Видимо, так и придется поступить.
Счетчика на воду у нас нет. А вот на счет таблички подумаю. Видимо, так и придется поступить.
если не удобно отказать или деньги брать, надо просить услугу за услугу, придумать что нить, например потолок тряпкой протереть, если откажутся, будет повод послать подальше в след раз
Ну скажите,что мол пардоньте,но я беспокоюсь очень за детей,и семью в целом..а сейчас такой страшный коронавирус ходит..поэтому в дом больше не пущу
Нет. Ходют и ходют. Теперь и в масках. Представляете, голые и в масках. Мыло свое приносют.
😱 а причём тут вы? Они и вирус вам могут притащить и грибок! Да и вобще! Это ваша квартира! Они драют душ после себя? Вы что сидите и караулите когда им будет удобно помыться? Пусть домой едут и моются! Я в шоке вобще...
Какой район ?
Мне вот тоже до макдака далеко а в кустах неудобно
Буду за 10 руб к тебе бегать
Автор! Они ведь живут в этом же доме, пусть решают вопрос не за ваш счёт. Они должны понимать, что они посторонние и после них вам надо мыть туалет! И вобще открывать дверь а не своими делами заниматься! А тем более, дома есть ребёнок! Устроили проходной двор! Пусть садятся на ведро раз такие умные!
Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.
Скажите что у ваших родичей корону диагностировали и вы на карантине.
Автор! Они ведь живут в этом же доме, пусть решают вопрос не за ваш счёт. Они должны понимать, что они посторонние и после них вам надо мыть туалет! И вобще открывать дверь а не своими делами заниматься! А тем более, дома есть ребёнок! Устроили проходной двор! Пусть садятся на ведро раз такие умные!
Спасибо. Вот такие они бесцеремонные...
Автор, надеюсь это не шутка? С какой стати вы вообще их пускаете??? Почему вы такая бесхарактерная?
Спасибо. Вот такие они бесцеремонные...
Блин я не понимаю, это же ваша квартира??? С какой стати вы их пускаете? Да хоть родственники. Это вообще ненормально
Я даже распереживалась за автора. Напишите потом, отвадили ли вы их.
😱 а причём тут вы? Они и вирус вам могут притащить и грибок! Да и вобще! Это ваша квартира! Они драют душ после себя? Вы что сидите и караулите когда им будет удобно помыться? Пусть домой едут и моются! Я в шоке вобще...
Просто капец. Неужели такое правда??? Пускать мыться в душ посторонних людей. Фу вообще!
Я даже распереживалась за автора. Напишите потом, отвадили ли вы их.
Решила повесить табличку "Не беспокоить". если будут стучать, открывать больше не стану.
Просто капец. Неужели такое правда??? Пускать мыться в душ посторонних людей. Фу вообще!
Я ещё понимаю, это было бы что-то из ряда вон выходящее, разовое - беженцы или потерпевшие - но не так же нагло, на постоянной основе 🤯 пользуются излишней мягкостью!
Спасибо. Вот такие они бесцеремонные...
Не бойтесь им сказать и отстоять себя - можно и мягко объяснить, что у вас свои дела и тд и тп - а обидятся или нет это уже они как хотят
Так сейчас же отмазка уважительная появилась: панически боюсь короновируса, у меня дети. Так и говорите. Я всем так говорю, кого не хочу в гости пускать)) никто не обижается
Так сейчас же отмазка уважительная появилась: панически боюсь короновируса, у меня дети. Так и говорите. Я всем так говорю, кого не хочу в гости пускать)) никто не обижается
Иди сказать что у них коронавирус уже )
Это ужас, сочувствую. Я жила на первом этаже, а рядом опорный пункт. Так менты мыться в мой душ просились, и ведь не откажешь! Выходили такие голые, правда в своих полотенцах, шлепали босыми мокрыми ногами мне по полу, лужи оставляли. Еще иногда и чаю-кофею просили.
Интересно, конечно))
Нет. Ходют и ходют. Теперь и в масках. Представляете, голые и в масках. Мыло свое приносют.
👍👍👍👍👍Пиши ещё)))
Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.
Даже интересно, в каком вы городе живете..
Зачем вы их вообще пускали? Есть свои квартиры, вот пусть туда идут и писают. Сами себе геморой устроили. Теперь просто не открывать, прикинуться валенком и все, начнут ломится рьяно, выйти и прикрикнуть, что дети спят, разбудили, застыдить их максимально и сделать вид, что очень обиделись, потом игнорить
Капец, фигею с женщины, у которой участковые моются в ванне. Еще говорит " и не откажешь же" 🤣 Вы бывшая зечка, что так боитесь их? Как такой тряпкой быть можно? Ужас
Просто не открывайте дверь. Сами все поймут. Не дети.
Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.
а к себе им бегать никак, если в одном доме живете?
Жеееесть!!! Что я сейчас прочитала??????? Это же просто кошмар и ужас одновременно вместе взятые!!! Мне так жалко автора, прям до слёз. Просто автор в силу своего чересчур хорошего воспитания, не может отказать, а эти наглые т/ ва- ри пользуются этим, её добродушностью. Вообще, бывают же такие беспардонные людишки! Считаю, что самый лучший вариант отказа, что вам предложили там выше в ответах насчет короны или же переехать с того дома!