Как отказать в посещении туалета чужому человеку?

Гость

Спасибо. Вот я тоже подумала про табличку. Что-то типа "Посторонним вход воспрещен". Просто, живем все в одном доме, знаем давно друг друга. Только это же не значит, что ко мне можно в туалет бегать постоянно. Еще и люди в солидном возрасте работают там. Вроде как должны понимать, но не понимают, видимо.