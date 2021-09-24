Ищи себе другую маму!

Гость

Автор, не слушайте высказавшихся выше. Все у вас будет хорошо!

Вы сейчас должны думать о своих малышах и дать им то, чего вы сами в детстве не видели. Любовь, теплоту, участие, неравнодушие.

С мамой вы еще успеете разобраться, когда дети подрастут. Сейчас важна ваша жизнь и ваша семья.

У мамы не плохой характер, это больше похоже на блок, поставленный ей самой на фоне личной неудовлетворенности в жизни. Она о многом мечтала, но не смога достичь. Отсюда ее поведение.

Это не значит, что она вас не любит (не могу утверждать, ведь с вами и с ней лично не знакома), но вам сейчас нужно дать ей время все осмыслить.

Занимайтесь пока устройством своей жизни. А время все расставит на свои места. Дай Бог, что она осознает с возрастом, что нужна вам. А может к тому времени она вам уже и не нужна будет.

Мне сложно понять эти отношения. Для меня мама - единственная подруга, которая никогда не предаст и посоветует именно то, что нужно.

Автор, вы сильная, раз смогли построить свою жизнь вопреки всем испытаниям! Так держать! Снимаю перед вами шляпу!