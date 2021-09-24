Ищи себе другую маму!

Я бы очень хотела родиться в другой семье. Мне невероятно грустно от своей семьи, раньше они меня использовали как домохозяйку, кухарку, няньку, уборщицу – а теперь, когда я выросла и мне нужна помощь, моя "хата с краю".
Мать всю жизнь была тираном, избивала меня из-за того, что у неё не было настроения. Помню как возвращалась домой в любом возрасте, после любого мероприятия: школа, магазин, почта и так далее. Дед и отчим говорили – берегись, щас и тебе влетит. Жить всю жизнь в страхе, боясь подойти и попросить себе на прокладки, поговорить о каких-то своих тайнах, вечно слышать укор, упрёк, услышать, какая я страшная в свой адрес – для меня это было норма каждый день.
Я выросла, в 16 лет сбежала из дома, сама себя обеспечивала: кормила, обучила, отвезла за границу в первый раз, да что за границу – к морю элементарно. Мать продолжала со мной общаться, точнее, я продолжала. Наш разговор не мог состояться и больше 2 часов, после 2 часов нам нужно было срочно расходиться из-за ссоры.
Ссора всегда начиналась с её стороны из-за того, что я джинсы не такие ношу, ногти у меня сделаны, что я очень много отдыхаю, что я кушаю хорошую пищу – хотя я сама себе на всё это заработала, также я не забывала про неё и сестру. Я всегда давала им деньги, покупала хорошие вещи, подарки и дарила свою одежду.
Ну не было там мне покоя, уезжать посреди ночи со скандалом – Мастхэв. Потому что я попросила у неё одеяло, одеяло, чтобы накрыться, на что мне сказали: иди на …., будешь спать так.
Сейчас у меня своя семья, мне нужна какая-то элементарная помощь – даже ту, которую я оказывала своей семье за бесплатно, но там этого нет. Очень расстраиваюсь, что мы живём в 30 минутах езды, ко мне никто приехать не хочет, в гости к себе не зовёт, но звонят и говорят покажи мне внука по видео – ужасно бесит.
Она не достойна звания бабушки. Сейчас у меня вторая беременность, мне очень сложно, она тяжелее, чем первая. Я не ожидала, что за все что я им сделала – получу такое.
Проезжая мимо маминого магазина, я её там увидела, был вечер, у неё горел свет и она сидела и смотрела в одну точку – мне её так стало жалко, потому что она не нужна сестре младшей, у неё нет мужа, нет подруг, у меня нет никакой радости и привязанности к чему-то, она пытается всем навредить, наорать, оскорбить – в ней очень много злости. Младшая сестра полный вы*одок, она позволяет себе то, чего я не могла позволить. Мне было даже запрещено смотреть в глаза, когда меня ругают за плохое мамино настроение. Сестра родилась чуть другая, она может наорать на маму, кинуть в неё посуду, закрыть перед её носом дверь, послать её сами знаете куда, ослушаться – ей за это ничего никогда не было. Мама меня всегда избивала и ругала за поведение сестры. Но я не переставала её любить, также сейчас я её люблю, но эта любовь меня убивает.
Я не знаю, что мне делать. Я не могу её простить, у меня к ней куча претензий за свое детство: где она не хотела принимать никакого участия, ей было всегда на меня ***. А сейчас ей нужна любовь, она не знает, как это сделать, и опять совершает те же самые глупые ошибки, как 20 лет назад. На всё один ответ: да, у меня тупой характер. Тут можно рассказывать и рассказывать... На днях я услышала: ищи себе другую маму и улетела в блок...
Надоели подобные жалобы. все как под копирку - избивают, ставят на горох, лохмы выдирают...
Один автор, что ли, пишет?
Надоели подобные жалобы. все как под копирку - избивают, ставят на горох, лохмы выдирают...
Один автор, что ли, пишет?
Нет
Пожалуйста отнеситесь серьезно
ну отстань ты от мамки-то уже со своими истериками. уже мужика нашла и родила, так занимайся семьей уже, не делай мамке мозги.
ну отстань ты от мамки-то уже со своими истериками. уже мужика нашла и родила, так занимайся семьей уже, не делай мамке мозги.
100%
Отстань от мамы
Плохая она.
Будь хорошей своему мужу и ребеночку)
Ещё муж покажет где раки зимуют.
Никто не прожил ещё жизнь без мужских измен.
И подружки обворуют не один раз.
И делали..бабули помогут . Не будет кому на ушки приседать..
Так что ...
Плохой мамке не звони).
Нет
Пожалуйста отнеситесь серьезно
Вы дурочка... Нам, взрослым смешно.
Мы просто подождем когда тебя жизнь поставит р..м))).
А она поставит.
Поглядим как выкручиваться будешь.
Епт, дети уже у тебя, а ты все про мамку думаешь) какая тебе помощь от неё нужна, взрослой кобыле)
А чем ты все себе заработала в 16 лет?
Работала в Макдональдс за 20.000₽ + выгуливала собак + Avon .
Автор, не слушайте высказавшихся выше. Все у вас будет хорошо!
Вы сейчас должны думать о своих малышах и дать им то, чего вы сами в детстве не видели. Любовь, теплоту, участие, неравнодушие.
С мамой вы еще успеете разобраться, когда дети подрастут. Сейчас важна ваша жизнь и ваша семья.
У мамы не плохой характер, это больше похоже на блок, поставленный ей самой на фоне личной неудовлетворенности в жизни. Она о многом мечтала, но не смога достичь. Отсюда ее поведение.
Это не значит, что она вас не любит (не могу утверждать, ведь с вами и с ней лично не знакома), но вам сейчас нужно дать ей время все осмыслить.
Занимайтесь пока устройством своей жизни. А время все расставит на свои места. Дай Бог, что она осознает с возрастом, что нужна вам. А может к тому времени она вам уже и не нужна будет.
Мне сложно понять эти отношения. Для меня мама - единственная подруга, которая никогда не предаст и посоветует именно то, что нужно.
Автор, вы сильная, раз смогли построить свою жизнь вопреки всем испытаниям! Так держать! Снимаю перед вами шляпу!
100%
Отстань от мамы
Плохая она.
Будь хорошей своему мужу и ребеночку)
Ещё муж покажет где раки зимуют.
Никто не прожил ещё жизнь без мужских измен.
И подружки обворуют не один раз.
И делали..бабули помогут . Не будет кому на ушки приседать..
Так что ...
Плохой мамке не звони).
Вы галоперидол принять забыли?
Вы дурочка... Нам, взрослым смешно.
Мы просто подождем когда тебя жизнь поставит р..м))).
А она поставит.
Поглядим как выкручиваться будешь.
Вымер от существа находящегося в этой позе врождённо😆 точно-точно🤣
Зачем тебе мама? Живи так.
Про сестру не понял - она всё правильно делала. у тебя есть сестра. а ты ищешь то. чего нет.
Вы дурочка... Нам, взрослым смешно.
Мы просто подождем когда тебя жизнь поставит р..м))).
А она поставит.
Поглядим как выкручиваться будешь.
Дура ты.Ясновидящая.. У девушки травма реальная.
Автор, не слушайте высказавшихся выше. Все у вас будет хорошо!
Вы сейчас должны думать о своих малышах и дать им то, чего вы сами в детстве не видели. Любовь, теплоту, участие, неравнодушие.
С мамой вы еще успеете разобраться, когда дети подрастут. Сейчас важна ваша жизнь и ваша семья.
У мамы не плохой характер, это больше похоже на блок, поставленный ей самой на фоне личной неудовлетворенности в жизни. Она о многом мечтала, но не смога достичь. Отсюда ее поведение.
Это не значит, что она вас не любит (не могу утверждать, ведь с вами и с ней лично не знакома), но вам сейчас нужно дать ей время все осмыслить.
Занимайтесь пока устройством своей жизни. А время все расставит на свои места. Дай Бог, что она осознает с возрастом, что нужна вам. А может к тому времени она вам уже и не нужна будет.
Мне сложно понять эти отношения. Для меня мама - единственная подруга, которая никогда не предаст и посоветует именно то, что нужно.
Автор, вы сильная, раз смогли построить свою жизнь вопреки всем испытаниям! Так держать! Снимаю перед вами шляпу!
Спасибо за совет
Бабушка так же сказала ,но кратко : она тебе завидует ,вот вся злость откуда
Мыши плакали и кололись на продолжали жрать кактус. У вас своя семья: муж, маленький ребенок, что вы все тянитесь к матери? ну она такой человек, ничего не поделаешь. занимайтесь своей семьей и своей жизнью. Есть люди, у которых хорошие родители, но тупо нет времени и энергии с ними поддерживать связь, т.к. своя жизнь, а вы зачем туда лезете постоянно? вас пинают ногой, а вы отряхнулись и опять по новой.
ты уже взрослая и должна понимать что мама с тобой общаться не хочет да она и сама так говорит тебе зачем ты добиваешься с ней общения себе проблемы ищешь на заднее место так ты их и получаешь эти проблемы и никак не успокоишься ну не хочет она тебя знать ну и отстань от нее у тебя есть семья муж детишки вот и займись семьей начни и научись уважать себя прежде всего не иди на поводу ниукого люби и уважай себя учи своих деток любить родителей и весь мир учи из доброте и порядочности вот твой удел а про мать забудь не унижайся будет ей плохо сама придет к тебе
Автор, ты уже выросла, у тебя своя семья. Не будь мазохисткой, ты ничем не обязана своей матери. Не жди от нее ничего, бери пример с сестры.
У подруги моей матери такая же история. Мать ее повторно вышла замуж, родила вторую дочь, а первую сделала прислугой у той.
Тоже сбежала от них в 16 лет первая дочь, выучилась на фельдшера. В 80х это было бесплатно, у нее красный диплом.
Вышла замуж, родила...и...застукала своего мужа с другой..
Лечилась потом у психиатра. Психика с детства надломлена. Берегите себя.
Надо ей ответить просто ИЩИ СЕБЕ ДРУГУЮ ДОЧКУ. СТАРАЯ ВЕДЬМА.
Зачем обозвали сестру вы.р.одком? Умная, уважающая себя девушка. Насмотрелась на вас, как вы молча сносили все, научилась давать отпор. Молодец! А вы привыкли к унижениям, так и бегаете за очередной порцией. Мать ваша никогда не изменится, не полюбит вас. А ваши дети могут от вас научиться терпеть оскорбления, унижаться, всепрощению, такую жизнь построят! Будут несчастны, будут бегать за бросившими их парнями, мужьями, полюби меня! Вы этого хотите?
Надоели подобные жалобы. все как под копирку - избивают, ставят на горох, лохмы выдирают...
Один автор, что ли, пишет?
А вы не верите,что такое случается? Да,это во взрослой жизни можно,как вы говорите,жаловаться. А ребенок за себя не может постоять. И терпит. Вы когда нибудь видели детей,которых изымали из семьи за истезания? Это не по попе шлепнули,а синяки ,переломы,шрамы от наручников. С ними в первую очередь работают психологи. Насилие в семье это страшно. Об этом нужно говорить. А если кому не интересно,то можно не читать и тем более писать злобные комментарии.
Знаете, каждый (или почти каждый) из нас сталкивался с ситуацией, когда ты любишь, а тебя не любят. Это больно, это обидно, это трудно. Но надо это пережить. Другого пути нет. Хлотя, можно и дальше терпеть, если терпелка не лопнула. никто Вам ничего путного не посоветует - ситуация слишком индивидуальна.
В таких случаях только психолог может помочь вашей маме выйти из кризиса. Скорее всего у нее была сложная жизнь и она находится в длительной депрессии, из которой без профессиональной помощи сложно выбраться, не принимайте все на свой счет. Попробуйте уговорить ее пообщаться с психологом, а лучше пройти курс у психотерапевта. Это дорого, но оно того стоит. У вашей мамы появится вкус к жизни и многие проблемы решатся.
Ваша сестра молодец, жму ей руку👍👏 берите с нее пример
А чем ты все себе заработала в 16 лет?
А у вас похоже один только вариант на уме? Не судите по себе🤣
В таких случаях только психолог может помочь вашей маме выйти из кризиса. Скорее всего у нее была сложная жизнь и она находится в длительной депрессии, из которой без профессиональной помощи сложно выбраться, не принимайте все на свой счет. Попробуйте уговорить ее пообщаться с психологом, а лучше пройти курс у психотерапевта. Это дорого, но оно того стоит. У вашей мамы появится вкус к жизни и многие проблемы решатся.
Вы ку-ку?
Еще чего не зватало! Взрослую кобыоу, которая вести себя не умеет и издевается над ребёнком жалеть и по врачам таскать платным. Пиzдюлeй ей надо было надавать хороших, жаль мужик ей не попался любитель кулаками махать, вмиг бы дурь всю вышиб
Мыши плакали и кололись на продолжали жрать кактус. У вас своя семья: муж, маленький ребенок, что вы все тянитесь к матери? ну она такой человек, ничего не поделаешь. занимайтесь своей семьей и своей жизнью. Есть люди, у которых хорошие родители, но тупо нет времени и энергии с ними поддерживать связь, т.к. своя жизнь, а вы зачем туда лезете постоянно? вас пинают ногой, а вы отряхнулись и опять по новой.
Потому что от меня требуют помощи , внимания
А сами не исполняют свои обязанности как родителя,как бабушки, как тещи …
ты уже взрослая и должна понимать что мама с тобой общаться не хочет да она и сама так говорит тебе зачем ты добиваешься с ней общения себе проблемы ищешь на заднее место так ты их и получаешь эти проблемы и никак не успокоишься ну не хочет она тебя знать ну и отстань от нее у тебя есть семья муж детишки вот и займись семьей начни и научись уважать себя прежде всего не иди на поводу ниукого люби и уважай себя учи своих деток любить родителей и весь мир учи из доброте и порядочности вот твой удел а про мать забудь не унижайся будет ей плохо сама придет к тебе
Моя мама хочет от меня всего по чуть чуть, но взамен ничего давать не хочет
Об этом мой текст
У подруги моей матери такая же история. Мать ее повторно вышла замуж, родила вторую дочь, а первую сделала прислугой у той.
Тоже сбежала от них в 16 лет первая дочь, выучилась на фельдшера. В 80х это было бесплатно, у нее красный диплом.
Вышла замуж, родила...и...застукала своего мужа с другой..
Лечилась потом у психиатра. Психика с детства надломлена. Берегите себя.
История и вправду страшная
Спасибо
Зачем обозвали сестру вы.р.одком? Умная, уважающая себя девушка. Насмотрелась на вас, как вы молча сносили все, научилась давать отпор. Молодец! А вы привыкли к унижениям, так и бегаете за очередной порцией. Мать ваша никогда не изменится, не полюбит вас. А ваши дети могут от вас научиться терпеть оскорбления, унижаться, всепрощению, такую жизнь построят! Будут несчастны, будут бегать за бросившими их парнями, мужьями, полюби меня! Вы этого хотите?
Потому что сестра не умница , а настоящий выродок . Там есть на то причины ее так называть .
Ваша сестра молодец, жму ей руку👍👏 берите с нее пример
Не поддерживаю ее.
Я просто не стала расписывать о ней , а так в свои 16 даже попу подтереть не может, свинушка , тупая , которая не умеет общаться и поддерживать беседу ….не читает книг , не знает нормальных слов , не умеет готовить и не хочет …ленивая
Вы ку-ку?
Еще чего не зватало! Взрослую кобыоу, которая вести себя не умеет и издевается над ребёнком жалеть и по врачам таскать платным. Пиzдюлeй ей надо было надавать хороших, жаль мужик ей не попался любитель кулаками махать, вмиг бы дурь всю вышиб
Муж так же сказал , у него мама (моя свекровь ) ещё хуже .
Им не хватает реально таких мужчин , которые быстро на место поставят .
Потому что от меня требуют помощи , внимания
А сами не исполняют свои обязанности как родителя,как бабушки, как тещи …
Если она вам в детстве не помогала, чего вы от нее сейчас ждёте? не надоело колоться об кактус?
Она холодная эгоистка! Не дождетесь вы от нее любви.
У меня не одна, а четверо махровых эгоистов- свекры и родители. Дети и внуки для них существуют когда выполняют (оплачивают) их хотелки, в противном случае знать тебя не хотят. Мать позвонит, о здоровье внуков не вспомнит спросить, зато о себе может часами трепаться. Скажешь ей у ребенка простуда, она сразу на себя переводит, соревнуется с маленькими детьми за внимание.
Что с таких людей взять?нет в них любви и дать им вам нечего.
Самое умное держаться от них подальше, чтобы жизнь не отправляли.
Надоели подобные жалобы. все как под копирку - избивают, ставят на горох, лохмы выдирают...
Один автор, что ли, пишет?
Если серьезно...то оставьте ее в покое и живите дальше без нее
Если серьезно...то оставьте ее в покое и живите дальше без нее
Точно. Вот зачем держаться за мамкину юбку? Когда надо будет за ней горшки выносить сама прилезет, проверено.
Надоели подобные жалобы. все как под копирку - избивают, ставят на горох, лохмы выдирают...
Один автор, что ли, пишет?
Значит с человеком и вправду так обращаются. Придумать подобное невозможно
Значит с человеком и вправду так обращаются. Придумать подобное невозможно
.....и жаловаться на жизнь такие люди имеют право.
Почитайте "волчок" сигарева и интервью в караване истории, кажется, его девушки, с которой он этого волчка списал. Вам станет легче. Там есть истоия про отдых на море. Малышка просит маму поиграть с ней. Маме лень, и она трребует, чтоб девочка выстелила берег перед нею медузами - тогда поиграет. Медузы жгутся. Ребенок выстилает, чтоб мама поиграла... и вот кончается замечательной фразой: "только недавно я перестала выстилать перед матерью берега...")))
Вот и вы перестаньте выстилать берега. Любите себя, детей. Мужа. Отпустите мамину нелюбовь и свое хотение ее любви. Просто примите факт, что вот такая мама. Все. Другой она не будет. А вы - можете быть другой))
Мама не изменится. Это -- характер. Все. Сестра не заслужила доброго слова у вас. Ну так вторая мама, они друг друга, видимо, стоят. Все равно, молодец, не дает себя унижать. Или она груба, неблагочестива, по-вашему? Лучше, воспитывайте своих детей, ей самой свою жизнь жить, не вам ее осуждать.
"Требуют от вас, а сами ничего не делают!" Поставьте на этом ТОЧКУ.
Это вы ее называете бабушкой, зачем? Она вас терпеть не может. Не пойму, вас муж тоже не любит? Если бы все было хорошо, про маму не писали бы тут.
Автор, примите совю маму такой несовершенной...вы её не измените...И не надо поднимать темы детства и что-то ей припоминать..она никогда не извинится...Просто примите её такой какая она есть, несовершенная....Другой мамы у вас всё равно не будет...а эта хоть в интернат не сдала и под забор не выкинула ( это такой чёрный сарказм)...Да и не ждите что она вас горячо полюбит и кинется обнимать...И сами меньше контактируйте, когда общаетесь говорите на отвлечённые темы...чуть разговор в притензии уходит, плавно закругляйте разговор....И меньше общения...так иногда держите на расстоянии руки
На ххера вы к ней лезете? Вы понимаете что есть такие матери которые не любят своих детей? Пора взрослеть и принимать это, и будет легче. Оставьте ее впокое и перестаньте помогать финансово и навязываться. А ваша сестра молодец, не такая терпила и умеет засебя постоять. Переставайте быть жертвой потому что это будет откладывать плохой отпечаток не только на ваши отношения с матерью но и на всю жизнь вцелом
Автор вы поймите, если мать не любит вас и относится к вам как к последнему.., то как она будет относиться к вашим детям? Вы хотите чтобы она их любила? Да не смешит. Вы лучше подуймате мозгами а безопасно ли вообще оставлять с такой "бабулей" своих детей наедине
Ну во-первых, перестань считать что тебе все должны. Да, это ненормальная, что твоя мать такая, что она не любит твоих детей, но если она токсична, ее не изменить никакой любовью, никаким хороший отношением. Сними уже медаль с груди «хорошей девочки» и перестань требовать эту любовь оттуда, где ее нет. Послушай министерство успеха, на ютюбе к примеру, про токсичные отношения, там куча бесплатных видео.
Во-вторых, почему ты считаешь, что твоя сестра полный выродок?? Только потому что она научилась защищать свои границы, она плохая? Пусть и таким образом, как говорится, с волком жить, по волчьи выть. По другому ваша мать не поймёт. Может где-то внутри у тебя даже зависть к ней.
Будь предельно откровенна с собой.
Самый простой способ, взять лист бумаги, начать самой себе вопросы и записывать свои ответы. Максимально быть честной с собой. Очень честной.
Почитайте "волчок" сигарева и интервью в караване истории, кажется, его девушки, с которой он этого волчка списал. Вам станет легче. Там есть истоия про отдых на море. Малышка просит маму поиграть с ней. Маме лень, и она трребует, чтоб девочка выстелила берег перед нею медузами - тогда поиграет. Медузы жгутся. Ребенок выстилает, чтоб мама поиграла... и вот кончается замечательной фразой: "только недавно я перестала выстилать перед матерью берега...")))
Вот и вы перестаньте выстилать берега. Любите себя, детей. Мужа. Отпустите мамину нелюбовь и свое хотение ее любви. Просто примите факт, что вот такая мама. Все. Другой она не будет. А вы - можете быть другой))
У меня есть своя такая история. Тоже детство с истеричной, авторитарной матерью, по замашкам очень похожей на мать автора. Она гордилась тем, что меня удалось полностью "построить" - никогда не плакала, не жаловалась ни на что (ибо надоело за это огребать) и была идеально послушна. Так вот были в гостях у родни, что-то матери не понравилось, заперла в темной комнате и велела сидеть на тумбочке и не слезать. В итоге я там и заснула, скрутившись невероятным образом, тумба небольшая. Про меня забыли, а когда вспомнили - умилились, ах, ну какой же послушный ребёнок! Таки не встал без команды. А в 45 лет, когда я оказалась в заднице и меня пытались прогнуть на то, что мне принесло бы только вред, вдруг прорвало. Вспомнила эту сраную тумбочку. И сказала себе - хватит там сидеть! И послала нафиг этих людей, и нашла в себе силы разрешить ситуацию в свою пользу.
Автор миленькая, я знаю что такое тирания родителей.. Оставьте вы это жалко.. Если ей НАДО ТО сама она пусть налаживает контакт с вами, НЕ навязывайтесь! Забудьте что было раньше, со временем забудется хоть и тяжело будет. Не будьте такой-же матерью для своих детей, у вас уже есть кто будет с вами в вашей старости, каждый должен позаботится об этом сам! Ну может быть ей нравится сидеть и смотреть в одну точку?! Она сама себе выбрала такую жизнь, захочет что-то поменять поменяет
В таких случаях только психолог может помочь вашей маме выйти из кризиса. Скорее всего у нее была сложная жизнь и она находится в длительной депрессии, из которой без профессиональной помощи сложно выбраться, не принимайте все на свой счет. Попробуйте уговорить ее пообщаться с психологом, а лучше пройти курс у психотерапевта. Это дорого, но оно того стоит. У вашей мамы появится вкус к жизни и многие проблемы решатся.
zacem ei eto? pusti mati sama prinimaet reshenia
Потому что от меня требуют помощи , внимания
А сами не исполняют свои обязанности как родителя,как бабушки, как тещи …
u menia toje samoie. Ia prervala otnoshenia posle togo kak menia oskorbili silino
Потому что от меня требуют помощи , внимания
А сами не исполняют свои обязанности как родителя,как бабушки, как тещи …
Какую помощь требуют? Полы помыть, ремонт сделать? -извини, мама, я не могу, я беременна, мне тяжело.
Денег требуют? Так же, извини, но у нас сейчас у самих не густо, мне в декрет, надо подкопить на время декрета.
Есть своя семья , дети, муж. Чего вы лезете к маме? Пусть живет, как хочет, это ее жизнь, ее выбор. У нее было минимум два мужа, и что, оба придурки? Или все же дело в ней?
Моя мама хочет от меня всего по чуть чуть, но взамен ничего давать не хочет
Об этом мой текст
Что вы от нее хотите? Чтоб с детьми сидела? А она не хочет сидеть, имеет право. У меня свекровь мимо проходила и отворачивалась, дескать не вижу, не узнаю. Мне тоже по молодости было и обидно, и странно, как так? А потом стало все равно, ну не хочет и не надо, что нам теперь вслед бежать.
Ай, вот даже не дочитала! Ты овца и вечная жертва. Чего ты стонешь? Что ты хочешь, чтоб тебе маму изменили и она резко тебя полюбила? Ты не выросла ни разу. И семьи у тебя нет, если ты в голове только мамой и живёшь.
Прими ты данность - мать у тебя ***@Я, любить тебя, как ты того ждёшь, не будет, помогать - подавно. Хочешь - общайся и мучайся, не хочешь- не общайся вообще. ВСЕМ ГЛУБОКО ПЛЕВАТЬ.
Такие истории встречаются у многих. У меня не было. У меня мама умерла, и с ней у меня были прекрасные отношения. Я б очень хотела, чтоб она жива была и плевать какая, даже такая как ваша. Ваша мама не счастлива все её поведение от нервов. Счастливый человек дарить всегда любовь. Поддержите свою маму. Попытайтесь разобраться в причине её повиления. С корабля бегут только крысы. Это ваш корабль ваша семья других родителей не будет. Люди не вечны миритесь сейчас пока не поздно. Ведь потом вы еене вернёте. И не сможете обнять и поцеловать.....не бросайте её не смотря на её характер. У каждого свои грехи за свои она перед Богом ответит. Но уйдя от мамы Выобритете на себя грехи. Только добро и дешёвая чистота спасёт вас с мамой. Помолитесь и попросите Бога помириться. Обнимите маму. Найдите причину её такого повиления и постарайтесь объяснить.....