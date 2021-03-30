Панические атаки

#Паническиеатаки Дорогие друзья это крик души!!!! Жизнь моя 2.5 года как разделилась на до и после!!!! Пожалуйста если у кого то есть реальная информация о способах, врачах, гипнозе поделитесь информацией. Мне 34 года, 2.5 года назад начался ужас панических атак. Антидеприсанты, полный курс обследования, неврологи это пройденный этап.... Ничего!!!! Атаки просто отравили мою жизнь... Страх идти на работу, иду потому что деваться не куда, да и ребёнок маленький, которого я воспитываю одна. Машину я не боюсь, но страх ездить одной и далеко не дай бог. День через день затуманеная голова, отбрасывает в жар в холод. Серцебиение. Я незнаю что еще делать у меня опускаются руки, уже не верю в чудо.... У людей как то время от времени, а у меня день через день, а то и каждый. Я не имею права сдаться, на меня смотрит сын. Помогите пожалуйста. Кругом шарлотаны, помогу за один сеанс за 80 тыс. Психологи по 45 тыс. Я бы отдала эти деньги был бы результат. Помогите справиться с бедой. Я слышала о гипнозе, но нужен действительно специалист, а не я не врач, это моя техника за 180 тыс я сам ее придумал. Пожалуйста дайте дельный совет🙏🙏🙏
Живу с тем,же почти три года,что случилось с вами 2,5 года назад?
То же самое, бич времени. Я женщина и всегда помню, что мне сказала гинеколог про осмотре, надо просто перетерпеть, солнце будет по прежнему светить когда все закончится.
Для начала важно справиться с симптоматикой! Я принимала Магне В6 (вес у меня небольшой, поэтому принимала всего 2-3 таблетки в день), потом перешла на Аспаркам, он намного дешевле Магне, а результат практически такой же. Аспаркам пью по 3 таблетки в день.
Поверьте, я Вас очень хорошо понимаю... Все говорят, что нужно убрать раздражитель, но сделать это получается не всегда, так как раздражителем может быть даже работа или ребёнок. Нужно работать над собой, успокаивать себя мысленно, говорить, что окружающие Вам зла не желают, обстановка привычная.
Для начала важно справиться с симптоматикой! Я принимала Магне В6 (вес у меня небольшой, поэтому принимала всего 2-3 таблетки в день), потом перешла на Аспаркам, он намного дешевле Магне, а результат практически такой же. Аспаркам пью по 3 таблетки в день.
Поверьте, я Вас очень хорошо понимаю... Все говорят, что нужно убрать раздражитель, но сделать это получается не всегда, так как раздражителем может быть даже работа или ребёнок. Нужно работать над собой, успокаивать себя мысленно, говорить, что окружающие Вам зла не желают, обстановка привычная.
Как же это сложно,вы давно этим страдаете?
Научиться успокаиваться. ПА от перенапряжения... Устали очень сильно, стресс. Большинство из нас умеет только напрягаться, вечный поток мыслей в голове держать. Так вот, их нужно научиться отпускать - писать на бумагу, просто наблюдать за ходом течения, медитации попробуйте. Есть ли то, что приносит удовольствие? Хобби? Хорошо бы, чтобы радости было больше. Прогулки регулярные. Ходьба стресс снимает. Витамины - тоже хорошо. От стресса магний, калий утекают...
И поймите, что не ситуация вызывает стресс, а мысли об этой ситуации... Научитесь создавать спокойное состояние, будут и мысли спокойнее. Анализ - это работа левого полушария (если вы правша), этого у вас много. Напрягайте правое (если левша, то наоборот): пойте песни, танцуйте, рисуйте, читайте стихи, делайте другой рукой что-то почаще (вместо рабочей).
Как же это сложно,вы давно этим страдаете?
ПА - это безопасно. От них не умирают. Наоборот, сердце тренируется. ОКР, поверьте, гораздо хуже...
Как же это сложно,вы давно этим страдаете?
Не поверите, с детства( Но в 90-х информации об этом не было, начала сама разбираться с проблемой, когда она достигла пикового момента - приблизительно 2 года назад. Было настолько плохо, что хотелось останавливать людей на улице и кричать "помогите!". Психологов не посещала, но с врачами консультировалась.
ПА - это безопасно. От них не умирают. Наоборот, сердце тренируется. ОКР, поверьте, гораздо хуже...
Кстати, заметила обострение ОКР перед тем, как ПА должны были шибануть))
С паническими атаками я столкнулась учась в универе в 2015 году. Тогда меня накрыло так сильно, что пришлось вызывать скорую - поставили вегето - сосудистую.
После этого случая были еще. Я панически боялась ездить в метро, мне моментально становилось плохо. Холодный пот, кружилась голова, сердце выскакивало из груди и хотелось присесть. Страх смерти одалевал мной полностью.
Хочу сказать Вам, что панические атаки это следствие жесткого стресса, недостатка сна, плохого питания и как в целом неправильного образа жизни. И запомните простую истину, что от этого недуга нет лекарств. И только Вы сами в сосостоянии помочь себе.
Мне помогло правильное дыхание. В моменты когда накатывала тревога я садилась и дышала, прогоняя плохие мысли прочь. Больше гуляйте, занимайтесь делами, спортом и не накручивайте себя. И помните, что страх смерти в Вашем случае - ложный.
Канал на ютуб неврозы мегаполиса, книга К.Бернхардт Паника. Сайт В17. В помощь.
Мне помогла психотерапия. Первое время для купирования сильных атак 1/2 феназепам, но это редко пару раз в месяц. Курсами пила фенибут, стрезам, все по назначению психотерапевта. Отвар валерианы на ночь теплый с медом, пила полгода каждый вечер. Холистический массаж, гимнастка цигун. Режим дня. Полный отказ от алкоголя и кофе. Прогулки каждый вечер (завела собаку даже).
Выйти из невроза только вы можете. Почитайте что такое вторичная (условная) выгода невроза, вот когда поймете в чем ваша выгода, тогда поймете как выходить из невроза.
В каком вы городе, напишите. Может кто то вам конкретного врача посоветует.
Я могу в Екатеринбурге подсказать хорошего врача.
Забыла еще написать... гипноз пробовала. Не помог.
Только психотерапия и препараты.
Не поверите, с детства( Но в 90-х информации об этом не было, начала сама разбираться с проблемой, когда она достигла пикового момента - приблизительно 2 года назад. Было настолько плохо, что хотелось останавливать людей на улице и кричать "помогите!". Психологов не посещала, но с врачами консультировалась.
Я страдаю почти три года,хочу сказать что с детства не отличалась крепкими нервами,чуть что сразу в слезы,волосы начали сидеть в 18,а сейчас вот кроет этот ад,всего боюсь,ехать далеко это караул,вдруг что то случится со мной,а никого рядом не будет.
Девочки, по врачам можно ходить сколько угодно, но помочь себе сможете только вы сами. Всё от головы.
Для начала важно справиться с симптоматикой! Я принимала Магне В6 (вес у меня небольшой, поэтому принимала всего 2-3 таблетки в день), потом перешла на Аспаркам, он намного дешевле Магне, а результат практически такой же. Аспаркам пью по 3 таблетки в день.
Поверьте, я Вас очень хорошо понимаю... Все говорят, что нужно убрать раздражитель, но сделать это получается не всегда, так как раздражителем может быть даже работа или ребёнок. Нужно работать над собой, успокаивать себя мысленно, говорить, что окружающие Вам зла не желают, обстановка привычная.
Вы умница. Восполняете то, что уходит быстро со стрессом. Подскажите , как быстро магний начал помогать?
Я страдаю почти три года,хочу сказать что с детства не отличалась крепкими нервами,чуть что сразу в слезы,волосы начали сидеть в 18,а сейчас вот кроет этот ад,всего боюсь,ехать далеко это караул,вдруг что то случится со мной,а никого рядом не будет.
Выше написали о выгоде невроза, подумайте над этим. Во время наступления ПА хорошо помогает высмеивание: посмотрите на себя со стороны и поймите всю абсурдность ситуации) Вокруг всё чудесно, а Вы сами себя накручиваете, будто бы самостоятельно над собой издеваетесь. Посмейтесь и переключитесь на музыку в наушниках, к примеру. Фантазируйте, представляйте, как в клипе снимаетесь)) Странно звучит, возможно, но посогает.
Вы умница. Восполняете то, что уходит быстро со стрессом. Подскажите , как быстро магний начал помогать?
Спасибо Вам! Буквально через 3 дня заметила существенное улучшение. Тревога ушла, появился аппетит, стала лучше спать и чувствовала себя отдохнувшей, без груза на плечах. Но мой организм был настолько истощен... Возможно, именно поэтому так быстро и подействовало.
Выше писала ответ, но он общий слишком. Я психолог, могу с вами поработать. Знаю не на словах о том, что такое ПА... ) Самое главное, что нужно чтобы справиться - перестать с ними воевать. Также и с ОКР. Принять, простить и полюбить.
Есть форумы психологов. Погуглите. Там по поводу ПА многие обращаются.
Недавно сдала кровь на магний. Почти нету. Очень низкий уровень. Болела ковидом, и после ещё 5 раз принимала антибиотики, а они очень быстро выводят магний. Ещё куча стрессов. И результат - ужасное состояние. Пока без ПА, но тревожность и напряжение. Сегодня купила препарат Макси Маг Антистресс. В составе магний, В6 и хмель. Форма магния - оксид. Прежде читала в инете, что это лучшая для расслабления. Дозировка строго 1 таблетка в день, не больше. Но, думаю, в начале лечения буду 2 принимать, утром и вечером. Интересный препарат. Купила по совету подруги. Она сказала, что из её опыта этот самый быстродействующий.
Спасибо Вам! Буквально через 3 дня заметила существенное улучшение. Тревога ушла, появился аппетит, стала лучше спать и чувствовала себя отдохнувшей, без груза на плечах. Но мой организм был настолько истощен... Возможно, именно поэтому так быстро и подействовало.
Мне очень нравятся видео Софьи Доринской, психотерапевта. Она подробно рассказывает как и что восполнять, при разных ситуациях. У меня дефицит магния, у подруги витамин Д вообще в крови на обнаружили. Конечно, это приводит к ужасным последствиям. Надо обследоваться и восполнять. Вы на правильном пути. У меня 5 лет назад была уже сильная тревога и мне кололи много магнезии внутривенно. Хороший был результат. Но сейчас нет связи с врачом, который делал это назначение. А другие не знают этот метод.
Девочки, по врачам можно ходить сколько угодно, но помочь себе сможете только вы сами. Всё от головы.
Им лень работать над своей психикой. Пусть таблетки всю жизнь глотают. Психи.
Краскова посмотрите , он с этим работает)
Курпатов Ютьюб Панические атаки, невроз и как в него скатываются
У него же есть книга
С собой носите капли Баха и глицин, как накрывает страх и начинается сердцебиение капли и глицин и курсом месяц
Нужно добавить физ нагрузки
Курпатов Ютьюб Панические атаки, невроз и как в него скатываются
У него же есть книга
С собой носите капли Баха и глицин, как накрывает страх и начинается сердцебиение капли и глицин и курсом месяц
Нужно добавить физ нагрузки , регулярные прогулки
Вы серьезно? Какой нафег гипноз??? Всё в бошке. Все эти ПА только в нашей голове, в нашей сущности. И ними бороться легко. Ты сама их "запускаешь" и сама можешь "выключить". Говорю как человек, который через четыре месяца от наступления первой ПА, которая кстати длилась 6 ЧАСОВ(!!!!!!!), пройдя стадию фобий, сам себя вытащил из этого дер'ма. С тех пор прошло 8 лет и даже при сильном стрессе у меня не бывает ПА.
За 4 года научилась уже распознавать когда накроет па. Год сидела дома,появилась боязнь выходить одной куда-либо,проверила весь организм тк началась ипохондрия на этой всей почве. Принимала курсом гидазепам-помог,помогли слова психиатра «от панических атак никто никогда не умирал»-это помогло с ипохондрией. Вам правильно здесь посоветовали-найдите причину почему,когда и как это все началось,что спровоцировало. В моем случае была физическая и моральная перегрузка. Помимо того,что у меня было медикаментозное лечение,я старалась больше гулять,пошла на курсы вождения,хотя дико боялась,начала потихоньку выходить одна,увеличивая расстояние каждый раз,делала через «не могу». Мне даже банально мыться и ходить долго физически тяжело было-уставала, и я никогда не думала до этого о том,как много мы делаем вещей в повседневной жизни и даже не задумываемся о них,и как тяжело им учится заново. Концентрация помогает,отвлечение,хобби,чтение,рисование,вязание,шитьё. Во время вождения,кстати,никогда па не было,потому что ты концентрируешься. В общем,это тяжело,это очень изматывает,но выйти из этого возможно. Лечение у доктора+физ нагрузки(просто ходьба по парку даже)+общение с людьми,возможность выговорится. Поймите,вы уже сильная,если терпите это почти 3 года,значит сможете побороть окончательно. Ещё когда у тебя па в комплекте с тревожностью,ипохондрией и агорафобией-ты привыкаешь 24/7 прислушиваться к себе и накручивать себя-от этого нужно избавляться,переключать внимание,или прокручивать у себя в голове самые негативные сценарии и что будет если это случится,что можно сделать (т.е. ты как бы проживаешь свой страх,смотришь на него со всех сторон и сам учишься с ним справляться). У вас все выйдет обязательно,у меня вышло и я где-то на 70% восстановилась,а я довольно ленивый человек!Не давайте себя сломать и измотать,только вы контролируете себя и своё тело.
Им лень работать над своей психикой. Пусть таблетки всю жизнь глотают. Психи.
Тяжёлую депрессию или шизофрению тоже по-вашему лечить не стоит? С переломом ноги тоже сила воли справится?хватит нивелировать псих.заболевания!иногда медикаменты необходимы как костыль,потом идёт терапия.
Найдите в интернете психотерапевта. Они не дерут такие деньги. Там цены в десять раз меньше. Сеансы могут проводить онлайн, поэтому можете поискать в Москве или в Питере. Удачи!
а вообще близкие подруги есть у Вас? Меня вытянула из этого состояния подруга. Заставила ходить вместе с ней на спорт, загрузила мою жизнь новыми эмоциями. Она же мне витамины покупала (она мед работник, доверяю ей полностью). И не понадобились психологи и антидепрессанты.
а вообще близкие подруги есть у Вас? Меня вытянула из этого состояния подруга. Заставила ходить вместе с ней на спорт, загрузила мою жизнь новыми эмоциями. Она же мне витамины покупала (она мед работник, доверяю ей полностью). И не понадобились психологи и антидепрессанты.
А что пили из витаминов?
А что пили из витаминов?
Ну основное это Витамин Д, магний, омегу, астаксантин, Q10 и Нейроспан комплекс для нервных волокон. Зимой для иммунитета С и цинк ещё.
а вообще близкие подруги есть у Вас? Меня вытянула из этого состояния подруга. Заставила ходить вместе с ней на спорт, загрузила мою жизнь новыми эмоциями. Она же мне витамины покупала (она мед работник, доверяю ей полностью). И не понадобились психологи и антидепрессанты.
Нет близких нет подруг,все замужем с детьми,им не до таго
Анна, добрый день!
При панических атаках хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия. Эта терапия проверена многими научными исследованиями. Лечение проводится, как правило, комплексно: психиатр назначает препараты, пока вы их пьете, психолог учит, как справляться с паническими атаками. Вы не можете всю жизнь сидеть на лекарствах, к тому моменту, как вы пропьете курс лекарств, вы с помощью психолога научитесь справляться с паническими атаками и без лекарств.
Если вы живете в Москве, здесь есть бесплатные государственные поликлиники, куда можно обратиться к психиатру. Не знаю, какая ситуация в других городах.
У частного психиатра и психолога нужно обязательно проверять диплом (не надо этого стесняться). Смотреть, какой вуз, какие оценки, учился на платном отделении или на бюджете. Если психолог троечник и основное образование получил за деньги, то и к вам отношение будет соответственное.
Вам лучше найти клинического психолога. Это психолог, который помогает при наличии психических расстройств, а панические атаки - это разновидность психических расстройств.
Я педагог-психолог, работаю с детьми и их родителями. Полгода назад я закончила двухгодичный курс переподготовки по клинической психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Как клинический психолог я пока только набираюсь опыта, поэтому беру клиентов бесплатно на первые 15 сеансов. Если вас заинтересовало мое предложение, буду рада вам помочь. Я сейчас провожу консультации только онлайн по skype AnnaO.
Опытного клинического психолога можно найти и за 3-4 тыс. за сеанс 50 минут. Как правило достаточно 1-2 сеанса в неделю, а общее количество консультаций зависит от тяжести вашего заболевания - это определяет врач и психолог в процессе консультирования также говорит, сколько примерно консультаций может понадобиться. Но оплачиваете вы как правило каждую консультацию по окончании. Не надо платить сразу за 10 консультаций.
Анна, добрый день!
При панических атаках хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия. Эта терапия проверена многими научными исследованиями. Лечение проводится, как правило, комплексно: психиатр назначает препараты, пока вы их пьете, психолог учит, как справляться с паническими атаками. Вы не можете всю жизнь сидеть на лекарствах, к тому моменту, как вы пропьете курс лекарств, вы с помощью психолога научитесь справляться с паническими атаками и без лекарств.
Если вы живете в Москве, здесь есть бесплатные государственные поликлиники, куда можно обратиться к психиатру. Не знаю, какая ситуация в других городах.
У частного психиатра и психолога нужно обязательно проверять диплом (не надо этого стесняться). Смотреть, какой вуз, какие оценки, учился на платном отделении или на бюджете. Если психолог троечник и основное образование получил за деньги, то и к вам отношение будет соответственное.
Вам лучше найти клинического психолога. Это психолог, который помогает при наличии психических расстройств, а панические атаки - это разновидность психических расстройств.
Я педагог-психолог, работаю с детьми и их родителями. Полгода назад я закончила двухгодичный курс переподготовки по клинической психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Как клинический психолог я пока только набираюсь опыта, поэтому беру клиентов бесплатно на первые 15 сеансов. Если вас заинтересовало мое предложение, буду рада вам помочь. Я сейчас провожу консультации только онлайн по skype AnnaO.
Опытного клинического психолога можно найти и за 3-4 тыс. за сеанс 50 минут. Как правило достаточно 1-2 сеанса в неделю, а общее количество консультаций зависит от тяжести вашего заболевания - это определяет врач и психолог в процессе консультирования также говорит, сколько примерно консультаций может понадобиться. Но оплачиваете вы как правило каждую консультацию по окончании. Не надо платить сразу за 10 консультаций.
КПТ работает только в 20% случаях. И это не универсальная техника. Метод не для всех)) многим приносит больше вреда, чем пользы. Так как развивается ОКР. От чего избавляться будет ещё сложнее.
КПТ работает только в 20% случаях. И это не универсальная техника. Метод не для всех)) многим приносит больше вреда, чем пользы. Так как развивается ОКР. От чего избавляться будет ещё сложнее.
Откуда такая информация?
Откуда такая информация?
Статистика, плюс общалась с психотерапевтом с огромным опытом. А собственно и обратилась с вопросом, почему мне КПТ не помогает.
Статистика, плюс общалась с психотерапевтом с огромным опытом. А собственно и обратилась с вопросом, почему мне КПТ не помогает.
Об эффективности того или иного вида терапии говорит не статистика, а исследования и проконтролированные испытания: такие же как проводят при испытании лекарств. И, доказывая, эффективность того или иного вида терапии, нужно ссылаться на проверенные источники, а не говорить в общем и целом. Вот, например, в книге Дж. Прохазка и Дж. Норкросс "Системы психотерапии" говорится о 80-86% эффективности КПТ (стр. 257).
Для лечения тревожных расстройств, к которым относятся и панические атаки, применяют специальную разновидность КПТ (она отличается от КПТ для людей с депрессией). Ее эффективность доказана и во многом превосходит медикаментозное лечение.
Статистика, плюс общалась с психотерапевтом с огромным опытом. А собственно и обратилась с вопросом, почему мне КПТ не помогает.
Что касается ОКР, то в современной классификации болезней его относят к личностным расстройствам, которые вообще плохо поддаются лечению и медикаментозному и психотерапевтическому. К личностным расстройствам относят также тревожное (уклоняющееся) поведение (но это совсем другое расстройство, отличающееся от панических атак, хоть и похожее по названию). Возможно, ваш психотерапевт имел в виду именно его, тогда оно действительно вообще в принципе плохо поддается лечению.
КПТ, кстати, применяется и при лечении личностных расстройств, но требуется очень длительная терапия (до нескольких лет). Эта терапия немного отличается от КПТ для тревожных расстройств и от КПТ для лечения депрессии.
Что касается ОКР, то в современной классификации болезней его относят к личностным расстройствам, которые вообще плохо поддаются лечению и медикаментозному и психотерапевтическому. К личностным расстройствам относят также тревожное (уклоняющееся) поведение (но это совсем другое расстройство, отличающееся от панических атак, хоть и похожее по названию). Возможно, ваш психотерапевт имел в виду именно его, тогда оно действительно вообще в принципе плохо поддается лечению.
КПТ, кстати, применяется и при лечении личностных расстройств, но требуется очень длительная терапия (до нескольких лет). Эта терапия немного отличается от КПТ для тревожных расстройств и от КПТ для лечения депрессии.
Допустим. Расскажите о КПТ при тревожке
Допустим. Расскажите о КПТ при тревожке
И при ОКР
Допустим. Расскажите о КПТ при тревожке
Если вы проходили терапию КПТ, вы знаете, что это такое. Ваш психолог или психотерапевт в самом начале должен был вам об этом рассказать. Поэтому я остановлюсь на особенностях терапии при тревожных расстройствах. В эту терапию добавляют практику глубокой мышечной релаксации и практику диафрагмального дыхания (при панических атаках есть склонность к учащенному и глубокому дыханию, которое необходимо лишь при физической нагрузке; при панической атаке такое дыхание может привести к головокружению). Также необходима работа с пугающей ситуацией (вплоть до того, что психолог на месте тренирует ситуацию с клиентом: например, тренирует ездить на метро для тех, кто боится). При панических атаках применяют физические упражнения (чтобы прочувствовать разные телесные ощущения), практику задержки дыхания, бег на месте, дыхание через соломинку, покачивания головы из стороны в сторону (при выполнении упражнения клиент детально описывает свои ощущения). Важно научиться жить в своем теле, чувствовать и понимать его, слушать себя, быть к себе внимательнее.
И при ОКР
Что касается ОКР - психологов специально учат, как строить общение с клиентом и что делать на каждом этапе консультирования именно при личностных расстройствах и в частности, при каждой его разновидности, поэтому отличие - это больше информация для психологов, а не для клиентов.
Также хочу добавить, что при ОКР бывают панические атаки, но это встречается как сопутствующий симптом, а основное заболевание ОКР. Именно поэтому вам может показаться, что панические атаки перешли в ОКР, но это не так.
Также при панических атаках могут быть обсессии и компульсии, но это сопуствующие симптомы, а заболевание - тревожное расстройство.
Чтобы избежать путаницы и получить надлежащее лечение, очень важно обратиться к врачу, который выявит основное заболевание. На основании заключения врача психолог сможет составить план консультирования, в начале которого подробно вам расскажет об особенностях вашей болезни и ее психическом проявлении (особенностях мышления, проявления чувств, поведения). Осознание - первый шаг к решению проблемы. Желаю вам здоровья и благополучия!
Невродоги панические атаки не лечат. Этим занимаются психотерапевты и психиатры. И зачем такие большие суммы тратить. Идёте к псхиатру и лечитесь. Психологи вам не нужны. Это уже не их компетенция. Вам нужен грамотный подход. Лечение. Антидипрессанты плюс психотерапия. Скорее всего вам было подобрано неправильное лечение. Поэтому вам и непомогало. Ищите своего психиатра.
Мне очень нравятся видео Софьи Доринской, психотерапевта. Она подробно рассказывает как и что восполнять, при разных ситуациях. У меня дефицит магния, у подруги витамин Д вообще в крови на обнаружили. Конечно, это приводит к ужасным последствиям. Надо обследоваться и восполнять. Вы на правильном пути. У меня 5 лет назад была уже сильная тревога и мне кололи много магнезии внутривенно. Хороший был результат. Но сейчас нет связи с врачом, который делал это назначение. А другие не знают этот метод.
Обожэ! Только не эту шарлатанку. Автор, ни в коем случае
Живу с тем,же почти три года,что случилось с вами 2,5 года назад?
На пустом месте. Ехала с города, и стало плохо, с тех пор страдаю
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Как же это сложно,вы давно этим страдаете?
Осенью будет 3 года
Вы серьезно? Какой нафег гипноз??? Всё в бошке. Все эти ПА только в нашей голове, в нашей сущности. И ними бороться легко. Ты сама их "запускаешь" и сама можешь "выключить". Говорю как человек, который через четыре месяца от наступления первой ПА, которая кстати длилась 6 ЧАСОВ(!!!!!!!), пройдя стадию фобий, сам себя вытащил из этого дер'ма. С тех пор прошло 8 лет и даже при сильном стрессе у меня не бывает ПА.
Расскажите подробнее пожалуйста про выключить. Уж очень мне плохо
За 4 года научилась уже распознавать когда накроет па. Год сидела дома,появилась боязнь выходить одной куда-либо,проверила весь организм тк началась ипохондрия на этой всей почве. Принимала курсом гидазепам-помог,помогли слова психиатра «от панических атак никто никогда не умирал»-это помогло с ипохондрией. Вам правильно здесь посоветовали-найдите причину почему,когда и как это все началось,что спровоцировало. В моем случае была физическая и моральная перегрузка. Помимо того,что у меня было медикаментозное лечение,я старалась больше гулять,пошла на курсы вождения,хотя дико боялась,начала потихоньку выходить одна,увеличивая расстояние каждый раз,делала через «не могу». Мне даже банально мыться и ходить долго физически тяжело было-уставала, и я никогда не думала до этого о том,как много мы делаем вещей в повседневной жизни и даже не задумываемся о них,и как тяжело им учится заново. Концентрация помогает,отвлечение,хобби,чтение,рисование,вязание,шитьё. Во время вождения,кстати,никогда па не было,потому что ты концентрируешься. В общем,это тяжело,это очень изматывает,но выйти из этого возможно. Лечение у доктора+физ нагрузки(просто ходьба по парку даже)+общение с людьми,возможность выговорится. Поймите,вы уже сильная,если терпите это почти 3 года,значит сможете побороть окончательно. Ещё когда у тебя па в комплекте с тревожностью,ипохондрией и агорафобией-ты привыкаешь 24/7 прислушиваться к себе и накручивать себя-от этого нужно избавляться,переключать внимание,или прокручивать у себя в голове самые негативные сценарии и что будет если это случится,что можно сделать (т.е. ты как бы проживаешь свой страх,смотришь на него со всех сторон и сам учишься с ним справляться). У вас все выйдет обязательно,у меня вышло и я где-то на 70% восстановилась,а я довольно ленивый человек!Не давайте себя сломать и измотать,только вы контролируете себя и своё тело.
Спасибо милая🙏🙏🙏🙏буду пробывать. Все в кучу, развод еще на носу. Дележка и муж реальный вампир.
А что пили из витаминов?
Ничего