Annushkao

Анна, добрый день!

При панических атаках хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия. Эта терапия проверена многими научными исследованиями. Лечение проводится, как правило, комплексно: психиатр назначает препараты, пока вы их пьете, психолог учит, как справляться с паническими атаками. Вы не можете всю жизнь сидеть на лекарствах, к тому моменту, как вы пропьете курс лекарств, вы с помощью психолога научитесь справляться с паническими атаками и без лекарств.

Если вы живете в Москве, здесь есть бесплатные государственные поликлиники, куда можно обратиться к психиатру. Не знаю, какая ситуация в других городах.

У частного психиатра и психолога нужно обязательно проверять диплом (не надо этого стесняться). Смотреть, какой вуз, какие оценки, учился на платном отделении или на бюджете. Если психолог троечник и основное образование получил за деньги, то и к вам отношение будет соответственное.

Вам лучше найти клинического психолога. Это психолог, который помогает при наличии психических расстройств, а панические атаки - это разновидность психических расстройств.

Я педагог-психолог, работаю с детьми и их родителями. Полгода назад я закончила двухгодичный курс переподготовки по клинической психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Как клинический психолог я пока только набираюсь опыта, поэтому беру клиентов бесплатно на первые 15 сеансов. Если вас заинтересовало мое предложение, буду рада вам помочь. Я сейчас провожу консультации только онлайн по skype AnnaO.

Опытного клинического психолога можно найти и за 3-4 тыс. за сеанс 50 минут. Как правило достаточно 1-2 сеанса в неделю, а общее количество консультаций зависит от тяжести вашего заболевания - это определяет врач и психолог в процессе консультирования также говорит, сколько примерно консультаций может понадобиться. Но оплачиваете вы как правило каждую консультацию по окончании. Не надо платить сразу за 10 консультаций.