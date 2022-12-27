Мать нарцисс

Гость

Знаю таких, дети там уже самые пожилые. Им не хватило похвалы и одобрения материнского и родительского. Сама их мать купалась в похвале, профессия позволяла, в т.ч и от мужа. В итоге, у одного "ребенка" развилась хвастливость и ревнивость, если в ком-то видит соперничество на равных. У таких детей часто развита неуверенность (даже если и не заметно в общении), недостаток внимания