Мать нарцисс

Есть у кого-нибудь матери нарциссы?Как сложилась ваша жизнь?
Никак.
А кто это
Плохо. Только бежать.
Знаю таких, дети там уже самые пожилые. Им не хватило похвалы и одобрения материнского и родительского. Сама их мать купалась в похвале, профессия позволяла, в т.ч и от мужа. В итоге, у одного "ребенка" развилась хвастливость и ревнивость, если в ком-то видит соперничество на равных. У таких детей часто развита неуверенность (даже если и не заметно в общении), недостаток внимания
Знаю таких, дети там уже самые пожилые. Им не хватило похвалы и одобрения материнского и родительского. Сама их мать купалась в похвале, профессия позволяла, в т.ч и от мужа. В итоге, у одного "ребенка" развилась хвастливость и ревнивость, если в ком-то видит соперничество на равных. У таких детей часто развита неуверенность (даже если и не заметно в общении), недостаток внимания
Что значит ,, соперничество на равных,,
Знаю таких, дети там уже самые пожилые. Им не хватило похвалы и одобрения материнского и родительского. Сама их мать купалась в похвале, профессия позволяла, в т.ч и от мужа. В итоге, у одного "ребенка" развилась хвастливость и ревнивость, если в ком-то видит соперничество на равных. У таких детей часто развита неуверенность (даже если и не заметно в общении), недостаток внимания
У взрослых недостаток внимания?
Знаю таких, дети там уже самые пожилые. Им не хватило похвалы и одобрения материнского и родительского. Сама их мать купалась в похвале, профессия позволяла, в т.ч и от мужа. В итоге, у одного "ребенка" развилась хвастливость и ревнивость, если в ком-то видит соперничество на равных. У таких детей часто развита неуверенность (даже если и не заметно в общении), недостаток внимания
Ну, шарик диор, пижама *** его знает, шанель, пошоркаться возле бутика баленсиаги, ТП одним словом
а глобально что человек может сам выстроить? Кроме кривляний в интернете.
Тетки с нарциссизмом из деревни приезали за красивой жизнью,
И ради этой красивой жизни готовы были на все, и ноги раздаинуть, и взятки брать, и баулы таскать.
И дети такие: сначала тетка мою маму дрючила, у тебя муж алкаш.
Хотя у самой бузал и полобщаги молодвх училок перечпокал.
Потом *** тыкал : у тебя брат алкаш.
Выкусите, короче.
Типа начальник гаи был лютым бабником, а дама любила внимание поклонников))) спми же говорите.
Одна спала с женатым много лет, еще одна по заставам каталась, тоже внимание лббила.
А вы просто лох, которого они гнобили, за пивом гоняли в бараках.
А зять типа до этой дамы с огромным опытом пи*ды не нюхал.
Вы же любите народное внимание.
Вот оно реальное
поэтому маманя и тягала автобусы с кэмелами, что доча всем кому надо вылизала на работе.)
Связи натянула.
ОПГ чистой воды
Продажные
И муженек ее продажный, хотя собр
В банкомате ворованные деньги пачками снимал.
Это все, что надо знать про воров и простигосподи
Как во всех опг, всегда среди своих найдется тот, кого обделили
Он то их и пропесочит.
У нарцисса на башке корона увеличилась раз в сто, когда до него дошла мысль, что из-за него развелись, бросили красивую жизнь, и он понесся эту иллюзию воплощать в жизнь, но ресурсов то нет . Ни опыта, ни навыков,
Пердеть в диван и писать бабам, манипулируя ими -это такой себе навык.
Он одну обрабатывал клушу, вторая типа добавилась.по факту приезала свою жизнь строить
Но Так счастливо *** не было никогда) столько внимания, бабы дерутся, одна кукухой уехала.
Вторая психует
А он мамкин обосранец без карьеры, без соц.навыков, пустыха.
Баулов нет, опг развалилась.
Остались старые пижамы и показуха.
После долгих лет мучений приняла решение с ней не общаться. Уже полгода в блоке
А толку то, ты тоже старая и нищая.
Зря терпела , получается
Да нет, наоборот молодая и обеспеченная) что мамку и злит
Да нет, наоборот молодая и обеспеченная) что мамку и злит
А чего молодая и обеспеченная с форумов не вылезает?
Жизнь из-за мамки не удалась?
Да нет, наоборот молодая и обеспеченная) что мамку и злит
А прикинь какаво людям, когда в отношалках ты такая же холодная *** *** , просто не отдаешь себе в этом отчета.
То то же
А чего молодая и обеспеченная с форумов не вылезает?
А ты, ? За 15 руб сражаешься,?😀
А ты, ? За 15 руб сражаешься,?😀
Просто живу..за 200
Автор, в ютюбе есть психолог Татьяна Дьяченко, у нее много роликов на тему - мать нарцисс. Там же и комментов много от « потерпевших» дочек. Посмотрите
После долгих лет мучений приняла решение с ней не общаться. Уже полгода в блоке
А как понять, когда она сдохнет? Завоняется, взломают квартиру и ограбят.
А как понять, когда она сдохнет? Завоняется, взломают квартиру и ограбят.
Ну моя живет не одна, в окружении дальних родственников, да и молодая тоже, 50 еще нет так что…
Ну моя живет не одна, в окружении дальних родственников, да и молодая тоже, 50 еще нет так что…
Она же им всё и оставит (
Она же им всё и оставит (
Не она гол как сокол) собственник мой дед)
У меня и мать и отец. Ничего хорошего... Всю жизнь в слезах с детства, сейчас в терапии с психологом, есть ребенок, квартира, дача и даже круг общения, но личная жизнь не сложилась, до сих пор мать меня изводит, с отцом просто прервала какое либо общение. Мать источник слез и вечной душевной боли. Жалею, что не преравала общение с ней. Сейчас уже поздно это делать. Она меня всю жизнь использовала и доводила. Самое плохое, что я надеяласть, что смогу ее изменить. Это нереально, у них на пути мрет живое, а им похеру. Вот так.
После долгих лет мучений приняла решение с ней не общаться. Уже полгода в блоке
Вы правильно сделали, иного пути нет. Я не смогла и очень жалею об этом.... Этотне общение, это адские качели психолтгические. Я ее ненавижу просто.
Моя мама нарцисс (замужем за папой), живём вместе, мне 40 лет, Я замужем, ребенок, в профессии состоялась, училась хорошо, спортом занималась. Детство-высокие требования, частые ссоры, обесценивание моих результатов, достижений. Что с мамой поняли благодаря интернету. Теперь о решении проблемы: у нарциссов другое принятие реальности (принятие через зависть), не ругайтесь, не плачьте, не ищите похвалы, не старайтесь стать лучше, чем нарцисс. Лучше одеваться, выглядеть, работать, воспитывать, строить семейные отношения может только ваша мама, СМИРИТЕСЬ, увы это навсегда!!! Вам будут давать советы, слушайте, но поступайте по-своему. Если скажет: "Я тебе говорила сделать так-то"; включите глупенькую, вроде:"Мамуль, я не поняла". Хотите поругаться, ругайтесь с памятником, с ней бесполезно. Предупредите мужа, он будет всегда плохой, чтобы не сделал- это на всю жизнь (говорите:"зарабатывает мало, работа ничего выдающегося, - вот наш папа, вот это мужчина, только ты, мам, могла такого найти"). Не нужно ей показывать свои успехи, покупать наряды лучше чем у нее (скажите, что коллектив плохой или з/п маленькая и т.д., не покупайте или не показывайте шубы, драгоценности, можете сказать, что не можете себе позволить). Вы менее успешней, менее красивей чем она-ПРИМИТЕ ЭТО, но никогда не пускайте глубоко в свою жизнь, не давайте рулить, "мы подумаем", "Я сделаю отчёт-и решу проблему", "муж ищет хорошую работу". В отношении ребенка, у нас проблем не было, хотя говорила, что мы плохие родители. Удачи!!!
Хреново