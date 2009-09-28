Умерла мама. Как жить дальше?

Девочки, поддержите и подскажите, что делать. 3 недели назад умерла мама, всего 46 лет. Не болела, все случилось буквально за полдня. Осталась я, младшая сестра (16 лет) и папа. Что делать, как жить дальше - просто не представляю. На уме только один вопрос "почему?". Почему так рано? 3 мес. назад я вышла замуж, свадебные фотки теперь открыть даже не могу - ведь там она улыбается. Не представляю, как жить без нее и как с этим смириться...
Вам повезло с мамой, храните бережно все Ваши воспоминания, поплачьте, если так плохо.. Вы счастливы уже потому, что у Вас такая мама, здесь или там - она любит Вас и поддерживает. Хуже тем, у кого мама при жизни и не мама вовсе..
Крепитесь автор. Всё банально сейчас будут говорить, но пройдет время и всё устаканится. Вы главное плачьте, не держите в себе.
держитесь.... моя мама сейчас в больнице, на днях выписать должны... мысли всякие в голову лезут и очень страшно (
плачу, девочки... не знаю, откуда столько слез берется...
гость, здоровья вашей маме, и вам сил! о плохом лучше не думайте
гость, здоровья вашей маме, и вам сил! о плохом лучше не думайте
Спасибо! и у Вас пусть все хорошо будет в семейной жизни )
Автор, крепитесь и помните, Вашей маме сейчас хорошо. И еще, поверьте, скорая смерть - это благо, человек не мучается. У меня папа умирал от рака - долго и мучительно - вот это, не дай Бог никому....
сочувствую, автор! бедненькая. Но как говорится-время лечит.
="((( Соболезную... Печально, ничего не остаётся,только смирится.
Спасибо! и у Вас пусть все хорошо будет в семейной жизни )
спс
Автор, очень вас понимаю и хочу вас поддержать, у меня мамочка умерла в июне от лейкоза, за 1,5 месяца, боли были сильные в позвоночкике, и это очень тяжело, когда видишь, как мучается самый твой родной и близкий человек, а помочь не в силах... До сих пор каждую ночь плачу, всегда на еэ фотографии смотрю, она всегда такой жизнерадостной была, веселой. Так хочется ее обнять, за руки подержать, почувствовать мамин запах... Автор, миленькая, держитесь, и вправду плачьте, когда можете, немного легче становится, если вы верующая, то молитесь за нее почаще, дай вам Бог сил это все выдержать...
держитесь , у меня тоже мама внезапно умерла в таком возрасте, заснула и не проснулась. У вас еще осталась огромная семья и муж есть. это плюс. А не забудется это никогда.
Автор, миленькая, очень вам сочувствую и соболезную. Что теперь скажешь, тоскливо вам, я понимаю, но хорошо, что мамочка не мучилась, поверьте, всякое бывает... Держитесь, детонька, все проходит.
Пишите, пообщаемся .
IcQ-566598268
Автор, милая, очень вам сочувствую. Сама потеряла маму, когда той был только 51 год, а мне чуть за 20. Такие же мысли были, что мир рухнул и как дальше жить!? Вот уже 20 лет прошло почти... Потеря эта невосполнима, но рано или поздно привыкаешь с этим жить. Пусть вас поддерживает мысль, что ей сейчас хорошо и вы когда-нибудь обязательно встретитесь! Пусть вас поддержат ваши близкие, а вы поддержите их! Ещё раз примите мои соболезнования.
автор, примите мои соболезнования... 23 октября будет 2 года, как не стало моей мамы. Страдала, постоянно думала о ней, мучилась мыслями, что мало внимания уделяла ей при жизни... Каждый раз, когда что-то случалось в моей жизни, первой мыслью было помчаться к маме и поделиться с ней. Сейчас смирилась с потерей, только во сне с ней общаюсь, на кладбище езжу изредка да в церковь хожу... Время лечит. держитесь, жить надо дальше.
Не знаю, время не лечит. 10 лет прошло а всё также тяжело
вот вот, у меня тоже при каждой новости или событии первый порыв - позвонить ей. а звонить-то уже некуда...
Автор, как хорошо, что у вас уже есть муж - ваша вторая половинка. Очень надеюсь, что он вас поддерживает изо всех сил. Сестре вашей ведь еще хуже и страшнее сейчас, она ведь ребенок совсем. Не отдаляйтесь от близких в своем горе, поддерживайте их, а они поддержат вас. Сил вам!!!
Поговорите с ней мысленно или вслух, расскажите все что вам хочется ей сказать, она всегда будет рядом, будет хранить и оберегать вас, верьте в это.
Я не знаю как жить дальше . У меня папа умер недавно. Пытаюсь думать о том, что там ему лучше, чем здесь.
У меня умер папа, когда мне было 16, а через 10 лет после него мама. Даже не знаю, что меня удержало, я тогда начала дико пить и рисковала своей жизнью постоянно, не понятно, чего и кому доказывала. Потом и психиатры были, и церковь, и просто люди добрые. Вылезла, остепенилась. Берегите себя, милая Галеа, вы сейчас очень нужны себе и близким. То, как скоро вы справитесь с болью зависит только от вас.
автор, миленькая, потерпите - боль пройдёт, и вы поймёте, что всё лучшему. Лучших людей забирают на небо молодыми, и ваша мамочка без долги болезней и без того, чтоб стать родным обузой ушла - это благословление для неё. Вам тяжело без неё, но ей - сейчас хорошо уже и не больно. Берегите сестренку и папу. Дай бог вам сил и вашим близким.
Сижу плачу, вспомнила свою маму которй уже тоже нет. Автор держитесь.
Время не лечит,время только притупляет боль от потерь.Просто нужно смириться и помоч близким людям.Вашей сестре действительно тяжелее (она осталась на едине со своим горем,ведь у вас есть 2 половинка).Я себя успокаивала тем,что в своем горе мы жалеем не ушедшего человека,а себя.Ведь именно нам так не хватает самого близкого,родного,его слов и рук.
Автор, мои соболезнования. Вашей маме очень повезло: она была любима, воспитала дочерей, увидела их взрослыми и счастливыми.
Мама всегда будет жить в вашей памяти. Вам есть кого любить, у Вас есть сестренка, папа, муж, держитесь друг за друга.
Все будет хорошо.
девочки, спасибо всем за поддержку.
один вопрос мучает постоянно: "а стоит ли быть хорошим, чтоб потом рано умереть?"
Автор, дорогая! Не спрашивайте "почему?", примите как есть. Вам надо выплакаться, выговориться. Не держите ничего в себе. Мы все Вам очень сочувствуем. Это очень тяжелая утрата.
Автор, примите мои соболезнования!!! И помните, мама Вас очень любит и всё слышит!
люди, не рассказывайте кто у вас там и как умер, а то мне уже страшно стало. Я уже тут сама боюсь. не надо.
Я вам конечно же всем сочувствую!
Мне помогли исповеди в церкви, также иногда прихожу на общие панихиды(подаю записочки), а на каждую годовщину заказываю отдельную. В первый год заказывала панихиды на третий, на девятый, на сороковой день, на полгода, год. Постепенно становилось легче. Считаю себя виноватой во многом... Каждый день тоже молюсь утром и вечером...
я недавно потеряла папу, сгорел от рака за месяц. Тоже во многом себя виню, чуть не перестала в Бога верить, остепенилась. У каждого свой путь и своя судьба. Еще не осознала до конца потерю, она невосполнима. Просто держитесь всей семье вместе и крепче, помогайте друг другу пережить это горе. Сил вам желаю.
Незабудка, знаете, вы не очень правы. легче читать, что другие люди тоже такое горе переживали. Я не могу это объяснить корректно. Я когда уже знала, что папа умирает прям ИСКАЛА такие ветки, чтобы понять как люди живут дальше. Мне казалось только у меня такое горе, только со мной так...
согласна с Гостем 32, я и сама сюда пришла просто за поддержкой. муж помогает, конечно, но всех остальных приходится мне "вытягивать", быть сильной, но от этого тоже устаешь... спасибо всем за понимание. была сегодня дома у родителей, ощущение, будто мама просто уехала на время и скоро вернется...
Galea, не надо быть сильной. Дайте себе пострадать, это надо пережить, а не давить в себе. Запомните: ваше горе - самое сильное.
6 октября будет год, как у меня нет мамы. Дня не проходит, чтобы я об этом не вспоминала. А когда вспоминаю - сразу накатывает жуткое равнодушие ко всему. То, что еще минуту назад воодушевляло, кажется пустым и бессмысленным. Зачем все это надо, если нет мамы? Слезы до сих пор все не выплаканы. У меня растут дети, и видя их улыбки, я представляю, с каким удовольствием мама смотрела бы на своих внуков. Когда тискаю дочку, представляю, что точно так же, наверное, со мной возилась мама. Это не пережить, от этого не уйти, я сама - копия мамы, я слышу свою речь и узнаю в ней обороты, которые использовала мама. Может, я просто схожу с ума. Я правда не знаю, в чем смысл моей жизни теперь. Мне 30 лет. Живу ради детей, а меня самой уже год как нет.
И легче не становится - только тяжелее. Знаете, когда в жизни случается долгая разлука с кем-то очень близким, или долго не можешь найти работу, или болеет ребенок, то ты знаешь, что когда-то это закончится - тот человек, по которому ты скучаешь, вернется, и работа найдется, и ребенок выздоровеет. И все снова будет нормально, надо только набраться терпения. Но мой человек не вернется никогда. И хотя я по привычке жду "окончания" переживания, я понимаю, что никогда это не изменится, как бы старательно я ни ждала. Что это не полоса - это теперь и есть моя жизнь.
Простите, от меня никакого позитива, но мне в свое время помогали - на время - именно откровения тех, кто пережил то же самое.
Сочуствую всем, кто потерял близкого человека. Это очень тяжело осознать и жить дальше. Но жить - надо!Вот такая странная штука жизнь - мы все рождаемся для того, что бы раньше или позже умереть,нет, уйти.Хорошо когда это случается позже и страшно - когда не во время, в расцвете сил, желаний.
Автор, сил Вам и выдержки.Я очень понимаю Вас.Но думайте о себе и о тех, кто рядом.Год назад моей маме, любимой маме, был поставлен страшный диагноз, мир перевернулся для всех. Меня просто подкосило и выбило из колеи.Я плакала 2 недели с утра до весера, слезы сам бежали, мама жива! а я РЫДАЮ....от безисходности и приговора.И мама вытащила меня из этого.Оказалась самой сильной и мужественной, хотя, что у неё в душе и на сердце было, известно только ей.Сказала: "у тебя дочь, сама еще молодая, куда себя ведешь?? что делаешь?? изводишь себя,теряешь здоровье. Ведь все мы рано или поздно уйдем и морально надо быть к этому готовыми."В общем, пришлось мне антидепрессанты попить, тк не могла прийти в себя, надорвала здоровье, сейчас вот восстанавливаю.Маму прооперировали, прошла лечение, сейчас наблюдаеся, пока все хорошо.НО надолго ли?? НЕИЗВЕСТНО, как обычно с таким диагнозом, это лотеря. Вот с этим и живем.Но я стала как-то спокойнее что ли, после того, как сама буквально за 2 недели себя не развалила.Очень уж хрупок человек,надо беречься ради своих же родных и помнить об этом.
Берегите себя и близких.
А у меня мама умерла от Рака в Июне(((( Мне всего 16..........Так рано а я хотел.... много еще с ней зделать, как жить дальше папа с мамой в разводе((((( Бл.. жизнь полностью изменилась(((
Сочувствую((((((((((((((((((((((((
А у меня мама умерла от Рака в Июне(((( Мне всего 16..........Так рано а я хотел.... много еще с ней зделать, как жить дальше папа с мамой в разводе((((( Бл.. жизнь полностью изменилась(((
бедненький держись ((
Держитесь, и слава Богу, что у вас есть семья. Моя мама умерла 2 месяца назад от рака, болела 6 лет, но сначала не сильно и поэтому не обращалась в больницу. Сейчас совсем один, а было столько планов...
Девочки, поддержите и подскажите, что делать. 3 недели назад умерла мама, всего 46 лет. Не болела, все случилось буквально за полдня. Осталась я, младшая сестра (16 лет) и папа. Что делать, как жить дальше - просто не представляю. На уме только один вопрос "почему?". Почему так рано? 3 мес. назад я вышла замуж, свадебные фотки теперь открыть даже не могу - ведь там она улыбается. Не представляю, как жить без нее и как с этим смириться...
У меня похожая ситуация, вот только мама моя не успела выдать меня замуж...Не знаю, чья это злая шутка забирать так рано близкого человека? Скоро год, как её нет! И поверь, этот страшный сон закончиться,вначале нам было очень тяжело, но вспомни слова мамы- она хотела чтобы её дети были самыми здоровыми и самыми счастливыми!Поэтому, вспоминай, всё хорошее, будь сильной, поддержи отца!И вы справитесь!!Мы держимся! Только не оставайтесь в одиночистве!Я младшая сестра, но почему то стала самой сильной в семье! Наверное Судьба! Я прячу слёзы от папы, и сестры, а они, глядя на меня тоже стают сильнее!!!Читай книги, Робин Шарма "Монах, который продал свой ферарри", мне помагают его мысли! И помни Твоя мама родила тебя, чтобы ты узнала ВСЕ прелести, и даже горести этой жизни!Держись, и только время залечит! Прости, если мои слова, это не то что ты хотела услышать. От всей души.
Очень Вас понимаю. Моя мама умерла 3 месяца назад, она была (и есть) самым мне дорогим человеком. У меня есть сын,но это, как ни странно,не утешает. Кажется жизнь потеряла смысл. Я зарабатывала деньги, чтобы купить им дом, машину. Купила, мамы не стало и в дом заходить не могу. А еще живу с таким типом, который не поддержал, а сказал: "Что ты так переживаешь. как будто у тебя дом с деньгами сгорел." Представляете?
Очень Вас понимаю. Моя мама умерла 3 месяца назад, она была (и есть) самым мне дорогим человеком. У меня есть сын,но это, как ни странно,не утешает. Кажется жизнь потеряла смысл. Я зарабатывала деньги, чтобы купить им дом, машину. Купила, мамы не стало и в дом заходить не могу. А еще живу с таким типом, который не поддержал, а сказал: "Что ты так переживаешь. как будто у тебя дом с деньгами сгорел." Представляете?
А меня наоборот, тянуло в маминой комнате сидеть, вещи ее перебирать, одежду трогать(((
А от типов отмороженных надо избавляться и чем скорее, тем лучше. Рядом должны быть любящие люди, а не отморозки
Очень Вас понимаю. Моя мама умерла 3 месяца назад, она была (и есть) самым мне дорогим человеком. У меня есть сын,но это, как ни странно,не утешает. Кажется жизнь потеряла смысл. Я зарабатывала деньги, чтобы купить им дом, машину. Купила, мамы не стало и в дом заходить не могу. А еще живу с таким типом, который не поддержал, а сказал: "Что ты так переживаешь. как будто у тебя дом с деньгами сгорел." Представляете?
Девушка, этот тип - полная *** я не представляю, как можно такое говорить любимому человеку. Вышвырните его и больше не вспоминайте. Он и Вас с удовольствием продаст за деньги.
Насчет денег, это Вы правы. Мы с ним даже на продукты складываемся.
Лен, я серьезно - лично я бы таких слов не простил. Это характеристика человека. Подонок и ***. Я бы на его месте постарался окружить Вас заботой, не оставлял бы одну.. Я понимаю, что горю помочь не могу, но когда любимому человеку плохо, то и мне самому делается плохо. Сравнивать самого близкого человека на свете с деньгами - мерзость и кощунство.
Побольше бы таких людей как Вы. А мне, действительно, надо в жизни срочно, что-то поменять.
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Я не знаю.. кому что подходит, но лично я живу по принципу "Лучше одному, чем вместе с кем попало", меня бы не устроила ситуация - жить с подонком.. А Вам.. Может быть, Вам секс ежедневный нужен, поэтому Вы идете как бы на жертву - осознаёте, что человек - подонок, но живете с ним из-за секса. Может, еще что-то Вас держит - я ситуации ведь не знаю.
Как Вы думаете я могу ложиться в постель с таким типом, тем более, что он знает, как я отношусь к маме, и что она для меня в жизни значила.