Умерла мама. Как жить дальше?

Galea

Девочки, поддержите и подскажите, что делать. 3 недели назад умерла мама, всего 46 лет. Не болела, все случилось буквально за полдня. Осталась я, младшая сестра (16 лет) и папа. Что делать, как жить дальше - просто не представляю. На уме только один вопрос "почему?". Почему так рано? 3 мес. назад я вышла замуж, свадебные фотки теперь открыть даже не могу - ведь там она улыбается. Не представляю, как жить без нее и как с этим смириться...