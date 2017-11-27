Что сейчас за мода поливать родителей грязью?

Гость

Да точно мода сейчас пошла. По своей семье могу сказать. У нас с сестрой было совершенно среднестатистическое детство в среднестатистической семье. Мать очень много работала, отец гулял, потом ушел, денег не хватало. В то же время материну, а временами и отцову, любовь мы ощущали. Она все делала для нас, что могла. С сестрой они были "подружки": секретничали, вдвоем ездили в театры, делили одежду и украшения. Мать всегда и во всем сестру поддерживала, глотку за нее любому готова была перегрызть. Еще у нас были 2 бабушки, дедушка. Здоровьем особо никто обижен не был, скорые у дома не дежурили, в больницах подолгу никто не лежал. Никакой хрони ни онкологии ни ожирения в семье не было. И вот теперь сестра, которой за 50, начала полный пересмотр прошлого, а именно своей жизни в родительском доме. Как она очерняет мать, покойного отца, а иногда и бабушку! В чем она их только не обвиняет! И эксплуатировали ее, и замуж не пускали, и во всем урезали, и профессию она выбрала под их нажимом и т.д. и т.п. Теперь уже кричит, зачем родители, будучи нездоровыми, родили ее больную. У самой в 50 с лишним все зубы свои, в больнице ни разу не лежала, ни одной операции. Гипертония у нее от излишнего веса, но и это потому, что матери "склонной к полноте" нельзя было рожать. А мать в ее возрасте была половина ее нынешней. И так она это автрритетно всем втирает про загубленную жизнь. Так правдоподобно получается. Мать уже в маразме, ответить на ее обвинения не может. Отца и бабушек нет в живых. Со своим сыном у сестры отношения плохие, но и это, она считает, по вине родителей. Противно слушать, когда взрослый человек свою несострятельность валит на родителей. Мерзко это слушать. Лучше бы подумали о саоих детях и о том, что они скажут в будущем.