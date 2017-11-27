Что сейчас за мода поливать родителей грязью?

Скажите, когда это произошло, что мир начал крутиться исключительно вокруг детей? Ещё лет 20 назад такого не было! Сейчас из родителей делают аниматоров каких-то, они целый день должны детьми «заниматься» , бесконечно развивать, покупать самые лучшие игрушки, одежду и гаджеты, день рождения только с клоунами и фантастическим тортом и самое главное - КУПИТЬ КВАРТИРУ! Иначе дети будут кричать - а зачем нас рожали? И это все при том, что у нас в стране жизнь у большинства людей не сахар, и они сами слаще морковки сами ничего не ели, сроду нормально не одевались, ни питались, не отдыхали и не жили, ребёнку - вынь да положь. И самое интересное, что дети эту тему радостно подхватили, как не посмотришь, одни обиды и претензии - не так кормили, не так лечили, ничего не дали.Откуда это?? Мне 38 лет, жили очень скромно, в 90 годы разрезали один Сникерс на всю семью, покупка новой помады или шампуня была радостью. Какие там квартиры! Родителей при этом обожаю и всегда обожала и в голову не приходило что-то требовать. Мне жизнь дали и на том спасибо.
Скажите, когда это произошло, что мир начал крутиться исключительно вокруг детей? Ещё лет 20 назад такого не было! Сейчас из родителей делают аниматоров каких-то, они целый день должны детьми «заниматься» , бесконечно развивать, покупать самые лучшие игрушки, одежду и гаджеты, день рождения только с клоунами и фантастическим тортом и самое главное - КУПИТЬ КВАРТИРУ! Иначе дети будут кричать - а зачем нас рожали? И это все при том, что у нас в стране жизнь у большинства людей не сахар, и они сами слаще морковки сами ничего не ели, сроду нормально не одевались, ни питались, не отдыхали и не жили, ребёнку - вынь да положь. И самое интересное, что дети эту тему радостно подхватили, как не посмотришь, одни обиды и претензии - не так кормили, не так лечили, ничего не дали.Откуда это?? Мне 38 лет, жили очень скромно, в 90 годы разрезали один Сникерс на всю семью, покупка новой помады или шампуня была радостью. Какие там квартиры! Родителей при этом обожаю и всегда обожала и в голову не приходило что-то требовать. Мне жизнь дали и на том спасибо.
+1000000
Мода такая взялась от непутевых родителей, которые не могли сказать нет в детстве своему ребенку, отсюда и эгоизм у подрастающего поколения.
. Мне жизнь дали и на том спасибо.
Ну не вахвах какой дар, прямо скажем. Ладно если наследственность хорошая и переданы выдающиеся данные (здоровье, внешность, интеллект) - с ними, при правильном воспитании, можно прожить вполне себе в удовольствие. Но ведь и больные рожают, и склонные к полноте, и с тремя волосинами, и умственно отсталые, и всякие. Ладно если совсем мозгов не будет, а с ними и понимания, что что-то идет не так. Но мыслящих людей, которым перепал не самый удачный "багаж", и это финансово никак не компенсировано, я понять могу
Меня квартирой обеспечили, за что спасибо огромное! Могу позволить себе не в ипотеку вкладываться, а ездить отдыхать, купить машину...
Но если бы не было этой квартиры - даже и мысли обидеться у меня не проскочило бы. Заработала бы сама.
Высшее получила сама бесплатно, на работе тоже без блата продвигаюсь.
Скажите, когда это произошло, что мир начал крутиться исключительно вокруг детей? Ещё лет 20 назад такого не было! Сейчас из родителей делают аниматоров каких-то, они целый день должны детьми «заниматься» , бесконечно развивать, покупать самые лучшие игрушки, одежду и гаджеты, день рождения только с клоунами и фантастическим тортом и самое главное - КУПИТЬ КВАРТИРУ! Иначе дети будут кричать - а зачем нас рожали? И это все при том, что у нас в стране жизнь у большинства людей не сахар, и они сами слаще морковки сами ничего не ели, сроду нормально не одевались, ни питались, не отдыхали и не жили, ребёнку - вынь да положь. И самое интересное, что дети эту тему радостно подхватили, как не посмотришь, одни обиды и претензии - не так кормили, не так лечили, ничего не дали.Откуда это?? Мне 38 лет, жили очень скромно, в 90 годы разрезали один Сникерс на всю семью, покупка новой помады или шампуня была радостью. Какие там квартиры! Родителей при этом обожаю и всегда обожала и в голову не приходило что-то требовать. Мне жизнь дали и на том спасибо.
Ну, и нафига она, эта жизнь? Родили помучаться? Если для вас жизнь в радость, то это не значит, что у всех так. Родили - обязаны любить и заботится.
Автор, а может дело не в квартирах? Мне не обидно, что квартир не досталось. Мне обидно за то, как со мной обращались. Я должна была ноги целовать за то, что меня кормят, а не отдали в детдом. Мне постоянно твердили, что я и лицом не вышла и умом не блещу и вообще я женщина, хорошо если на меня вообще кто позарится. Хотя родители мои не алкоголики, не маргиналы какие. Еще чуть что мне говорили, что это не мой дом и нет у меня тут своей комнаты и делать я ничего не имею права, вот в своем доме будешь делать что хочешь.
Рассказывать бессконечно. Но вот я выросла. Я в 18-ть как только так сразу свалила из дома.
И вдруг теперь я должна проявлять любовь, эмоционально привязаться к родителю как трехлетка. Откуда? Почему? Когда я в них нуждалась, они меня шпыняли и виноватили за кусок хлеба. А теперь я взрослый человек вдруг меня полюбили что ли?
у этой медали две стороны - сейчас модно не поливать, а не молчать и замалчивать; с другой стороны - да, градус тыжемать очень повысился
автор, я с вами полностью согласна, что сейчас родителей все стали винить во всех бедах, даже в тех косяках которые взрослые люди уже сами себе создали, это просто перекладывание ответственности за свою никчемность
с другой стороны, родители которые рожали детей в нищету, больных, алкашей зэков и нариков, с плохой генетикой и тд реально виноваты, ведь это ОНИ принимали осознанное решение создать еще дополнительных ТОЧНО ТАКИХ ЖЕ несчастных людей
зачем?
вот последствия таких решений - их нищие/несчастные/больные/злые/тупые дети возвращают им ответочку
И еще вопрос такой. Если бы у вас была возможность вернуться в детство, вы бы вернулись, ну хоть на время? Хорошо вам там было? Если ДА, то вас любили и никогда вы не поймете, почему у других по другому.
Я вот не хотела бы вернуться в свое детство. Вот прям НЕ ХОЧУ. Меня не греют воспоминания. Было и хорошее и плохое. Но вот настолько хорошего, где я любимый ребенок и где ко мне относятся с любовью - нет, где мной гордятся - нет. Если училась плохо - ругали. Училась хорошо - хорошо если молчали, а обычно всегда находилась детка, которая учится лучше, не то что я. Подумаешь 5, а Мани 5+.
Родители ни разу не извинились. А ведь однажды отец обвинил меня, что я стащила 2 штуки баксов, мне было 12 и тогда это огромные деньги были. Я и в глаза то больше 10-ти баксов не видела. Он так истарил и орал на меня, обвиняя во всем и насылая проклятия, я чуть не уссалась от страха. Когда пыталась что-то объяснить на меня орали лжешь! и размахивались будто ударят.
А деньги оказалось сам отец перепрятал и забыл! Потом нашел! И что? Да ничего, настроение у него улучшилось и на этом все. Ни обнять ни прощения попросить ничего. А я несколько недель отходила от того страха и ужаса.
Училась хорошо, не курила, не пила, наркотики не принимала, с мальчиками не гуляла, в плохих компаниях не была, дополнительно занималась в музыкальной. Да! мне черт побери обидно!
Я ничего ни от кого не требую, решаю свои проблемы сама, я взрослая. У меня все хорошо. Но бесит, когда человек, которого ценили и любили начинает махать флагом, родителейнадолюбить. Надо. Как и родители должны любить детей.
Ну, и нафига она, эта жизнь? Родили помучаться? Если для вас жизнь в радость, то это не значит, что у всех так. Родили - обязаны любить и заботится.
До пенсии что-ли? Многие ведь так и считают- раз родили, значит обеспечивайте. И не важно, что дитятке под тридцатник. А то и сороковник.
Когда произошло? А когда в разваленную и разбитую бандитскими дрязгами страну хлынула с подачи предателей чужая культура. Когда голодный и отупевший народ стал хавать остатки с чужого стола. Когда взошел культ тотального потреблядства и стали высмеиваться и считаться за слабость человеческие качества.
И самое главное, когда массмаркетологи таки вбили в голову стаду, и сами поняли, что на самом дорогом, что есть у человека - ребенке - можно делать не только деньги, но и шоу, медицинские опыты, разводить родителей буквально на все. И никакой тайны тут нет. Чем благополучней общество, тем больше у его членов запросы. Соответственно и у деток, таких же равных членов, запросы возрастают. Пояснять, что на клоунов и курорты у некоторых нет средств бесполезно. Ребенок видит и хочет такое же.
Но самое страшное, что в погоне за благами, родители забывают, что основное для ребенка это любовь, общение и личный пример. Я беру нормальные семьи, не маргиналов, не дебилоидов, которые родили сами не зная почему.
Скажите, когда это произошло, что мир начал крутиться исключительно вокруг детей? Ещё лет 20 назад такого не было! Сейчас из родителей делают аниматоров каких-то, они целый день должны детьми «заниматься» , бесконечно развивать, покупать самые лучшие игрушки, одежду и гаджеты, день рождения только с клоунами и фантастическим тортом и самое главное - КУПИТЬ КВАРТИРУ!
Автор, поддерживаю вас в каждом слове! Сейчас действительно какой-то культ детей и это ненормально. Не знаю, откуда это идет, но находит отражение во всем. Например в рекламе - помните, "все лучшее детям". Или последний перл рекламщиков про творожок "Простоквашино", где папа просит у мальчика ложку творога, а этот мелкий ублюдок нагло улыбаясь говорит, что "можно только детям". От этой рекламы меня просто трясти начинает. И каждый раз представляю, с каким бы удовольствием я этому мальчику двинула бы так, чтобы от стола метров на 5 отлетел.
У меня у самой сын. Уже почти почти взрослый. И поделиться чем-то вкусненьким с окружающими всегда было обязательным. Лет с двух-трех он начал предлагать мне "откусить" от конфетки/шоколадки. Сейчас ему 17. Если он по дороге домой купил шоколадку, то первое, что говорит - это "Мам, ты будешь?". Я, кстати, не люблю шоколад)) Чаще всего отказываюсь, но один раз на 3-4 предложения могу согласиться, чисто в воспитательных целях)))
И еще вопрос такой. Если бы у вас была возможность вернуться в детство, вы бы вернулись, ну хоть на время? Хорошо вам там было?
Да! Очень хотела бы. Увидеть любимого папу, которого уже нет на свете, увидеть молодую и красивую маму, которая сейчас уже пожилая и довольно ворчливая, но все равно безумно дорогая, а главное опять оказаться под защитой, купаться в тепле и любви. Быть не замороченной проблемами, страхами за будущее.
Автор, а может дело не в квартирах? Мне не обидно, что квартир не досталось. Мне обидно за то, как со мной обращались. Я должна была ноги целовать за то, что меня кормят, а не отдали в детдом. Мне постоянно твердили, что я и лицом не вышла и умом не блещу и вообще я женщина, хорошо если на меня вообще кто позарится. Хотя родители мои не алкоголики, не маргиналы какие. Еще чуть что мне говорили, что это не мой дом и нет у меня тут своей комнаты и делать я ничего не имею права, вот в своем доме будешь делать что хочешь.
Рассказывать бессконечно. Но вот я выросла. Я в 18-ть как только так сразу свалила из дома.
И вдруг теперь я должна проявлять любовь, эмоционально привязаться к родителю как трехлетка. Откуда? Почему? Когда я в них нуждалась, они меня шпыняли и виноватили за кусок хлеба. А теперь я взрослый человек вдруг меня полюбили что ли?
Скорее всего хотят, чтобы ты их содержала в старости, еще и в суд подадут на алименты,если добровольно откажешься помогать.
Ключевые слова - купаться в тепле и любви. Очень завидую тем, кого любили. Меня просто терпели и претензи всю жизнь выдвигали. А брата обожали.
Не печальтесь. Вы же выросли нормальным человеком? Сами себя сделали. Есть понятие токсичные родители. Почитайте про это и отпустите ситуацию, прошлого не вернуть.
Боюсь но это не мода, а потребность выговориться. И дело не в сникерсе деленом на несколько частей. Многих в детстве били, тиранили, насиловали, были равнодушным к детским проблемам.
Ближе к 40 годам люди с несчастным детством уже под успокаиваются, выговаривают свою боль.
[quote="Гость"]Когда произошло? А когда в разваленную и разбитую бандитскими дрязгами страну хлынула с подачи предателей чужая культура. Когда голодный и отупевший народ стал хавать остатки с чужого стола. Когда взошел культ тотального потреблядства и стали высмеиваться и считаться за слабость человеческие качества.
И самое главное, когда массмаркетологи таки вбили в голову стаду, и сами поняли, что на самом дорогом, что есть у человека - ребенке - можно делать не только деньги, но и шоу, медицинские опыты, разводить родителей буквально на все. И никакой тайны тут нет. Чем благополучней общество, тем больше у его членов запросы. Соответственно и у деток, таких же равных членов, запросы возрастают. Пояснять, что на клоунов и курорты у некоторых нет средств бесполезно. Ребенок видит и хочет такое же.
Но самое страшное, что в погоне за благами, родители забывают, что основное для ребенка это любовь, общение и личный пример. Я беру нормальные семьи, не маргиналов, не дебилоидов, которые родили сами не зная почему.
А родители наши есть предатели страны
Наши родители жили на всём готовом в советское времЯ и от жиру развалили страну, а нас только били, насиловали и требовали денег
Буквально на днях задавалась тем же вопросом. Сейчас переезжаю и в связи с этим, разбираю вещи и отдаю много ненужного, но хорошего.Так вот пишут: Давайте Вы к метро подойдете, а то мне не удобно идти с коляской. И такое очень часто. Культ детей какой-то. Каждый родитель пытается своего детеныша развить.Лучше бы воспитывать пробовали, а не развивать. Толку от хама, знающего английский и хорошо танцующего? И так радуются и гордятся тем, что в 4 года он считать умеет и читать. Да плевать! Лучше б он места старшим уступал и здоровался с соседями (к примеру) Все больше и больше терпеть не могу чужих детей. Своего ребенка обожаю, но на пьедестал не ставлю. Мамулю обожаю. Два самых родных мне человека, мама и дочь.Мама мне, кроме любви, ничего не дала (из материальных благ). И ни на секунду никогда обиды не было, наоборот, считаю, что если у нее не получилось, я должна приложить все усилия и обеспечить ей достойную жизнь.И дочь учу рассчитывать на себя. Чем смогу-помогу, но свою жизнь к ее ногам не брошу. Родила, люблю, даю то, что в состоянии.Хочешь большего-вперед, к достижению своих целей!
Наши родители жили на всём готовом в советское времЯ и от жиру развалили страну, а нас только били, насиловали и требовали денег
+++ им не ведомо, что такое учиться платно, работать и всю зп нести на ипотеку
Спасибо) Читала про токсичных, понимаю, что не вернуть, но все равно обидно. Самые близкие по сути люди оказались чужими. Спасает своя семья, муж и дочь.
Вот! и дарите им тепло)) это и есть ваши близкие, все будет отлично. А с обидой не надо жить, простите их и отстранитесь, Бог им судья и пусть живут как хотят. Без вас.
Да! Очень хотела бы. Увидеть любимого папу, которого уже нет на свете, увидеть молодую и красивую маму, которая сейчас уже пожилая и довольно ворчливая, но все равно безумно дорогая, а главное опять оказаться под защитой, купаться в тепле и любви. Быть не замороченной проблемами, страхами за будущее.
я бы тоже хотела увидеть папу и бабушку, но это не о чём не говорит, вернуться - ни за что, а уж вычеркнуть отчима из жизни - с превеликим удовольствием
я бы тоже хотела увидеть папу и бабушку, но это не о чём не говорит, вернуться - ни за что, а уж вычеркнуть отчима из жизни - с превеликим удовольствием
Нет, нет, вернуться не надо))) просто побывать)) взрослым тоже быть хорошо
Автор они не жили в 90. Объяснять бесполезно.
Толку от хама, знающего английский и хорошо танцующего?
Будет прекрасный потребитель благ и работник, не задающий лишних вопросов. Принесет фирме прибыль.
Да точно мода сейчас пошла. По своей семье могу сказать. У нас с сестрой было совершенно среднестатистическое детство в среднестатистической семье. Мать очень много работала, отец гулял, потом ушел, денег не хватало. В то же время материну, а временами и отцову, любовь мы ощущали. Она все делала для нас, что могла. С сестрой они были "подружки": секретничали, вдвоем ездили в театры, делили одежду и украшения. Мать всегда и во всем сестру поддерживала, глотку за нее любому готова была перегрызть. Еще у нас были 2 бабушки, дедушка. Здоровьем особо никто обижен не был, скорые у дома не дежурили, в больницах подолгу никто не лежал. Никакой хрони ни онкологии ни ожирения в семье не было. И вот теперь сестра, которой за 50, начала полный пересмотр прошлого, а именно своей жизни в родительском доме. Как она очерняет мать, покойного отца, а иногда и бабушку! В чем она их только не обвиняет! И эксплуатировали ее, и замуж не пускали, и во всем урезали, и профессию она выбрала под их нажимом и т.д. и т.п. Теперь уже кричит, зачем родители, будучи нездоровыми, родили ее больную. У самой в 50 с лишним все зубы свои, в больнице ни разу не лежала, ни одной операции. Гипертония у нее от излишнего веса, но и это потому, что матери "склонной к полноте" нельзя было рожать. А мать в ее возрасте была половина ее нынешней. И так она это автрритетно всем втирает про загубленную жизнь. Так правдоподобно получается. Мать уже в маразме, ответить на ее обвинения не может. Отца и бабушек нет в живых. Со своим сыном у сестры отношения плохие, но и это, она считает, по вине родителей. Противно слушать, когда взрослый человек свою несострятельность валит на родителей. Мерзко это слушать. Лучше бы подумали о саоих детях и о том, что они скажут в будущем.
+++ им не ведомо, что такое учиться платно, работать и всю зп нести на ипотеку
Ну знаете, зато им ведомо, как 3м поколениям жить в 2комнатной квартире, или семье в комнате в коммуналке, как учиться на вечернем и на заочном, работая при этом на полную неделю и полный рабочий день.
Аналог ипотеки был: кооператив. Но он был не всем доступен, а только заслуженным людям или тем, у кого были уже совсем тюремные условия проживания. Да и на этот кооператив нужно было стоять в очереди годами. А первый взнос был огромным, не менее теперешнего при ипотеке, в пересчете на нынешние деньги, и ежемесячные выплаты при тех доходах были большие. Нашу семью не ставили на очередь на кооператив из-за 20см излишка жилплощади, а жило 6 человек в двушке. Друзья семьи купили кооперативную квартиру и вынуждены были сдавать одну комнату, чтобы покрывать ежемесячные платежи.
А поступление в престижные вузы или на престижные факультеты для средних умов и без взятки или без блата было невозможно. Весь город знал, что в мед., на фил.фак. уеиверситета, на ин.яз. пед.иеститута и еще некоторые вузы поступают либо "свои", либо с конвертом. Простым смертным туда и соваться было бессмысленно. Им было вечернее или более скромный вуз, или для меда трудный путь через училище, стаж работы медсестрой и т.д.
Многие мечтали тогда о возможности за резонную плату получить желанную профессию.
В общем, обычным людям было трудно во все времена.
А ведь однажды отец обвинил меня, что я стащила 2 штуки баксов, мне было 12 и тогда это огромные деньги были. Я и в глаза то больше 10-ти баксов не видела. Он так истарил и орал на меня, обвиняя во всем и насылая проклятия, я чуть не уссалась от страха. Когда пыталась что-то объяснить на меня орали лжешь! и размахивались будто ударят. А деньги оказалось сам отец перепрятал и забыл! Потом нашел! И что? Да ничего, настроение у него улучшилось и на этом все. Ни обнять ни прощения попросить ничего. А я несколько недель отходила от того страха и ужаса. Училась хорошо, не курила, не пила, наркотики не принимала, с мальчиками не гуляла, в плохих компаниях не была, дополнительно занималась в музыкальной. Но бесит, когда человек, которого ценили и любили начинает махать флагом, родителейнадолюбить. Надо. Как и родители должны любить детей. [/quote]
Человек просто в отчаянии и в стрессе был. Я его не оправдываю, но представьте сами, что потеряли 2000 штуки баксов (это как 20000 сейчас) и сможете лучше его понять. Может последние были, вас же ещё кормить-поить надо в том числе. Не все свои эмоции умеют контролировать и не все прирожденные воспитатели. Все люди - просто люди. А у вас прям обидка на всю жизнь, хорошего вообще что ли ничего не было? А на счёт похвалы - так всех так воспитывали тогда, детей захваливать не принято было как сейчас - нарисует малыш каляка-маляку, а родители полдня в умилении. Что лучше - большой вопрос.]
Меня квартирой обеспечили, за что спасибо огромное! Могу позволить себе не в ипотеку вкладываться, а ездить отдыхать, купить машину... Но если бы не было этой квартиры - даже и мысли обидеться у меня не проскочило бы. Заработала бы сама. Высшее получила сама бесплатно, на работе тоже без блата продвигаюсь.
Отвечаю для вас и для всех, кому помогли с квартирой - если есть лишние деньги в семье, почему не помочь. Если семья обеспеченная, то можно и поделиться с ребёнком (и то по желанию). А если в семье всегда считали копейки - то о чем речь вообще? А ведь таких семей 90 процентов и есть.
Буквально на днях задавалась тем же вопросом. Сейчас переезжаю и в связи с этим, разбираю вещи и отдаю много ненужного, но хорошего.Так вот пишут: Давайте Вы к метро подойдете, а то мне не удобно идти с коляской. И такое очень часто. Культ детей какой-то. Каждый родитель пытается своего детеныша развить.Лучше бы воспитывать пробовали, а не развивать. Толку от хама, знающего английский и хорошо танцующего? И так радуются и гордятся тем, что в 4 года он считать умеет и читать. Да плевать! Лучше б он места старшим уступал и здоровался с соседями (к примеру) Все больше и больше терпеть не могу чужих детей. Своего ребенка обожаю, но на пьедестал не ставлю. Мамулю обожаю. Два самых родных мне человека, мама и дочь.Мама мне, кроме любви, ничего не дала (из материальных благ). И ни на секунду никогда обиды не было, наоборот, считаю, что если у нее не получилось, я должна приложить все усилия и обеспечить ей достойную жизнь.И дочь учу рассчитывать на себя. Чем смогу-помогу, но свою жизнь к ее ногам не брошу. Родила, люблю, даю то, что в состоянии.Хочешь большего-вперед, к достижению своих целей!
А я никогда не продаю и не отдаю свои вещи по этой самой причине - связываться не хочу)) мне проще выкинуть. С остальным согласна.
+++ им не ведомо, что такое учиться платно, работать и всю зп нести на ипотеку
Так жизнь всегда трудная. А раньше по 3 поколения в одной квартире жили, та ещё радость, пока квартиру дадут, все успевали круто переругаться. Вам тоже много чего неведомо - как в очередях стоять, как мебель по записи покупать, пеленки стирать , прокладки вручную делать и прочее. В каждое время свои проблемы.
Да точно мода сейчас пошла. По своей семье могу сказать. У нас с сестрой было совершенно среднестатистическое детство в среднестатистической семье. Мать очень много работала, отец гулял, потом ушел, денег не хватало. В то же время материну, а временами и отцову, любовь мы ощущали. Она все делала для нас, что могла. С сестрой они были "подружки": секретничали, вдвоем ездили в театры, делили одежду и украшения. Мать всегда и во всем сестру поддерживала, глотку за нее любому готова была перегрызть. Еще у нас были 2 бабушки, дедушка. Здоровьем особо никто обижен не был, скорые у дома не дежурили, в больницах подолгу никто не лежал. Никакой хрони ни онкологии ни ожирения в семье не было. И вот теперь сестра, которой за 50, начала полный пересмотр прошлого, а именно своей жизни в родительском доме. Как она очерняет мать, покойного отца, а иногда и бабушку! В чем она их только не обвиняет! И эксплуатировали ее, и замуж не пускали, и во всем урезали, и профессию она выбрала под их нажимом и т.д. и т.п. Теперь уже кричит, зачем родители, будучи нездоровыми, родили ее больную. У самой в 50 с лишним все зубы свои, в больнице ни разу не лежала, ни одной операции. Гипертония у нее от излишнего веса, но и это потому, что матери "склонной к полноте" нельзя было рожать. А мать в ее возрасте была половина ее нынешней. И так она это автрритетно всем втирает про загубленную жизнь. Так правдоподобно получается. Мать уже в маразме, ответить на ее обвинения не может. Отца и бабушек нет в живых. Со своим сыном у сестры отношения плохие, но и это, она считает, по вине родителей. Противно слушать, когда взрослый человек свою несострятельность валит на родителей. Мерзко это слушать. Лучше бы подумали о саоих детях и о том, что они скажут в будущем.
Прихожу к выводу, что это характер такой... Нытики, у которых все виноваты, кроме их самих. У меня тоже такой пример в семье есть.
Будет прекрасный потребитель благ и работник, не задающий лишних вопросов. Принесет фирме прибыль.
Не факт! Он привык, что мир вокруг него крутится, что ему "все должны", поэтому, вряд ли он не будет вопросы задавать. Скорее наоборот. Я такой умный, вы все меня должны боготворить
. У меня все хорошо. Но бесит, когда человек, которого ценили и любили начинает махать флагом, родителейнадолюбить. Надо. Как и родители должны любить детей.
Я недавно услышала от одного психолога интересную мысль. Люди которые в детстве были зализаны залюблены родителями, в последствии болеещ пусты, не интересны и склонны в депрессиям больше чем те, кого не долюбили в детстве. Крайности не берем, насилие, побои и вечные унижения - бОльшее зло, чем залюблиннось. Просто небольшие встряски в детстве дают человеку опыт, развивают глубину чувственной сферы, закаляют как личность. И делают более интересным для окружающих.
Я не совсем согласна, но думаю в этом что-то есть.
Меня родители обожали, нахваливали, вечно любовались мной, оправдывали любой мой поступок, благо что ничего ужасного я не вытворяла). Я выросла и поняла что мир злой и беспощадный в отличии от родителей, и как в нем жить если они не научили бороться за себя. В общем, любовь родителей это хорошо, но отртцательный опыт, это хорошая закалка на всю жизнь.
автор, "моды" поливать грязью родителей нет. Во все времена были дети, которые не были довольны своими родителями. Моя мама тоже была недовольна, что ее отец женился после смерти ее матери и что "не ставил мачеху на место".
Мою тетю в 17 лет после школы мать одна отпустила из деревни в областной центр поступать в вуз. Тетя уже лет в 30 говорила ей "ну вот ты о чем думала? Девчонку деревенскую, которая вобще о городе ничего не знает, отпускать в большой город одну?". В 17-то лет море по колено - но родители действительно должны были думать и за несовершеннолетних детей.
Как и сейчас - моя подруга очень любит своих родителей, ну если и жаловалась, то на мелочи - дескать папа уже плохо слышит, а когда кричишь ему погромче, возмущается "не кричи на меня" - но я не считаю, что прямо это вот "поливает грязью". А ее родители для нее сделали все. При этом жили гораздо беднее, чем мои, но помогли с поступлением в вуз, с поиском работы, подкопили денег ей с мужем на жилье.
Сейчас просто доступен интернет, форумы - и многие делятся - вот и кажется что типа "все поливают". Также можно сказать "что за мода писать о выделениях/беременности/мужьях". Раньше просто объема информации было гораздо меньше.
Скажите, когда это произошло, что мир начал крутиться исключительно вокруг детей? Ещё лет 20 назад такого не было! Сейчас из родителей делают аниматоров каких-то, они целый день должны детьми «заниматься» , бесконечно развивать, покупать самые лучшие игрушки, одежду и гаджеты, день рождения только с клоунами и фантастическим тортом и самое главное - КУПИТЬ КВАРТИРУ! Иначе дети будут кричать - а зачем нас рожали? И это все при том, что у нас в стране жизнь у большинства людей не сахар, и они сами слаще морковки сами ничего не ели, сроду нормально не одевались, ни питались, не отдыхали и не жили, ребёнку - вынь да положь. И самое интересное, что дети эту тему радостно подхватили, как не посмотришь, одни обиды и претензии - не так кормили, не так лечили, ничего не дали.Откуда это?? Мне 38 лет, жили очень скромно, в 90 годы разрезали один Сникерс на всю семью, покупка новой помады или шампуня была радостью. Какие там квартиры! Родителей при этом обожаю и всегда обожала и в голову не приходило что-то требовать. Мне жизнь дали и на том спасибо.
мне в голову не приходило предъявлять претензии родителям, что у меня нет своей комнаты, когда мы вчетвером жили в комнате коммуналки или что мне не покупали джинсы в советское время (их не было) или что не кормили черной икрой.
Но мне вот реально непонятно, как можно отмахнуться, когда ребенок просит помощи с допкурсами в вуз, когда ребенок не может найти работу, когда ребенок перебивается на съемных и пашет в 2 смены, чтобы заработать на жилье...
Глаза мне раскрыла психолог, кстати. Когда я пришла к ней с жалобами что "не могу сказать людям нет и на мне все ездят". Она так начала распрашивать и вывела, что я была очень затюкана мамой, что ко мне предъявлялись афуительыне требования (лентяйка - не каждый день убираешься, четыре 2 за 10 лет учебы, окончила школу на 4 и 5 - плохо учишься и проч.).
Я недавно услышала от одного психолога интересную мысль. Люди которые в детстве были зализаны залюблены родителями, в последствии болеещ пусты, не интересны и склонны в депрессиям больше чем те, кого не долюбили в детстве. Крайности не берем, насилие, побои и вечные унижения - бОльшее зло, чем залюблиннось. Просто небольшие встряски в детстве дают человеку опыт, развивают глубину чувственной сферы, закаляют как личность. И делают более интересным для окружающих.
Я не совсем согласна, но думаю в этом что-то есть.
Меня родители обожали, нахваливали, вечно любовались мной, оправдывали любой мой поступок, благо что ничего ужасного я не вытворяла). Я выросла и поняла что мир злой и беспощадный в отличии от родителей, и как в нем жить если они не научили бороться за себя. В общем, любовь родителей это хорошо, но отртцательный опыт, это хорошая закалка на всю жизнь.
О как!! то есть придраться всегда есть к чему.
Автор, поддерживаю вас в каждом слове! Сейчас действительно какой-то культ детей и это ненормально. Не знаю, откуда это идет, но находит отражение во всем. Например в рекламе - помните, "все лучшее детям". Или последний перл рекламщиков про творожок "Простоквашино", где папа просит у мальчика ложку творога, а этот мелкий ублюдок нагло улыбаясь говорит, что "можно только детям". От этой рекламы меня просто трясти начинает. И каждый раз представляю, с каким бы удовольствием я этому мальчику двинула бы так, чтобы от стола метров на 5 отлетел. У меня у самой сын. Уже почти почти взрослый. И поделиться чем-то вкусненьким с окружающими всегда было обязательным. Лет с двух-трех он начал предлагать мне "откусить" от конфетки/шоколадки. Сейчас ему 17. Если он по дороге домой купил шоколадку, то первое, что говорит - это "Мам, ты будешь?". Я, кстати, не люблю шоколад)) Чаще всего отказываюсь, но один раз на 3-4 предложения могу согласиться, чисто в воспитательных целях)))
культ детей был всегда - все зависело от родителей. Моего двоюродного брата (любимый сын любимого бабушкиного сына) зацеловалил в жопееень - он орал и рыдал при любом пустяке - зведюлей доставалось мне, как самой старшей среди внуков. Результат плачевен - он вырос никаким - ну когда не пьет - еще норм.
Аналогичную забалованную деваху видела в гостях у своей двоюродной сестры. Там на мою племяшку двоюродную пытались повесить, чтобы она согласилась взять ее домой ночевать - ей не хотелось. Деваха начала рыдать на весь дом и орать, что как так. Ее мамаша начала упрекать племяшку. Вот по балде бы дала всей этой семейке!!!
Сын родного брата всегда предложит мне шоколадку, если ему купит кто-то.
Примеров могу привести много.
автор, "моды" поливать грязью родителей нет. Во все времена были дети, которые не были довольны своими родителями. Моя мама тоже была недовольна, что ее отец женился после смерти ее матери и что "не ставил мачеху на место".
Мою тетю в 17 лет после школы мать одна отпустила из деревни в областной центр поступать в вуз. Тетя уже лет в 30 говорила ей "ну вот ты о чем думала? Девчонку деревенскую, которая вобще о городе ничего не знает, отпускать в большой город одну?". В 17-то лет море по колено - но родители действительно должны были думать и за несовершеннолетних детей.
Как и сейчас - моя подруга очень любит своих родителей, ну если и жаловалась, то на мелочи - дескать папа уже плохо слышит, а когда кричишь ему погромче, возмущается "не кричи на меня" - но я не считаю, что прямо это вот "поливает грязью". А ее родители для нее сделали все. При этом жили гораздо беднее, чем мои, но помогли с поступлением в вуз, с поиском работы, подкопили денег ей с мужем на жилье.
Сейчас просто доступен интернет, форумы - и многие делятся - вот и кажется что типа "все поливают". Также можно сказать "что за мода писать о выделениях/беременности/мужьях". Раньше просто объема информации было гораздо меньше.
Если бы тетю вашу не отпустили, она бы в 30 лет предъявляла, что ей всю жизнь сломали и оставили гнить в деревне. Я ж говорю, что всегда есть к чему придраться. А в 17 лет и в то время многие учиться уезжали и сейчас уезжают, и из деревень в том числе.
мне в голову не приходило предъявлять претензии родителям, что у меня нет своей комнаты, когда мы вчетвером жили в комнате коммуналки или что мне не покупали джинсы в советское время (их не было) или что не кормили черной икрой.
Но мне вот реально непонятно, как можно отмахнуться, когда ребенок просит помощи с допкурсами в вуз, когда ребенок не может найти работу, когда ребенок перебивается на съемных и пашет в 2 смены, чтобы заработать на жилье...
Глаза мне раскрыла психолог, кстати. Когда я пришла к ней с жалобами что "не могу сказать людям нет и на мне все ездят". Она так начала распрашивать и вывела, что я была очень затюкана мамой, что ко мне предъявлялись афуительыне требования (лентяйка - не каждый день убираешься, четыре 2 за 10 лет учебы, окончила школу на 4 и 5 - плохо учишься и проч.).
Ребенок не может найти работу - это простите как? Значит он уже не ребенок, это раз. Далеко не у всех есть связи, это два. Родителям надо искать работу вместе с ребенком? Ходить за ручку на собеседования? Звонить по объявлениям? Конкретно что делать то? У вас богатая семья? Думаю нет, иначе бы помогли с жильем и с курсами. А если нет, какие тогда могут быть претензии?
Отвечаю для вас и для всех, кому помогли с квартирой - если есть лишние деньги в семье, почему не помочь. Если семья обеспеченная, то можно и поделиться с ребёнком (и то по желанию). А если в семье всегда считали копейки - то о чем речь вообще? А ведь таких семей 90 процентов и есть.
99% в моем окружении людей не могут купить квартиры детям, но ВСЕ они помогли как могли. Например, позволили молодой семье жить у себя, пока те копят на жилье, пошарились по знакомым - нашли квартиру под съем за умеренную плату или вообще бесплатно (хозяева уехали за границу - надо было присмотреть), не тратились на фигню, а подкопили денег и дали молодой семье - пусть и чуть, но уже большое подспорье.
Моя мама предпочла закатыать пиры каждый месяц с созывом гостей, постоянно после работы ее друзья заходили, еще очень любила постоянно покупать киндер-сюрпризы. Почему бы пиры пореже не устраивать и шоколадки не покупать, а отложить на книжку деньги? Я так и делала, когда на жилье копила - никаких пиров-шоколадок, 10 раз по рынку пройдусь, ища подешевле. На обед не в столовую пойду, а домой сбегаю, пусть и бегом и на быстренько поем - но все дешевле.
Если бы тетю вашу не отпустили, она бы в 30 лет предъявляла, что ей всю жизнь сломали и оставили гнить в деревне. Я ж говорю, что всегда есть к чему придраться. А в 17 лет и в то время многие учиться уезжали и сейчас уезжают, и из деревень в том числе.
вы не поняли. Она легко поступила и отлично жила в общаге. Просто надо было поехать матери-отцу-родственнице с ней, а не отпускать девочку одну в город в первый раз.
Мой двоюродный брат из деревни, когда приехал поступать, неделю жил у нас. И это нормально, я считаю. Моя однокурсница из деревни тоже жила какое-то время у родни, потом ушла в общагу.
Ребенок не может найти работу - это простите как? Значит он уже не ребенок, это раз. Далеко не у всех есть связи, это два. Родителям надо искать работу вместе с ребенком? Ходить за ручку на собеседования? Звонить по объявлениям? Конкретно что делать то? У вас богатая семья? Думаю нет, иначе бы помогли с жильем и с курсами. А если нет, какие тогда могут быть претензии?
ну щас я начну объяснять, налетят тролли и будут орать, что я задолбала всех своей историей, далее будет все переврано в моей истории и ора еще будет на 10 страниц.
Ну чо ж делать. Ну вот моей подруге как искали. Родители ее работали в НИИ, где ни фига не платили. Ее мама поговорила с соседкой, у которой дочь, у которой муж искал секретаря. Взяли мою подругу.
Мой брат. Родители подняли на ноги всех знакомых, но устроили его на работу по знакомству.
Моя другая подруга. Мама взяла к себе на работу.
Моя невестка - мама поговорила с племянником (моим двороюродным братом), который работает на заводе, он поговорил и взяли невестку на работу. Вы элементарных вещей не понимаете? вроде ваши посты логичны и адекватны.
Звонила я по объявлениям, ходила на собеседования. "У вас нет опыта/вот вы выйдете замуж и родите". Все!!!! Щас проще - работы полно, а в 90ые работодатель очччень даже перебирал.
У меня НЕ богатая семья, однако для меня ничего не сделали, а для брата сделали ВСЕ - заплатили за курсы, на вуз он забил - родители фактически купили диплом, нашли работу, позволили жить с женой у них. А поводу их залетной регистрации мама заняла денег, чтоб сделать хотя бы в кругу свадьбу.
Я даже не заикалась просить деньги на свадьбу - мы с мужем расписались и на работу.
Боже, какие тяжёлые отношения в семьях!
Не, у меня мамочка была ясная и улыбчивая, как солнышко, папа очень строгий, но руку не поднимал, и детство было вольное, на природе, рядом речка, из которой мы летом не вылезали, лес, поле. И школа лучшая в городке, и библиотеки хорошие. Жили бедновато, но дружно и весело.
Всё в семье - от матери. Вся доброта и ласка. Вот такими мамами и будьте, девочки, и, мальчики, на хороших женитесь, а не на эгоистках - будет вам семейное счастье.
Ну знаете, зато им ведомо, как 3м поколениям жить в 2комнатной квартире, или семье в комнате в коммуналке, как учиться на вечернем и на заочном, работая при этом на полную неделю и полный рабочий день. Аналог ипотеки был: кооператив. Но он был не всем доступен, а только заслуженным людям или тем, у кого были уже совсем тюремные условия проживания. Да и на этот кооператив нужно было стоять в очереди годами. А первый взнос был огромным, не менее теперешнего при ипотеке, в пересчете на нынешние деньги, и ежемесячные выплаты при тех доходах были большие. Нашу семью не ставили на очередь на кооператив из-за 20см излишка жилплощади, а жило 6 человек в двушке. Друзья семьи купили кооперативную квартиру и вынуждены были сдавать одну комнату, чтобы покрывать ежемесячные платежи. А поступление в престижные вузы или на престижные факультеты для средних умов и без взятки или без блата было невозможно. Весь город знал, что в мед., на фил.фак. уеиверситета, на ин.яз. пед.иеститута и еще некоторые вузы поступают либо "свои", либо с конвертом. Простым смертным туда и соваться было бессмысленно. Им было вечернее или более скромный вуз, или для меда трудный путь через училище, стаж работы медсестрой и т.д. Многие мечтали тогда о возможности за резонную плату получить желанную профессию. В общем, обычным людям было трудно во все времена.
мы жили в комнате коммуналки, в комнате общаги. Ужасного ужаса не помню.
Кооператив несопоставим с ипотекой.
моя подруга без конверта поступила в инъяз - начало 90ых годов. При этом семья бедная достаточно, плюс отец после долгой болезни (рак) умер. Но мама выкроила ей деньги на занятие вторым языком в инъязе - в 90ые это уже было только платно.
Да
И правильная мода пошла!Потому что все...большинсиво поняли,что материнство-это не Шо-то святое и неприкосновенное,а взаимное решение двух людей -выпихнуть в этот мир нового человека,который ДАЖЕ не просил СЕБЯ рожать! ***!Не просил!Прикиньте!А раз два чела решили потрахаться и не предохраняться-и произвести дитя-так извольте дать ВСЕ и до конца жизни! А если не можете обеспечить-НЕ хрен рожать! А еще меня умиляют картинки-СКОЛТКо боли мать терпела ради ВАС,чтобы дать ВАМ жизнь!Ой,звездец подарочек! А кто тебя заставлял рожать и мучиться? Ребенок что ли?
Мне обидно за то, как со мной обращались. Я должна была ноги целовать за то, что меня кормят, а не отдали в детдом. Мне постоянно твердили, что я и лицом не вышла и умом не блещу и вообще я женщина, хорошо если на меня вообще кто позарится. Хотя родители мои не алкоголики, не маргиналы какие. Еще чуть что мне говорили, что это не мой дом и нет у меня тут своей комнаты и делать я ничего не имею права, вот в своем доме будешь делать что хочешь. Рассказывать бессконечно. Но вот я выросла. Я в 18-ть как только так сразу свалила из дома. И вдруг теперь я должна проявлять любовь, эмоционально привязаться к родителю как трехлетка. Откуда? Почему? Когда я в них нуждалась, они меня шпыняли и виноватили за кусок хлеба. А теперь я взрослый человек вдруг меня полюбили что ли? [/quote]
++++++ Как вспомню детство-так вздрогну. Бесконечные уборки квартиры с 7 лет при 6 взрослых в доме, просила отдать меня на гимнастику-меня в 7 лет в 1-ом классе отобрали в школе, приезжали тренеры, так мама кричала "Еще тебя возить не хватало!", когда мне было 9 лет, родилась сестра. пришла учительница из школы, я как раз 3-ий класс закончила, и та сказала родителям, что я из-за болезни в течение года сильно съехала по математике и мне бы позаниматься надо, она бесплатно согласна, так мама ей сказала, "А кто с младшей мне гулять будет?". Дядя приходил с работы-пил в своей комнате с тетей. папа приходил-перед телеком заваливался, или шел в футбол играть, или в домино, или в шахматы. летом в деревню к бабушке возили на неделю-она в конторе спецсвязи работала одновременно и бухгалтером, и уборщицей. Я эту контору из 10 комнат всю жизнь буду помнить-так как бабушка готовила для гостей-мамы, папы и меня, я всю эту контору через день мыла-полы, пыль, и еще бильярдную, всю заплеванную-там рабочие-ремонтники в обед собирались -курить, кушать, в домино и бильярд играть.И много еще чего было. Со времен выяснилось, что папа на 2 семьи жил.
Жизнь дали!Автор, самой не смешно бляТ?)))
Я на нервнрй почве на хреновой работе уеву ткчу здоровья потеряла!А все почему?Потому что родители ничего не дали мне!А ..да..жизнь бляТ дали))Ох,спасибо..